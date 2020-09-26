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  3. Испания
Алавес
0:0
Второй тайм: 57'

Стадион:
Хетафе
0' 57'
1
Пачеко
Фернандо
23
Химо
Наварро
5
Лагуардия
Виктор
22
Лежён
Флорьян
3
Дуарте
Рубен
16
Эдгар
Мендес
20
Понс
Пере
6
Батталья
Родриго
11
Риоха
Луис
14
Дейверсон
Силва
9
Хоселу
Санмартин
13
Сория
Давид
22
Дамиан
Суарес
2
Дьене
Даконам
4
Этчейта
Хавьер
17
Оливера
Матиас
12
Ньом
Аллан
18
Арамбарри
Мауро
20
Максимович
Неманья
15
Кукурелья
Марк
23
Эрнандес
Хуан
7
Мата
Хайме
Алавес
4-4-2
Хетафе
4-4-2

Ход матча

46'
 
Унал Энес
Мата Хайме

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 6 Удары по воротам 3
  • 0 Удары в створ 3
  • 1 Угловые 3
  • 1 Офсайды 3
  • 7 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 45 Владение мячом, % 55

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Алавес
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Хоселу Санмартин 1 0.33
Хетафе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мата Хайме 1 0.5

Карточки

Алавес
# Игрок      
1. Хави Лопеc 1 0
2. Пина Томас 1 0
3. Батталья Родриго 1 0
4. Лежён Флорьян 1 0
5. Эдгар Мендес 1 0
6. Риоха Луис 1 0
Хетафе
# Игрок      
1. Дамиан Суарес 1 0
2. Максимович Неманья 1 0
3. Арамбарри Мауро 1 0
4. Кукурелья Марк 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Алавес 0 100% (1) 0 0 0 0
 Хетафе 0 0 0 100% (1) 0 0

Предыдущие игры

Алавес Последние 20 матчей: + = -
Гранада 2:1 Алавес Алавес 0:1 Бетис Реал Сосьедад 2:2 Алавес Атлетик Б 2:1 Алавес
Осасуна 2:1 Алавес Алавес 1:2 Уэска Алавес 0:5 Барселона Бетис 1:2 Алавес Алавес 0:0 Хетафе Реал Мадрид 2:0 Алавес Вальядолид 1:0 Алавес Алавес 0:2 Гранада Атлетико М 2:1 Алавес Алавес 0:1 Осасуна Сельта 6:0 Алавес Алавес 2:0 Реал Сосьедад Эспаньол 2:0 Алавес Алавес 1:1 Валенсия Леганес 1:1 Алавес Алавес 2:1 Атлетик Б
Хетафе Последние 20 матчей: + = -
Хетафе 1:0 Осасуна Реал Мадрид 6:0 Хетафе Сарагоса 0:2 Хетафе Фуэнлабрада 1:2 Хетафе
Интер Милан 2:0 Хетафе Леванте 1:0 Хетафе Хетафе 0:2 Атлетико М Алавес 0:0 Хетафе Хетафе 1:3 Вильярреал Осасуна 0:0 Хетафе Реал Мадрид 1:0 Хетафе Хетафе 2:1 Реал Сосьедад Вальядолид 1:1 Хетафе Хетафе 1:1 Эйбар Хетафе 0:0 Эспаньол Гранада 2:1 Хетафе Хетафе 0:0 Сельта Мальорка 0:1 Хетафе Аякс 2:1 Хетафе Хетафе 0:3 Севилья

Последние игры между собой

Алавес: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 2
Хетафе: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 3
Алавес 0:0 Хетафе Ла Лига Хетафе 1:1 Алавес Ла Лига Хетафе 4:0 Алавес Примера Алавес 1:1 Хетафе Примера
Алавес 2:0 Хетафе Примера Алавес 3:0 Хетафе Кубок Короля Хетафе 4:1 Алавес Примера Хетафе 0:1 Алавес Кубок Короля
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бетис Заявка 2 2 0 0 3 - 0 6
2. Гранада Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
3. Вильярреал Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
4. Хетафе 0:0 Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
5. Сельта Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
6. Валенсия Заявка 2 1 0 1 5 - 4 3
7. Осасуна Заявка 2 1 0 1 2 - 1 3
8. Кадис Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
9. Реал Сосьедад Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
10. Реал Мадрид Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Эйбар Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
12. Уэска Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
13. Вальядолид Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
14. Алавес 0:0 Заявка 3 0 1 2 1 - 3 1
15. Севилья Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Атлетико М Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Барселона Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Эльче Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Атлетик Б Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
20. Леванте Заявка 1 0 0 1 2 - 4 0
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Mendizorroza. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Алавес
Ничья
Хетафе
4.83
2.09
2.88
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
4.70 2.08 2.80
4.83 2.09 2.88

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
2.50 1.53 1.62 2.27 1.30 3.50 1.86 2.00 1.07 8.40 1.05 9.50 1.03 12.00 1.02 13.00 1.01 13.00 1.01 13.50 0.00 21.00
2.68 1.51 2.22 1.72 1.76 2.16 1.50 2.71 1.37 3.26 1.93 1.97 1.62 2.42 1.47 2.85 1.37 3.27 1.11 7.56
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2
1.30 3.50 1.18 4.75 1.10 6.80 1.04 12.50
2.16 1.77 1.78 2.16 1.39 3.23 1.27 4.09
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2
2.65 1.47 1.73 2.08 1.33 3.25 1.11 6.70

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
5.80 1.13
Букмекер Да Нет
10.00 1.04
Букмекер Да Нет
5.30 1.15
Где смотреть матч Алавес 0:0 Хетафе онлайн

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