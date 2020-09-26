Первый тайм

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

46' Батталья Родриго выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Лагуардия Виктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота

45' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

44' Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

44' Матч возобновлен

44' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

43' Хоселу Санмартин из команды Алавес плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.

42' Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

41' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

40' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

39' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

39' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

38' Лагуардия Виктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота

37' Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

36' Матч возобновлен

35' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

35' Хорошую попытку сделал Кукурелья Марк . Удар в створ, но вратарь начеку

34' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

33' Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

33' Хоселу Санмартин не смог попасть в створ ударом издали

30' Удар от ворот произведет Хетафе

30' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

29' Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

29' Матч возобновлен

28' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

28' Дамиан Суарес разрезает оборону соперника отличным пасом

27' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

27' Оливера Матиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

27' Дуарте Рубен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

26' Хоселу Санмартин из команды Алавес делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

25' Лежён Флорьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота

25' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

25' Пачеко Фернандо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

24' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

23' Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Оливера Матиас из команды Хетафе

22' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

22' Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

20' Удар от ворот произведет Хетафе

20' Лежён Флорьян решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

18' Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

18' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

17' Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

16' Понс Пере из команды Алавес направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

15' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

15' Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

15' Оливера Матиас из команды Хетафе делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

14' Ньом Аллан из команды Хетафе сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

14' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

14' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

13' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

13' Удар от ворот произведет Хетафе

12' Дуарте Рубен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

10' Арамбарри Мауро из команды Хетафе делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

10' Удар от ворот произведет Алавес

9' Арамбарри Мауро не смог попасть в створ ударом издали

8' Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

7' Удар от ворот произведет Алавес

7' Как он промахнулся? Эрнандес Хуан имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

7' Отличные скиллы показывает Кукурелья Марк , обводя своих соперников

6' Алавес имеет хороший шанс забить.

6' Удар от ворот произведет Хетафе

5' Оливера Матиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

5' Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

4' Пачеко Фернандо взял и забрал мяч на выходе

4' Арамбарри Мауро навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

3' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Алавес начинает с центра поля