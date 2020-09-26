Алавес
0:0
Второй тайм: 57'
Стадион: Мендисорроса
Хетафе
23
Химо
Наварро
16
Эдгар
Мендес
20
Понс
Пере
11
Риоха
Луис
13
Сория
Давид
12
Ньом
Аллан
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Химо НаварроЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Эдгар МендесПолузащитник
-
20 Понс ПереПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Риоха ЛуисПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
26 Хави ЛопеcЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Марин АдрианЗащитник
-
28 Бланко ХосеПолузащитник
-
19 Ману ГарсияПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Сайнс БорхаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Гвидетти ЙонНападающий
-
Главный тренер: Мачин Пабло
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
13 Сория ДавидВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Ньом АлланПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Тимор ДавидПолузащитник
-
10 Унал ЭнесПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Бордалас Пепе
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
Ход матча
46'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
6 Удары по воротам 3
-
0 Удары в створ 3
-
1 Угловые 3
-
1 Офсайды 3
-
7 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
45 Владение мячом, % 55
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Хоселу Санмартин
|1
|0.33
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мата Хайме
|1
|0.5
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Хави Лопеc
|1
|0
|2.
|Пина Томас
|1
|0
|3.
|Батталья Родриго
|1
|0
|4.
|Лежён Флорьян
|1
|0
|5.
|Эдгар Мендес
|1
|0
|6.
|Риоха Луис
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Дамиан Суарес
|1
|0
|2.
|Максимович Неманья
|1
|0
|3.
|Арамбарри Мауро
|1
|0
|4.
|Кукурелья Марк
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Алавес
|0
|100% (1)
|0
|0
|0
|0
|Хетафе
|0
|0
|0
|100% (1)
|0
|0
Предыдущие игры
Алавес Последние 20 матчей: + = -Гранада 2:1 Алавес Алавес 0:1 Бетис Реал Сосьедад 2:2 Алавес Атлетик Б 2:1 Алавес
Осасуна 2:1 Алавес Алавес 1:2 Уэска Алавес 0:5 Барселона Бетис 1:2 Алавес Алавес 0:0 Хетафе Реал Мадрид 2:0 Алавес Вальядолид 1:0 Алавес Алавес 0:2 Гранада Атлетико М 2:1 Алавес Алавес 0:1 Осасуна Сельта 6:0 Алавес Алавес 2:0 Реал Сосьедад Эспаньол 2:0 Алавес Алавес 1:1 Валенсия Леганес 1:1 Алавес Алавес 2:1 Атлетик Б
Хетафе Последние 20 матчей: + = -Хетафе 1:0 Осасуна Реал Мадрид 6:0 Хетафе Сарагоса 0:2 Хетафе Фуэнлабрада 1:2 Хетафе
Интер Милан 2:0 Хетафе Леванте 1:0 Хетафе Хетафе 0:2 Атлетико М Алавес 0:0 Хетафе Хетафе 1:3 Вильярреал Осасуна 0:0 Хетафе Реал Мадрид 1:0 Хетафе Хетафе 2:1 Реал Сосьедад Вальядолид 1:1 Хетафе Хетафе 1:1 Эйбар Хетафе 0:0 Эспаньол Гранада 2:1 Хетафе Хетафе 0:0 Сельта Мальорка 0:1 Хетафе Аякс 2:1 Хетафе Хетафе 0:3 Севилья
Последние игры между собой
Алавес: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 2
Хетафе: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бетис
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|2.
|Гранада
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|3.
|Вильярреал
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|4.
|Хетафе
|0:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|5.
|Сельта
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|6.
|Валенсия
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 4
|3
|7.
|Осасуна
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|8.
|Кадис
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|9.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|10.
|Реал Мадрид
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|Эйбар
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|12.
|Уэска
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|13.
|Вальядолид
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|14.
|Алавес
|0:0 Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|15.
|Севилья
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Атлетико М
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Барселона
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Эльче
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|Атлетик Б
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|20.
|Леванте
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|2.50
|1.53
|—
|—
|1.62
|2.27
|—
|—
|1.30
|3.50
|1.86
|2.00
|1.07
|8.40
|—
|—
|1.05
|9.50
|1.03
|12.00
|1.02
|13.00
|1.01
|13.00
|1.01
|13.50
|0.00
|21.00
|2.68
|1.51
|2.22
|1.72
|1.76
|2.16
|1.50
|2.71
|1.37
|3.26
|1.93
|1.97
|1.62
|2.42
|1.47
|2.85
|1.37
|3.27
|—
|—
|1.11
|7.56
|—
|—
|—
|—
|—
|—