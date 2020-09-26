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Алавес
0:0
Конец матча

Стадион:
Хетафе
0'
59' Желтая карточка
Дьене Даконам
65' Желтая карточка
Батталья Родриго
74' Желтая карточка
Лежён Флорьян
83' Желтая карточка
Дамиан Суарес
90'+3
1
Пачеко
Фернандо
23
Химо
Наварро
5
Лагуардия
Виктор
22
Лежён
Флорьян
3
Дуарте
Рубен
16
Эдгар
Мендес
20
Понс
Пере
6
Батталья
Родриго
11
Риоха
Луис
14
Дейверсон
Силва
9
Хоселу
Санмартин
13
Сория
Давид
22
Дамиан
Суарес
2
Дьене
Даконам
4
Этчейта
Хавьер
17
Оливера
Матиас
12
Ньом
Аллан
18
Арамбарри
Мауро
20
Максимович
Неманья
15
Кукурелья
Марк
23
Эрнандес
Хуан
7
Мата
Хайме
Алавес
4-4-2
Хетафе
4-4-2

Ход матча

46'
 
Унал Энес
Мата Хайме
59'
 
Дьене Даконам
61'
 
Анхель Луис
Эрнандес Хуан
65'
Батталья Родриго
 
69'
Хави Лопеc
Риоха Луис
 
74'
Лежён Флорьян
 
80'
Ману Гарсия
Батталья Родриго
 
81'
Лукас Перес
Дейверсон Силва
 
83'
 
Дамиан Суарес
88'
 
Тимор Давид
Максимович Неманья
88'
Сайнс Борха
Эдгар Мендес
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 7 Удары по воротам 7
  • 0 Удары в створ 3
  • 1 Угловые 5
  • 2 Офсайды 3
  • 13 Нарушения правил 12
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 3
  • 45 Владение мячом, % 55

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Алавес
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Хоселу Санмартин 1 0.33
Хетафе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мата Хайме 1 0.5

Карточки

Алавес
# Игрок      
1. Батталья Родриго 2 0
2. Лежён Флорьян 2 0
3. Хави Лопеc 1 0
4. Пина Томас 1 0
5. Эдгар Мендес 1 0
6. Риоха Луис 1 0
Хетафе
# Игрок      
1. Дамиан Суарес 2 0
2. Дьене Даконам 1 0
3. Максимович Неманья 1 0
4. Арамбарри Мауро 1 0
5. Кукурелья Марк 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Алавес 0 100% (1) 0 0 0 0
 Хетафе 0 0 0 100% (1) 0 0

Предыдущие игры

Алавес Последние 20 матчей: + = -
Гранада 2:1 Алавес Алавес 0:1 Бетис Реал Сосьедад 2:2 Алавес Атлетик Б 2:1 Алавес
Осасуна 2:1 Алавес Алавес 1:2 Уэска Алавес 0:5 Барселона Бетис 1:2 Алавес Алавес 0:0 Хетафе Реал Мадрид 2:0 Алавес Вальядолид 1:0 Алавес Алавес 0:2 Гранада Атлетико М 2:1 Алавес Алавес 0:1 Осасуна Сельта 6:0 Алавес Алавес 2:0 Реал Сосьедад Эспаньол 2:0 Алавес Алавес 1:1 Валенсия Леганес 1:1 Алавес Алавес 2:1 Атлетик Б
Хетафе Последние 20 матчей: + = -
Хетафе 1:0 Осасуна Реал Мадрид 6:0 Хетафе Сарагоса 0:2 Хетафе Фуэнлабрада 1:2 Хетафе
Интер Милан 2:0 Хетафе Леванте 1:0 Хетафе Хетафе 0:2 Атлетико М Алавес 0:0 Хетафе Хетафе 1:3 Вильярреал Осасуна 0:0 Хетафе Реал Мадрид 1:0 Хетафе Хетафе 2:1 Реал Сосьедад Вальядолид 1:1 Хетафе Хетафе 1:1 Эйбар Хетафе 0:0 Эспаньол Гранада 2:1 Хетафе Хетафе 0:0 Сельта Мальорка 0:1 Хетафе Аякс 2:1 Хетафе Хетафе 0:3 Севилья

Последние игры между собой

Алавес: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 2
Хетафе: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 3
Алавес 0:0 Хетафе Ла Лига Хетафе 1:1 Алавес Ла Лига Хетафе 4:0 Алавес Примера Алавес 1:1 Хетафе Примера
Алавес 2:0 Хетафе Примера Алавес 3:0 Хетафе Кубок Короля Хетафе 4:1 Алавес Примера Хетафе 0:1 Алавес Кубок Короля
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бетис Заявка 2 2 0 0 3 - 0 6
2. Гранада Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
3. Вильярреал Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
4. Хетафе Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
5. Сельта Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
6. Валенсия 0:0 Заявка 3 1 1 1 5 - 4 4
7. Осасуна Заявка 2 1 0 1 2 - 1 3
8. Кадис Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
9. Реал Сосьедад Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
10. Уэска 0:0 Заявка 3 0 2 1 1 - 3 2
11. Реал Мадрид Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
12. Эйбар Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
13. Вальядолид Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
14. Алавес Заявка 3 0 1 2 1 - 3 1
15. Севилья Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Атлетико М Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Барселона Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Эльче Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Атлетик Б Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
20. Леванте Заявка 1 0 0 1 2 - 4 0
Новости матча
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Прогнозы
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Mendizorroza. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
7.77 1.42 4.50
9.64 1.28 6.21

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
1.44 2.75 1.06 8.80 1.03 12.00 1.86 2.00 1.03 12.00 1.02 13.00 1.03 12.00 1.02 13.00 1.01 13.00 1.01 13.50 0.00 21.00
1.32 3.63 1.17 5.46 1.30 3.71 1.50 2.71 1.17 5.50 1.93 1.97 1.62 2.42 1.47 2.85 1.37 3.27 1.11 7.56
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2
1.30 3.50 1.18 4.75 1.10 6.80 1.04 12.50
2.16 1.77 1.78 2.16 1.39 3.23 1.27 4.09
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2
2.65 1.47 1.73 2.08 1.33 3.25 1.11 6.70

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
7.77 1.08
Букмекер Да Нет
10.00 1.04
Букмекер Да Нет
5.30 1.15
Где смотреть матч Алавес 0:0 Хетафе онлайн

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