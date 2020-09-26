Алавес
0:0
Конец матча
Стадион: Мендисорроса
Хетафе
59' Желтая карточкаДьене Даконам
65' Желтая карточкаБатталья Родриго
74' Желтая карточкаЛежён Флорьян
83' Желтая карточкаДамиан Суарес
23
Химо
Наварро
16
Эдгар
Мендес
20
Понс
Пере
11
Риоха
Луис
13
Сория
Давид
12
Ньом
Аллан
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Химо НаварроЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Эдгар МендесПолузащитник
-
20 Понс ПереПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Риоха ЛуисПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
26 Хави ЛопеcЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Марин АдрианЗащитник
-
28 Бланко ХосеПолузащитник
-
19 Ману ГарсияПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Сайнс БорхаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Гвидетти ЙонНападающий
-
Главный тренер: Мачин Пабло
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
13 Сория ДавидВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Ньом АлланПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Тимор ДавидПолузащитник
-
10 Унал ЭнесПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Бордалас Пепе
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
Ход матча
46'
59'
65'
69'
74'
83'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
7 Удары по воротам 7
-
0 Удары в створ 3
-
1 Угловые 5
-
2 Офсайды 3
-
13 Нарушения правил 12
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 3
-
45 Владение мячом, % 55
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Хоселу Санмартин
|1
|0.33
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мата Хайме
|1
|0.5
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Батталья Родриго
|2
|0
|2.
|Лежён Флорьян
|2
|0
|3.
|Хави Лопеc
|1
|0
|4.
|Пина Томас
|1
|0
|5.
|Эдгар Мендес
|1
|0
|6.
|Риоха Луис
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Дамиан Суарес
|2
|0
|2.
|Дьене Даконам
|1
|0
|3.
|Максимович Неманья
|1
|0
|4.
|Арамбарри Мауро
|1
|0
|5.
|Кукурелья Марк
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Алавес
|0
|100% (1)
|0
|0
|0
|0
|Хетафе
|0
|0
|0
|100% (1)
|0
|0
Предыдущие игры
Алавес Последние 20 матчей: + = -Гранада 2:1 Алавес Алавес 0:1 Бетис Реал Сосьедад 2:2 Алавес Атлетик Б 2:1 Алавес
Осасуна 2:1 Алавес Алавес 1:2 Уэска Алавес 0:5 Барселона Бетис 1:2 Алавес Алавес 0:0 Хетафе Реал Мадрид 2:0 Алавес Вальядолид 1:0 Алавес Алавес 0:2 Гранада Атлетико М 2:1 Алавес Алавес 0:1 Осасуна Сельта 6:0 Алавес Алавес 2:0 Реал Сосьедад Эспаньол 2:0 Алавес Алавес 1:1 Валенсия Леганес 1:1 Алавес Алавес 2:1 Атлетик Б
Хетафе Последние 20 матчей: + = -Хетафе 1:0 Осасуна Реал Мадрид 6:0 Хетафе Сарагоса 0:2 Хетафе Фуэнлабрада 1:2 Хетафе
Интер Милан 2:0 Хетафе Леванте 1:0 Хетафе Хетафе 0:2 Атлетико М Алавес 0:0 Хетафе Хетафе 1:3 Вильярреал Осасуна 0:0 Хетафе Реал Мадрид 1:0 Хетафе Хетафе 2:1 Реал Сосьедад Вальядолид 1:1 Хетафе Хетафе 1:1 Эйбар Хетафе 0:0 Эспаньол Гранада 2:1 Хетафе Хетафе 0:0 Сельта Мальорка 0:1 Хетафе Аякс 2:1 Хетафе Хетафе 0:3 Севилья
Последние игры между собой
Алавес: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 2
Хетафе: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бетис
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|2.
|Гранада
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|3.
|Вильярреал
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|4.
|Хетафе
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|5.
|Сельта
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|6.
|Валенсия
|0:0 Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|7.
|Осасуна
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|8.
|Кадис
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|9.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|10.
|Уэска
|0:0 Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 3
|2
|11.
|Реал Мадрид
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|Эйбар
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|13.
|Вальядолид
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|14.
|Алавес
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|15.
|Севилья
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Атлетико М
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Барселона
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Эльче
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|Атлетик Б
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|20.
|Леванте
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|1.44
|2.75
|—
|—
|1.06
|8.80
|—
|—
|1.03
|12.00
|1.86
|2.00
|1.03
|12.00
|—
|—
|1.02
|13.00
|1.03
|12.00
|1.02
|13.00
|1.01
|13.00
|1.01
|13.50
|0.00
|21.00
|1.32
|3.63
|1.17
|5.46
|1.30
|3.71
|1.50
|2.71
|1.17
|5.50
|1.93
|1.97
|1.62
|2.42
|1.47
|2.85
|1.37
|3.27
|—
|—
|1.11
|7.56
|—
|—
|—
|—
|—
|—