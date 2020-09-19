Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Вальехо Ману
|2
|1
|2.
|Макси Гомес
|2
|1
|3.
|Габриэль Паулиста
|1
|0.5
|4.
|Ли Кан Ин
|0
|0
|5.
|Васс Даниэль
|0
|0
|6.
|Черышев Денис
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Маффео Пабло
|1
|0.5
|2.
|Карлос Хуан Реал
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Рачич Урош
|1
|0
|2.
|Эскьердо Висенте
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Сиовас Димитрис
|1
|0
|2.
|Москера Педро
|1
|0
|3.
|Пулидо Хорхе
|1
|0
|4.
|Феррейро Давид
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Валенсия
|20% (1)
|0
|20% (1)
|20% (1)
|20% (1)
|20% (1)
|Уэска
|0
|0
|100% (1)
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Валенсия Последние 20 матчей: +8 =4 -8Сельта 2:1 Валенсия Валенсия 4:2 Леванте Валенсия 3:1 Картахена Леванте 0:0 Валенсия
Валенсия 2:1 Вильярреал Валенсия 1:0 Кастельон Севилья 1:0 Валенсия Валенсия 1:0 Эспаньол Леганес 1:0 Валенсия Валенсия 2:1 Вальядолид Гранада 2:2 Валенсия Валенсия 0:2 Атлетик Б Вильярреал 2:0 Валенсия Эйбар 1:0 Валенсия Валенсия 2:0 Осасуна Реал Мадрид 3:0 Валенсия Валенсия 1:1 Леванте Валенсия 3:4 Аталанта Алавес 1:1 Валенсия Валенсия 2:1 Бетис
Уэска Последние 20 матчей: +9 =6 -5Уэска 0:2 Кадис Вильярреал 1:1 Уэска Уэска 3:0 Сабадель Реал Сосьедад 2:2 Уэска
Алавес 1:2 Уэска Эспаньол 1:1 Уэска Спортинг Хихон 0:1 Уэска Уэска 3:0 Нумансия Расинг 1:0 Уэска Уэска 2:1 Алькоркон Депортиво 2:1 Уэска Уэска 1:0 Лас-Пальмас Сарагоса 0:1 Уэска Уэска 1:1 Кадис Альбасете 2:2 Уэска Уэска 1:2 Мирандес Малага 1:3 Уэска Уэска 2:0 Фуэнлабрада Уэска 2:2 Экстремадура Райо Вальекано 2:0 Уэска
Последние игры между собой
Валенсия: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Уэска: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бетис
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|2.
|Гранада
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|3.
|Вильярреал
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|4.
|Сельта
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|5.
|Хетафе
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Валенсия
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 4
|3
|7.
|Осасуна
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|8.
|Кадис
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|9.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|10.
|Реал Мадрид
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|Эйбар
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|12.
|Уэска
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|13.
|Вальядолид
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|14.
|Севилья
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Атлетико М
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Барселона
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Эльче
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Атлетик Б
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|19.
|Леванте
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
|20.
|Алавес
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
Прогнозы на матч Валенсия - Уэска
Исход игры
Валенсия
98% (50)
Ничья
2% (1)
Уэска
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
32% (16)
Меньше
68% (34)
Обе команды забьют
Да
34% (17)
Нет
66% (33)
Популярный счёт
2:0 Валенсия
47.1% (24)
2:1 Валенсия
25.5% (13)
1:0 Валенсия
17.6% (9)
3:1 Валенсия
5.9% (3)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|10.00
|1.03
|7.50
|1.07
|3.25
|1.33
|—
|—
|2.55
|1.55
|2.06
|1.81
|1.81
|2.06
|—
|—
|1.41
|2.90
|1.29
|3.75
|1.12
|6.60
|1.09
|6.70
|1.01
|12.00
|—
|—
|—
|—
|3.43
|1.34
|3.01
|1.43
|2.58
|1.55
|2.08
|1.82
|1.82
|2.08
|1.61
|2.42
|1.41
|3.07
|1.28
|3.92
|—
|—
|—
|—
|—
|—