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Валенсия
 
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Стадион:
Уэска

Бомбардиры внутри турнира

Валенсия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Вальехо Ману 2 1
2. Макси Гомес 2 1
3. Габриэль Паулиста 1 0.5
4. Ли Кан Ин 0 0
5. Васс Даниэль 0 0
6. Черышев Денис 0 0
Уэска
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Маффео Пабло 1 0.5
2. Карлос Хуан Реал 0 0

Карточки

Валенсия
# Игрок      
1. Рачич Урош 1 0
2. Эскьердо Висенте 1 0
Уэска
# Игрок      
1. Сиовас Димитрис 1 0
2. Москера Педро 1 0
3. Пулидо Хорхе 1 0
4. Феррейро Давид 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Валенсия 20% (1) 0 20% (1) 20% (1) 20% (1) 20% (1)
 Уэска 0 0 100% (1) 0 0 0

Предыдущие игры

Валенсия Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Сельта 2:1 Валенсия Валенсия 4:2 Леванте Валенсия 3:1 Картахена Леванте 0:0 Валенсия
Валенсия 2:1 Вильярреал Валенсия 1:0 Кастельон Севилья 1:0 Валенсия Валенсия 1:0 Эспаньол Леганес 1:0 Валенсия Валенсия 2:1 Вальядолид Гранада 2:2 Валенсия Валенсия 0:2 Атлетик Б Вильярреал 2:0 Валенсия Эйбар 1:0 Валенсия Валенсия 2:0 Осасуна Реал Мадрид 3:0 Валенсия Валенсия 1:1 Леванте Валенсия 3:4 Аталанта Алавес 1:1 Валенсия Валенсия 2:1 Бетис
Уэска Последние 20 матчей: +9 =6 -5
Уэска 0:2 Кадис Вильярреал 1:1 Уэска Уэска 3:0 Сабадель Реал Сосьедад 2:2 Уэска
Алавес 1:2 Уэска Эспаньол 1:1 Уэска Спортинг Хихон 0:1 Уэска Уэска 3:0 Нумансия Расинг 1:0 Уэска Уэска 2:1 Алькоркон Депортиво 2:1 Уэска Уэска 1:0 Лас-Пальмас Сарагоса 0:1 Уэска Уэска 1:1 Кадис Альбасете 2:2 Уэска Уэска 1:2 Мирандес Малага 1:3 Уэска Уэска 2:0 Фуэнлабрада Уэска 2:2 Экстремадура Райо Вальекано 2:0 Уэска

Последние игры между собой

Валенсия: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Уэска: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Уэска 2:6 Валенсия Примера Валенсия 2:1 Уэска Примера
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бетис Заявка 2 2 0 0 3 - 0 6
2. Гранада Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
3. Вильярреал Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
4. Сельта Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
5. Хетафе Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Валенсия Заявка 2 1 0 1 5 - 4 3
7. Осасуна Заявка 2 1 0 1 2 - 1 3
8. Кадис Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
9. Реал Сосьедад Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
10. Реал Мадрид Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Эйбар Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
12. Уэска Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
13. Вальядолид Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
14. Севилья Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Атлетико М Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Барселона Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Эльче Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Атлетик Б Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
19. Леванте Заявка 1 0 0 1 2 - 4 0
20. Алавес Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Валенсия - Уэска от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 26 сентября 2020, осталось 2 дня 14 часов 36 минут.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 51
    Валенсия 98% (50)
    X 2% (1)
    Уэска 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Валенсия
    Ничья
    Уэска
    2.10
    3.46
    3.88
    Все Коэффициенты

    Прогнозы на матч Валенсия - Уэска

    Исход игры
    Валенсия
    98% (50)
    Ничья
    2% (1)
    Уэска
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    32% (16)
    Меньше
    68% (34)
    Обе команды забьют
    Да
    34% (17)
    Нет
    66% (33)
    Популярный счёт
    2:0 Валенсия
    47.1% (24)
    2:1 Валенсия
    25.5% (13)
    1:0 Валенсия
    17.6% (9)
    3:1 Валенсия
    5.9% (3)
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    Где смотреть матч Валенсия - Уэска онлайн

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    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    2.10 3.40 3.75
    2.06 3.46 3.88

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
    10.00 1.03 7.50 1.07 3.25 1.33 2.55 1.55 2.06 1.81 1.81 2.06 1.41 2.90 1.29 3.75 1.12 6.60 1.09 6.70 1.01 12.00
    3.43 1.34 3.01 1.43 2.58 1.55 2.08 1.82 1.82 2.08 1.61 2.42 1.41 3.07 1.28 3.92
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2
    1.81 2.00 1.38 3.00 1.11 6.70
    2.89 1.45 2.37 1.64 1.85 2.05 1.53 2.63 1.38 3.21
    Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
    2.55 1.48 1.63 2.20 1.25 3.75

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.83 1.96
    Букмекер Да Нет
    4.90 1.17
    Букмекер Да Нет
    3.50 1.30
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