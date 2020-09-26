Эльче
0:3
Конец матча
Стадион: Мартинес Валеро
Реал Сосьедад
35' Желтая карточкаМфулу Оменуке
43' Желтая карточкаСильва Давид
0:1
55' ГолПорту Кристиан
70' Желтая карточкаВерду Гонсало
0:2
77' ПенальтиЯнузай Аднан
87' Желтая карточкаГутьеррес Хосе
0:3
90' ГолЛопес Роберто III
13
Бадия
Эдгар
23
Сифу
24
Хосема
16
Фидель
Чавес
10
Милья
Пере
11
Моренте
Тете
12
Муньос
Айхен
16
Гевара
Андер
21
Сильва
Давид
- Основной состав
-
13 Бадия ЭдгарВратарь
-
23 СифуЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
24 ХосемаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Фидель ЧавесПолузащитник
-
10 Милья ПереНападающий
-
11 Моренте ТетеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
32 Барри ЖерарЗащитник
- Защитник
-
15 Луисми ЛуисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
40 Бри ДиегоНападающий
-
-
33 Jose Salinas
-
Главный тренер: Jorge Almiron
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Муньос АйхенЗащитник
-
16 Гевара АндерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Сильва ДавидПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Мойя МигельВратарь
- Вратарь
-
26 Пачеко ХонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Янузай АднанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
25 Баутиста ХонНападающий
-
Главный тренер: Альгуасиль Иманоль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
Ход матча
35'
43'
55'
0:1
70'
77'
0:2
87'
87'
90'
Статистика матча
-
0 Голы 3
-
2 Удары по воротам 6
-
2 Удары в створ 10
-
2 Угловые 12
-
1 Офсайды 2
-
11 Нарушения правил 12
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
36 Владение мячом, % 64
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Лопес Роберто III
|2
|0.67
|2.
|Порту Кристиан
|1
|0.33
|3.
|Янузай Аднан
|1 (1)
|0.33
|4.
|Мерино Микель
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Гутьеррес Хосе
|1
|0
|2.
|Мфулу Оменуке
|1
|0
|3.
|Верду Гонсало
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Сильва Давид
|1
|0
|2.
|Ариц Элустондо
|1
|0
|3.
|Муньос Айхен
|1
|0
|4.
|Барренечеа Андер
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Эльче
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Реал Сосьедад
|0
|0
|0
|50% (2)
|0
|50% (2)
Предыдущие игры
Эльче Последние 20 матчей: + = -Эльче 0:1 Барселона Эльче 2:0 Мурсия Эльче 2:0 УКАМ Мурсия Жирона 0:1 Эльче
Эльче 0:0 Жирона Сарагоса 0:1 Эльче Эльче 0:0 Сарагоса Эльче 2:1 Реал Овьедо Фуэнлабрада 3:1 Эльче Эльче 2:0 Альбасете Мирандес 1:0 Эльче Расинг 1:2 Эльче Эльче 0:0 Кадис Лас-Пальмас 1:1 Эльче Эльче 0:1 Депортиво Эльче 1:0 Жирона Понферрадина 2:1 Эльче Эльче 1:1 Экстремадура Райо Вальекано 2:3 Эльче Эльче 2:0 Нумансия
Реал Сосьедад Последние 20 матчей: + = -Реал Сосьедад 0:0 Реал Мадрид Вальядолид 1:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:0 Осасуна Реал Сосьедад 2:2 Алавес
Вильярреал 2:0 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2:2 Уэска Атлетико М 1:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 0:0 Севилья Вильярреал 1:2 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2:3 Гранада Леванте 1:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2:1 Эспаньол Хетафе 2:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 0:1 Сельта Реал Сосьедад 1:2 Реал Мадрид Алавес 2:0 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:1 Осасуна Эйбар 1:2 Реал Сосьедад Барселона 1:0 Реал Сосьедад Мирандес 0:1 Реал Сосьедад
Последние игры между собой
Эльче: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 3
Реал Сосьедад: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бетис
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|2.
|Гранада
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|3.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 1
|5
|4.
|Вильярреал
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|5.
|Хетафе
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|6.
|Сельта
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|7.
|Валенсия
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 5
|4
|8.
|Осасуна
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|9.
|Кадис
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|10.
|Уэска
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|11.
|Реал Мадрид
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|Эйбар
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|13.
|Вальядолид
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|14.
|Алавес
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|15.
|Севилья
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Атлетико М
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Барселона
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Атлетик Б
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|19.
|Леванте
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
|20.
|Эльче
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|4.05
|1.23
|—
|—
|6.00
|1.15
|—
|—
|2.10
|1.72
|2.28
|1.68
|2.05
|1.83
|1.75
|2.15
|1.19
|4.60
|—
|—
|1.27
|3.80
|1.02
|13.00
|1.04
|8.50
|1.03
|12.00
|0.00
|17.00
|3.61
|1.31
|2.99
|1.42
|2.37
|1.63
|1.81
|2.08
|1.86
|2.03
|1.55
|2.58
|1.24
|4.34
|1.48
|2.78
|1.14
|6.37
|1.45
|2.88
|—
|—
|1.10
|7.65
|—
|—
|—
|—
|—
|—