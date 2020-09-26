  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Испания
Эльче
0:3
Конец матча

Стадион:
Реал Сосьедад
0'
35' Желтая карточка
Мфулу Оменуке
43' Желтая карточка
Сильва Давид
0:1
55' Гол
Порту Кристиан
70' Желтая карточка
Верду Гонсало
0:2
77' Пенальти
Янузай Аднан
87' Желтая карточка
Гутьеррес Хосе
0:3
90' Гол
Лопес Роберто III
90'+5
13
Бадия
Эдгар
23
Сифу
12
Кальво
Даниэль
5
Верду
Гонсало
24
Хосема
17
Фернандес
Хосан
14
Гутьеррес
Хосе
6
Мфулу
Оменуке
16
Фидель
Чавес
10
Милья
Пере
11
Моренте
Тете
1
Ремиро
Алехандро
18
Горосабел
Андони
6
Ариц
Элустондо
24
Ле
Норман
Робен
12
Муньос
Айхен
16
Гевара
Андер
8
Мерино
Микель
7
Порту
Кристиан
21
Сильва
Давид
10
Оярсабаль
Микель
19
Исак
Александр
Эльче
4-4-2
Реал Сосьедад
4-2-3-1

Ход матча

31'
Нино Хуан
Сифу
 
35'
Мфулу Оменуке
 
43'
 
Сильва Давид
55'
0:1
Порту Кристиан
(Мерино Микель)
68'
 
Янузай Аднан
Порту Кристиан
68'
 
Барренечеа Андер
Оярсабаль Микель
69'
 
Баутиста Хон
Исак Александр
70'
Верду Гонсало
 
74'
Луисми Луис
Мфулу Оменуке
 
77'
0:2
Янузай Аднан
79'
 
Лопес Роберто III
Сильва Давид
79'
 
Субименди Мартин
Гевара Андер
87'
Гутьеррес Хосе
 
87'
Родригес Виктор II
Гутьеррес Хосе
 
87'
Бое Лукас
Милья Пере
 
90'
0:3
Лопес Роберто III
(Мерино Микель)

Статистика матча

  • 0 Голы 3
  • 2 Удары по воротам 6
  • 2 Удары в створ 10
  • 2 Угловые 12
  • 1 Офсайды 2
  • 11 Нарушения правил 12
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 36 Владение мячом, % 64

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Эльче
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
Реал Сосьедад
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Лопес Роберто III 2 0.67
2. Порту Кристиан 1 0.33
3. Янузай Аднан 1 (1) 0.33
4. Мерино Микель 0 0

Карточки

Эльче
# Игрок      
1. Гутьеррес Хосе 1 0
2. Мфулу Оменуке 1 0
3. Верду Гонсало 1 0
Реал Сосьедад
# Игрок      
1. Сильва Давид 1 0
2. Ариц Элустондо 1 0
3. Муньос Айхен 1 0
4. Барренечеа Андер 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Эльче 0 0 0 0 0 0
 Реал Сосьедад 0 0 0 50% (2) 0 50% (2)

Предыдущие игры

Эльче Последние 20 матчей: + = -
Эльче 0:1 Барселона Эльче 2:0 Мурсия Эльче 2:0 УКАМ Мурсия Жирона 0:1 Эльче
Эльче 0:0 Жирона Сарагоса 0:1 Эльче Эльче 0:0 Сарагоса Эльче 2:1 Реал Овьедо Фуэнлабрада 3:1 Эльче Эльче 2:0 Альбасете Мирандес 1:0 Эльче Расинг 1:2 Эльче Эльче 0:0 Кадис Лас-Пальмас 1:1 Эльче Эльче 0:1 Депортиво Эльче 1:0 Жирона Понферрадина 2:1 Эльче Эльче 1:1 Экстремадура Райо Вальекано 2:3 Эльче Эльче 2:0 Нумансия
Реал Сосьедад Последние 20 матчей: + = -
Реал Сосьедад 0:0 Реал Мадрид Вальядолид 1:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:0 Осасуна Реал Сосьедад 2:2 Алавес
Вильярреал 2:0 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2:2 Уэска Атлетико М 1:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 0:0 Севилья Вильярреал 1:2 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2:3 Гранада Леванте 1:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2:1 Эспаньол Хетафе 2:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 0:1 Сельта Реал Сосьедад 1:2 Реал Мадрид Алавес 2:0 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:1 Осасуна Эйбар 1:2 Реал Сосьедад Барселона 1:0 Реал Сосьедад Мирандес 0:1 Реал Сосьедад

Последние игры между собой

Эльче: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 3
Реал Сосьедад: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 3
Эльче 1:0 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 3:0 Эльче Примера Реал Сосьедад 4:0 Эльче Примера Эльче 1:1 Реал Сосьедад Примера
Эльче 4:1 Реал Сосьедад Сегунда Реал Сосьедад 0:1 Эльче Сегунда Эльче 1:2 Реал Сосьедад Сегунда Реал Сосьедад 0:0 Эльче Сегунда Эльче 0:0 Реал Сосьедад Сегунда
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бетис Заявка 2 2 0 0 3 - 0 6
2. Гранада Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
3. Реал Сосьедад Заявка 3 1 2 0 4 - 1 5
4. Вильярреал Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
5. Хетафе Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
6. Сельта Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
7. Валенсия Заявка 3 1 1 1 6 - 5 4
8. Осасуна Заявка 2 1 0 1 2 - 1 3
9. Кадис Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
10. Уэска Заявка 3 0 2 1 2 - 4 2
11. Реал Мадрид Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
12. Эйбар Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
13. Вальядолид Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
14. Алавес Заявка 3 0 1 2 1 - 3 1
15. Севилья Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Атлетико М Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Барселона Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Атлетик Б Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
19. Леванте Заявка 1 0 0 1 2 - 4 0
20. Эльче Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Martinez Valero. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
5.90 3.70 1.70
9.22 2.80 1.75

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
4.05 1.23 6.00 1.15 2.10 1.72 2.28 1.68 2.05 1.83 1.75 2.15 1.19 4.60 1.27 3.80 1.02 13.00 1.04 8.50 1.03 12.00 0.00 17.00
3.61 1.31 2.99 1.42 2.37 1.63 1.81 2.08 1.86 2.03 1.55 2.58 1.24 4.34 1.48 2.78 1.14 6.37 1.45 2.88 1.10 7.65
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.75 2.05 1.60 2.33 1.10 6.80 1.07 8.70 1.03 12.00
1.49 2.73 1.27 3.89 1.50 2.69 1.33 3.44 1.25 4.18
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
2.12 1.67 1.44 2.65 1.14 5.20

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
5.30 1.15
Букмекер Да Нет
7.20 1.09
Букмекер Да Нет
4.90 1.18
Где смотреть матч Эльче 0:3 Реал Сосьедад онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Олимп Матчи АПЛ

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + ФРИБЕТ 10 000 рублей


Рейтинг букмекеров
1 Бонус: 15 000 ₽ Обзор Играть
2 Бонус: 5 000 ₽ Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Обзор Играть
4 Бонус: 10 000 ₽ Обзор Играть
5 Бонус: 15 000 ₽ Обзор Играть
6 Бонус: 2 000 ₽ Обзор Играть
7 Бонус: 2 000 ₽ Обзор Играть
8 Бонус: 20 000 ₽ Обзор Играть
9 Бонус: 500 ₽ Обзор Играть
10 Бонус: 1 000 ₽ Обзор Играть
11 Бонус: 19 500 ₽ Обзор Играть
12 Бонус: 3 000 ₽ Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный