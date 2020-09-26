Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Команда Реал Сосьедад играла лучше в этом тайме.

46' Бадия Эдгар взял и забрал мяч на выходе

46' Мфулу Оменуке выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Игрок из команды Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Игрок из команды Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

44' Эльче вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

43' Сильва Давид получил желтую карточку от судьи

42' Верду Гонсало выносит мяч и сбавляет давление на ворота

42' Оярсабаль Микель навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

41' Игрок из команды Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

41' Матч возобновлен

41' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

40' Моренте Тете выносит мяч и сбавляет давление на ворота

37' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

37' Горосабел Андони не смог попасть в створ ударом издали

37' Удар от ворот произведет Эльче

37' Верду Гонсало выносит мяч и сбавляет давление на ворота

36' Моренте Тете выносит мяч и сбавляет давление на ворота

35' Оярсабаль Микель навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

35' Мфулу Оменуке получил желтую карточку от судьи

33' Гутьеррес Хосе не смог попасть в створ ударом издали

33' Ле Норман Робен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

32' Хосема из команды Эльче отправил кросс в штрафную...

32' Эльче вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

32' Ариц Элустондо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

32' Гевара Андер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

32' Хосема навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

32' Матч возобновлен

31' Ох, нехорошо это выглядит. Сифу получил травму и медбригада забирает его с поля.

31' Сифу на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

31' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

30' Верду Гонсало выносит мяч и сбавляет давление на ворота

29' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

28' Ле Норман Робен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

27' Игра в одни ворота сейчас. Реал Сосьедад доминирует и владеет мячом

27' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

27' [player1] из команды [team] отдал передачу, которая была заблокирована.

26' Верду Гонсало выносит мяч и сбавляет давление на ворота

26' Оярсабаль Микель навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

25' Кальво Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

24' Бадия Эдгар выносит мяч и сбавляет давление на ворота

22' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

22' Хосема выносит мяч и сбавляет давление на ворота

22' Гутьеррес Хосе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

21' Бадия Эдгар предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

21' Верду Гонсало выносит мяч и сбавляет давление на ворота

21' Верду Гонсало выносит мяч и сбавляет давление на ворота

20' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

19' Фидель Чавес из команды Эльче навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

19' Удар от ворот произведет Эльче

16' Хорошую попытку сделал Исак Александр . Удар в створ, но вратарь начеку

16' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

16' Кальво Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

14' Хосема выносит мяч и сбавляет давление на ворота

14' Матч возобновлен

14' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

13' Эльче вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

12' Моренте Тете не смог попасть в створ ударом издали

10' Эльче имеет хороший шанс забить.

8' Эльче вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

8' Удар от ворот произведет Эльче

7' Верду Гонсало выносит мяч и сбавляет давление на ворота

5' Сильва Давид навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

4' Эльче вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

4' Эльче вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

4' Удар от ворот произведет Эльче

3' ШАНС! Исак Александр вышел один на один с голкипером...

2' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре