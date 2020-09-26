Бетис
Позже
Стадион: Бенито Вильямарин
Реал Мадрид
23
Манди
Аисса
15
Морено
Алекс
23
Менди
Ферлан
18
Йович
Лука
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Манди АиссаЗащитник
- Защитник
-
15 Морено АлексЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
12 СиднейЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Пеллегрини Мануэль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Менди ФерланЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Йович ЛукаНападающий
- Запасные игроки
-
29 Лунин АндрейВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
17 Васкес ЛукасЗащитник
- Защитник
-
10 Модрич ЛукаПолузащитник
-
22 Иско АларконПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
27 РодригоНападающий
-
Главный тренер: Зидан Зинедин
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Тельо Кристиан
|1
|0.5
|2.
|Карвалью Вилльям
|1
|0.5
|3.
|Фекир Набиль
|1 (1)
|0.5
|4.
|Каналес Серхио
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Эмерсон Жуниор
|2
|0
|2.
|Морено Алекс
|1
|0
|3.
|Фекир Набиль
|1
|0
|4.
|Гидо Родригес
|1
|0
|5.
|Иглесиас Борха
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Карвахаль Даниэль
|1
|0
|2.
|Менди Ферлан
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Бетис
|33.33% (1)
|33.33% (1)
|0
|0
|0
|33.33% (1)
|Реал Мадрид
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Бетис Последние 20 матчей: + = -Бетис 2:0 Вальядолид Алавес 0:1 Бетис Бетис 3:2 Гранада Альмерия 0:2 Бетис
Реал Мадрид Последние 20 матчей: + = -Реал Сосьедад 0:0 Реал Мадрид Реал Мадрид 6:0 Хетафе Манчестер Сити 2:1 Реал Мадрид Леганес 2:2 Реал Мадрид
Реал Мадрид 2:1 Вильярреал Гранада 1:2 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:0 Алавес Атлетик Б 0:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 1:0 Хетафе Эспаньол 0:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:0 Мальорка Реал Сосьедад 1:2 Реал Мадрид Реал Мадрид 3:0 Валенсия Реал Мадрид 3:1 Эйбар Бетис 2:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:0 Барселона Реал Мадрид 1:2 Манчестер Сити Леванте 1:0 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:2 Сельта Осасуна 1:4 Реал Мадрид
Последние игры между собой
Бетис: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 12
Реал Мадрид: победы: 12, ничьи: 2, поражения: 5
Бетис 3:5 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 0:1 Бетис Примера Реал Мадрид 2:1 Бетис Примера Бетис 1:6 Реал Мадрид Примера Бетис 1:1 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 5:0 Бетис Примера Бетис 0:5 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 2:1 Бетис Примера Реал Мадрид 3:1 Бетис Примера Бетис 1:0 Реал Мадрид Примера Бетис 2:3 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 4:1 Бетис Примера Реал Мадрид 6:1 Бетис Примера Бетис 1:2 Реал Мадрид Примера Бетис 2:1 Реал Мадрид Первый дивизион
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бетис
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|2.
|Гранада
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|3.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 1
|5
|4.
|Вильярреал
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|5.
|Хетафе
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|6.
|Сельта
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|7.
|Валенсия
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 5
|4
|8.
|Осасуна
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|9.
|Кадис
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|10.
|Уэска
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|11.
|Реал Мадрид
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|Эйбар
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|13.
|Вальядолид
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|14.
|Алавес
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|15.
|Севилья
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Атлетико М
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Барселона
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Атлетик Б
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|19.
|Леванте
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
|20.
|Эльче
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
Тотал
|Букмекер
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|9.30
|1.04
|3.85
|1.25
|3.05
|1.38
|—
|—
|2.06
|1.82
|1.84
|2.03
|1.60
|2.40
|—
|—
|1.39
|3.00
|1.18
|4.90
|1.13
|5.40
|1.04
|9.40
|1.03
|10.00
|—
|—
|4.26
|1.25
|3.23
|1.39
|2.49
|1.59
|2.10
|1.81
|1.87
|2.04
|1.63
|2.40
|1.51
|2.73
|1.41
|3.05
|—
|—
|1.15
|5.91
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Бетис - Реал Мадрид
Исход игры
Бетис
4.5% (7)
Ничья
7.1% (11)
Реал Мадрид
88.4% (137)
Тотал 2.5
Больше
68.83% (106)
Меньше
31.17% (48)
Обе команды забьют
Да
72.08% (111)
Нет
27.92% (43)
Популярный счёт
1:2 Реал Мадрид
47.7% (74)
0:2 Реал Мадрид
14.2% (22)
1:3 Реал Мадрид
12.3% (19)
0:1 Реал Мадрид
10.3% (16)
1:1 Ничья
5.2% (8)
2:1 Бетис
3.9% (6)
0:3 Реал Мадрид
1.9% (3)
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