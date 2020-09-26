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Бетис
 
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Стадион:
Реал Мадрид
1
Роблес
Жоэль
22
Эмерсон
Жуниор
23
Манди
Аисса
5
Бартра
Марк
15
Морено
Алекс
21
Гидо
Родригес
14
Карвалью
Вилльям
8
Фекир
Набиль
17
Хоакин
Санчес
10
Каналес
Серхио
19
Санабрия
Антонио
1
Куртуа
Тибо
2
Карвахаль
Даниэль
5
Варан
Рафаэль
4
Рамос
Серхио
23
Менди
Ферлан
15
Вальверде
Федерико
14
Каземиро
Карлос
8
Кроос
Тони
21
Эдегор
Мартин
9
Бензема
Карим
18
Йович
Лука
Бетис
4-2-3-1
Реал Мадрид
4-3-1-2

Бомбардиры внутри турнира

Бетис
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Тельо Кристиан 1 0.5
2. Карвалью Вилльям 1 0.5
3. Фекир Набиль 1 (1) 0.5
4. Каналес Серхио 0 0
Реал Мадрид
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч

Карточки

Бетис
# Игрок      
1. Эмерсон Жуниор 2 0
2. Морено Алекс 1 0
3. Фекир Набиль 1 0
4. Гидо Родригес 1 0
5. Иглесиас Борха 1 0
Реал Мадрид
# Игрок      
1. Карвахаль Даниэль 1 0
2. Менди Ферлан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Бетис 33.33% (1) 33.33% (1) 0 0 0 33.33% (1)
 Реал Мадрид 0 0 0 0 0 0

Предыдущие игры

Бетис Последние 20 матчей: + = -
Бетис 2:0 Вальядолид Алавес 0:1 Бетис Бетис 3:2 Гранада Альмерия 0:2 Бетис
Бетис 1:0 Кадис Бетис 1:0 Кадис Вальядолид 2:0 Бетис Бетис 1:2 Алавес Атлетико М 1:0 Бетис Бетис 3:0 Осасуна Сельта 1:1 Бетис Бетис 0:2 Вильярреал Леванте 4:2 Бетис Бетис 1:0 Эспаньол Атлетик Б 1:0 Бетис Бетис 2:2 Гранада Севилья 2:0 Бетис Бетис 2:1 Реал Мадрид Валенсия 2:1 Бетис Бетис 3:3 Мальорка
Реал Мадрид Последние 20 матчей: + = -
Реал Сосьедад 0:0 Реал Мадрид Реал Мадрид 6:0 Хетафе Манчестер Сити 2:1 Реал Мадрид Леганес 2:2 Реал Мадрид
Реал Мадрид 2:1 Вильярреал Гранада 1:2 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:0 Алавес Атлетик Б 0:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 1:0 Хетафе Эспаньол 0:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:0 Мальорка Реал Сосьедад 1:2 Реал Мадрид Реал Мадрид 3:0 Валенсия Реал Мадрид 3:1 Эйбар Бетис 2:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:0 Барселона Реал Мадрид 1:2 Манчестер Сити Леванте 1:0 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:2 Сельта Осасуна 1:4 Реал Мадрид

Последние игры между собой

Бетис: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 12
Реал Мадрид: победы: 12, ничьи: 2, поражения: 5
Бетис 2:1 Реал Мадрид Ла Лига Реал Мадрид 0:0 Бетис Ла Лига Реал Мадрид 0:2 Бетис Примера Бетис 1:2 Реал Мадрид Примера
Бетис 3:5 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 0:1 Бетис Примера Реал Мадрид 2:1 Бетис Примера Бетис 1:6 Реал Мадрид Примера Бетис 1:1 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 5:0 Бетис Примера Бетис 0:5 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 2:1 Бетис Примера Реал Мадрид 3:1 Бетис Примера Бетис 1:0 Реал Мадрид Примера Бетис 2:3 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 4:1 Бетис Примера Реал Мадрид 6:1 Бетис Примера Бетис 1:2 Реал Мадрид Примера Бетис 2:1 Реал Мадрид Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бетис Заявка 2 2 0 0 3 - 0 6
2. Гранада Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
3. Реал Сосьедад Заявка 3 1 2 0 4 - 1 5
4. Вильярреал Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
5. Хетафе Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
6. Сельта Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
7. Валенсия Заявка 3 1 1 1 6 - 5 4
8. Осасуна Заявка 2 1 0 1 2 - 1 3
9. Кадис Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
10. Уэска Заявка 3 0 2 1 2 - 4 2
11. Реал Мадрид Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
12. Эйбар Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
13. Вальядолид Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
14. Алавес Заявка 3 0 1 2 1 - 3 1
15. Севилья Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Атлетико М Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Барселона Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Атлетик Б Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
19. Леванте Заявка 1 0 0 1 2 - 4 0
20. Эльче Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
  • До матча
  • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Вашему вниманию представляется текстовая трансляция встречи 3-го тура Ла Лиги между "Бетисом" и мадридским "Реалом". Проведёт текстовую онлайн трансляцию Прокофьев Сергей.
Прогнозы 155
Бетис 4.5% (7)
X 7.1% (11)
Реал Мадрид 88.4% (137)
Все прогнозы
1.86 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Бетис
Ничья
Реал Мадрид
4.70
4.00
1.81
Все Коэффициенты
Новости

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
4.70 4.00 1.76
4.56 3.96 1.81

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
9.30 1.04 3.85 1.25 3.05 1.38 2.06 1.82 1.84 2.03 1.60 2.40 1.39 3.00 1.18 4.90 1.13 5.40 1.04 9.40 1.03 10.00
4.26 1.25 3.23 1.39 2.49 1.59 2.10 1.81 1.87 2.04 1.63 2.40 1.51 2.73 1.41 3.05 1.15 5.91
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2
2.07 1.77 1.48 2.70 1.16 5.30
3.34 1.37 2.75 1.50 2.16 1.78 1.70 2.27 1.50 2.76 1.35 3.42
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
2.90 1.38 1.75 2.01 1.32 3.20

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.77 2.05
Букмекер Да Нет
4.50 1.22
Букмекер Да Нет
3.35 1.33
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Прогнозы на матч Бетис - Реал Мадрид

Исход игры
Бетис
4.5% (7)
Ничья
7.1% (11)
Реал Мадрид
88.4% (137)
Тотал 2.5
Больше
68.83% (106)
Меньше
31.17% (48)
Обе команды забьют
Да
72.08% (111)
Нет
27.92% (43)
Популярный счёт
1:2 Реал Мадрид
47.7% (74)
0:2 Реал Мадрид
14.2% (22)
1:3 Реал Мадрид
12.3% (19)
0:1 Реал Мадрид
10.3% (16)
1:1 Ничья
5.2% (8)
2:1 Бетис
3.9% (6)
0:3 Реал Мадрид
1.9% (3)
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