Бетис
Позже
Стадион: Бенито Вильямарин
Реал Мадрид
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Тельо Кристиан
|1
|0.5
|2.
|Карвалью Вилльям
|1
|0.5
|3.
|Фекир Набиль
|1 (1)
|0.5
|4.
|Каналес Серхио
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Эмерсон Жуниор
|2
|0
|2.
|Морено Алекс
|1
|0
|3.
|Фекир Набиль
|1
|0
|4.
|Гидо Родригес
|1
|0
|5.
|Иглесиас Борха
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Карвахаль Даниэль
|1
|0
|2.
|Менди Ферлан
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Бетис
|33.33% (1)
|33.33% (1)
|0
|0
|0
|33.33% (1)
|Реал Мадрид
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Бетис Последние 20 матчей: +9 =3 -8Бетис 2:0 Вальядолид Алавес 0:1 Бетис Бетис 3:2 Гранада Альмерия 0:2 Бетис
Реал Мадрид Последние 20 матчей: +13 =3 -4Реал Сосьедад 0:0 Реал Мадрид Реал Мадрид 6:0 Хетафе Манчестер Сити 2:1 Реал Мадрид Леганес 2:2 Реал Мадрид
Реал Мадрид 2:1 Вильярреал Гранада 1:2 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:0 Алавес Атлетик Б 0:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 1:0 Хетафе Эспаньол 0:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:0 Мальорка Реал Сосьедад 1:2 Реал Мадрид Реал Мадрид 3:0 Валенсия Реал Мадрид 3:1 Эйбар Бетис 2:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:0 Барселона Реал Мадрид 1:2 Манчестер Сити Леванте 1:0 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:2 Сельта Осасуна 1:4 Реал Мадрид
Последние игры между собой
Бетис: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 12
Реал Мадрид: победы: 12, ничьи: 2, поражения: 5
Бетис 3:5 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 0:1 Бетис Примера Реал Мадрид 2:1 Бетис Примера Бетис 1:6 Реал Мадрид Примера Бетис 1:1 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 5:0 Бетис Примера Бетис 0:5 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 2:1 Бетис Примера Реал Мадрид 3:1 Бетис Примера Бетис 1:0 Реал Мадрид Примера Бетис 2:3 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 4:1 Бетис Примера Реал Мадрид 6:1 Бетис Примера Бетис 1:2 Реал Мадрид Примера Бетис 2:1 Реал Мадрид Первый дивизион
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бетис
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|2.
|Гранада
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|3.
|Вильярреал
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|4.
|Сельта
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|5.
|Хетафе
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Валенсия
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 4
|3
|7.
|Осасуна
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|8.
|Кадис
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|9.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|10.
|Реал Мадрид
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|Эйбар
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|12.
|Уэска
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|13.
|Вальядолид
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|14.
|Севилья
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Атлетико М
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Барселона
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Эльче
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Атлетик Б
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|19.
|Леванте
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
|20.
|Алавес
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
Прогнозы на матч Бетис - Реал Мадрид
Исход игры
Бетис
3.8% (2)
Ничья
5.8% (3)
Реал Мадрид
90.4% (47)
Тотал 2.5
Больше
68.63% (35)
Меньше
31.37% (16)
Обе команды забьют
Да
64.71% (33)
Нет
35.29% (18)
Популярный счёт
1:2 Реал Мадрид
48.1% (25)
0:2 Реал Мадрид
25% (13)
1:3 Реал Мадрид
7.7% (4)
0:3 Реал Мадрид
3.8% (2)
2:1 Бетис
3.8% (2)
0:1 Реал Мадрид
3.8% (2)
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Тотал
|Букмекер
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|9.50
|1.04
|4.10
|1.25
|3.10
|1.37
|—
|—
|2.08
|1.80
|1.86
|2.01
|1.63
|2.37
|—
|—
|1.44
|2.95
|1.19
|4.70
|1.14
|5.20
|1.04
|9.20
|1.03
|9.80
|—
|—
|4.29
|1.25
|—
|—
|2.49
|1.58
|2.10
|1.80
|1.88
|2.02
|1.64
|2.37
|1.51
|2.69
|1.42
|3.02
|—
|—
|1.16
|5.87
|—
|—
|—
|—