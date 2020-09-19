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Бетис
 
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Стадион:
Реал Мадрид

Бомбардиры внутри турнира

Бетис
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Тельо Кристиан 1 0.5
2. Карвалью Вилльям 1 0.5
3. Фекир Набиль 1 (1) 0.5
4. Каналес Серхио 0 0
Реал Мадрид
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч

Карточки

Бетис
# Игрок      
1. Эмерсон Жуниор 2 0
2. Морено Алекс 1 0
3. Фекир Набиль 1 0
4. Гидо Родригес 1 0
5. Иглесиас Борха 1 0
Реал Мадрид
# Игрок      
1. Карвахаль Даниэль 1 0
2. Менди Ферлан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Бетис 33.33% (1) 33.33% (1) 0 0 0 33.33% (1)
 Реал Мадрид 0 0 0 0 0 0

Предыдущие игры

Бетис Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Бетис 2:0 Вальядолид Алавес 0:1 Бетис Бетис 3:2 Гранада Альмерия 0:2 Бетис
Бетис 1:0 Кадис Бетис 1:0 Кадис Вальядолид 2:0 Бетис Бетис 1:2 Алавес Атлетико М 1:0 Бетис Бетис 3:0 Осасуна Сельта 1:1 Бетис Бетис 0:2 Вильярреал Леванте 4:2 Бетис Бетис 1:0 Эспаньол Атлетик Б 1:0 Бетис Бетис 2:2 Гранада Севилья 2:0 Бетис Бетис 2:1 Реал Мадрид Валенсия 2:1 Бетис Бетис 3:3 Мальорка
Реал Мадрид Последние 20 матчей: +13 =3 -4
Реал Сосьедад 0:0 Реал Мадрид Реал Мадрид 6:0 Хетафе Манчестер Сити 2:1 Реал Мадрид Леганес 2:2 Реал Мадрид
Реал Мадрид 2:1 Вильярреал Гранада 1:2 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:0 Алавес Атлетик Б 0:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 1:0 Хетафе Эспаньол 0:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:0 Мальорка Реал Сосьедад 1:2 Реал Мадрид Реал Мадрид 3:0 Валенсия Реал Мадрид 3:1 Эйбар Бетис 2:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:0 Барселона Реал Мадрид 1:2 Манчестер Сити Леванте 1:0 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:2 Сельта Осасуна 1:4 Реал Мадрид

Последние игры между собой

Бетис: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 12
Реал Мадрид: победы: 12, ничьи: 2, поражения: 5
Бетис 2:1 Реал Мадрид Ла Лига Реал Мадрид 0:0 Бетис Ла Лига Реал Мадрид 0:2 Бетис Примера Бетис 1:2 Реал Мадрид Примера
Бетис 3:5 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 0:1 Бетис Примера Реал Мадрид 2:1 Бетис Примера Бетис 1:6 Реал Мадрид Примера Бетис 1:1 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 5:0 Бетис Примера Бетис 0:5 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 2:1 Бетис Примера Реал Мадрид 3:1 Бетис Примера Бетис 1:0 Реал Мадрид Примера Бетис 2:3 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 4:1 Бетис Примера Реал Мадрид 6:1 Бетис Примера Бетис 1:2 Реал Мадрид Примера Бетис 2:1 Реал Мадрид Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бетис Заявка 2 2 0 0 3 - 0 6
2. Гранада Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
3. Вильярреал Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
4. Сельта Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
5. Хетафе Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Валенсия Заявка 2 1 0 1 5 - 4 3
7. Осасуна Заявка 2 1 0 1 2 - 1 3
8. Кадис Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
9. Реал Сосьедад Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
10. Реал Мадрид Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Эйбар Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
12. Уэска Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
13. Вальядолид Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
14. Севилья Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Атлетико М Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Барселона Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Эльче Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Атлетик Б Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
19. Леванте Заявка 1 0 0 1 2 - 4 0
20. Алавес Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Бетис - Реал Мадрид от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 26 сентября 2020, осталось 2 дня 19 часов 36 минут.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 52
    Бетис 3.8% (2)
    X 5.8% (3)
    Реал Мадрид 90.4% (47)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Бетис
    Ничья
    Реал Мадрид
    4.20
    3.90
    1.89
    Все Коэффициенты

    Прогнозы на матч Бетис - Реал Мадрид

    Исход игры
    Бетис
    3.8% (2)
    Ничья
    5.8% (3)
    Реал Мадрид
    90.4% (47)
    Тотал 2.5
    Больше
    68.63% (35)
    Меньше
    31.37% (16)
    Обе команды забьют
    Да
    64.71% (33)
    Нет
    35.29% (18)
    Популярный счёт
    1:2 Реал Мадрид
    48.1% (25)
    0:2 Реал Мадрид
    25% (13)
    1:3 Реал Мадрид
    7.7% (4)
    0:3 Реал Мадрид
    3.8% (2)
    2:1 Бетис
    3.8% (2)
    0:1 Реал Мадрид
    3.8% (2)
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    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    4.20 3.90 1.89
    4.12 3.90 1.88

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
    9.50 1.04 4.10 1.25 3.10 1.37 2.08 1.80 1.86 2.01 1.63 2.37 1.44 2.95 1.19 4.70 1.14 5.20 1.04 9.20 1.03 9.80
    4.29 1.25 2.49 1.58 2.10 1.80 1.88 2.02 1.64 2.37 1.51 2.69 1.42 3.02 1.16 5.87
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2
    2.10 1.73 1.50 2.65 1.16 5.20
    3.33 1.36 2.75 1.50 2.16 1.76 1.70 2.25 1.50 2.73 1.35 3.42
    Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
    2.95 1.37 1.77 1.98 1.33 3.10

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.72 2.12
    Букмекер Да Нет
    4.30 1.22
    Букмекер Да Нет
    3.20 1.38
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