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Кадис
 
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Стадион:
Севилья

Бомбардиры внутри турнира

Кадис
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Негредо Альваро 1 0.5
2. Помбо Хорхе 1 0.5
3. Малбашич Филип 0 0
Севилья
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч

Карточки

Кадис
# Игрок      
1. Кала Хуан 1 0
2. Малбашич Филип 1 0
3. Альфонсо Луис 1 0
4. Помбо Хорхе 1 0
5. Алехо Иван 1 0
Севилья
# Игрок      

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Кадис 50% (1) 0 0 0 0 50% (1)
 Севилья 0 0 0 0 0 0

Предыдущие игры

Кадис Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Уэска 0:2 Кадис Кадис 0:2 Осасуна Кадис 1:1 Альмерия Кадис 1:0 Эспаньол
Малага 1:2 Кадис Малага 1:2 Кадис Бетис 1:0 Кадис Бетис 1:0 Кадис Кадис 0:1 Альбасете Жирона 2:1 Кадис Кадис 0:1 Фуэнлабрада Экстремадура 0:1 Кадис Кадис 2:0 Реал Овьедо Эльче 0:0 Кадис Кадис 0:2 Тенерифе Уэска 1:1 Кадис Кадис 1:1 Алькоркон Нумансия 1:2 Кадис Кадис 1:1 Райо Вальекано Луго 1:1 Кадис
Севилья Последние 20 матчей: +12 =6 -2
Бавария 2:1 Севилья Севилья 0:1 Атлетик Б Севилья 2:1 Атлетик Б Севилья 3:2 Леванте
Севилья 3:2 Интер Милан Севилья 2:1 Манчестер Юнайтед Вулверхэмптон 0:1 Севилья Севилья 2:0 Рома Севилья 1:0 Валенсия Реал Сосьедад 0:0 Севилья Севилья 2:0 Мальорка Атлетик Б 1:2 Севилья Севилья 1:0 Эйбар Леганес 0:3 Севилья Севилья 1:1 Вальядолид Вильярреал 2:2 Севилья Севилья 0:0 Барселона Леванте 1:1 Севилья Севилья 2:0 Бетис Атлетико М 2:2 Севилья

Последние игры между собой

Кадис: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Севилья: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Севилья 2:1 Кадис Кубок Короля Кадис 0:2 Севилья Кубок Короля
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бетис Заявка 2 2 0 0 3 - 0 6
2. Гранада Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
3. Вильярреал Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
4. Сельта Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
5. Хетафе Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Валенсия Заявка 2 1 0 1 5 - 4 3
7. Осасуна Заявка 2 1 0 1 2 - 1 3
8. Кадис Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
9. Реал Сосьедад Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
10. Реал Мадрид Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Эйбар Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
12. Уэска Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
13. Вальядолид Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
14. Севилья Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Атлетико М Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Барселона Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Эльче Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Атлетик Б Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
19. Леванте Заявка 1 0 0 1 2 - 4 0
20. Алавес Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Кадис - Севилья от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 28 сентября 2020, осталось 2 дня 12 часов 42 минуты.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 66
    Кадис 0% (0)
    X 3% (2)
    Севилья 97% (64)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Кадис
    Ничья
    Севилья
    5.50
    3.45
    1.72
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    5.50 3.45 1.72

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
    7.20 1.07 5.70 1.13 2.60 1.50 1.96 1.87 1.70 2.20 1.55 2.50 1.23 4.10 1.18 4.90 1.05 8.90 1.04 9.60 0.00 16.50
    Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
    1.57 2.44 1.27 3.70 1.05 9.00
    Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
    2.05 1.72 1.47 2.60 1.15 5.00

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    2.33 1.57
    Букмекер Да Нет
    6.70 1.10
    Букмекер Да Нет
    4.60 1.20
    Где смотреть матч Кадис - Севилья онлайн

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    Прогнозы на матч Кадис - Севилья

    Исход игры
    Кадис
    0% (0)
    Ничья
    3% (2)
    Севилья
    97% (64)
    Тотал 2.5
    Больше
    55.38% (36)
    Меньше
    44.62% (29)
    Обе команды забьют
    Да
    55.38% (36)
    Нет
    44.62% (29)
    Популярный счёт
    1:2 Севилья
    42.4% (28)
    0:1 Севилья
    22.7% (15)
    0:2 Севилья
    19.7% (13)
    1:3 Севилья
    9.1% (6)
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