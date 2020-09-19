Кадис
Позже
Стадион: Рамон де Карранса
Севилья
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Негредо Альваро
|1
|0.5
|2.
|Помбо Хорхе
|1
|0.5
|3.
|Малбашич Филип
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Кала Хуан
|1
|0
|2.
|Малбашич Филип
|1
|0
|3.
|Альфонсо Луис
|1
|0
|4.
|Помбо Хорхе
|1
|0
|5.
|Алехо Иван
|1
|0
|#
|Игрок
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Кадис
|50% (1)
|0
|0
|0
|0
|50% (1)
|Севилья
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Кадис Последние 20 матчей: +7 =6 -7Уэска 0:2 Кадис Кадис 0:2 Осасуна Кадис 1:1 Альмерия Кадис 1:0 Эспаньол
Севилья Последние 20 матчей: +12 =6 -2Бавария 2:1 Севилья Севилья 0:1 Атлетик Б Севилья 2:1 Атлетик Б Севилья 3:2 Леванте
Севилья 3:2 Интер Милан Севилья 2:1 Манчестер Юнайтед Вулверхэмптон 0:1 Севилья Севилья 2:0 Рома Севилья 1:0 Валенсия Реал Сосьедад 0:0 Севилья Севилья 2:0 Мальорка Атлетик Б 1:2 Севилья Севилья 1:0 Эйбар Леганес 0:3 Севилья Севилья 1:1 Вальядолид Вильярреал 2:2 Севилья Севилья 0:0 Барселона Леванте 1:1 Севилья Севилья 2:0 Бетис Атлетико М 2:2 Севилья
Последние игры между собой
Кадис: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Севилья: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бетис
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|2.
|Гранада
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|3.
|Вильярреал
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|4.
|Сельта
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|5.
|Хетафе
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Валенсия
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 4
|3
|7.
|Осасуна
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|8.
|Кадис
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|9.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|10.
|Реал Мадрид
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|Эйбар
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|12.
|Уэска
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|13.
|Вальядолид
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|14.
|Севилья
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Атлетико М
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Барселона
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Эльче
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Атлетик Б
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|19.
|Леванте
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
|20.
|Алавес
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
Тотал
Прогнозы на матч Кадис - Севилья
Исход игры
Кадис
0% (0)
Ничья
3% (2)
Севилья
97% (64)
Тотал 2.5
Больше
55.38% (36)
Меньше
44.62% (29)
Обе команды забьют
Да
55.38% (36)
Нет
44.62% (29)
Популярный счёт
1:2 Севилья
42.4% (28)
0:1 Севилья
22.7% (15)
0:2 Севилья
19.7% (13)
1:3 Севилья
9.1% (6)
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