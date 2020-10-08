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  2. Матчи
  3. Финляндия
КуПС
2:0
Второй тайм: 73'

Стадион:
ХИФК
0'
1:0
8' Гол
Манга Таби
14' Желтая карточка
John Fagerstroem
45' Желтая карточка
Маттссон Йоэль
2:0
45' Гол
Ниссилья Урхо
70' Желтая карточка
Victor Vitinho5
73'
1
Виртанен
Отсо
6
Саволайнен
Саку
17
Манга
Таби
4
Томаш
Нуну
28
Ниссинен
Йири
25
Ниссилья
Урхо
19
Боатенг
Бисмарк
20
Саксман
Вилле
7
Сале
Усман
9
Рангел
8
Пеннанен
Петтери
77
Ориджи
Арнольд
17
Jani
Baeckman
2
Меро
Йоэл
4
Патронен
Ханну
15
Eero-Matti
Auvinen
98
Victor
Vitinho5
10
Jabar
Sharza
99
Маттссон
Йоэль
8
Jukka
Halme
20
John
Fagerstroem
11
Тукиайнен
Сакари
КуПС
ХИФК

Бомбардиры внутри турнира

КуПС
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Нисканен Ильмари 6 0.33
2. Ниссилья Урхо 5 0.28
3. Рангел 4 0.22
4. Удо Аньекпено 3 0.17
5. Пеннанен Петтери 3 0.17
6. Сале Усман 2 0.11
7. Боатенг Бисмарк 2 0.11
8. Манга Таби 2 0.11
9. Саксман Вилле 1 0.06
10. Саволайнен Саку 1 0.06
11. Пурье Атс 1 0.06
12. Пирттийоки Юхо 1 0.06
13. Ниссинен Йири 1 0.06
14. Виртанен Отсо 0 0
15. Тарасов Игорь 0 0
16. Bruno Rodrigues 0 0
ХИФК
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Маттила Сакари 4 0.22
2. Тукиайнен Сакари 4 0.22
3. Луис Энрике II 4 (1) 0.22
4. Victor Vitinho5 3 0.17
5. Jabar Sharza 2 0.11
6. Фофана Адама 1 0.06
7. Tiquinho2 1 0.06
8. Jani Baeckman 1 0.06
9. Маттссон Йоэль 1 0.06
10. Ягуби Моштаг 1 (1) 0.06
11. John Fagerstroem 1 0.06
12. Eero-Matti Auvinen 1 0.06
13. Riku Selander 0 0

Карточки

КуПС
# Игрок      
1. Боатенг Бисмарк 5 0
2. Ниссилья Урхо 4 0
3. Манга Таби 3 0
4. Пеннанен Петтери 2 0
5. Саксман Вилле 2 0
6. Саволайнен Саку 2 0
7. Томаш Нуну 2 0
8. Рангел 1 0
9. Пикк Артур 1 0
10. Удо Аньекпено 1 0
11. Ниссинен Йири 1 0
ХИФК
# Игрок      
1. Ягуби Моштаг 6 0
2. Jani Baeckman 5 0
3. Маттила Сакари 3 1
4. Riku Selander 4 0
5. Ориджи Арнольд 2 1
6. Патронен Ханну 3 0
7. Jukka Halme 3 0
8. Меро Йоэл 3 0
9. John Fagerstroem 3 0
10. Маттссон Йоэль 3 0
11. Jabar Sharza 3 0
12. Eero-Matti Auvinen 3 0
13. Tiquinho2 3 0
14. Фофана Адама 2 0
15. Тукиайнен Сакари 2 0
16. Луис Энрике II 2 0
17. Victor Vitinho5 2 0
18. Nikolas Saira 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 КуПС 20% (6) 13.33% (4) 23.33% (7) 16.67% (5) 16.67% (5) 10% (3)
 ХИФК 20.83% (5) 12.5% (3) 12.5% (3) 25% (6) 8.33% (2) 20.83% (5)

Предыдущие игры

КуПС Последние 20 матчей: + = -
КуПС 1:1 Ильвес ЧФР Клуж 3:1 КуПС Мариехамн 0:2 КуПС КуПС 2:0 Судува
РоПС 0:2 КуПС КуПС 1:1 Слован Братислава Лахти 1:2 КуПС КуПС 3:0 РоПС КуПС 3:1 ТПС КуПС 2:1 Мариехамн Мольде 5:0 КуПС Хака 2:4 КуПС КуПС 0:3 ХИК СЯК Сейнайоки 1:1 КуПС ХИК 2:2 КуПС КуПС 2:1 СЯК Сейнайоки КуПС 3:0 Лахти Ильвес 0:0 КуПС Хонка 1:1 КуПС КуПС 1:0 Интер Турку
ХИФК Последние 20 матчей: + = -
ХИФК 1:1 Хонка СЯК Сейнайоки 3:2 ХИФК ХИФК 2:2 Мариехамн ХИФК 0:0 Интер Турку
ХИФК 4:3 ХИК Хонка 0:1 ХИФК ТПС 1:0 ХИФК ХИФК 0:1 Хака Интер Турку 3:2 ХИФК ХИФК 2:0 ТПС Хака 0:2 ХИФК Ильвес 2:2 ХИФК Мариехамн 0:3 ХИФК ХИФК 2:1 СЯК Сейнайоки ХИФК 0:3 Лахти РоПС 0:1 ХИФК ХИФК 0:3 КуПС ХИФК 1:1 Мариехамн Эканс 0:4 ХИФК Мариехамн 2:2 ХИФК

Последние игры между собой

КуПС: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 1
ХИФК: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 8
ХИФК 0:3 КуПС Вейккауслига КуПС 1:1 ХИФК Вейккауслига ХИФК 1:1 КуПС Вейккауслига КуПС 3:2 ХИФК Вейккауслига
ХИФК 1:4 КуПС Вейккауслига КуПС 2:1 ХИФК Вейккауслига ХИФК 0:2 КуПС Вейккауслига КуПС 1:0 ХИФК Вейккауслига ХИФК 3:2 КуПС Вейккауслига ХИФК 1:3 КуПС Вейккауслига КуПС 2:0 ХИФК Вейккауслига ХИФК 1:1 КуПС Вейккауслига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. КуПС 2:0 18 12 5 1 34 - 14 41
2. ХИК 18 11 5 2 42 - 15 38
3. Интер Турку 18 9 4 5 28 - 16 31
4. Хонка 18 6 10 2 20 - 12 28
5. Ильвес 18 7 6 5 28 - 24 27
6. ХИФК 0:2 18 7 4 7 24 - 25 25
7. Лахти 18 6 7 5 26 - 27 25
8. СЯК Сейнайоки 17 6 5 6 19 - 19 23
9. Мариехамн 18 5 5 8 26 - 34 20
10. Хака 18 3 6 9 20 - 37 15
11. ТПС 17 3 3 11 14 - 31 12
12. РоПС 18 1 2 15 12 - 39 5
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • Описание гола
    45'
    Г О О О О Л - Ниссилья Урхо бьет в цель!
  • Желтая карточка
    45'
    Маттссон Йоэль получил желтую карточку от судьи
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    14'
    John Fagerstroem получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    8'
    Г О О О О Л - Манга Таби бьет в цель!
  • 6'
    Jabar Sharza уходит с поля. Адама Фофана выходит вместо него
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Savon Sanomat Areena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
КуПС
Ничья
ХИФК
1.41
8.00
7.30
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
1.02 0.00 0.00
1.11 7.20 26.00
1.47 4.55 6.80
1.14 8.00 27.47

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
12.50 1.01 11.00 1.02 4.50 1.18 3.55 1.27 2.15 1.70 2.62 1.45 2.04 1.78 1.79 2.02 1.32 3.20 1.25 3.75 1.27 3.55 1.07 7.50 1.07 7.50
12.75 1.00 11.50 1.01 4.50 1.19 3.68 1.28 2.24 1.74 1.71 2.14 1.50 2.52 1.18 4.35 1.12 5.25 1.04 8.20
7.13 1.11 3.11 1.39 2.41 1.61 2.26 1.68 1.86 2.02 1.44 2.91 1.29 3.71 1.22 4.50 1.65 2.32 1.40 3.07 1.25 4.10
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
3.25 1.31 2.30 1.62 1.85 1.90 1.19 4.40 1.13 5.40
3.52 1.30 2.11 1.69 1.53 2.50 1.18 4.90 1.12 6.10
2.99 1.42 2.45 1.59 1.91 1.97 1.55 2.53 1.57 2.50 1.33 3.45 1.10 7.63
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.30 1.31 1.96 1.82 1.47 2.60 1.29 3.40
4.80 1.19 3.20 1.36 1.77 2.05 1.40 3.00 1.27 3.76

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
3.75 1.25
Букмекер Да Нет
4.70 1.17
Букмекер Да Нет
3.25 1.35
Где смотреть матч КуПС 2:0 ХИФК онлайн

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