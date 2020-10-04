Олимпик Донецк
2:0
Первый тайм: 37'
Стадион: Динамо им. Валерия Лобановского
Александрия
1:0
8' ГолЗахеди Шахаб
2:0
25' Гол в свои воротаБабогло Владислав
13
Зотько
Иван
22
Бенито
79
Панькив
Юрий
20
Пашаев
Павел
18
Ситало
Артём
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
13 Зотько ИванЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 БенитоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Алими БетимВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Ксёнз ПавелПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Igor Klimovsky
- Основной состав
-
79 Панькив ЮрийВратарь
-
20 Пашаев ПавелЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Ситало АртёмПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Билык ОлегВратарь
- Защитник
-
71 Янчак ВадимПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Шаран Владимир
Ход матча
8'
1:0
25'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Захеди Шахаб
|4
|0.8
|2.
|До Коуто Тейшейра Максим
|2
|0.4
|3.
|Политыло Сергей
|2 (1)
|0.4
|4.
|Чогадзе Темур
|0
|0
|5.
|Бенито
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Безбородько Денис
|2
|0.4
|2.
|Лучкевич Валерий
|1
|0.2
|3.
|Мышенко Богдан
|1
|0.2
|4.
|Гордиенко Артём
|1
|0.2
|5.
|Банада Евгений
|1
|0.2
|6.
|Третьяков Максим
|1
|0.2
|7.
|Шастал Дмитрий
|1
|0.2
|8.
|Пашаев Павел
|0
|0
|9.
|Ковалец Кирилл
|0
|0
|10.
|Грицук Василий
|0
|0
|11.
|Ситало Артём
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Бабенко Руслан
|2
|0
|2.
|Кичак Артём
|1
|0
|3.
|Захеди Шахаб
|1
|0
|4.
|Снурницын Игорь
|1
|0
|5.
|Бенито
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Пашаев Павел
|2
|0
|2.
|Банада Евгений
|2
|0
|3.
|Гордиенко Артём
|1
|0
|4.
|Гречишкин Дмитрий
|1
|0
|5.
|Мирошниченко Денис
|1
|0
|6.
|Панькив Юрий
|1
|0
|7.
|Мышенко Богдан
|1
|0
|8.
|Дубра Каспар
|1
|0
|9.
|Ситало Артём
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Олимпик Донецк
|0
|28.57% (2)
|14.29% (1)
|28.57% (2)
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|Александрия
|12.5% (1)
|0
|25% (2)
|37.5% (3)
|12.5% (1)
|12.5% (1)
Предыдущие игры
Олимпик Донецк Последние 20 матчей: + = -Шахтёр Донецк 2:0 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 3:0 Минай Днепр-1 1:3 Олимпик Донецк Шахтёр Донецк 1:2 Олимпик Донецк
Колос Ковалёвка 3:1 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 1:4 Динамо Киев Десна 2:0 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 2:2 Диназ Вышгород Олимпик Донецк 5:0 Киев Святошин Львов 1:5 Олимпик Донецк Мариуполь 1:4 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 0:2 Днепр-1 Ворскла 0:0 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 2:0 Львов Олимпик Донецк 2:2 Мариуполь Днепр-1 3:1 Олимпик Донецк Динамо Киев 2:0 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 1:1 Ворскла Ворскла 1:0 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 1:2 Десна
Александрия Последние 20 матчей: + = -Александрия 4:1 Днепр-1 Александрия 0:2 Ворскла Минай 1:0 Александрия Заря 4:0 Александрия
Александрия 4:1 Мариуполь Александрия 1:2 Мариуполь Александрия 2:2 Шахтёр Донецк Десна 1:3 Александрия Александрия 2:2 Динамо Киев Заря 2:2 Александрия Колос Ковалёвка 2:1 Александрия Шахтёр Донецк 3:2 Александрия Александрия 1:5 Десна Динамо Киев 5:1 Александрия Александрия 1:0 Заря Александрия 5:0 Черкащина-Академия Александрия 5:0 Cherkashchyna Александрия 4:2 Ворскла Александрия 4:2 Колос Ковалёвка Динамо Киев 1:0 Александрия
Последние игры между собой
Олимпик Донецк: победы: 3, ничьи: 7, поражения: 6
Александрия: победы: 6, ничьи: 7, поражения: 3
Александрия 2:0 Олимпик Донецк Премьер-лига Олимпик Донецк 0:0 Александрия Премьер-лига Олимпик Донецк 1:0 Александрия Премьер-лига Александрия 0:2 Олимпик Донецк Премьер-лига Олимпик Донецк 0:0 Александрия Премьер-лига Александрия 1:0 Олимпик Донецк Премьер-лига Александрия 1:1 Олимпик Донецк Премьер-лига Олимпик Донецк 0:2 Александрия Премьер-лига Александрия 0:0 Олимпик Донецк Премьер-лига Олимпик Донецк 1:0 Александрия Премьер-лига Олимпик Донецк 2:2 Александрия Первая лига Олимпик Донецк 1:1 Александрия Кубок
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ворскла
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|11 - 4
|11
|2.
|Динамо Киев
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|11 - 2
|10
|3.
|Олимпик Донецк
|2:0 Заявка
|5
|3
|0
|2
|9 - 7
|9
|4.
|Десна
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|7 - 3
|8
|5.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|8 - 4
|8
|6.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|7.
|Мариуполь
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 5
|7
|8.
|Александрия
|0:2 Заявка
|5
|2
|0
|3
|8 - 7
|6
|9.
|Заря
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|8 - 6
|4
|10.
|Минай
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 8
|4
|11.
|Ингулец
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|3 - 5
|4
|12.
|Рух Львов
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|5 - 11
|2
|13.
|Днепр-1
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|6 - 12
|2
|14.
|Львов
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 12
|1
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6.5
|6.5
|12.00
|1.01
|9.10
|1.04
|8.20
|1.07
|2.90
|1.38
|—
|—
|6.10
|1.12
|1.78
|2.04
|1.57
|2.41
|—
|—
|2.27
|1.62
|—
|—
|1.17
|4.80
|1.40
|2.90
|1.04
|9.70
|1.12
|6.10
|1.02
|13.00
|11.25
|1.03
|9.50
|1.04
|3.78
|1.25
|2.86
|1.40
|—
|—
|2.00
|1.85
|—
|—
|1.54
|2.41
|—
|—
|1.36
|3.02
|—
|—
|1.16
|5.00
|1.12
|5.75
|1.03
|10.25
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|3.91
|1.26
|3.03
|1.39
|2.34
|1.61
|2.00
|1.84
|2.63
|1.48
|2.26
|1.64
|1.89
|1.93
|1.68
|2.20
|1.50
|2.59
|—
|—
|1.12
|6.41
|—
|—
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Олимпик Донецк 2:0 Александрия
Исход игры
Олимпик Донецк
33.1% (52)
Ничья
38.9% (61)
Александрия
28% (44)
Тотал 2.5
Больше
41.83% (64)
Меньше
58.17% (89)
Обе команды забьют
Да
76.47% (117)
Нет
23.53% (36)
Популярный счёт
1:1 Ничья
33.8% (53)
2:1 Олимпик Донецк
22.3% (35)
1:2 Александрия
15.3% (24)
0:1 Александрия
10.2% (16)
1:0 Олимпик Донецк
9.6% (15)
2:2 Ничья
3.2% (5)
0:2 Александрия
1.9% (3)
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