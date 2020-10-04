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Олимпик Донецк
3:2
Конец матча

Стадион:
Александрия
0'
1:0
8' Гол
Захеди Шахаб
2:0
25' Гол в свои ворота
Бабогло Владислав
44' Желтая карточка
Бабогло Владислав
3:0
44' Пенальти
Зотько Иван
45' Красная карточка
Банада Евгений
45' Желтая карточка
Политыло Сергей
60' Желтая карточка
До Коуто Тейшейра Максим
3:1
61' Гол
Ситало Артём
73' Желтая карточка
Снурницын Игорь
3:2
90' Пенальти
Гречишкин Дмитрий
90' Желтая карточка
Гречишкин Дмитрий
90'+2
1
Кичак
Артём
42
Пасич
Евгений
13
Зотько
Иван
74
Снурницын
Игорь
54
Лебеденко
Орест
20
Бабенко
Руслан
22
Бенито
9
Завийский
Тарас
89
Политыло
Сергей
19
До
Коуто
Тейшейра
Максим
8
Захеди
Шахаб
79
Панькив
Юрий
20
Пашаев
Павел
4
Бабогло
Владислав
27
Гречишкин
Дмитрий
5
Стецков
Тимур
17
Лучкевич
Валерий
44
Банада
Евгений
8
Довгий
Алексей
10
Третьяков
Максим
99
Устименко
Денис
18
Ситало
Артём
Олимпик Донецк
Александрия

Бомбардиры внутри турнира

Олимпик Донецк
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Захеди Шахаб 4 0.8
2. До Коуто Тейшейра Максим 2 0.4
3. Политыло Сергей 2 (1) 0.4
4. Зотько Иван 1 (1) 0.2
5. Чогадзе Темур 0 0
6. Бенито 0 0
Александрия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Безбородько Денис 2 0.4
2. Лучкевич Валерий 1 0.2
3. Мышенко Богдан 1 0.2
4. Ситало Артём 1 0.2
5. Гордиенко Артём 1 0.2
6. Банада Евгений 1 0.2
7. Третьяков Максим 1 0.2
8. Шастал Дмитрий 1 0.2
9. Гречишкин Дмитрий 1 (1) 0.2
10. Пашаев Павел 0 0
11. Ковалец Кирилл 0 0
12. Грицук Василий 0 0

Карточки

Олимпик Донецк
# Игрок      
1. Бабенко Руслан 2 0
2. Снурницын Игорь 2 0
3. Кичак Артём 1 0
4. Политыло Сергей 1 0
5. До Коуто Тейшейра Максим 1 0
6. Захеди Шахаб 1 0
7. Бенито 1 0
Александрия
# Игрок      
1. Банада Евгений 2 1
2. Гречишкин Дмитрий 2 0
3. Пашаев Павел 2 0
4. Гордиенко Артём 1 0
5. Мирошниченко Денис 1 0
6. Панькив Юрий 1 0
7. Мышенко Богдан 1 0
8. Дубра Каспар 1 0
9. Ситало Артём 1 0
10. Бабогло Владислав 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Олимпик Донецк 11.11% (1) 22.22% (2) 22.22% (2) 22.22% (2) 11.11% (1) 11.11% (1)
 Александрия 10% (1) 0 20% (2) 30% (3) 20% (2) 20% (2)

Предыдущие игры

Олимпик Донецк Последние 20 матчей: + = -
Шахтёр Донецк 2:0 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 3:0 Минай Днепр-1 1:3 Олимпик Донецк Шахтёр Донецк 1:2 Олимпик Донецк
Колос Ковалёвка 3:1 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 1:4 Динамо Киев Десна 2:0 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 2:2 Диназ Вышгород Олимпик Донецк 5:0 Киев Святошин Львов 1:5 Олимпик Донецк Мариуполь 1:4 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 0:2 Днепр-1 Ворскла 0:0 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 2:0 Львов Олимпик Донецк 2:2 Мариуполь Днепр-1 3:1 Олимпик Донецк Динамо Киев 2:0 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 1:1 Ворскла Ворскла 1:0 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 1:2 Десна
Александрия Последние 20 матчей: + = -
Александрия 4:1 Днепр-1 Александрия 0:2 Ворскла Минай 1:0 Александрия Заря 4:0 Александрия
Александрия 4:1 Мариуполь Александрия 1:2 Мариуполь Александрия 2:2 Шахтёр Донецк Десна 1:3 Александрия Александрия 2:2 Динамо Киев Заря 2:2 Александрия Колос Ковалёвка 2:1 Александрия Шахтёр Донецк 3:2 Александрия Александрия 1:5 Десна Динамо Киев 5:1 Александрия Александрия 1:0 Заря Александрия 5:0 Черкащина-Академия Александрия 5:0 Cherkashchyna Александрия 4:2 Ворскла Александрия 4:2 Колос Ковалёвка Динамо Киев 1:0 Александрия

Последние игры между собой

Олимпик Донецк: победы: 3, ничьи: 7, поражения: 6
Александрия: победы: 6, ничьи: 7, поражения: 3
Олимпик Донецк 0:0 Александрия Премьер-лига Александрия 2:1 Олимпик Донецк Премьер-лига Александрия 1:1 Олимпик Донецк Премьер-лига Олимпик Донецк 2:3 Александрия Премьер-лига
Александрия 2:0 Олимпик Донецк Премьер-лига Олимпик Донецк 0:0 Александрия Премьер-лига Олимпик Донецк 1:0 Александрия Премьер-лига Александрия 0:2 Олимпик Донецк Премьер-лига Олимпик Донецк 0:0 Александрия Премьер-лига Александрия 1:0 Олимпик Донецк Премьер-лига Александрия 1:1 Олимпик Донецк Премьер-лига Олимпик Донецк 0:2 Александрия Премьер-лига Александрия 0:0 Олимпик Донецк Премьер-лига Олимпик Донецк 1:0 Александрия Премьер-лига Олимпик Донецк 2:2 Александрия Первая лига Олимпик Донецк 1:1 Александрия Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Киев 0:0 Заявка 5 3 2 0 11 - 2 11
2. Ворскла Заявка 5 3 2 0 11 - 4 11
3. Десна 2:1 Заявка 5 3 2 0 9 - 4 11
4. Олимпик Донецк Заявка 5 3 0 2 10 - 9 9
5. Шахтёр Донецк 1:2 Заявка 5 2 2 1 9 - 6 8
6. Колос Ковалёвка Заявка 4 2 1 1 7 - 4 7
7. Мариуполь Заявка 4 2 1 1 4 - 5 7
8. Александрия Заявка 5 2 0 3 10 - 8 6
9. Заря 0:0 Заявка 5 1 2 2 8 - 6 5
10. Минай Заявка 4 1 1 2 2 - 8 4
11. Ингулец Заявка 5 0 4 1 3 - 5 4
12. Рух Львов Заявка 5 0 2 3 5 - 11 2
13. Днепр-1 Заявка 5 0 2 3 6 - 12 2
14. Львов Заявка 4 0 1 3 1 - 12 1
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Valeriy Lobanovskyi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 157
Олимпик Донецк 33.1% (52)
X 38.9% (61)
Александрия 28% (44)
Все прогнозы
1.65 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
1.02 7.70 16.00
1.15 7.77 18.00
2.92 3.48 2.19
1.14 7.85 16.78

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6.5 6.5
12.00 1.01 9.10 1.04 8.20 1.07 2.90 1.38 6.10 1.12 1.78 2.04 1.57 2.41 3.60 1.28 1.17 4.80 1.60 2.33 1.04 9.70 1.15 5.30 1.07 8.40
11.25 1.03 9.50 1.04 3.78 1.25 2.86 1.40 2.00 1.85 1.54 2.41 1.36 3.02 1.16 5.00 1.12 5.75 1.03 10.25
3.91 1.26 3.03 1.39 2.34 1.61 2.00 1.84 2.63 1.48 2.26 1.64 2.97 1.39 2.35 1.59 2.04 1.79 1.96 1.85 1.52 2.53 2.02 1.79
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3.5 3.5
2.01 1.80 2.20 1.66 1.14 5.20 1.53 2.50 1.05 9.50
3.10 1.34 2.02 1.73 1.45 2.62 1.14 5.05 1.10 6.35
3.13 1.37 2.58 1.51 2.02 1.83 1.61 2.33 2.23 1.66 1.84 1.99 1.42 2.85 1.35 3.17 1.18 4.66
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.00 1.38 1.77 2.00 1.35 3.05
4.00 1.22 2.77 1.41 1.72 2.05 1.31 3.26 1.19 4.35

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.50 1.53
Букмекер Да Нет
4.00 1.24
Букмекер Да Нет
3.00 1.36
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Прогнозы на матч Олимпик Донецк 3:2 Александрия

Исход игры
Олимпик Донецк
33.1% (52)
Ничья
38.9% (61)
Александрия
28% (44)
Тотал 2.5
Больше
41.83% (64)
Меньше
58.17% (89)
Обе команды забьют
Да
76.47% (117)
Нет
23.53% (36)
Популярный счёт
1:1 Ничья
33.8% (53)
2:1 Олимпик Донецк
22.3% (35)
1:2 Александрия
15.3% (24)
0:1 Александрия
10.2% (16)
1:0 Олимпик Донецк
9.6% (15)
2:2 Ничья
3.2% (5)
0:2 Александрия
1.9% (3)
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