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  3. Украина
Десна
2:2
Конец матча

Стадион:
Шахтёр Донецк
0'
0:1
4' Гол
Коваленко Виктор
1:1
17' Гол
Мостовой Андрей II
2:1
26' Гол
Тотовицкий Андрей
2:2
79' Гол
Дентиньо
83' Желтая карточка
Гуцуляк Алексей
90' Желтая карточка
Литовка Игорь
90'+5
72
Литовка
Игорь
3
Полегенько
Павел
4
Тамм
Йоонас
5
Ермаков
Виталий
22
Мостовой
Андрей
II
11
Калитвинцев
Владислав
8
Домбровский
Андрей
7
Огиря
Владислав
25
Гуцуляк
Алексей
20
Тотовицкий
Андрей
28
Будковский
Филипп
30
Пятов
Андрей
2
Додо
Домилсон
5
Хочолава
Давид
22
Матвиенко
Николай
15
Корниенко
Виктор
27
Майкон
Барберан
21
Патрик
Алан
11
Марлос
Ромеро
20
Коваленко
Виктор
7
Тайсон
Фреда
10
Мораес
Жуниор
Десна
Шахтёр Донецк

Бомбардиры внутри турнира

Десна
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Будковский Филипп 2 0.4
2. Тотовицкий Андрей 2 (1) 0.4
3. Гитченко Андрей 1 0.2
4. Мостовой Андрей II 1 0.2
5. Тамм Йоонас 1 0.2
6. Дегтярёв Максим 1 0.2
7. Филиппов Александр 1 (1) 0.2
8. Калитвинцев Владислав 0 0
9. Гуцуляк Алексей 0 0
Шахтёр Донецк
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Марлос Ромеро 2 0.4
2. Коваленко Виктор 2 0.4
3. Патрик Алан 2 (1) 0.4
4. Мораес Жуниор 1 0.2
5. Кривцов Сергей 1 0.2
6. Дентиньо 1 0.2
7. Тайсон Фреда 0 0
8. Майкон Барберан 0 0
9. Манор Соломон 0 0
10. Корниенко Виктор 0 0

Карточки

Десна
# Игрок      
1. Калитвинцев Владислав 3 0
2. Мостовой Андрей II 2 0
3. Будковский Филипп 2 0
4. Домбровский Андрей 2 0
5. Конопля Ефим 2 0
6. Гитченко Андрей 1 0
7. Огиря Владислав 1 0
8. Имереков Максим 1 0
9. Литовка Игорь 1 0
10. Гуцуляк Алексей 1 0
11. Хлёбас Дмитрий 1 0
12. Ермаков Виталий 1 0
Шахтёр Донецк
# Игрок      
1. Бондарь Валерий 1 1
2. Степаненко Тарас 2 0
3. Антонио Маркос 1 0
4. Кривцов Сергей 1 0
5. Марлос Ромеро 1 0
6. Патрик Алан 1 0
7. Мораес Жуниор 1 0
8. Матвиенко Николай 1 0
9. Додо Домилсон 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Десна 11.11% (1) 22.22% (2) 11.11% (1) 22.22% (2) 33.33% (3) 0
 Шахтёр Донецк 11.11% (1) 11.11% (1) 0 22.22% (2) 44.44% (4) 11.11% (1)

Предыдущие игры

Десна Последние 20 матчей: + = -
Десна 3:1 Рух Львов Вольфсбург 2:0 Десна Ингулец 1:1 Десна Динамо Киев 0:0 Десна
Obolon 2:5 Десна Десна 3:1 Заря Десна 2:0 Олимпик Донецк Диназ Вышгород 1:4 Десна Заря 1:1 Десна Десна 1:3 Александрия Десна 2:4 Шахтёр Донецк Десна 5:1 Колос Ковалёвка Десна 3:2 Динамо Киев Десна 1:2 Заря Александрия 1:5 Десна Шахтёр Донецк 3:2 Десна Колос Ковалёвка 0:2 Десна Оболонь-Бровар 1:4 Десна Оболонь-Бровар 1:4 Десна Динамо Киев 1:1 Десна
Шахтёр Донецк Последние 20 матчей: + = -
Шахтёр Донецк 2:0 Олимпик Донецк Рух Львов 1:1 Шахтёр Донецк Заря 2:2 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 1:2 Олимпик Донецк
Шахтёр Донецк 1:3 Динамо Киев Шахтёр Донецк 3:1 Колос Ковалёвка Интер Милан 5:0 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 4:1 Базель Шахтёр Донецк 3:0 Вольфсбург Шахтёр Донецк 2:0 Верес Александрия 2:2 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 2:0 Колос Ковалёвка Десна 2:4 Шахтёр Донецк Динамо Киев 2:3 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 0:0 Заря Шахтёр Донецк 3:2 Александрия Колос Ковалёвка 0:1 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 3:2 Десна Шахтёр Донецк 3:1 Динамо Киев Оболонь-Бровар 0:4 Шахтёр Донецк

Последние игры между собой

Десна: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 7
Шахтёр Донецк: победы: 7, ничьи: 0, поражения: 0
Десна 2:4 Шахтёр Донецк Премьер-лига Шахтёр Донецк 3:2 Десна Премьер-лига Шахтёр Донецк 1:0 Десна Премьер-лига Десна 0:1 Шахтёр Донецк Премьер-лига
Шахтёр Донецк 1:0 Десна Премьер-лига Десна 0:2 Шахтёр Донецк Премьер-лига Десна 0:2 Шахтёр Донецк Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Киев Заявка 5 3 2 0 12 - 3 11
2. Ворскла Заявка 5 3 2 0 11 - 4 11
3. Олимпик Донецк Заявка 5 3 0 2 10 - 9 9
4. Десна Заявка 5 2 3 0 9 - 5 9
5. Шахтёр Донецк Заявка 5 2 3 0 10 - 6 9
6. Колос Ковалёвка 0:0 Заявка 5 2 2 1 7 - 4 8
7. Мариуполь 0:0 Заявка 5 2 2 1 4 - 5 8
8. Александрия Заявка 5 2 0 3 10 - 8 6
9. Заря Заявка 5 1 2 2 9 - 7 5
10. Минай Заявка 4 1 1 2 2 - 8 4
11. Ингулец Заявка 5 0 4 1 3 - 5 4
12. Рух Львов Заявка 5 0 2 3 5 - 11 2
13. Днепр-1 Заявка 5 0 2 3 6 - 12 2
14. Львов Заявка 4 0 1 3 1 - 12 1
Новости матча
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Прогнозы
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Yuri Gagarin. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 156
Десна 1.3% (2)
X 5.8% (9)
Шахтёр Донецк 92.9% (145)
Все прогнозы
1.99 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
0.00 0.00 0.00
1.50 3.50 9.50
6.15 4.50 1.46
7.94 1.53 3.42

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.25 5.25 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5 7 7 7.5 7.5
10.00 1.02 4.10 1.21 3.25 1.28 4.05 1.23 1.93 1.88 3.25 1.33 2.00 1.80 1.31 3.35 1.65 4.90 1.02 13.00 1.17 4.90 1.04 10.00 1.03 12.00 1.09 7.20 1.08 7.77
12.50 1.02 12.50 1.03 4.35 1.20 3.32 1.31 2.19 1.71 1.78 1.99 1.44 2.69 1.26 3.70 1.17 4.85 1.07 8.70
4.58 1.20 2.73 1.47 2.28 1.65 2.04 1.81 1.78 2.06 1.61 2.34 3.02 1.38 2.51 1.53 2.00 1.83 1.62 2.30 1.66 2.22 1.41 2.88 1.16 4.98 1.46 2.70 1.55 2.44
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5
3.50 1.30 2.25 1.70 2.70 1.45 1.75 2.05 1.35 3.15 1.68 2.18 1.16 5.10 1.09 7.20
3.46 1.28 2.22 1.61 1.52 2.43 1.18 4.10 1.12 5.65
2.94 1.41 2.32 1.62 1.78 2.08 1.54 2.50 1.36 3.17 2.21 1.67 1.82 2.01 1.41 2.89 1.36 3.10 1.19 4.54
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.20 1.32 2.15 1.70 1.57 2.40 1.35 3.15
4.40 1.19 3.12 1.33 1.83 1.86 1.37 2.94 1.27 3.54

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.48 2.63
Букмекер Да Нет
2.90 1.40
Букмекер Да Нет
3.00 1.38
Где смотреть матч Десна 2:2 Шахтёр Донецк онлайн

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Прогнозы на матч Десна 2:2 Шахтёр Донецк

Исход игры
Десна
1.3% (2)
Ничья
5.8% (9)
Шахтёр Донецк
92.9% (145)
Тотал 2.5
Больше
66.45% (101)
Меньше
33.55% (51)
Обе команды забьют
Да
63.82% (97)
Нет
36.18% (55)
Популярный счёт
1:2 Шахтёр Донецк
37.8% (59)
0:2 Шахтёр Донецк
19.9% (31)
1:3 Шахтёр Донецк
14.1% (22)
0:1 Шахтёр Донецк
10.3% (16)
0:3 Шахтёр Донецк
5.1% (8)
2:2 Ничья
3.2% (5)
1:1 Ничья
2.6% (4)
2:3 Шахтёр Донецк
1.9% (3)
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