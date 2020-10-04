Десна
2:2
Конец матча
Стадион: им. Юрия Гагарина (Чернигов)
Шахтёр Донецк
0:1
4' ГолКоваленко Виктор
1:1
17' ГолМостовой Андрей II
2:1
26' ГолТотовицкий Андрей
2:2
79' ГолДентиньо
83' Желтая карточкаГуцуляк Алексей
90' Желтая карточкаЛитовка Игорь
30
Пятов
Андрей
21
Патрик
Алан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
90 Шевцов ИльяПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Рябоконь Александр
- Основной состав
-
30 Пятов АндрейВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Патрик АланПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
9 ДентиньоПолузащитник
-
14 ТетеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Кастру Луиш
Ход матча
4'
0:1
17'
26'
58'
79'
2:2
83'
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Будковский Филипп
|2
|0.4
|2.
|Тотовицкий Андрей
|2 (1)
|0.4
|3.
|Гитченко Андрей
|1
|0.2
|4.
|Мостовой Андрей II
|1
|0.2
|5.
|Тамм Йоонас
|1
|0.2
|6.
|Дегтярёв Максим
|1
|0.2
|7.
|Филиппов Александр
|1 (1)
|0.2
|8.
|Калитвинцев Владислав
|0
|0
|9.
|Гуцуляк Алексей
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Марлос Ромеро
|2
|0.4
|2.
|Коваленко Виктор
|2
|0.4
|3.
|Патрик Алан
|2 (1)
|0.4
|4.
|Мораес Жуниор
|1
|0.2
|5.
|Кривцов Сергей
|1
|0.2
|6.
|Дентиньо
|1
|0.2
|7.
|Тайсон Фреда
|0
|0
|8.
|Майкон Барберан
|0
|0
|9.
|Манор Соломон
|0
|0
|10.
|Корниенко Виктор
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Калитвинцев Владислав
|3
|0
|2.
|Мостовой Андрей II
|2
|0
|3.
|Будковский Филипп
|2
|0
|4.
|Домбровский Андрей
|2
|0
|5.
|Конопля Ефим
|2
|0
|6.
|Гитченко Андрей
|1
|0
|7.
|Огиря Владислав
|1
|0
|8.
|Имереков Максим
|1
|0
|9.
|Литовка Игорь
|1
|0
|10.
|Гуцуляк Алексей
|1
|0
|11.
|Хлёбас Дмитрий
|1
|0
|12.
|Ермаков Виталий
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Бондарь Валерий
|1
|1
|2.
|Степаненко Тарас
|2
|0
|3.
|Антонио Маркос
|1
|0
|4.
|Кривцов Сергей
|1
|0
|5.
|Марлос Ромеро
|1
|0
|6.
|Патрик Алан
|1
|0
|7.
|Мораес Жуниор
|1
|0
|8.
|Матвиенко Николай
|1
|0
|9.
|Додо Домилсон
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Десна
|11.11% (1)
|22.22% (2)
|11.11% (1)
|22.22% (2)
|33.33% (3)
|0
|Шахтёр Донецк
|11.11% (1)
|11.11% (1)
|0
|22.22% (2)
|44.44% (4)
|11.11% (1)
Предыдущие игры
Десна Последние 20 матчей: + = -Десна 3:1 Рух Львов Вольфсбург 2:0 Десна Ингулец 1:1 Десна Динамо Киев 0:0 Десна
Obolon 2:5 Десна Десна 3:1 Заря Десна 2:0 Олимпик Донецк Диназ Вышгород 1:4 Десна Заря 1:1 Десна Десна 1:3 Александрия Десна 2:4 Шахтёр Донецк Десна 5:1 Колос Ковалёвка Десна 3:2 Динамо Киев Десна 1:2 Заря Александрия 1:5 Десна Шахтёр Донецк 3:2 Десна Колос Ковалёвка 0:2 Десна Оболонь-Бровар 1:4 Десна Оболонь-Бровар 1:4 Десна Динамо Киев 1:1 Десна
Шахтёр Донецк Последние 20 матчей: + = -Шахтёр Донецк 2:0 Олимпик Донецк Рух Львов 1:1 Шахтёр Донецк Заря 2:2 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 1:2 Олимпик Донецк
Шахтёр Донецк 1:3 Динамо Киев Шахтёр Донецк 3:1 Колос Ковалёвка Интер Милан 5:0 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 4:1 Базель Шахтёр Донецк 3:0 Вольфсбург Шахтёр Донецк 2:0 Верес Александрия 2:2 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 2:0 Колос Ковалёвка Десна 2:4 Шахтёр Донецк Динамо Киев 2:3 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 0:0 Заря Шахтёр Донецк 3:2 Александрия Колос Ковалёвка 0:1 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 3:2 Десна Шахтёр Донецк 3:1 Динамо Киев Оболонь-Бровар 0:4 Шахтёр Донецк
Последние игры между собой
Десна: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 7
Шахтёр Донецк: победы: 7, ничьи: 0, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Киев
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|12 - 3
|11
|2.
|Ворскла
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|11 - 4
|11
|3.
|Олимпик Донецк
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|10 - 9
|9
|4.
|Десна
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|9 - 5
|9
|5.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|10 - 6
|9
|6.
|Колос Ковалёвка
|0:0 Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 4
|8
|7.
|Мариуполь
|0:0 Заявка
|5
|2
|2
|1
|4 - 5
|8
|8.
|Александрия
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|10 - 8
|6
|9.
|Заря
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|9 - 7
|5
|10.
|Минай
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 8
|4
|11.
|Ингулец
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|3 - 5
|4
|12.
|Рух Львов
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|5 - 11
|2
|13.
|Днепр-1
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|6 - 12
|2
|14.
|Львов
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 12
|1
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.25
|4.25
|4.5
|4.5
|4.75
|4.75
|5
|5
|5.25
|5.25
|5.5
|5.5
|6
|6
|6.5
|6.5
|7
|7
|7.5
|7.5
|—
|—
|10.00
|1.02
|4.10
|1.21
|3.25
|1.28
|—
|—
|4.05
|1.23
|1.93
|1.88
|3.25
|1.33
|—
|—
|2.00
|1.80
|—
|—
|1.31
|3.35
|—
|—
|1.65
|4.90
|—
|—
|1.02
|13.00
|—
|—
|1.17
|4.90
|1.04
|10.00
|1.03
|12.00
|1.09
|7.20
|1.08
|7.77
|12.50
|1.02
|12.50
|1.03
|4.35
|1.20
|3.32
|1.31
|—
|—
|2.19
|1.71
|—
|—
|1.78
|1.99
|—
|—
|1.44
|2.69
|—
|—
|1.26
|3.70
|—
|—
|1.17
|4.85
|—
|—
|1.07
|8.70
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|4.58
|1.20
|—
|—
|2.73
|1.47
|2.28
|1.65
|2.04
|1.81
|1.78
|2.06
|1.61
|2.34
|3.02
|1.38
|2.51
|1.53
|2.00
|1.83
|1.62
|2.30
|1.66
|2.22
|1.41
|2.88
|1.16
|4.98
|1.46
|2.70
|1.55
|2.44
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.5
|4.5
|3.50
|1.30
|—
|—
|2.25
|1.70
|—
|—
|2.70
|1.45
|—
|—
|1.75
|2.05
|1.35
|3.15
|—
|—
|—
|—
|1.68
|2.18
|—
|—
|1.16
|5.10
|1.09
|7.20
|3.46
|1.28
|—
|—
|2.22
|1.61
|—
|—
|1.52
|2.43
|—
|—
|1.18
|4.10
|1.12
|5.65
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|2.94
|1.41
|2.32
|1.62
|1.78
|2.08
|1.54
|2.50
|1.36
|3.17
|—
|—
|2.21
|1.67
|1.82
|2.01
|1.41
|2.89
|1.36
|3.10
|1.19
|4.54
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Десна 2:2 Шахтёр Донецк
Исход игры
Десна
1.3% (2)
Ничья
5.8% (9)
Шахтёр Донецк
92.9% (145)
Тотал 2.5
Больше
66.45% (101)
Меньше
33.55% (51)
Обе команды забьют
Да
63.82% (97)
Нет
36.18% (55)
Популярный счёт
1:2 Шахтёр Донецк
37.8% (59)
0:2 Шахтёр Донецк
19.9% (31)
1:3 Шахтёр Донецк
14.1% (22)
0:1 Шахтёр Донецк
10.3% (16)
0:3 Шахтёр Донецк
5.1% (8)
2:2 Ничья
3.2% (5)
1:1 Ничья
2.6% (4)
2:3 Шахтёр Донецк
1.9% (3)
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