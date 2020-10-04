Динамо Киев
0:0
Первый тайм: 41'
Стадион: Олимпийский (Киев)
Заря
16' Желтая карточкаКабаев Владислав
21' Желтая карточкаВернидуб Виталий
22' Желтая карточкаСидорчук Сергей
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
71 Бойко ДенисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Луческу Мирча
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Громов АртёмПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Янаков ДенисПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Скрипник Виктор
Ход матча
16'
21'
22'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Цыганков Виктор
|3 (1)
|0.6
|2.
|Супряга Владислав
|2
|0.4
|3.
|Шапаренко Николай
|1
|0.2
|4.
|Буяльский Виталий
|1
|0.2
|5.
|Андриевский Александр
|1
|0.2
|6.
|Вербич Беньямин
|1
|0.2
|7.
|Караваев Александр
|0
|0
|8.
|Родригес Жерсон
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Юрченко Владлен
|2 (1)
|0.4
|2.
|Гладкий Александр
|2
|0.4
|3.
|Громов Артём
|2
|0.4
|4.
|Кочергин Владислав
|1
|0.2
|5.
|Фаворов Денис
|1
|0.2
|6.
|Кабаев Владислав
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Забарный Илья
|2
|0
|2.
|Сидорчук Сергей
|1
|0
|3.
|Де Пена Карлос
|1
|0
|4.
|Шапаренко Николай
|1
|0
|5.
|Супряга Владислав
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Вернидуб Виталий
|3
|0
|2.
|Фаворов Денис
|2
|0
|3.
|Кабаев Владислав
|2
|0
|4.
|Цвек Ловро
|2
|0
|5.
|Кочергин Владислав
|2
|0
|6.
|Гречкин Максим
|2
|0
|7.
|Абу-Ханна Джоэл
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Динамо Киев
|11.11% (1)
|0
|22.22% (2)
|33.33% (3)
|0
|33.33% (3)
|Заря
|25% (2)
|37.5% (3)
|37.5% (3)
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Динамо Киев Последние 20 матчей: + = -Динамо Киев 3:0 Гент Минай 0:4 Динамо Киев Гент 1:2 Динамо Киев Динамо Киев 3:1 Львов
Динамо Киев 2:0 АЗ Алкмаар Динамо Киев 0:0 Десна Шахтёр Донецк 1:3 Динамо Киев Олимпик Донецк 1:4 Динамо Киев Динамо Киев 5:1 Полесье Динамо Киев 3:0 Верес Колос Ковалёвка 2:0 Динамо Киев Динамо Киев 3:1 Заря Александрия 2:2 Динамо Киев Динамо Киев 1:1 Ворскла Динамо Киев 2:3 Шахтёр Донецк Десна 3:2 Динамо Киев Динамо Киев 2:1 Колос Ковалёвка Минай 0:2 Динамо Киев Заря 1:3 Динамо Киев Динамо Киев 5:1 Александрия
Заря Последние 20 матчей: + = -Львов 0:5 Заря Заря 2:2 Шахтёр Донецк Заря 0:1 Мариуполь Заря 4:0 Александрия
Десна 3:1 Заря Заря 2:1 Мариуполь Заря 2:3 Днепр-1 Заря 1:1 Десна Динамо Киев 3:1 Заря Колос Ковалёвка 0:2 Заря Заря 2:2 Александрия Шахтёр Донецк 0:0 Заря Десна 1:2 Заря Заря 1:3 Динамо Киев Заря 1:0 Колос Ковалёвка Александрия 1:0 Заря Заря 1:0 Шахтёр Донецк Десна 1:0 Заря Заря 2:0 Львов Заря 1:0 Олимпик Донецк
Последние игры между собой
Динамо Киев: победы: 11, ничьи: 6, поражения: 3
Заря: победы: 3, ничьи: 6, поражения: 11
Динамо Киев 1:1 Заря Премьер-лига Заря 2:3 Динамо Киев Премьер-лига Динамо Киев 5:0 Заря Премьер-лига Заря 1:1 Динамо Киев Премьер-лига Заря 0:1 Динамо Киев Премьер-лига Динамо Киев 4:0 Заря Премьер-лига Динамо Киев 3:2 Заря Премьер-лига Заря 4:4 Динамо Киев Премьер-лига Динамо Киев 1:2 Заря Премьер-лига Заря 0:1 Динамо Киев Премьер-лига Заря 1:2 Динамо Киев Премьер-лига Динамо Киев 5:2 Заря Кубок Динамо Киев 0:1 Заря Премьер-лига Динамо Киев 1:0 Заря Премьер-лига Заря 0:0 Динамо Киев Премьер-лига Динамо Киев 2:2 Заря Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Киев
|0:0 Заявка
|5
|3
|2
|0
|11 - 2
|11
|2.
|Ворскла
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|11 - 4
|11
|3.
|Десна
|2:1 Заявка
|5
|3
|2
|0
|9 - 4
|11
|4.
|Олимпик Донецк
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|10 - 9
|9
|5.
|Шахтёр Донецк
|1:2 Заявка
|5
|2
|2
|1
|9 - 6
|8
|6.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|7.
|Мариуполь
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 5
|7
|8.
|Александрия
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|10 - 8
|6
|9.
|Заря
|0:0 Заявка
|5
|1
|2
|2
|8 - 6
|5
|10.
|Минай
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 8
|4
|11.
|Ингулец
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|3 - 5
|4
|12.
|Рух Львов
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|5 - 11
|2
|13.
|Днепр-1
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|6 - 12
|2
|14.
|Львов
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 12
|1
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|7.20
|1.09
|5.55
|1.14
|2.55
|1.50
|1.95
|1.85
|1.53
|2.50
|1.94
|1.86
|1.24
|4.00
|1.17
|4.90
|1.09
|7.20
|1.08
|7.77
|1.07
|7.90
|1.06
|8.50
|13.50
|1.01
|12.25
|1.02
|4.40
|1.20
|3.50
|1.28
|2.26
|1.67
|—
|—
|1.73
|2.04
|1.50
|2.52
|1.25
|3.78
|1.17
|4.65
|1.06
|8.20
|—
|—
Прогнозы на матч Динамо Киев 0:0 Заря
Исход игры
Динамо Киев
92.3% (144)
Ничья
6.4% (10)
Заря
1.3% (2)
Тотал 2.5
Больше
61.44% (94)
Меньше
38.56% (59)
Обе команды забьют
Да
64.05% (98)
Нет
35.95% (55)
Популярный счёт
2:1 Динамо Киев
42.9% (67)
2:0 Динамо Киев
21.2% (33)
3:1 Динамо Киев
11.5% (18)
1:0 Динамо Киев
10.9% (17)
1:1 Ничья
4.5% (7)
3:0 Динамо Киев
1.9% (3)
3:2 Динамо Киев
1.9% (3)
0:0 Ничья
1.3% (2)
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