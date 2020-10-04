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  3. Украина
Динамо Киев
0:0
Первый тайм: 41'

Стадион:
Заря
0'
16' Желтая карточка
Кабаев Владислав
21' Желтая карточка
Вернидуб Виталий
22' Желтая карточка
Сидорчук Сергей
41'
1
Бущан
Георгий
94
Кедзёра
Томаш
25
Забарный
Илья
16
Миколенко
Виталий
20
Караваев
Александр
5
Сидорчук
Сергей
18
Андриевский
Александр
22
Родригес
Жерсон
10
Шапаренко
Николай
14
Де
Пена
Карлос
7
Вербич
Беньямин
30
Шевченко
Никита
45
Фаворов
Денис
15
Вернидуб
Виталий
20
Абу-Ханна
Джоэл
10
Хомченовский
Дмитрий
21
Иванисеня
Дмитрий
28
Громов
Артём
22
Кабаев
Владислав
80
Юрченко
Владлен
7
Кочергин
Владислав
11
Гладкий
Александр
Динамо Киев
Заря

Бомбардиры внутри турнира

Динамо Киев
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Цыганков Виктор 3 (1) 0.6
2. Супряга Владислав 2 0.4
3. Шапаренко Николай 1 0.2
4. Буяльский Виталий 1 0.2
5. Андриевский Александр 1 0.2
6. Вербич Беньямин 1 0.2
7. Караваев Александр 0 0
8. Родригес Жерсон 0 0
Заря
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Юрченко Владлен 2 (1) 0.4
2. Гладкий Александр 2 0.4
3. Громов Артём 2 0.4
4. Кочергин Владислав 1 0.2
5. Фаворов Денис 1 0.2
6. Кабаев Владислав 0 0

Карточки

Динамо Киев
# Игрок      
1. Забарный Илья 2 0
2. Сидорчук Сергей 1 0
3. Де Пена Карлос 1 0
4. Шапаренко Николай 1 0
5. Супряга Владислав 1 0
Заря
# Игрок      
1. Вернидуб Виталий 3 0
2. Фаворов Денис 2 0
3. Кабаев Владислав 2 0
4. Цвек Ловро 2 0
5. Кочергин Владислав 2 0
6. Гречкин Максим 2 0
7. Абу-Ханна Джоэл 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Динамо Киев 11.11% (1) 0 22.22% (2) 33.33% (3) 0 33.33% (3)
 Заря 25% (2) 37.5% (3) 37.5% (3) 0 0 0

Предыдущие игры

Динамо Киев Последние 20 матчей: + = -
Динамо Киев 3:0 Гент Минай 0:4 Динамо Киев Гент 1:2 Динамо Киев Динамо Киев 3:1 Львов
Динамо Киев 2:0 АЗ Алкмаар Динамо Киев 0:0 Десна Шахтёр Донецк 1:3 Динамо Киев Олимпик Донецк 1:4 Динамо Киев Динамо Киев 5:1 Полесье Динамо Киев 3:0 Верес Колос Ковалёвка 2:0 Динамо Киев Динамо Киев 3:1 Заря Александрия 2:2 Динамо Киев Динамо Киев 1:1 Ворскла Динамо Киев 2:3 Шахтёр Донецк Десна 3:2 Динамо Киев Динамо Киев 2:1 Колос Ковалёвка Минай 0:2 Динамо Киев Заря 1:3 Динамо Киев Динамо Киев 5:1 Александрия
Заря Последние 20 матчей: + = -
Львов 0:5 Заря Заря 2:2 Шахтёр Донецк Заря 0:1 Мариуполь Заря 4:0 Александрия
Десна 3:1 Заря Заря 2:1 Мариуполь Заря 2:3 Днепр-1 Заря 1:1 Десна Динамо Киев 3:1 Заря Колос Ковалёвка 0:2 Заря Заря 2:2 Александрия Шахтёр Донецк 0:0 Заря Десна 1:2 Заря Заря 1:3 Динамо Киев Заря 1:0 Колос Ковалёвка Александрия 1:0 Заря Заря 1:0 Шахтёр Донецк Десна 1:0 Заря Заря 2:0 Львов Заря 1:0 Олимпик Донецк

Последние игры между собой

Динамо Киев: победы: 11, ничьи: 6, поражения: 3
Заря: победы: 3, ничьи: 6, поражения: 11
Динамо Киев 3:1 Заря Премьер-лига Заря 1:3 Динамо Киев Премьер-лига Динамо Киев 1:2 Заря Премьер-лига Заря 2:2 Динамо Киев Премьер-лига
Динамо Киев 1:1 Заря Премьер-лига Заря 2:3 Динамо Киев Премьер-лига Динамо Киев 5:0 Заря Премьер-лига Заря 1:1 Динамо Киев Премьер-лига Заря 0:1 Динамо Киев Премьер-лига Динамо Киев 4:0 Заря Премьер-лига Динамо Киев 3:2 Заря Премьер-лига Заря 4:4 Динамо Киев Премьер-лига Динамо Киев 1:2 Заря Премьер-лига Заря 0:1 Динамо Киев Премьер-лига Заря 1:2 Динамо Киев Премьер-лига Динамо Киев 5:2 Заря Кубок Динамо Киев 0:1 Заря Премьер-лига Динамо Киев 1:0 Заря Премьер-лига Заря 0:0 Динамо Киев Премьер-лига Динамо Киев 2:2 Заря Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Киев 0:0 Заявка 5 3 2 0 11 - 2 11
2. Ворскла Заявка 5 3 2 0 11 - 4 11
3. Десна 2:1 Заявка 5 3 2 0 9 - 4 11
4. Олимпик Донецк Заявка 5 3 0 2 10 - 9 9
5. Шахтёр Донецк 1:2 Заявка 5 2 2 1 9 - 6 8
6. Колос Ковалёвка Заявка 4 2 1 1 7 - 4 7
7. Мариуполь Заявка 4 2 1 1 4 - 5 7
8. Александрия Заявка 5 2 0 3 10 - 8 6
9. Заря 0:0 Заявка 5 1 2 2 8 - 6 5
10. Минай Заявка 4 1 1 2 2 - 8 4
11. Ингулец Заявка 5 0 4 1 3 - 5 4
12. Рух Львов Заявка 5 0 2 3 5 - 11 2
13. Днепр-1 Заявка 5 0 2 3 6 - 12 2
14. Львов Заявка 4 0 1 3 1 - 12 1
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion NSK Olimpiyskiy, Kyiv. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 156
Динамо Киев 92.3% (144)
X 6.4% (10)
Заря 1.3% (2)
Все прогнозы
2.5 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Динамо Киев
Ничья
Заря
1.90
4.45
5.50
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
1.88 3.55 3.95
1.90 3.30 4.50
1.53 4.45 5.50

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
7.20 1.09 5.55 1.14 2.55 1.50 1.95 1.85 1.53 2.50 1.94 1.86 1.24 4.00 1.17 4.90 1.09 7.20 1.08 7.77 1.07 7.90 1.06 8.50
13.50 1.01 12.25 1.02 4.40 1.20 3.50 1.28 2.26 1.67 1.73 2.04 1.50 2.52 1.25 3.78 1.17 4.65 1.06 8.20
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.58 2.35 1.11 6.50 1.07 8.40 1.16 4.80
3.46 1.28 2.33 1.56 1.56 2.33 1.20 4.30 1.14 5.35
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.20 1.22 3.45 1.40 1.94 2.05 1.49 2.50 1.27 3.70
4.55 1.18 3.32 1.30 1.86 1.88 1.42 2.73 1.26 3.62

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.27 1.62
Букмекер Да Нет
13.00 1.02
Букмекер Да Нет
3.00 1.37
Где смотреть матч Динамо Киев 0:0 Заря онлайн

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Прогнозы на матч Динамо Киев 0:0 Заря

Исход игры
Динамо Киев
92.3% (144)
Ничья
6.4% (10)
Заря
1.3% (2)
Тотал 2.5
Больше
61.44% (94)
Меньше
38.56% (59)
Обе команды забьют
Да
64.05% (98)
Нет
35.95% (55)
Популярный счёт
2:1 Динамо Киев
42.9% (67)
2:0 Динамо Киев
21.2% (33)
3:1 Динамо Киев
11.5% (18)
1:0 Динамо Киев
10.9% (17)
1:1 Ничья
4.5% (7)
3:0 Динамо Киев
1.9% (3)
3:2 Динамо Киев
1.9% (3)
0:0 Ничья
1.3% (2)
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