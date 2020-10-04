Колос Ковалёвка
1:0
Конец матча
Стадион: Stadion Kolos
Мариуполь
30' Желтая карточкаПетров Кирилл
40' Желтая карточкаЧех Максим
1:0
90' ПенальтиОреховский Павел
14
Милько
Вадим
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Милько ВадимПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
69 Ильин ОлегПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Костышин Руслан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
95 Стасюк ПётрЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Сикан ДаниилНападающий
- Запасные игроки
-
31 Кудрик ОлегВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Ostap Markevych
Ход матча
30'
40'
90'
1:0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Лысенко Владимир
|2
|0.4
|2.
|Морозко Евгений
|2
|0.4
|3.
|Гавриш Виталий
|1
|0.2
|4.
|Костишин Денис
|1
|0.2
|5.
|Исаенко Евгений
|1
|0.2
|6.
|Ореховский Павел
|1 (1)
|0.2
|7.
|Кравченко Никита
|0
|0
|8.
|Селезнёв Евгений
|0
|0
|9.
|Богданов Андрей
|0
|0
|10.
|Ильин Олег
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кулаков Андрей
|1
|0.2
|2.
|Сагуткин Даниил
|1
|0.2
|3.
|Топалов Дмитрий
|1
|0.2
|4.
|Бондаренко Артём
|1
|0.2
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Задоя Евгений
|2
|0
|2.
|Селезнёв Евгений
|1
|0
|3.
|Милько Вадим
|1
|0
|4.
|Бондаренко Александр
|1
|0
|5.
|Петров Кирилл
|1
|0
|6.
|Новак Евгений
|1
|0
|7.
|Максименко Максим
|1
|0
|8.
|Ореховский Павел
|1
|0
|9.
|Черноморец Александр
|1
|0
|10.
|Костишин Денис
|1
|0
|11.
|Антюх Денис
|1
|0
|12.
|Волынец Евгений
|1
|0
|13.
|Емец Владислав
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Сагуткин Даниил
|2
|1
|2.
|Игнатенко Даниил
|2
|1
|3.
|Топалов Дмитрий
|3
|0
|4.
|Петерман Никита
|1
|1
|5.
|Быков Алексей
|2
|0
|6.
|Тищенко Игорь
|1
|0
|7.
|Гальчук Евгений
|1
|0
|8.
|Мишнёв Дмитрий
|1
|0
|9.
|Чоботенко Сергей
|1
|0
|10.
|Кащук Алексей
|1
|0
|11.
|Кирюханцев Игорь
|1
|0
|12.
|Чех Максим
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Колос Ковалёвка
|12.5% (1)
|25% (2)
|0
|12.5% (1)
|12.5% (1)
|37.5% (3)
|Мариуполь
|0
|25% (1)
|0
|0
|25% (1)
|50% (2)
Предыдущие игры
Колос Ковалёвка Последние 20 матчей: + = -Колос Ковалёвка 0:0 Ингулец Риека 2:0 Колос Ковалёвка Рух Львов 1:2 Колос Ковалёвка Арис Салоники 1:2 Колос Ковалёвка
Колос Ковалёвка 4:0 Львов Колос Ковалёвка 3:1 Олимпик Донецк Шахтёр Донецк 3:1 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 1:0 Мариуполь Колос Ковалёвка 4:1 Днепр-1 Колос Ковалёвка 2:0 Динамо Киев Шахтёр Донецк 2:0 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 0:2 Заря Десна 5:1 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 2:1 Александрия Динамо Киев 2:1 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 0:1 Шахтёр Донецк Заря 1:0 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 0:2 Десна Александрия 4:2 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 3:4 Шахтёр Донецк
Мариуполь Последние 20 матчей: + = -Ворскла 0:0 Мариуполь Днепр-1 1:2 Мариуполь Заря 0:1 Мариуполь Александрия 4:1 Мариуполь
Заря 2:1 Мариуполь Колос Ковалёвка 1:0 Мариуполь Александрия 1:2 Мариуполь Львов 0:2 Мариуполь Ворскла 1:2 Мариуполь Мариуполь 1:4 Олимпик Донецк Мариуполь 2:1 Днепр-1 Мариуполь 1:1 Ворскла Мариуполь 3:0 Львов Мариуполь 1:1 Ворскла Олимпик Донецк 2:2 Мариуполь Днепр-1 2:0 Мариуполь Альянс 2:4 Мариуполь Днепр-1 3:0 Мариуполь Мариуполь 3:0 Ворскла Десна 4:0 Мариуполь
Последние игры между собой
Колос Ковалёвка: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 4
Мариуполь: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Киев
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|12 - 3
|11
|2.
|Ворскла
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|11 - 4
|11
|3.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 4
|10
|4.
|Олимпик Донецк
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|10 - 9
|9
|5.
|Десна
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|9 - 5
|9
|6.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|10 - 6
|9
|7.
|Мариуполь
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|4 - 6
|7
|8.
|Александрия
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|10 - 8
|6
|9.
|Заря
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|9 - 7
|5
|10.
|Минай
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 8
|4
|11.
|Ингулец
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|3 - 5
|4
|12.
|Рух Львов
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|5 - 11
|2
|13.
|Днепр-1
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|6 - 12
|2
|14.
|Львов
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 12
|1
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|1.14
|5.55
|8.90
|1.05
|1.20
|4.44
|2.85
|1.39
|1.03
|12.00
|1.76
|2.07
|1.55
|2.46
|1.03
|12.00
|1.16
|4.90
|1.03
|12.00
|1.03
|9.90
|1.03
|12.00
|11.00
|1.03
|9.60
|1.04
|3.70
|1.26
|2.90
|1.39
|2.01
|1.84
|—
|—
|1.55
|2.39
|1.37
|2.99
|1.16
|4.90
|1.13
|5.70
|1.03
|10.50
|—
|—
Прогнозы на матч Колос Ковалёвка 1:0 Мариуполь
Исход игры
Колос Ковалёвка
61.3% (95)
Ничья
23.9% (37)
Мариуполь
14.8% (23)
Тотал 2.5
Больше
46.71% (71)
Меньше
53.29% (81)
Обе команды забьют
Да
63.82% (97)
Нет
36.18% (55)
Популярный счёт
2:1 Колос Ковалёвка
33.5% (52)
1:0 Колос Ковалёвка
21.3% (33)
1:1 Ничья
16.8% (26)
1:2 Мариуполь
9% (14)
0:0 Ничья
5.2% (8)
0:1 Мариуполь
4.5% (7)
2:0 Колос Ковалёвка
3.9% (6)
3:1 Колос Ковалёвка
1.3% (2)
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