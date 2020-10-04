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Колос Ковалёвка
1:0
Конец матча

Стадион:
Мариуполь
0'
30' Желтая карточка
Петров Кирилл
40' Желтая карточка
Чех Максим
1:0
90' Пенальти
Ореховский Павел
90'+6
25
Волынец
Евгений
21
Новак
Евгений
13
Гавриш
Виталий
5
Петров
Кирилл
29
Емец
Владислав
23
Кравченко
Никита
14
Милько
Вадим
90
Богданов
Андрей
9
Антюх
Денис
8
Смирный
Евгений
7
Лысенко
Владимир
1
Гальчук
Евгений
96
Кирюханцев
Игорь
4
Чоботенко
Сергей
2
Быков
Алексей
95
Стасюк
Пётр
6
Чех
Максим
17
Горбунов
Сергей
Олегович
21
Бондаренко
Артём
9
Мишнёв
Дмитрий
7
Топалов
Дмитрий
99
Сикан
Даниил
Колос Ковалёвка
Мариуполь

Бомбардиры внутри турнира

Колос Ковалёвка
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Лысенко Владимир 2 0.4
2. Морозко Евгений 2 0.4
3. Гавриш Виталий 1 0.2
4. Костишин Денис 1 0.2
5. Исаенко Евгений 1 0.2
6. Ореховский Павел 1 (1) 0.2
7. Кравченко Никита 0 0
8. Селезнёв Евгений 0 0
9. Богданов Андрей 0 0
10. Ильин Олег 0 0
Мариуполь
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кулаков Андрей 1 0.2
2. Сагуткин Даниил 1 0.2
3. Топалов Дмитрий 1 0.2
4. Бондаренко Артём 1 0.2

Карточки

Колос Ковалёвка
# Игрок      
1. Задоя Евгений 2 0
2. Селезнёв Евгений 1 0
3. Милько Вадим 1 0
4. Бондаренко Александр 1 0
5. Петров Кирилл 1 0
6. Новак Евгений 1 0
7. Максименко Максим 1 0
8. Ореховский Павел 1 0
9. Черноморец Александр 1 0
10. Костишин Денис 1 0
11. Антюх Денис 1 0
12. Волынец Евгений 1 0
13. Емец Владислав 1 0
Мариуполь
# Игрок      
1. Сагуткин Даниил 2 1
2. Игнатенко Даниил 2 1
3. Топалов Дмитрий 3 0
4. Петерман Никита 1 1
5. Быков Алексей 2 0
6. Тищенко Игорь 1 0
7. Гальчук Евгений 1 0
8. Мишнёв Дмитрий 1 0
9. Чоботенко Сергей 1 0
10. Кащук Алексей 1 0
11. Кирюханцев Игорь 1 0
12. Чех Максим 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Колос Ковалёвка 12.5% (1) 25% (2) 0 12.5% (1) 12.5% (1) 37.5% (3)
 Мариуполь 0 25% (1) 0 0 25% (1) 50% (2)

Предыдущие игры

Колос Ковалёвка Последние 20 матчей: + = -
Колос Ковалёвка 0:0 Ингулец Риека 2:0 Колос Ковалёвка Рух Львов 1:2 Колос Ковалёвка Арис Салоники 1:2 Колос Ковалёвка
Колос Ковалёвка 4:0 Львов Колос Ковалёвка 3:1 Олимпик Донецк Шахтёр Донецк 3:1 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 1:0 Мариуполь Колос Ковалёвка 4:1 Днепр-1 Колос Ковалёвка 2:0 Динамо Киев Шахтёр Донецк 2:0 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 0:2 Заря Десна 5:1 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 2:1 Александрия Динамо Киев 2:1 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 0:1 Шахтёр Донецк Заря 1:0 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 0:2 Десна Александрия 4:2 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 3:4 Шахтёр Донецк
Мариуполь Последние 20 матчей: + = -
Ворскла 0:0 Мариуполь Днепр-1 1:2 Мариуполь Заря 0:1 Мариуполь Александрия 4:1 Мариуполь
Заря 2:1 Мариуполь Колос Ковалёвка 1:0 Мариуполь Александрия 1:2 Мариуполь Львов 0:2 Мариуполь Ворскла 1:2 Мариуполь Мариуполь 1:4 Олимпик Донецк Мариуполь 2:1 Днепр-1 Мариуполь 1:1 Ворскла Мариуполь 3:0 Львов Мариуполь 1:1 Ворскла Олимпик Донецк 2:2 Мариуполь Днепр-1 2:0 Мариуполь Альянс 2:4 Мариуполь Днепр-1 3:0 Мариуполь Мариуполь 3:0 Ворскла Десна 4:0 Мариуполь

Последние игры между собой

Колос Ковалёвка: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 4
Мариуполь: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 2
Колос Ковалёвка 1:0 Мариуполь Премьер-лига Мариуполь 2:0 Колос Ковалёвка Премьер-лига Колос Ковалёвка 2:1 Мариуполь Премьер-лига Колос Ковалёвка 1:2 Мариуполь Кубок
Мариуполь 3:1 Колос Ковалёвка Первый дивизион Колос Ковалёвка 0:1 Мариуполь Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Киев Заявка 5 3 2 0 12 - 3 11
2. Ворскла Заявка 5 3 2 0 11 - 4 11
3. Колос Ковалёвка Заявка 5 3 1 1 8 - 4 10
4. Олимпик Донецк Заявка 5 3 0 2 10 - 9 9
5. Десна Заявка 5 2 3 0 9 - 5 9
6. Шахтёр Донецк Заявка 5 2 3 0 10 - 6 9
7. Мариуполь Заявка 5 2 1 2 4 - 6 7
8. Александрия Заявка 5 2 0 3 10 - 8 6
9. Заря Заявка 5 1 2 2 9 - 7 5
10. Минай Заявка 4 1 1 2 2 - 8 4
11. Ингулец Заявка 5 0 4 1 3 - 5 4
12. Рух Львов Заявка 5 0 2 3 5 - 11 2
13. Днепр-1 Заявка 5 0 2 3 6 - 12 2
14. Львов Заявка 4 0 1 3 1 - 12 1
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Kolos. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 155
Колос Ковалёвка 61.3% (95)
X 23.9% (37)
Мариуполь 14.8% (23)
Все прогнозы
2.18 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
4.10 1.50 6.40
9.50 1.14 14.00
1.86 3.66 3.82

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
1.14 5.55 8.90 1.05 1.20 4.44 2.85 1.39 1.03 12.00 1.76 2.07 1.55 2.46 1.03 12.00 1.16 4.90 1.03 12.00 1.03 9.90 1.03 12.00
11.00 1.03 9.60 1.04 3.70 1.26 2.90 1.39 2.01 1.84 1.55 2.39 1.37 2.99 1.16 4.90 1.13 5.70 1.03 10.50
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.72 2.10 2.03 1.79 1.09 7.20 1.15 5.00 1.10 6.80
3.10 1.34 2.04 1.73 1.46 2.60 1.14 5.10 1.10 6.30
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.80 1.40 1.72 2.05 1.30 3.30
4.00 1.22 2.81 1.40 1.73 2.04 1.30 3.32 1.19 4.33

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
6.80 1.10
Букмекер Да Нет
4.44 1.19
Букмекер Да Нет
3.20 1.32
Где смотреть матч Колос Ковалёвка 1:0 Мариуполь онлайн

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Прогнозы на матч Колос Ковалёвка 1:0 Мариуполь

Исход игры
Колос Ковалёвка
61.3% (95)
Ничья
23.9% (37)
Мариуполь
14.8% (23)
Тотал 2.5
Больше
46.71% (71)
Меньше
53.29% (81)
Обе команды забьют
Да
63.82% (97)
Нет
36.18% (55)
Популярный счёт
2:1 Колос Ковалёвка
33.5% (52)
1:0 Колос Ковалёвка
21.3% (33)
1:1 Ничья
16.8% (26)
1:2 Мариуполь
9% (14)
0:0 Ничья
5.2% (8)
0:1 Мариуполь
4.5% (7)
2:0 Колос Ковалёвка
3.9% (6)
3:1 Колос Ковалёвка
1.3% (2)
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