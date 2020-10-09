- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
14 Перес НеуэнЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
13 Аларио ЛукасНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Скалони Лионель
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Alan Franco2Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
15 Мена АнхельНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
16 Пинеда МариоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
12 Pedro Ortiz1
-
-
-
Главный тренер: Gustavo Alfaro
Предыдущие игры
Аргентина Последние 20 матчей: + = -Аргентина 2:2 Уругвай Бразилия 0:1 Аргентина Аргентина 6:1 Эквадор Германия 2:2 Аргентина
Аргентина 4:0 Мексика Чили 0:0 Аргентина Аргентина 2:1 Чили Бразилия 2:0 Аргентина Венесуэла 0:2 Аргентина Катар 0:2 Аргентина Аргентина 1:1 Парагвай Аргентина 0:2 Колумбия Аргентина 5:1 Никарагуа Марокко 0:1 Аргентина Аргентина 1:3 Венесуэла Аргентина 2:0 Мексика Аргентина 2:0 Мексика Бразилия 1:0 Аргентина Аргентина 4:0 Ирак Колумбия 0:0 Аргентина
Эквадор Последние 20 матчей: + = -Эквадор 0:1 Колумбия Тринидад и Тобаго 0:3 Эквадор Аргентина 6:1 Эквадор Эквадор 3:0 Боливия
Перу 0:1 Эквадор Эквадор 1:1 Япония Эквадор 1:2 Чили Уругвай 4:0 Эквадор Мексика 3:2 Эквадор Венесуэла 1:1 Эквадор Гондурас 0:0 Эквадор США 1:0 Эквадор Панама 1:2 Эквадор Перу 0:2 Эквадор Оман 0:0 Эквадор Катар 4:3 Эквадор Эквадор 2:0 Гватемала Эквадор 2:0 Ямайка Эквадор 1:3 Аргентина Чили 2:1 Эквадор
Последние игры между собой
Аргентина: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 2
Эквадор: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 4
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|—
|—
|11.00
|1.02
|4.60
|1.19
|3.60
|1.28
|—
|—
|2.27
|1.62
|2.05
|1.82
|1.77
|2.04
|—
|—
|1.50
|2.55
|1.25
|3.90
|1.20
|4.44
|1.07
|7.60
|1.06
|8.20
|12.75
|1.00
|13.50
|1.00
|4.75
|1.17
|3.85
|1.26
|—
|—
|2.50
|1.68
|—
|—
|1.81
|2.00
|—
|—
|1.52
|2.46
|1.26
|3.54
|1.16
|4.40
|1.05
|7.20
|1.04
|7.80
|—
|—
|—
|—
|4.84
|1.19
|3.06
|1.42
|2.79
|1.46
|2.38
|1.61
|2.10
|1.76
|1.83
|2.03
|1.63
|2.32
|1.51
|2.62
|—
|—
|1.19
|4.95
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Аргентина - Эквадор
Исход игры
Аргентина
97.4% (150)
Ничья
2.6% (4)
Эквадор
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
50% (76)
Меньше
50% (76)
Обе команды забьют
Да
38.82% (59)
Нет
61.18% (93)
Популярный счёт
2:0 Аргентина
39.6% (61)
2:1 Аргентина
22.7% (35)
3:0 Аргентина
12.3% (19)
3:1 Аргентина
12.3% (19)
1:0 Аргентина
7.8% (12)
1:1 Ничья
1.9% (3)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!