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Доброго времени суток вам, уважаемые любители спорта №1! Спортивный портал LiveResult.Ru приветствует всех, кто неравнодушен к играм сборных. В рамках 1-го тура отборочного этапа к чемпионату мира 2022 года в Катаре сыграют футболисты сборных Аргентины и Эквадора. Встреча состоится в Буэнос-Айресе, на стадионе «Альберто Армандо». Для вас текстовую трансляцию игры проведет Козырев Вячеслав. Добро пожаловать на матч, дамы и господа!