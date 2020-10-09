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Аргентина
 
Позже
Эквадор
1
Армани
Франко
4
Монтьель
Гонсало
2
Мартинес
Лукас
II
19
Отаменди
Николас
3
Тальяфико
Николас
15
Де
Пауль
Родриго
5
Паредес
Леандро
8
Акунья
Маркос
10
Месси
Лионель
11
Окампос
Лукас
22
Мартинес
Лаутаро
22
Домингес
Александр
3
Феригра
Эрик
14
Арреага
Хавьер
4
Арболеда
Роберт
6
Эступиньян
Первис
5
Ибарра
Ренато
8
Груэсо
Карлос
21
Alan
Franco2
23
Moises
Caicedo
13
Валенсия
Эннер
15
Мена
Анхель
Аргентина
4-3-2-1
Эквадор
4-4-2

Предыдущие игры

Аргентина Последние 20 матчей: + = -
Аргентина 2:2 Уругвай Бразилия 0:1 Аргентина Аргентина 6:1 Эквадор Германия 2:2 Аргентина
Аргентина 4:0 Мексика Чили 0:0 Аргентина Аргентина 2:1 Чили Бразилия 2:0 Аргентина Венесуэла 0:2 Аргентина Катар 0:2 Аргентина Аргентина 1:1 Парагвай Аргентина 0:2 Колумбия Аргентина 5:1 Никарагуа Марокко 0:1 Аргентина Аргентина 1:3 Венесуэла Аргентина 2:0 Мексика Аргентина 2:0 Мексика Бразилия 1:0 Аргентина Аргентина 4:0 Ирак Колумбия 0:0 Аргентина
Эквадор Последние 20 матчей: + = -
Эквадор 0:1 Колумбия Тринидад и Тобаго 0:3 Эквадор Аргентина 6:1 Эквадор Эквадор 3:0 Боливия
Перу 0:1 Эквадор Эквадор 1:1 Япония Эквадор 1:2 Чили Уругвай 4:0 Эквадор Мексика 3:2 Эквадор Венесуэла 1:1 Эквадор Гондурас 0:0 Эквадор США 1:0 Эквадор Панама 1:2 Эквадор Перу 0:2 Эквадор Оман 0:0 Эквадор Катар 4:3 Эквадор Эквадор 2:0 Гватемала Эквадор 2:0 Ямайка Эквадор 1:3 Аргентина Чили 2:1 Эквадор

Последние игры между собой

Аргентина: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 2
Эквадор: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 4
Аргентина 6:1 Эквадор Товарищеские матчи Эквадор 1:3 Аргентина Отборочные матчи: Южная Америка Аргентина 0:2 Эквадор Отборочные матчи: Южная Америка Аргентина 2:1 Эквадор Товарищеские матчи
Эквадор 0:0 Аргентина Международные матчи Эквадор 1:1 Аргентина Чемпионат Мира Эквадор 0:4 Аргентина Чемпионат Мира Аргентина 2:2 Эквадор Товарищеские матчи Эквадор 2:0 Аргентина Чемпионат Мира Аргентина 1:1 Эквадор Чемпионат Мира
  • До матча
  • Судья
    Представим вашему вниманию бригаду арбитров, которая будет работать на игре:
    Главный судья: Роберто Тобар (Чили);
    Ассистент: Кристиан Шиманн (Чили);
    Ассистент: Клаудио Риос Ортис (Чили);
    Резервный: Кристьян Феррейра (Уругвай).

  • Доброго времени суток вам, уважаемые любители спорта №1! Спортивный портал LiveResult.Ru приветствует всех, кто неравнодушен к играм сборных. В рамках 1-го тура отборочного этапа к чемпионату мира 2022 года в Катаре сыграют футболисты сборных Аргентины и Эквадора. Встреча состоится в Буэнос-Айресе, на стадионе «Альберто Армандо». Для вас текстовую трансляцию игры проведет Козырев Вячеслав. Добро пожаловать на матч, дамы и господа!

Прогнозы 154
Аргентина 97.4% (150)
X 2.6% (4)
Эквадор 0% (0)
Все прогнозы
1.88 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Аргентина
Ничья
Эквадор
1.28
7.10
15.25
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
1.28 5.50 11.00
1.25 5.70 13.00
1.26 7.10 15.25
1.24 6.23 12.89

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
11.00 1.02 4.60 1.19 3.60 1.28 2.27 1.62 2.05 1.82 1.77 2.04 1.50 2.55 1.25 3.90 1.20 4.44 1.07 7.60 1.06 8.20
12.75 1.00 13.50 1.00 4.75 1.17 3.85 1.26 2.50 1.68 1.81 2.00 1.52 2.46 1.26 3.54 1.16 4.40 1.05 7.20 1.04 7.80
4.84 1.19 3.06 1.42 2.79 1.46 2.38 1.61 2.10 1.76 1.83 2.03 1.63 2.32 1.51 2.62 1.19 4.95
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
3.50 1.30 2.35 1.58 1.57 2.40 1.21 4.50
3.85 1.26 2.38 1.60 1.61 2.32 1.19 4.75 1.13 5.90
3.39 1.35 2.78 1.40 2.30 1.61 1.79 2.06 1.51 2.48 1.31 3.14
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.35 1.30 1.95 1.85 1.44 2.75 1.27 3.70
4.90 1.18 3.45 1.31 1.91 1.90 1.44 2.79 1.28 3.68

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.22 1.55
Букмекер Да Нет
5.30 1.13
Букмекер Да Нет
4.05 1.20
Где смотреть матч Аргентина - Эквадор онлайн

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Прогнозы на матч Аргентина - Эквадор

Исход игры
Аргентина
97.4% (150)
Ничья
2.6% (4)
Эквадор
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
50% (76)
Меньше
50% (76)
Обе команды забьют
Да
38.82% (59)
Нет
61.18% (93)
Популярный счёт
2:0 Аргентина
39.6% (61)
2:1 Аргентина
22.7% (35)
3:0 Аргентина
12.3% (19)
3:1 Аргентина
12.3% (19)
1:0 Аргентина
7.8% (12)
1:1 Ничья
1.9% (3)
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