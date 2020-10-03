  1. Футбол
  2. Матчи
  3. США
Ди Си Юнайтед
 
Позже

Стадион:
Атланта Юнайтед
24
Хамид
Билл
3
Одои-Атсем
Крис
13
Брийян
Фредерик
15
Бирнбом
Стив
28
Мора
Хосеф
22
Йоу
Гриффин
27
Ньеман
Моузес
5
Морено
Хуниор
11
Асад
Ямиль
9
Камара
Ола
29
Рейна
Йорди
1
Гузан
Брэд
11
Леннон
Брукс
4
Уолкс
Антон
12
Робинсон
Майлз
2
Эскобар
Франко
18
Ларентович
Джефф
29
Адамс
Мохаммед
21
Белло
Джордж
20
Хайндмен
Эмерсон
26
Галлахер
Джон
14
Джан
Адам
Ди Си Юнайтед
4-4-2
Атланта Юнайтед
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Ди Си Юнайтед
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Федерико Игуаин 2 0.17
2. Камара Ола 2 (1) 0.17
3. Брийян Фредерик 1 0.08
4. Грессель Юлиан 1 0.08
5. Сорга Эрик 1 0.08
6. Йоу Гриффин 1 0.08
7. Морено Хуниор 0 0
8. Бирнбом Стив 0 0
9. Фелипе 0 0
Атланта Юнайтед
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мартинес Гонсало 2 0.17
2. Ларентович Джефф 2 (1) 0.17
3. Джан Адам 1 0.08
4. Белло Джордж 1 0.08
5. Ремеди Эрик 1 0.08
6. Леннон Брукс 1 0.08
7. Галлахер Джон 1 0.08
8. Дамм Хурхен 0 0
9. Малрейни Джейк 0 0
10. Барко Эсекьель 0 0
11. Адамс Мохаммед 0 0

Карточки

Ди Си Юнайтед
# Игрок      
1. Каноуз Расселл 3 1
2. Фелипе 4 0
3. Морено Хуниор 2 1
4. Брийян Фредерик 3 0
5. Федерико Игуаин 1 0
6. Абу Мохаммед 1 0
7. Мора Хосеф 1 0
8. Флорес Эдисон 1 0
9. Грессель Юлиан 1 0
10. Асад Ямиль 1 0
11. Бирнбом Стив 1 0
12. Сегура Улисес 1 0
13. Паредес Кевин 1 0
14. Mohamed Abu Hasheesh 1 0
Атланта Юнайтед
# Игрок      
1. Эскобар Франко 5 0
2. Малрейни Джейк 2 1
3. Робинсон Майлз 3 0
4. Ларентович Джефф 2 0
5. Уолкс Антон 2 0
6. Леннон Брукс 2 0
7. Уильямс Джером 0 1
8. Торрес Эрик 1 0
9. Мартинес Гонсало 1 0
10. Дамм Хурхен 1 0
11. Барко Эсекьель 1 0
12. Адамс Мохаммед 1 0
13. Белло Джордж 1 0
14. Ремеди Эрик 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ди Си Юнайтед 12.5% (1) 0 0 0 37.5% (3) 50% (4)
 Атланта Юнайтед 11.11% (1) 11.11% (1) 22.22% (2) 11.11% (1) 11.11% (1) 33.33% (3)

Предыдущие игры

Ди Си Юнайтед Последние 20 матчей: + = -
Ди Си Юнайтед 0:2 Нью-Инглэнд Революшн Нэшвилл 1:0 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 2:2 Торонто Ди Си Юнайтед 0:2 Нью-Йорк Ред Буллз
Ди Си Юнайтед 0:0 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Ди Си Юнайтед Филадельфия Юнион 4:1 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 1:2 Нью-Инглэнд Революшн Цинциннати 0:0 Ди Си Юнайтед Монреаль Импакт 1:0 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 1:1 Нью-Инглэнд Революшн Торонто 2:2 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 2:1 Интер Майами Ди Си Юнайтед 1:2 Колорадо Рэпидс Торонто 5:1 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 0:0 Цинциннати Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 2:0 Сиэтл Саундерс Портленд Тимберс 0:1 Ди Си Юнайтед Монреаль Импакт 0:3 Ди Си Юнайтед
Атланта Юнайтед Последние 20 матчей: + = -
Чикаго Файр 2:0 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 1:0 Даллас Атланта Юнайтед 1:2 Интер Майами Нэшвилл 4:2 Атланта Юнайтед
Интер Майами 2:1 Атланта Юнайтед Орландо Сити 1:1 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 0:0 Интер Майами Атланта Юнайтед 1:3 Орландо Сити Атланта Юнайтед 2:0 Нэшвилл Атланта Юнайтед 0:1 Коламбус Кру Атланта Юнайтед 0:1 Цинциннати Атланта Юнайтед 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз Клуб Америка 3:0 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 2:1 Цинциннати Нэшвилл 1:2 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 3:0 Мотагуа Мотагуа 1:1 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 1:1 Эльфсборг Атланта Юнайтед 1:2 Торонто Атланта Юнайтед 2:0 Филадельфия Юнион

Последние игры между собой

Ди Си Юнайтед: победы: 5, ничьи: 0, поражения: 2
Атланта Юнайтед: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 5
Атланта Юнайтед 2:0 Ди Си Юнайтед МЛС Ди Си Юнайтед 2:0 Атланта Юнайтед МЛС Ди Си Юнайтед 3:1 Атланта Юнайтед МЛС Атланта Юнайтед 3:1 Ди Си Юнайтед МЛС
Ди Си Юнайтед 1:0 Атланта Юнайтед МЛС Ди Си Юнайтед 2:1 Атланта Юнайтед МЛС Атланта Юнайтед 1:3 Ди Си Юнайтед МЛС

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Орландо Сити Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Филадельфия Юнион Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
3. Нью-Йорк Сити Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3
4. Интер Майами Заявка 3 0 0 3 2 - 5 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Сиэтл Саундерс Заявка 3 1 1 1 4 - 2 4
3. Ванкувер Уайткэпс Заявка 3 1 0 2 5 - 7 3
4. Чикаго Файр Заявка 3 1 0 2 2 - 5 3

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Торонто Заявка 3 1 2 0 6 - 5 5
2. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
3. Монреаль Импакт Заявка 3 1 0 2 4 - 5 3
4. Ди Си Юнайтед Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Канзас-Сити Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
2. Миннесота Юнайтед Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
3. Реал Солт-Лейк Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
4. Колорадо Рэпидс Заявка 3 0 1 2 4 - 7 1

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Коламбус Кру Заявка 3 3 0 0 7 - 0 9
2. Цинциннати Заявка 3 2 0 1 3 - 4 6
3. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 3 1 0 2 1 - 4 3
4. Атланта Юнайтед Заявка 3 0 0 3 0 - 3 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Портленд Тимберс Заявка 3 2 1 0 6 - 4 7
2. Лос-Анджелес Заявка 3 1 2 0 11 - 7 5
3. Хьюстон Динамо Заявка 3 0 2 1 5 - 6 2
4. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 3 0 1 2 4 - 9 1
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Audi Field. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Ди Си Юнайтед
Ничья
Атланта Юнайтед
2.50
3.29
3.12
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
2.50 3.25 2.90
2.42 3.28 2.98
2.48 3.29 3.12

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
9.30 1.06 7.20 1.09 2.96 1.41 2.34 1.61 1.71 2.26 1.34 3.32 1.24 4.15 1.10 7.00 1.09 7.90 1.01 17.00
3.23 1.37 2.84 1.47 2.42 1.61 1.99 1.90 1.74 2.17 1.56 2.54 1.44 2.89 1.26 4.04 1.10 7.52
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.68 1.47 1.75 2.08 1.35 3.20 1.10 6.85 1.08 8.60
2.84 1.47 2.33 1.65 1.81 2.10 1.51 2.69 1.37 3.28
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.38 1.32 2.28 1.57 1.56 2.43 1.20 4.55 1.15 5.80
Где смотреть матч Ди Си Юнайтед - Атланта Юнайтед онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Олимп Матчи АПЛ

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + ФРИБЕТ 10 000 рублей


Рейтинг букмекеров
1 Бонус: 15 000 ₽ Обзор Играть
2 Бонус: 5 000 ₽ Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Обзор Играть
4 Бонус: 10 000 ₽ Обзор Играть
5 Бонус: 15 000 ₽ Обзор Играть
6 Бонус: 2 000 ₽ Обзор Играть
7 Бонус: 2 000 ₽ Обзор Играть
8 Бонус: 20 000 ₽ Обзор Играть
9 Бонус: 500 ₽ Обзор Играть
10 Бонус: 1 000 ₽ Обзор Играть
11 Бонус: 19 500 ₽ Обзор Играть
12 Бонус: 3 000 ₽ Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный