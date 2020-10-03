Ди Си Юнайтед
Позже
Стадион: Audi Field
Атланта Юнайтед
24
Хамид
Билл
15
Бирнбом
Стив
28
Мора
Хосеф
22
Йоу
Гриффин
11
Асад
Ямиль
29
Рейна
Йорди
11
Леннон
Брукс
21
Белло
Джордж
14
Джан
Адам
- Основной состав
-
24 Хамид БиллВратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Бирнбом СтивЗащитник
-
28 Мора ХосефЗащитник
-
22 Йоу ГриффинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Асад ЯмильПолузащитник
- Нападающий
-
29 Рейна ЙордиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
91 Фишер ОнилЗащитник
-
23 Пинс ДонованЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
50 Сорга ЭрикНападающий
-
Главный тренер: Ben Olsen
- Основной состав
- Вратарь
-
11 Леннон БруксЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Белло ДжорджПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Джан АдамНападающий
- Запасные игроки
-
25 Канн АлекВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Уайк ЛоуренсЗащитник
-
22 Дамм ХурхенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Вольф ТайлерПолузащитник
-
Главный тренер: Stephen Glass
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Федерико Игуаин
|2
|0.17
|2.
|Камара Ола
|2 (1)
|0.17
|3.
|Брийян Фредерик
|1
|0.08
|4.
|Грессель Юлиан
|1
|0.08
|5.
|Сорга Эрик
|1
|0.08
|6.
|Йоу Гриффин
|1
|0.08
|7.
|Морено Хуниор
|0
|0
|8.
|Бирнбом Стив
|0
|0
|9.
|Фелипе
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мартинес Гонсало
|2
|0.17
|2.
|Ларентович Джефф
|2 (1)
|0.17
|3.
|Джан Адам
|1
|0.08
|4.
|Белло Джордж
|1
|0.08
|5.
|Ремеди Эрик
|1
|0.08
|6.
|Леннон Брукс
|1
|0.08
|7.
|Галлахер Джон
|1
|0.08
|8.
|Дамм Хурхен
|0
|0
|9.
|Малрейни Джейк
|0
|0
|10.
|Барко Эсекьель
|0
|0
|11.
|Адамс Мохаммед
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Каноуз Расселл
|3
|1
|2.
|Фелипе
|4
|0
|3.
|Морено Хуниор
|2
|1
|4.
|Брийян Фредерик
|3
|0
|5.
|Федерико Игуаин
|1
|0
|6.
|Абу Мохаммед
|1
|0
|7.
|Мора Хосеф
|1
|0
|8.
|Флорес Эдисон
|1
|0
|9.
|Грессель Юлиан
|1
|0
|10.
|Асад Ямиль
|1
|0
|11.
|Бирнбом Стив
|1
|0
|12.
|Сегура Улисес
|1
|0
|13.
|Паредес Кевин
|1
|0
|14.
|Mohamed Abu Hasheesh
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Эскобар Франко
|5
|0
|2.
|Малрейни Джейк
|2
|1
|3.
|Робинсон Майлз
|3
|0
|4.
|Ларентович Джефф
|2
|0
|5.
|Уолкс Антон
|2
|0
|6.
|Леннон Брукс
|2
|0
|7.
|Уильямс Джером
|0
|1
|8.
|Торрес Эрик
|1
|0
|9.
|Мартинес Гонсало
|1
|0
|10.
|Дамм Хурхен
|1
|0
|11.
|Барко Эсекьель
|1
|0
|12.
|Адамс Мохаммед
|1
|0
|13.
|Белло Джордж
|1
|0
|14.
|Ремеди Эрик
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ди Си Юнайтед
|12.5% (1)
|0
|0
|0
|37.5% (3)
|50% (4)
|Атланта Юнайтед
|11.11% (1)
|11.11% (1)
|22.22% (2)
|11.11% (1)
|11.11% (1)
|33.33% (3)
Предыдущие игры
Ди Си Юнайтед Последние 20 матчей: + = -Ди Си Юнайтед 0:2 Нью-Инглэнд Революшн Нэшвилл 1:0 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 2:2 Торонто Ди Си Юнайтед 0:2 Нью-Йорк Ред Буллз
Ди Си Юнайтед 0:0 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Ди Си Юнайтед Филадельфия Юнион 4:1 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 1:2 Нью-Инглэнд Революшн Цинциннати 0:0 Ди Си Юнайтед Монреаль Импакт 1:0 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 1:1 Нью-Инглэнд Революшн Торонто 2:2 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 2:1 Интер Майами Ди Си Юнайтед 1:2 Колорадо Рэпидс Торонто 5:1 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 0:0 Цинциннати Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 2:0 Сиэтл Саундерс Портленд Тимберс 0:1 Ди Си Юнайтед Монреаль Импакт 0:3 Ди Си Юнайтед
Атланта Юнайтед Последние 20 матчей: + = -Чикаго Файр 2:0 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 1:0 Даллас Атланта Юнайтед 1:2 Интер Майами Нэшвилл 4:2 Атланта Юнайтед
Интер Майами 2:1 Атланта Юнайтед Орландо Сити 1:1 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 0:0 Интер Майами Атланта Юнайтед 1:3 Орландо Сити Атланта Юнайтед 2:0 Нэшвилл Атланта Юнайтед 0:1 Коламбус Кру Атланта Юнайтед 0:1 Цинциннати Атланта Юнайтед 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз Клуб Америка 3:0 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 2:1 Цинциннати Нэшвилл 1:2 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 3:0 Мотагуа Мотагуа 1:1 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 1:1 Эльфсборг Атланта Юнайтед 1:2 Торонто Атланта Юнайтед 2:0 Филадельфия Юнион
Последние игры между собой
Ди Си Юнайтед: победы: 5, ничьи: 0, поражения: 2
Атланта Юнайтед: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 5
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Орландо Сити
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|3.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|4.
|Интер Майами
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 5
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 2
|4
|3.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 7
|3
|4.
|Чикаго Файр
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Торонто
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|6 - 5
|5
|2.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|3.
|Монреаль Импакт
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|4.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|2.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|3.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|4.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 7
|1
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Коламбус Кру
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 0
|9
|2.
|Цинциннати
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 4
|6
|3.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 4
|3
|4.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 3
|0
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|2.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|11 - 7
|5
|3.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|5 - 6
|2
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 9
|1
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|9.30
|1.06
|7.20
|1.09
|2.96
|1.41
|—
|—
|2.34
|1.61
|—
|—
|1.71
|2.26
|—
|—
|1.34
|3.32
|1.24
|4.15
|1.10
|7.00
|1.09
|7.90
|1.01
|17.00
|—
|—
|—
|—
|3.23
|1.37
|2.84
|1.47
|2.42
|1.61
|1.99
|1.90
|1.74
|2.17
|1.56
|2.54
|1.44
|2.89
|1.26
|4.04
|—
|—
|1.10
|7.52
|—
|—