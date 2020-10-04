Ди Си Юнайтед
0:4
Конец матча
Стадион: Audi Field
Атланта Юнайтед
0:1
4' ГолГаллахер Джон
20' Желтая карточкаНьеман Моузес
29' Желтая карточкаБелло Джордж
37' Желтая карточкаРобинсон Майлз
0:2
41' ГолЛеннон Брукс
43' Желтая карточкаХайндмен Эмерсон
0:3
65' ГолГаллахер Джон
0:4
70' ГолДжан Адам
85' Красная карточкаБрийян Фредерик
90' Желтая карточкаАсад Ямиль
24
Хамид
Билл
15
Бирнбом
Стив
28
Мора
Хосеф
22
Йоу
Гриффин
11
Асад
Ямиль
29
Рейна
Йорди
21
Белло
Джордж
11
Леннон
Брукс
14
Джан
Адам
- Основной состав
-
24 Хамид БиллВратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Бирнбом СтивЗащитник
-
28 Мора ХосефЗащитник
-
22 Йоу ГриффинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Асад ЯмильПолузащитник
-
29 Рейна ЙордиНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
91 Фишер ОнилЗащитник
-
23 Пинс ДонованЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
50 Сорга ЭрикНападающий
-
Главный тренер: Ben Olsen
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Белло ДжорджЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Леннон БруксПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Джан АдамНападающий
- Запасные игроки
-
25 Канн АлекВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Уайк ЛоуренсЗащитник
-
22 Дамм ХурхенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Вольф ТайлерПолузащитник
-
Главный тренер: Stephen Glass
Ход матча
4'
0:1
20'
29'
37'
41'
0:2
43'
65'
67'
70'
0:4
85'
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Федерико Игуаин
|2
|0.15
|2.
|Камара Ола
|2 (1)
|0.15
|3.
|Брийян Фредерик
|1
|0.08
|4.
|Грессель Юлиан
|1
|0.08
|5.
|Сорга Эрик
|1
|0.08
|6.
|Йоу Гриффин
|1
|0.08
|7.
|Морено Хуниор
|0
|0
|8.
|Бирнбом Стив
|0
|0
|9.
|Фелипе
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Галлахер Джон
|3
|0.23
|2.
|Леннон Брукс
|2
|0.15
|3.
|Джан Адам
|2
|0.15
|4.
|Мартинес Гонсало
|2
|0.15
|5.
|Ларентович Джефф
|2 (1)
|0.15
|6.
|Белло Джордж
|1
|0.08
|7.
|Ремеди Эрик
|1
|0.08
|8.
|Дамм Хурхен
|0
|0
|9.
|Хайндмен Эмерсон
|0
|0
|10.
|Малрейни Джейк
|0
|0
|11.
|Барко Эсекьель
|0
|0
|12.
|Адамс Мохаммед
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Брийян Фредерик
|3
|1
|2.
|Каноуз Расселл
|3
|1
|3.
|Фелипе
|4
|0
|4.
|Морено Хуниор
|2
|1
|5.
|Асад Ямиль
|2
|0
|6.
|Федерико Игуаин
|1
|0
|7.
|Абу Мохаммед
|1
|0
|8.
|Мора Хосеф
|1
|0
|9.
|Флорес Эдисон
|1
|0
|10.
|Грессель Юлиан
|1
|0
|11.
|Бирнбом Стив
|1
|0
|12.
|Сегура Улисес
|1
|0
|13.
|Ньеман Моузес
|1
|0
|14.
|Паредес Кевин
|1
|0
|15.
|Mohamed Abu Hasheesh
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Эскобар Франко
|5
|0
|2.
|Робинсон Майлз
|4
|0
|3.
|Малрейни Джейк
|2
|1
|4.
|Ларентович Джефф
|2
|0
|5.
|Уолкс Антон
|2
|0
|6.
|Леннон Брукс
|2
|0
|7.
|Белло Джордж
|2
|0
|8.
|Уильямс Джером
|0
|1
|9.
|Торрес Эрик
|1
|0
|10.
|Мартинес Гонсало
|1
|0
|11.
|Дамм Хурхен
|1
|0
|12.
|Хайндмен Эмерсон
|1
|0
|13.
|Барко Эсекьель
|1
|0
|14.
|Адамс Мохаммед
|1
|0
|15.
|Ремеди Эрик
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ди Си Юнайтед
|12.5% (1)
|0
|0
|0
|37.5% (3)
|50% (4)
|Атланта Юнайтед
|15.38% (2)
|7.69% (1)
|23.08% (3)
|7.69% (1)
|23.08% (3)
|23.08% (3)
Предыдущие игры
Ди Си Юнайтед Последние 20 матчей: + = -Ди Си Юнайтед 0:2 Нью-Инглэнд Революшн Нэшвилл 1:0 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 2:2 Торонто Ди Си Юнайтед 0:2 Нью-Йорк Ред Буллз
Ди Си Юнайтед 0:0 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Ди Си Юнайтед Филадельфия Юнион 4:1 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 1:2 Нью-Инглэнд Революшн Цинциннати 0:0 Ди Си Юнайтед Монреаль Импакт 1:0 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 1:1 Нью-Инглэнд Революшн Торонто 2:2 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 2:1 Интер Майами Ди Си Юнайтед 1:2 Колорадо Рэпидс Торонто 5:1 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 0:0 Цинциннати Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 2:0 Сиэтл Саундерс Портленд Тимберс 0:1 Ди Си Юнайтед Монреаль Импакт 0:3 Ди Си Юнайтед
Атланта Юнайтед Последние 20 матчей: + = -Чикаго Файр 2:0 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 1:0 Даллас Атланта Юнайтед 1:2 Интер Майами Нэшвилл 4:2 Атланта Юнайтед
Интер Майами 2:1 Атланта Юнайтед Орландо Сити 1:1 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 0:0 Интер Майами Атланта Юнайтед 1:3 Орландо Сити Атланта Юнайтед 2:0 Нэшвилл Атланта Юнайтед 0:1 Коламбус Кру Атланта Юнайтед 0:1 Цинциннати Атланта Юнайтед 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз Клуб Америка 3:0 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 2:1 Цинциннати Нэшвилл 1:2 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 3:0 Мотагуа Мотагуа 1:1 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 1:1 Эльфсборг Атланта Юнайтед 1:2 Торонто Атланта Юнайтед 2:0 Филадельфия Юнион
Последние игры между собой
Ди Си Юнайтед: победы: 5, ничьи: 0, поражения: 2
Атланта Юнайтед: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 5
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Орландо Сити
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|3.
|Нью-Йорк Сити
|3:2 Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|4.
|Интер Майами
|2:3 Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 5
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 2
|4
|3.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 7
|3
|4.
|Чикаго Файр
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Торонто
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|6 - 5
|5
|2.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|3.
|Монреаль Импакт
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|4.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Канзас-Сити
|2:0 Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|2.
|Миннесота Юнайтед
|2:0 Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|3.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|4.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 7
|1
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Коламбус Кру
|0:1 Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 0
|9
|2.
|Цинциннати
|0:2 Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 4
|6
|3.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 4
|3
|4.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 3
|0
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|2.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|11 - 7
|5
|3.
|Хьюстон Динамо
|0:2 Заявка
|3
|0
|2
|1
|5 - 6
|2
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 9
|1
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.5
|4.5
|4.75
|4.75
|5
|5
|5.25
|5.25
|5.5
|5.5
|—
|—
|—
|—
|6.50
|1.09
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|4.20
|1.20
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|2.31
|1.57
|—
|—
|—
|—
|1.45
|2.62
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|1.03
|10.00
|9.30
|1.06
|7.20
|1.09
|2.96
|1.41
|—
|—
|2.34
|1.61
|—
|—
|1.71
|2.26
|—
|—
|1.34
|3.32
|—
|—
|1.24
|4.15
|—
|—
|1.10
|7.00
|1.09
|7.90
|—
|—
|1.01
|17.00
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|6.33
|1.13
|2.84
|1.47
|2.42
|1.61
|2.81
|1.47
|3.71
|1.30
|3.10
|1.39
|2.48
|1.57
|1.89
|1.99
|1.62
|2.37
|1.43
|2.96
|—
|—
|2.18
|1.73
|1.81
|2.08
|1.42
|2.97
|1.29
|3.73
|1.22
|4.48
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|3.5
|3.5
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|1.72
|2.05
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|1.09
|6.50
|1.04
|9.00
|2.68
|1.47
|—
|—
|1.75
|2.08
|—
|—
|1.35
|3.20
|—
|—
|1.10
|6.85
|—
|—
|1.08
|8.60
|—
|—
|2.84
|1.47
|2.33
|1.65
|1.81
|2.10
|1.51
|2.69
|1.55
|2.53
|1.32
|3.51
|1.45
|2.85
|1.30
|3.65
|—
|—
|—
|—