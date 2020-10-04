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Ди Си Юнайтед
0:4
Конец матча

Стадион:
Атланта Юнайтед
0'
0:1
4' Гол
Галлахер Джон
20' Желтая карточка
Ньеман Моузес
29' Желтая карточка
Белло Джордж
37' Желтая карточка
Робинсон Майлз
0:2
41' Гол
Леннон Брукс
43' Желтая карточка
Хайндмен Эмерсон
0:3
65' Гол
Галлахер Джон
0:4
70' Гол
Джан Адам
85' Красная карточка
Брийян Фредерик
90' Желтая карточка
Асад Ямиль
90'+10
24
Хамид
Билл
3
Одои-Атсем
Крис
13
Брийян
Фредерик
15
Бирнбом
Стив
28
Мора
Хосеф
22
Йоу
Гриффин
27
Ньеман
Моузес
5
Морено
Хуниор
11
Асад
Ямиль
29
Рейна
Йорди
9
Камара
Ола
1
Гузан
Брэд
2
Эскобар
Франко
4
Уолкс
Антон
12
Робинсон
Майлз
21
Белло
Джордж
18
Ларентович
Джефф
20
Хайндмен
Эмерсон
11
Леннон
Брукс
29
Адамс
Мохаммед
26
Галлахер
Джон
14
Джан
Адам
Ди Си Юнайтед
4-4-2
Атланта Юнайтед
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Ди Си Юнайтед
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Федерико Игуаин 2 0.15
2. Камара Ола 2 (1) 0.15
3. Брийян Фредерик 1 0.08
4. Грессель Юлиан 1 0.08
5. Сорга Эрик 1 0.08
6. Йоу Гриффин 1 0.08
7. Морено Хуниор 0 0
8. Бирнбом Стив 0 0
9. Фелипе 0 0
Атланта Юнайтед
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Галлахер Джон 3 0.23
2. Леннон Брукс 2 0.15
3. Джан Адам 2 0.15
4. Мартинес Гонсало 2 0.15
5. Ларентович Джефф 2 (1) 0.15
6. Белло Джордж 1 0.08
7. Ремеди Эрик 1 0.08
8. Дамм Хурхен 0 0
9. Хайндмен Эмерсон 0 0
10. Малрейни Джейк 0 0
11. Барко Эсекьель 0 0
12. Адамс Мохаммед 0 0

Карточки

Ди Си Юнайтед
# Игрок      
1. Брийян Фредерик 3 1
2. Каноуз Расселл 3 1
3. Фелипе 4 0
4. Морено Хуниор 2 1
5. Асад Ямиль 2 0
6. Федерико Игуаин 1 0
7. Абу Мохаммед 1 0
8. Мора Хосеф 1 0
9. Флорес Эдисон 1 0
10. Грессель Юлиан 1 0
11. Бирнбом Стив 1 0
12. Сегура Улисес 1 0
13. Ньеман Моузес 1 0
14. Паредес Кевин 1 0
15. Mohamed Abu Hasheesh 1 0
Атланта Юнайтед
# Игрок      
1. Эскобар Франко 5 0
2. Робинсон Майлз 4 0
3. Малрейни Джейк 2 1
4. Ларентович Джефф 2 0
5. Уолкс Антон 2 0
6. Леннон Брукс 2 0
7. Белло Джордж 2 0
8. Уильямс Джером 0 1
9. Торрес Эрик 1 0
10. Мартинес Гонсало 1 0
11. Дамм Хурхен 1 0
12. Хайндмен Эмерсон 1 0
13. Барко Эсекьель 1 0
14. Адамс Мохаммед 1 0
15. Ремеди Эрик 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ди Си Юнайтед 12.5% (1) 0 0 0 37.5% (3) 50% (4)
 Атланта Юнайтед 15.38% (2) 7.69% (1) 23.08% (3) 7.69% (1) 23.08% (3) 23.08% (3)

Предыдущие игры

Ди Си Юнайтед Последние 20 матчей: + = -
Ди Си Юнайтед 0:2 Нью-Инглэнд Революшн Нэшвилл 1:0 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 2:2 Торонто Ди Си Юнайтед 0:2 Нью-Йорк Ред Буллз
Ди Си Юнайтед 0:0 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Ди Си Юнайтед Филадельфия Юнион 4:1 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 1:2 Нью-Инглэнд Революшн Цинциннати 0:0 Ди Си Юнайтед Монреаль Импакт 1:0 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 1:1 Нью-Инглэнд Революшн Торонто 2:2 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 2:1 Интер Майами Ди Си Юнайтед 1:2 Колорадо Рэпидс Торонто 5:1 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 0:0 Цинциннати Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 2:0 Сиэтл Саундерс Портленд Тимберс 0:1 Ди Си Юнайтед Монреаль Импакт 0:3 Ди Си Юнайтед
Атланта Юнайтед Последние 20 матчей: + = -
Чикаго Файр 2:0 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 1:0 Даллас Атланта Юнайтед 1:2 Интер Майами Нэшвилл 4:2 Атланта Юнайтед
Интер Майами 2:1 Атланта Юнайтед Орландо Сити 1:1 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 0:0 Интер Майами Атланта Юнайтед 1:3 Орландо Сити Атланта Юнайтед 2:0 Нэшвилл Атланта Юнайтед 0:1 Коламбус Кру Атланта Юнайтед 0:1 Цинциннати Атланта Юнайтед 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз Клуб Америка 3:0 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 2:1 Цинциннати Нэшвилл 1:2 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 3:0 Мотагуа Мотагуа 1:1 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 1:1 Эльфсборг Атланта Юнайтед 1:2 Торонто Атланта Юнайтед 2:0 Филадельфия Юнион

Последние игры между собой

Ди Си Юнайтед: победы: 5, ничьи: 0, поражения: 2
Атланта Юнайтед: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 5
Атланта Юнайтед 2:0 Ди Си Юнайтед МЛС Ди Си Юнайтед 2:0 Атланта Юнайтед МЛС Ди Си Юнайтед 3:1 Атланта Юнайтед МЛС Атланта Юнайтед 3:1 Ди Си Юнайтед МЛС
Ди Си Юнайтед 1:0 Атланта Юнайтед МЛС Ди Си Юнайтед 2:1 Атланта Юнайтед МЛС Атланта Юнайтед 1:3 Ди Си Юнайтед МЛС

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Орландо Сити Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Филадельфия Юнион Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
3. Нью-Йорк Сити 3:2 Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3
4. Интер Майами 2:3 Заявка 3 0 0 3 2 - 5 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Сиэтл Саундерс Заявка 3 1 1 1 4 - 2 4
3. Ванкувер Уайткэпс Заявка 3 1 0 2 5 - 7 3
4. Чикаго Файр Заявка 3 1 0 2 2 - 5 3

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Торонто Заявка 3 1 2 0 6 - 5 5
2. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
3. Монреаль Импакт Заявка 3 1 0 2 4 - 5 3
4. Ди Си Юнайтед Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Канзас-Сити 2:0 Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
2. Миннесота Юнайтед 2:0 Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
3. Реал Солт-Лейк Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
4. Колорадо Рэпидс Заявка 3 0 1 2 4 - 7 1

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Коламбус Кру 0:1 Заявка 3 3 0 0 7 - 0 9
2. Цинциннати 0:2 Заявка 3 2 0 1 3 - 4 6
3. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 3 1 0 2 1 - 4 3
4. Атланта Юнайтед Заявка 3 0 0 3 0 - 3 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Портленд Тимберс Заявка 3 2 1 0 6 - 4 7
2. Лос-Анджелес Заявка 3 1 2 0 11 - 7 5
3. Хьюстон Динамо 0:2 Заявка 3 0 2 1 5 - 6 2
4. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 3 0 1 2 4 - 9 1
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    43'
    Хайндмен Эмерсон получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    41'
    Г О О О О Л - Леннон Брукс бьет в цель!
  • Желтая карточка
    37'
    Робинсон Майлз получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    29'
    George Bello получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    20'
    Moses Nyeman получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    4'
    Г О О О О Л - Jon Gallagher бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Audi Field. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
32.00 10.50 1.07
23.00 7.50 1.11
2.36 3.28 3.08
30.30 10.22 1.10

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.25 5.25 5.5 5.5
6.50 1.09 4.20 1.20 2.31 1.57 1.45 2.62 1.03 10.00
9.30 1.06 7.20 1.09 2.96 1.41 2.34 1.61 1.71 2.26 1.34 3.32 1.24 4.15 1.10 7.00 1.09 7.90 1.01 17.00
6.33 1.13 2.84 1.47 2.42 1.61 2.81 1.47 3.71 1.30 3.10 1.39 2.48 1.57 1.89 1.99 1.62 2.37 1.43 2.96 2.18 1.73 1.81 2.08 1.42 2.97 1.29 3.73 1.22 4.48
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3.5 3.5
1.72 2.05 1.09 6.50 1.04 9.00
2.68 1.47 1.75 2.08 1.35 3.20 1.10 6.85 1.08 8.60
2.84 1.47 2.33 1.65 1.81 2.10 1.51 2.69 1.55 2.53 1.32 3.51 1.45 2.85 1.30 3.65
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.38 1.32 2.28 1.57 1.56 2.43 1.20 4.55 1.15 5.80

Обе забьют

Основное времяПервый тайм
Букмекер Да Нет
2.31 1.57
Букмекер Да Нет
3.15 1.33
Где смотреть матч Ди Си Юнайтед 0:4 Атланта Юнайтед онлайн

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