Монреаль Импакт
2:2
Конец матча
Стадион: Ред Булл Арена
Чикаго Файр
0:1
15' ГолБерич Роберт
1:1
22' ГолЛаппалайнен Ласси
2:1
67' ГолУрути Максимлиано
2:2
73' ГолКальво Франсиско
75' Желтая карточкаБро-Гийяр Закари
77' Желтая карточкаСапонг Чарльз
79' Желтая карточкаПьетт Самуэль
23
Диоп
Клемент
22
Райтала
Юкка
28
Шоме
Шамит
- Основной состав
-
23 Диоп КлементВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Райтала ЮккаЗащитник
-
28 Шоме ШамитЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
24 Яо КарифаЗащитник
- Защитник
-
27 Бейя КлеманПолузащитник
-
14 Сейдич АмарПолузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Анри Тьерри
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Берич РобертНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Азира МайклПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Вики Рафаэль
Ход матча
15'
22'
67'
73'
75'
77'
79'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Киото Ромель
|5
|0.38
|2.
|Тайдер Сафир
|4 (3)
|0.31
|3.
|Лаппалайнен Ласси
|3
|0.23
|4.
|Кркич Боян
|1
|0.08
|5.
|Ваньяма Виктор
|1
|0.08
|6.
|Пьетт Самуэль
|1
|0.08
|7.
|Урути Максимлиано
|1
|0.08
|8.
|Оквонкво Орджи
|1
|0.08
|9.
|Камашо Руди
|1
|0.08
|10.
|Масьель Эмануэль
|0
|0
|11.
|Бро-Гийяр Закари
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Берич Роберт
|6 (1)
|0.46
|2.
|Герберс Фабиан
|4
|0.31
|3.
|Медран Альваро
|2
|0.15
|4.
|Пинеда Маурисио
|2
|0.15
|5.
|Михайлович Джордже
|1
|0.08
|6.
|Алиседа Игнасио
|1
|0.08
|7.
|Кальво Франсиско
|1
|0.08
|8.
|Сапонг Чарльз
|1 (1)
|0.08
|9.
|Хименес Гастон
|0
|0
|10.
|Борнштейн Джонатан
|0
|0
|11.
|Секулич Борис
|0
|0
|12.
|Наварро Мигель
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Бинкс Луис
|4
|1
|2.
|Камашо Руди
|2
|1
|3.
|Масьель Эмануэль
|2
|1
|4.
|Киото Ромель
|1
|1
|5.
|Ваньяма Виктор
|2
|0
|6.
|Пьетт Самуэль
|2
|0
|7.
|Джексон-Хэмел Энтони
|2
|0
|8.
|Тайдер Сафир
|1
|0
|9.
|Урути Максимлиано
|1
|0
|10.
|Бро-Гийяр Закари
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Кальво Франсиско
|4
|0
|2.
|Герберс Фабиан
|4
|0
|3.
|Пинеда Маурисио
|4
|0
|4.
|Медран Альваро
|3
|0
|5.
|Борнштейн Джонатан
|2
|0
|6.
|Хименес Гастон
|2
|0
|7.
|Секулич Борис
|2
|0
|8.
|Шаттлворт Бобби
|1
|0
|9.
|Сапонг Чарльз
|1
|0
|10.
|Франковски Пшемыслав
|1
|0
|11.
|Бронико Брандт
|1
|0
|12.
|Наварро Мигель
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Монреаль Импакт
|27.78% (5)
|11.11% (2)
|22.22% (4)
|16.67% (3)
|11.11% (2)
|11.11% (2)
|Чикаго Файр
|38.89% (7)
|11.11% (2)
|16.67% (3)
|11.11% (2)
|11.11% (2)
|11.11% (2)
Предыдущие игры
Монреаль Импакт Последние 20 матчей: + = -Нью-Йорк Ред Буллз 4:1 Монреаль Импакт Нью-Инглэнд Революшн 3:1 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 1:4 Филадельфия Юнион Ванкувер Уайткэпс 3:1 Монреаль Импакт
Ванкувер Уайткэпс 2:4 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 1:2 Торонто Торонто 0:1 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 0:1 Торонто Монреаль Импакт 2:0 Ванкувер Уайткэпс Орландо Сити 1:0 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 1:0 Ди Си Юнайтед Монреаль Импакт 3:4 Торонто Монреаль Импакт 0:1 Нью-Инглэнд Революшн Монреаль Импакт 1:2 Олимпия Тегусигальпа Даллас 2:2 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 2:1 Нью-Инглэнд Революшн Монреаль Импакт 0:0 Саприсса Саприсса 2:2 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 3:0 Нью-Йорк Ред Буллз Монреаль Импакт 1:1 Атланта Юнайтед
Чикаго Файр Последние 20 матчей: + = -Чикаго Файр 2:0 Атланта Юнайтед Чикаго Файр 4:0 Хьюстон Динамо Орландо Сити 4:1 Чикаго Файр Чикаго Файр 2:2 Коламбус Кру
Чикаго Файр 1:2 Нью-Инглэнд Революшн Цинциннати 0:0 Чикаго Файр Нью-Йорк Сити 3:1 Чикаго Файр Чикаго Файр 3:0 Цинциннати Коламбус Кру 3:0 Чикаго Файр Чикаго Файр 0:2 Ванкувер Уайткэпс Чикаго Файр 0:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс Чикаго Файр 2:1 Сиэтл Саундерс Нью-Инглэнд Революшн 1:1 Чикаго Файр Сиэтл Саундерс 2:1 Чикаго Файр Орландо Сити 2:5 Чикаго Файр Чикаго Файр 2:2 Торонто Цинциннати 0:0 Чикаго Файр Чикаго Файр 4:0 Даллас Коламбус Кру 1:1 Чикаго Файр Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Чикаго Файр
Последние игры между собой
Монреаль Импакт: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 7
Чикаго Файр: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 8
Монреаль Импакт 0:1 Чикаго Файр МЛС Монреаль Импакт 3:0 Чикаго Файр МЛС Чикаго Файр 2:2 Монреаль Импакт МЛС Монреаль Импакт 0:3 Чикаго Файр МЛС Чикаго Файр 1:2 Монреаль Импакт МЛС Монреаль Импакт 2:1 Чикаго Файр МЛС Монреаль Импакт 4:3 Чикаго Файр МЛС Чикаго Файр 3:0 Монреаль Импакт МЛС Чикаго Файр 0:0 Монреаль Импакт МЛС Монреаль Импакт 1:0 Чикаго Файр МЛС Монреаль Импакт 1:1 Чикаго Файр МЛС Чикаго Файр 2:2 Монреаль Импакт МЛС Чикаго Файр 2:1 Монреаль Импакт МЛС Монреаль Импакт 2:0 Чикаго Файр МЛС Чикаго Файр 3:1 Монреаль Импакт МЛС
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Орландо Сити
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|3.
|Нью-Йорк Сити
|3:2 Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|4.
|Интер Майами
|2:3 Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 5
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 2
|4
|3.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 7
|3
|4.
|Чикаго Файр
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Торонто
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|6 - 5
|5
|2.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|3.
|Монреаль Импакт
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|4.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Канзас-Сити
|2:0 Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|2.
|Миннесота Юнайтед
|2:0 Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|3.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|4.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 7
|1
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Коламбус Кру
|0:1 Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 0
|9
|2.
|Цинциннати
|0:2 Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 4
|6
|3.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 4
|3
|4.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 3
|0
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|2.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|11 - 7
|5
|3.
|Хьюстон Динамо
|0:2 Заявка
|3
|0
|2
|1
|5 - 6
|2
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 9
|1
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.25
|4.25
|4.5
|4.5
|4.75
|4.75
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|6.5
|6.5
|—
|—
|11.50
|1.02
|8.50
|1.05
|4.20
|1.22
|2.90
|1.38
|2.10
|1.73
|2.01
|1.80
|1.78
|2.04
|1.37
|2.95
|—
|—
|1.33
|3.15
|—
|—
|1.44
|2.65
|—
|—
|1.09
|6.10
|1.03
|10.00
|1.01
|12.00
|1.01
|12.60
|16.00
|1.01
|14.75
|1.02
|5.30
|1.16
|4.15
|1.24
|2.55
|1.57
|—
|—
|1.99
|1.83
|—
|—
|1.62
|2.33
|—
|—
|1.33
|3.36
|—
|—
|1.25
|4.05
|—
|—
|1.11
|7.10
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|5.56
|1.16
|—
|—
|2.41
|1.61
|2.00
|1.88
|1.56
|2.52
|1.38
|3.19
|1.28
|3.84
|1.77
|2.12
|1.50
|2.69
|1.41
|3.04
|1.20
|4.78
|1.48
|2.77
|—
|—
|1.22
|4.47
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|3.55
|1.27
|—
|—
|2.41
|1.53
|—
|—
|2.15
|1.65
|—
|—
|1.22
|3.95
|1.25
|3.75
|—
|—
|—
|—
|1.02
|11.00
|3.95
|1.25
|—
|—
|2.56
|1.51
|—
|—
|1.65
|2.24
|—
|—
|1.26
|3.85
|1.18
|5.00
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|3.20
|1.37
|2.55
|1.55
|1.91
|1.97
|1.63
|2.36
|1.43
|2.94
|—
|—
|1.93
|1.95
|1.59
|2.45
|1.25
|4.11
|—
|—