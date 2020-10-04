  1. Футбол
  2. Матчи
  3. США
Монреаль Импакт
2:2
Конец матча

Стадион:
Чикаго Файр
0'
0:1
15' Гол
Берич Роберт
1:1
22' Гол
Лаппалайнен Ласси
2:1
67' Гол
Урути Максимлиано
2:2
73' Гол
Кальво Франсиско
75' Желтая карточка
Бро-Гийяр Закари
77' Желтая карточка
Сапонг Чарльз
79' Желтая карточка
Пьетт Самуэль
90'+4
23
Диоп
Клемент
15
Бро-Гийяр
Закари
4
Камашо
Руди
7
Фанни
Род
22
Райтала
Юкка
28
Шоме
Шамит
6
Пьетт
Самуэль
2
Ваньяма
Виктор
21
Лаппалайнен
Ласси
37
Урути
Максимлиано
9
Кркич
Боян
1
Шаттлворт
Бобби
2
Секулич
Борис
22
Пинеда
Маурисио
5
Кальво
Франсиско
6
Наварро
Мигель
30
Хименес
Гастон
10
Медран
Альваро
14
Михайлович
Джордже
21
Герберс
Фабиан
7
Алиседа
Игнасио
27
Берич
Роберт
Монреаль Импакт
5-3-2
Чикаго Файр
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Монреаль Импакт
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Киото Ромель 5 0.38
2. Тайдер Сафир 4 (3) 0.31
3. Лаппалайнен Ласси 3 0.23
4. Кркич Боян 1 0.08
5. Ваньяма Виктор 1 0.08
6. Пьетт Самуэль 1 0.08
7. Урути Максимлиано 1 0.08
8. Оквонкво Орджи 1 0.08
9. Камашо Руди 1 0.08
10. Масьель Эмануэль 0 0
11. Бро-Гийяр Закари 0 0
Чикаго Файр
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Берич Роберт 6 (1) 0.46
2. Герберс Фабиан 4 0.31
3. Медран Альваро 2 0.15
4. Пинеда Маурисио 2 0.15
5. Михайлович Джордже 1 0.08
6. Алиседа Игнасио 1 0.08
7. Кальво Франсиско 1 0.08
8. Сапонг Чарльз 1 (1) 0.08
9. Хименес Гастон 0 0
10. Борнштейн Джонатан 0 0
11. Секулич Борис 0 0
12. Наварро Мигель 0 0

Карточки

Монреаль Импакт
# Игрок      
1. Бинкс Луис 4 1
2. Камашо Руди 2 1
3. Масьель Эмануэль 2 1
4. Киото Ромель 1 1
5. Ваньяма Виктор 2 0
6. Пьетт Самуэль 2 0
7. Джексон-Хэмел Энтони 2 0
8. Тайдер Сафир 1 0
9. Урути Максимлиано 1 0
10. Бро-Гийяр Закари 1 0
Чикаго Файр
# Игрок      
1. Кальво Франсиско 4 0
2. Герберс Фабиан 4 0
3. Пинеда Маурисио 4 0
4. Медран Альваро 3 0
5. Борнштейн Джонатан 2 0
6. Хименес Гастон 2 0
7. Секулич Борис 2 0
8. Шаттлворт Бобби 1 0
9. Сапонг Чарльз 1 0
10. Франковски Пшемыслав 1 0
11. Бронико Брандт 1 0
12. Наварро Мигель 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Монреаль Импакт 27.78% (5) 11.11% (2) 22.22% (4) 16.67% (3) 11.11% (2) 11.11% (2)
 Чикаго Файр 38.89% (7) 11.11% (2) 16.67% (3) 11.11% (2) 11.11% (2) 11.11% (2)

Предыдущие игры

Монреаль Импакт Последние 20 матчей: + = -
Нью-Йорк Ред Буллз 4:1 Монреаль Импакт Нью-Инглэнд Революшн 3:1 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 1:4 Филадельфия Юнион Ванкувер Уайткэпс 3:1 Монреаль Импакт
Ванкувер Уайткэпс 2:4 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 1:2 Торонто Торонто 0:1 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 0:1 Торонто Монреаль Импакт 2:0 Ванкувер Уайткэпс Орландо Сити 1:0 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 1:0 Ди Си Юнайтед Монреаль Импакт 3:4 Торонто Монреаль Импакт 0:1 Нью-Инглэнд Революшн Монреаль Импакт 1:2 Олимпия Тегусигальпа Даллас 2:2 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 2:1 Нью-Инглэнд Революшн Монреаль Импакт 0:0 Саприсса Саприсса 2:2 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 3:0 Нью-Йорк Ред Буллз Монреаль Импакт 1:1 Атланта Юнайтед
Чикаго Файр Последние 20 матчей: + = -
Чикаго Файр 2:0 Атланта Юнайтед Чикаго Файр 4:0 Хьюстон Динамо Орландо Сити 4:1 Чикаго Файр Чикаго Файр 2:2 Коламбус Кру
Чикаго Файр 1:2 Нью-Инглэнд Революшн Цинциннати 0:0 Чикаго Файр Нью-Йорк Сити 3:1 Чикаго Файр Чикаго Файр 3:0 Цинциннати Коламбус Кру 3:0 Чикаго Файр Чикаго Файр 0:2 Ванкувер Уайткэпс Чикаго Файр 0:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс Чикаго Файр 2:1 Сиэтл Саундерс Нью-Инглэнд Революшн 1:1 Чикаго Файр Сиэтл Саундерс 2:1 Чикаго Файр Орландо Сити 2:5 Чикаго Файр Чикаго Файр 2:2 Торонто Цинциннати 0:0 Чикаго Файр Чикаго Файр 4:0 Даллас Коламбус Кру 1:1 Чикаго Файр Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Чикаго Файр

Последние игры между собой

Монреаль Импакт: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 7
Чикаго Файр: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 8
Чикаго Файр 3:2 Монреаль Импакт МЛС Монреаль Импакт 1:0 Чикаго Файр МЛС Монреаль Импакт 2:1 Чикаго Файр МЛС Чикаго Файр 1:0 Монреаль Импакт МЛС
Монреаль Импакт 0:1 Чикаго Файр МЛС Монреаль Импакт 3:0 Чикаго Файр МЛС Чикаго Файр 2:2 Монреаль Импакт МЛС Монреаль Импакт 0:3 Чикаго Файр МЛС Чикаго Файр 1:2 Монреаль Импакт МЛС Монреаль Импакт 2:1 Чикаго Файр МЛС Монреаль Импакт 4:3 Чикаго Файр МЛС Чикаго Файр 3:0 Монреаль Импакт МЛС Чикаго Файр 0:0 Монреаль Импакт МЛС Монреаль Импакт 1:0 Чикаго Файр МЛС Монреаль Импакт 1:1 Чикаго Файр МЛС Чикаго Файр 2:2 Монреаль Импакт МЛС Чикаго Файр 2:1 Монреаль Импакт МЛС Монреаль Импакт 2:0 Чикаго Файр МЛС Чикаго Файр 3:1 Монреаль Импакт МЛС

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Орландо Сити Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Филадельфия Юнион Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
3. Нью-Йорк Сити 3:2 Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3
4. Интер Майами 2:3 Заявка 3 0 0 3 2 - 5 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Сиэтл Саундерс Заявка 3 1 1 1 4 - 2 4
3. Ванкувер Уайткэпс Заявка 3 1 0 2 5 - 7 3
4. Чикаго Файр Заявка 3 1 0 2 2 - 5 3

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Торонто Заявка 3 1 2 0 6 - 5 5
2. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
3. Монреаль Импакт Заявка 3 1 0 2 4 - 5 3
4. Ди Си Юнайтед Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Канзас-Сити 2:0 Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
2. Миннесота Юнайтед 2:0 Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
3. Реал Солт-Лейк Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
4. Колорадо Рэпидс Заявка 3 0 1 2 4 - 7 1

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Коламбус Кру 0:1 Заявка 3 3 0 0 7 - 0 9
2. Цинциннати 0:2 Заявка 3 2 0 1 3 - 4 6
3. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 3 1 0 2 1 - 4 3
4. Атланта Юнайтед Заявка 3 0 0 3 0 - 3 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Портленд Тимберс Заявка 3 2 1 0 6 - 4 7
2. Лос-Анджелес Заявка 3 1 2 0 11 - 7 5
3. Хьюстон Динамо 0:2 Заявка 3 0 2 1 5 - 6 2
4. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 3 0 1 2 4 - 9 1
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    22'
    Г О О О О Л - Лаппалайнен Ласси бьет в цель!
  • Описание гола
    15'
    Г О О О О Л - Берич Роберт бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Red Bull Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
9.00 1.30 5.40
7.77 1.40 4.30
4.25 4.25 1.74
13.46 1.18 7.22

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
11.50 1.02 8.50 1.05 4.20 1.22 2.90 1.38 2.10 1.73 2.01 1.80 1.78 2.04 1.37 2.95 1.33 3.15 1.44 2.65 1.09 6.10 1.03 10.00 1.01 12.00 1.01 12.60
16.00 1.01 14.75 1.02 5.30 1.16 4.15 1.24 2.55 1.57 1.99 1.83 1.62 2.33 1.33 3.36 1.25 4.05 1.11 7.10
5.56 1.16 2.41 1.61 2.00 1.88 1.56 2.52 1.38 3.19 1.28 3.84 1.77 2.12 1.50 2.69 1.41 3.04 1.20 4.78 1.48 2.77 1.22 4.47
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5
3.55 1.27 2.41 1.53 2.15 1.65 1.22 3.95 1.25 3.75 1.02 11.00
3.95 1.25 2.56 1.51 1.65 2.24 1.26 3.85 1.18 5.00
3.20 1.37 2.55 1.55 1.91 1.97 1.63 2.36 1.43 2.94 1.93 1.95 1.59 2.45 1.25 4.11
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.06 1.71 1.50 2.39 1.31 3.15
5.25 1.16 3.68 1.28 2.03 1.79 1.50 2.59 1.31 3.45

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.48 2.31
Букмекер Да Нет
2.95 1.37
Букмекер Да Нет
2.60 1.42
Где смотреть матч Монреаль Импакт 2:2 Чикаго Файр онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Олимп Матчи АПЛ

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + ФРИБЕТ 10 000 рублей


Рейтинг букмекеров
1 Бонус: 15 000 ₽ Обзор Играть
2 Бонус: 5 000 ₽ Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Обзор Играть
4 Бонус: 10 000 ₽ Обзор Играть
5 Бонус: 15 000 ₽ Обзор Играть
6 Бонус: 2 000 ₽ Обзор Играть
7 Бонус: 2 000 ₽ Обзор Играть
8 Бонус: 20 000 ₽ Обзор Играть
9 Бонус: 500 ₽ Обзор Играть
10 Бонус: 1 000 ₽ Обзор Играть
11 Бонус: 19 500 ₽ Обзор Играть
12 Бонус: 3 000 ₽ Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный