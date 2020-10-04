Торонто
2:1
Конец матча
Стадион: Rentschler Field
Филадельфия Юнион
0:1
5' ГолСантос Сержио II
1:1
58' ГолАкинола Айо
2:1
76' ГолПосуэло Алехандро
83' Желтая карточкаМартинес Хосе Андрес
22
Ларьи
Ричи
23
Мавинга
Крис
20
Акинола
Айо
17
Алтидор
Жози
18
Блэйк
Андре
15
Мбезо
Оливье
32
Реал
Мэттью
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Ларьи РичиЗащитник
- Защитник
-
23 Мавинга КрисЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Акинола АйоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Алтидор ЖозиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
26 Симан ЛоранЗащитник
- Полузащитник
-
31 Тсубаса ЭндоПолузащитник
-
18 Делеон НикПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Вэнни Грег
- Основной состав
-
18 Блэйк АндреВратарь
-
15 Мбезо ОливьеЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Реал МэттьюЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Бендик ДжоВратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Оравец МатейЗащитник
- Полузащитник
-
20 Нгалина МишиНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Jim Curtin
Ход матча
5'
0:1
58'
1:1
76'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Акинола Айо
|7
|0.54
|2.
|Посуэло Алехандро
|6 (2)
|0.46
|3.
|Пьятти Пабло
|3
|0.23
|4.
|Ларьи Ричи
|3
|0.23
|5.
|Алтидор Жози
|2
|0.15
|6.
|Делеон Ник
|1
|0.08
|7.
|Осорио Джонатан
|1
|0.08
|8.
|Дельгадо Марко
|0
|0
|9.
|Галлахер Тони
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Пржибылко Каспер
|7
|0.54
|2.
|Фонтана Энтони
|4
|0.31
|3.
|Ааронсон Бренден
|3
|0.23
|4.
|Бедойя Алехандро
|2
|0.15
|5.
|Илсиньо Перейра
|2
|0.15
|6.
|Сантос Сержио II
|2
|0.15
|7.
|Реал Мэттью
|1
|0.08
|8.
|Вагнер Кай
|1
|0.08
|9.
|Вутен Эндрю
|0
|0
|10.
|Гэддис Рэймон
|0
|0
|11.
|Мартинес Хосе Андрес
|0
|0
|12.
|Маккензи Марк
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Пьятти Пабло
|3
|0
|2.
|Посуэло Алехандро
|3
|0
|3.
|Алтидор Жози
|2
|0
|4.
|Делеон Ник
|2
|0
|5.
|Ауро Альваро
|2
|0
|6.
|Брэдли Майкл
|1
|0
|7.
|Симан Лоран
|1
|0
|8.
|Дельгадо Марко
|1
|0
|9.
|Ларьи Ричи
|1
|0
|10.
|Фрейзер Лайам
|1
|0
|11.
|Нельсон Джейден
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Мартинес Хосе Андрес
|5
|0
|2.
|Бедойя Алехандро
|4
|0
|3.
|Монтейру Жамиру
|4
|0
|4.
|Глеснес Якоб
|2
|0
|5.
|Гэддис Рэймон
|2
|0
|6.
|Маккензи Марк
|2
|0
|7.
|Илсиньо Перейра
|1
|0
|8.
|Пржибылко Каспер
|1
|0
|9.
|Кривэлл Уоррен
|1
|0
|10.
|Блэйк Андре
|1
|0
|11.
|Эллиотт Джек
|1
|0
|12.
|Фонтана Энтони
|1
|0
|13.
|Мбезо Оливье
|1
|0
|14.
|Сантос Сержио II
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Торонто
|13.04% (3)
|17.39% (4)
|13.04% (3)
|26.09% (6)
|4.35% (1)
|26.09% (6)
|Филадельфия Юнион
|13.64% (3)
|18.18% (4)
|13.64% (3)
|4.55% (1)
|36.36% (8)
|13.64% (3)
Предыдущие игры
Торонто Последние 20 матчей: + = -Торонто 3:1 Коламбус Кру Нью-Йорк Сити 0:1 Торонто Ди Си Юнайтед 2:2 Торонто Монреаль Импакт 1:2 Торонто
Ванкувер Уайткэпс 3:2 Торонто Торонто 0:1 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 0:1 Торонто Торонто 1:0 Ванкувер Уайткэпс Торонто 3:0 Ванкувер Уайткэпс Торонто 1:3 Нью-Йорк Сити Торонто 0:0 Нью-Инглэнд Революшн Монреаль Импакт 3:4 Торонто Торонто 2:2 Ди Си Юнайтед Торонто 1:0 Нью-Йорк Сити Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Торонто Сиэтл Саундерс 3:1 Торонто Атланта Юнайтед 1:2 Торонто Нью-Йорк Сити 1:2 Торонто Торонто 5:1 Ди Си Юнайтед Торонто 1:0 Коламбус Кру
Филадельфия Юнион Последние 20 матчей: + = -Филадельфия Юнион 3:0 Интер Майами Цинциннати 0:0 Филадельфия Юнион Монреаль Импакт 1:4 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 2:1 Нью-Инглэнд Революшн
Нью-Йорк Ред Буллз 0:3 Филадельфия Юнион Коламбус Кру 1:0 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 4:1 Ди Си Юнайтед Филадельфия Юнион 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 1:2 Портленд Тимберс Филадельфия Юнион 3:1 Спортинг Канзас-Сити Филадельфия Юнион 1:0 Нью-Инглэнд Революшн Филадельфия Юнион 1:1 Орландо Сити Филадельфия Юнион 2:1 Интер Майами Нью-Йорк Сити 0:1 Филадельфия Юнион Лос-Анджелес 3:3 Филадельфия Юнион Даллас 2:0 Филадельфия Юнион Атланта Юнайтед 2:0 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 4:3 Нью-Йорк Ред Буллз Филадельфия Юнион 1:2 Нью-Йорк Сити
Последние игры между собой
Торонто: победы: 9, ничьи: 6, поражения: 5
Филадельфия Юнион: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 9
Торонто 3:0 Филадельфия Юнион МЛС Филадельфия Юнион 2:2 Торонто МЛС Торонто 3:1 Филадельфия Юнион МЛС Торонто 1:1 Филадельфия Юнион МЛС Филадельфия Юнион 1:3 Торонто МЛС Торонто 3:1 Филадельфия Юнион МЛС Торонто 2:1 Филадельфия Юнион МЛС Филадельфия Юнион 0:1 Торонто МЛС Торонто 0:2 Филадельфия Юнион МЛС Филадельфия Юнион 1:0 Торонто МЛС Филадельфия Юнион 0:0 Торонто Товарищеские матчи Филадельфия Юнион 1:0 Торонто МЛС Торонто 1:1 Филадельфия Юнион МЛС Филадельфия Юнион 1:1 Торонто МЛС Торонто 1:1 Филадельфия Юнион МЛС Филадельфия Юнион 3:0 Торонто МЛС
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Орландо Сити
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|3.
|Нью-Йорк Сити
|3:2 Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|4.
|Интер Майами
|2:3 Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 5
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 2
|4
|3.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 7
|3
|4.
|Чикаго Файр
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Торонто
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|6 - 5
|5
|2.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|3.
|Монреаль Импакт
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|4.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Канзас-Сити
|2:0 Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|2.
|Миннесота Юнайтед
|2:0 Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|3.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|4.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 7
|1
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Коламбус Кру
|0:1 Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 0
|9
|2.
|Цинциннати
|0:2 Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 4
|6
|3.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 4
|3
|4.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 3
|0
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|2.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|11 - 7
|5
|3.
|Хьюстон Динамо
|0:2 Заявка
|3
|0
|2
|1
|5 - 6
|2
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 9
|1
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|15.25
|1.02
|14.00
|1.02
|4.95
|1.18
|3.94
|1.26
|—
|—
|2.45
|1.61
|—
|—
|1.89
|1.93
|—
|—
|1.56
|2.46
|—
|—
|1.30
|3.60
|1.22
|4.70
|1.09
|7.60
|—
|—
|—
|—
|6.51
|1.13
|—
|—
|2.89
|1.44
|2.67
|1.50
|2.23
|1.70
|1.77
|2.12
|1.51
|2.66
|1.34
|3.37
|1.19
|5.03
|1.54
|2.56
|1.35
|3.30
|—
|—