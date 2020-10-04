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Торонто
2:1
Конец матча

Стадион:
Филадельфия Юнион
0'
0:1
5' Гол
Сантос Сержио II
1:1
58' Гол
Акинола Айо
2:1
76' Гол
Посуэло Алехандро
83' Желтая карточка
Мартинес Хосе Андрес
90'+5
16
Вестберг
Квентин
22
Ларьи
Ричи
44
Гонсалес
Омар
23
Мавинга
Крис
2
Морроу
Джастин
21
Осорио
Джонатан
20
Акинола
Айо
8
Дельгадо
Марко
10
Посуэло
Алехандро
7
Пьятти
Пабло
17
Алтидор
Жози
18
Блэйк
Андре
15
Мбезо
Оливье
5
Глеснес
Якоб
4
Маккензи
Марк
32
Реал
Мэттью
11
Бедойя
Алехандро
8
Мартинес
Хосе
Андрес
10
Монтейру
Жамиру
22
Ааронсон
Бренден
17
Сантос
Сержио
II
23
Пржибылко
Каспер
Торонто
4-1-4-1
Филадельфия Юнион
4-3-1-2

Бомбардиры внутри турнира

Торонто
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Акинола Айо 7 0.54
2. Посуэло Алехандро 6 (2) 0.46
3. Пьятти Пабло 3 0.23
4. Ларьи Ричи 3 0.23
5. Алтидор Жози 2 0.15
6. Делеон Ник 1 0.08
7. Осорио Джонатан 1 0.08
8. Дельгадо Марко 0 0
9. Галлахер Тони 0 0
Филадельфия Юнион
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Пржибылко Каспер 7 0.54
2. Фонтана Энтони 4 0.31
3. Ааронсон Бренден 3 0.23
4. Бедойя Алехандро 2 0.15
5. Илсиньо Перейра 2 0.15
6. Сантос Сержио II 2 0.15
7. Реал Мэттью 1 0.08
8. Вагнер Кай 1 0.08
9. Вутен Эндрю 0 0
10. Гэддис Рэймон 0 0
11. Мартинес Хосе Андрес 0 0
12. Маккензи Марк 0 0

Карточки

Торонто
# Игрок      
1. Пьятти Пабло 3 0
2. Посуэло Алехандро 3 0
3. Алтидор Жози 2 0
4. Делеон Ник 2 0
5. Ауро Альваро 2 0
6. Брэдли Майкл 1 0
7. Симан Лоран 1 0
8. Дельгадо Марко 1 0
9. Ларьи Ричи 1 0
10. Фрейзер Лайам 1 0
11. Нельсон Джейден 1 0
Филадельфия Юнион
# Игрок      
1. Мартинес Хосе Андрес 5 0
2. Бедойя Алехандро 4 0
3. Монтейру Жамиру 4 0
4. Глеснес Якоб 2 0
5. Гэддис Рэймон 2 0
6. Маккензи Марк 2 0
7. Илсиньо Перейра 1 0
8. Пржибылко Каспер 1 0
9. Кривэлл Уоррен 1 0
10. Блэйк Андре 1 0
11. Эллиотт Джек 1 0
12. Фонтана Энтони 1 0
13. Мбезо Оливье 1 0
14. Сантос Сержио II 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Торонто 13.04% (3) 17.39% (4) 13.04% (3) 26.09% (6) 4.35% (1) 26.09% (6)
 Филадельфия Юнион 13.64% (3) 18.18% (4) 13.64% (3) 4.55% (1) 36.36% (8) 13.64% (3)

Предыдущие игры

Торонто Последние 20 матчей: + = -
Торонто 3:1 Коламбус Кру Нью-Йорк Сити 0:1 Торонто Ди Си Юнайтед 2:2 Торонто Монреаль Импакт 1:2 Торонто
Ванкувер Уайткэпс 3:2 Торонто Торонто 0:1 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 0:1 Торонто Торонто 1:0 Ванкувер Уайткэпс Торонто 3:0 Ванкувер Уайткэпс Торонто 1:3 Нью-Йорк Сити Торонто 0:0 Нью-Инглэнд Революшн Монреаль Импакт 3:4 Торонто Торонто 2:2 Ди Си Юнайтед Торонто 1:0 Нью-Йорк Сити Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Торонто Сиэтл Саундерс 3:1 Торонто Атланта Юнайтед 1:2 Торонто Нью-Йорк Сити 1:2 Торонто Торонто 5:1 Ди Си Юнайтед Торонто 1:0 Коламбус Кру
Филадельфия Юнион Последние 20 матчей: + = -
Филадельфия Юнион 3:0 Интер Майами Цинциннати 0:0 Филадельфия Юнион Монреаль Импакт 1:4 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 2:1 Нью-Инглэнд Революшн
Нью-Йорк Ред Буллз 0:3 Филадельфия Юнион Коламбус Кру 1:0 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 4:1 Ди Си Юнайтед Филадельфия Юнион 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 1:2 Портленд Тимберс Филадельфия Юнион 3:1 Спортинг Канзас-Сити Филадельфия Юнион 1:0 Нью-Инглэнд Революшн Филадельфия Юнион 1:1 Орландо Сити Филадельфия Юнион 2:1 Интер Майами Нью-Йорк Сити 0:1 Филадельфия Юнион Лос-Анджелес 3:3 Филадельфия Юнион Даллас 2:0 Филадельфия Юнион Атланта Юнайтед 2:0 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 4:3 Нью-Йорк Ред Буллз Филадельфия Юнион 1:2 Нью-Йорк Сити

Последние игры между собой

Торонто: победы: 9, ничьи: 6, поражения: 5
Филадельфия Юнион: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 9
Торонто 1:2 Филадельфия Юнион МЛС Филадельфия Юнион 1:3 Торонто МЛС Филадельфия Юнион 0:2 Торонто МЛС Торонто 3:0 Филадельфия Юнион МЛС
Торонто 3:0 Филадельфия Юнион МЛС Филадельфия Юнион 2:2 Торонто МЛС Торонто 3:1 Филадельфия Юнион МЛС Торонто 1:1 Филадельфия Юнион МЛС Филадельфия Юнион 1:3 Торонто МЛС Торонто 3:1 Филадельфия Юнион МЛС Торонто 2:1 Филадельфия Юнион МЛС Филадельфия Юнион 0:1 Торонто МЛС Торонто 0:2 Филадельфия Юнион МЛС Филадельфия Юнион 1:0 Торонто МЛС Филадельфия Юнион 0:0 Торонто Товарищеские матчи Филадельфия Юнион 1:0 Торонто МЛС Торонто 1:1 Филадельфия Юнион МЛС Филадельфия Юнион 1:1 Торонто МЛС Торонто 1:1 Филадельфия Юнион МЛС Филадельфия Юнион 3:0 Торонто МЛС

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Орландо Сити Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Филадельфия Юнион Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
3. Нью-Йорк Сити 3:2 Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3
4. Интер Майами 2:3 Заявка 3 0 0 3 2 - 5 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Сиэтл Саундерс Заявка 3 1 1 1 4 - 2 4
3. Ванкувер Уайткэпс Заявка 3 1 0 2 5 - 7 3
4. Чикаго Файр Заявка 3 1 0 2 2 - 5 3

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Торонто Заявка 3 1 2 0 6 - 5 5
2. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
3. Монреаль Импакт Заявка 3 1 0 2 4 - 5 3
4. Ди Си Юнайтед Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Канзас-Сити 2:0 Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
2. Миннесота Юнайтед 2:0 Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
3. Реал Солт-Лейк Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
4. Колорадо Рэпидс Заявка 3 0 1 2 4 - 7 1

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Коламбус Кру 0:1 Заявка 3 3 0 0 7 - 0 9
2. Цинциннати 0:2 Заявка 3 2 0 1 3 - 4 6
3. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 3 1 0 2 1 - 4 3
4. Атланта Юнайтед Заявка 3 0 0 3 0 - 3 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Портленд Тимберс Заявка 3 2 1 0 6 - 4 7
2. Лос-Анджелес Заявка 3 1 2 0 11 - 7 5
3. Хьюстон Динамо 0:2 Заявка 3 0 2 1 5 - 6 2
4. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 3 0 1 2 4 - 9 1
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 39'
    Морроу Джастин уходит с поля. Галлахер Тони выходит вместо него
  • Описание гола
    5'
    Г О О О О Л - Сантос Сержио II бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Rentschler Field. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
1.08 0.00 0.00
1.85 3.98 3.76
2.75 2.09 5.08

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5
15.25 1.02 14.00 1.02 4.95 1.18 3.94 1.26 2.45 1.61 1.89 1.93 1.56 2.46 1.30 3.60 1.22 4.70 1.09 7.60
6.51 1.13 2.89 1.44 2.67 1.50 2.23 1.70 1.77 2.12 1.51 2.66 1.34 3.37 1.19 5.03 1.54 2.56 1.35 3.30
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
3.64 1.28 2.45 1.56 1.61 2.31 1.24 4.25 1.15 5.55
3.37 1.35 3.01 1.41 2.38 1.62 1.82 2.06 2.20 1.72 1.81 2.08 1.40 3.07 1.27 3.91
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
5.00 1.17 3.52 1.30 1.93 1.88 1.47 2.68 1.29 3.60
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