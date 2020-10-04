Миннесота Юнайтед
2:0
Второй тайм: 79'
Стадион: Allianz Field
Цинциннати
15' Желтая карточкаДепланье Матье
1:0
16' ПенальтиКамара Кей
47' Желтая карточкаКрус Аллан
50' Желтая карточкаГаспер Чейз
2:0
69' ГолМолино Кевин
76' Желтая карточкаЛод Робин
77
Гаспер
Чейз
17
Лод
Робин
16
Камара
Кей
24
Амайя
Фрэнки
7
Кубо
Юя
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
77 Гаспер ЧейзЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Лод РобинНападающий
-
16 Камара КейНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
99 Эммингс ФредВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
4 Аха ХосеЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
41 Муса ДжеймсПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Adrian Heath
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Амайя ФрэнкиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
7 Кубо ЮяНападающий
- Запасные игроки
-
18 Ричи СпенсерВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
16 Бейли ЗикоЗащитник
-
33 Станко КалебПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Стам Яп
Ход матча
15'
16'
1:0
47'
50'
69'
2:0
76'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Молино Кевин
|5 (1)
|0.38
|2.
|Лод Робин
|4
|0.31
|3.
|Финлей Итан
|2
|0.15
|4.
|Гаспер Чейз
|1
|0.08
|5.
|Дотсон Хассани
|1
|0.08
|6.
|Хейс Джекори
|1
|0.08
|7.
|Тойе Мейсон
|1
|0.08
|8.
|Грегуш Ян
|0
|0
|9.
|Метанир Ромен
|0
|0
|10.
|Эдвардс Рахим
|0
|0
|11.
|Emanuel Reynoso2
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Медунянин Харис
|1
|0.08
|2.
|Кубо Юя
|1
|0.08
|3.
|Васкес Брэндон
|1
|0.08
|4.
|Амайя Фрэнки
|1
|0.08
|5.
|Регаттен Адриен
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Аха Хосе
|5
|0
|2.
|Гаспер Чейз
|5
|0
|3.
|Метанир Ромен
|3
|1
|4.
|Боксолл Михаэл
|4
|0
|5.
|Лод Робин
|3
|0
|6.
|Грегуш Ян
|1
|1
|7.
|Алонсо Освальдо
|2
|0
|8.
|Дотсон Хассани
|2
|0
|9.
|Амарилья Луис
|1
|0
|10.
|Тойе Мейсон
|1
|0
|11.
|Хакон Томас
|1
|0
|12.
|Emanuel Reynoso2
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Депланье Матье
|6
|0
|2.
|Амайя Фрэнки
|5
|0
|3.
|Уостон Кендаль
|4
|0
|4.
|Станко Калеб
|3
|0
|5.
|Медунянин Харис
|2
|0
|6.
|Ван дер Верфф Майкел
|2
|0
|7.
|Гайаю Джозеф-Клод
|2
|0
|8.
|Петтерссон Том
|1
|0
|9.
|Кубо Юя
|1
|0
|10.
|Эйлаш Фатей
|1
|0
|11.
|Крус Аллан
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Миннесота Юнайтед
|14.29% (2)
|7.14% (1)
|21.43% (3)
|14.29% (2)
|21.43% (3)
|21.43% (3)
|Цинциннати
|0
|0
|25% (1)
|0
|25% (1)
|50% (2)
Предыдущие игры
Миннесота Юнайтед Последние 20 матчей: +7 =5 -8Миннесота Юнайтед 0:0 Реал Солт-Лейк Коламбус Кру 2:1 Миннесота Юнайтед Хьюстон Динамо 2:2 Миннесота Юнайтед Спортинг Канзас-Сити 1:0 Миннесота Юнайтед
Миннесота Юнайтед 3:2 Даллас Миннесота Юнайтед 4:0 Реал Солт-Лейк Хьюстон Динамо 3:0 Миннесота Юнайтед Даллас 3:1 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 1:2 Спортинг Канзас-Сити Орландо Сити 3:1 Миннесота Юнайтед Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:4 Миннесота Юнайтед Коламбус Кру 1:1 Миннесота Юнайтед Колорадо Рэпидс 2:2 Миннесота Юнайтед Реал Солт-Лейк 0:0 Миннесота Юнайтед Спортинг Канзас-Сити 1:2 Миннесота Юнайтед Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:5 Миннесота Юнайтед Портленд Тимберс 1:3 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси Сиэтл Саундерс 1:0 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 1:1 Лос-Анджелес
Цинциннати Последние 20 матчей: +4 =7 -9Нью-Йорк Сити 4:0 Цинциннати Цинциннати 0:0 Филадельфия Юнион Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Цинциннати Нью-Йорк Сити 2:1 Цинциннати
Коламбус Кру 3:0 Цинциннати Цинциннати 0:0 Чикаго Файр Цинциннати 0:0 Коламбус Кру Чикаго Файр 3:0 Цинциннати Цинциннати 0:0 Ди Си Юнайтед Портленд Тимберс 1:1 Цинциннати Цинциннати 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз Атланта Юнайтед 0:1 Цинциннати Цинциннати 0:4 Коламбус Кру Атланта Юнайтед 2:1 Цинциннати Нью-Йорк Ред Буллз 3:2 Цинциннати Ди Си Юнайтед 0:0 Цинциннати Цинциннати 1:1 Орландо Сити Цинциннати 0:0 Чикаго Файр Цинциннати 0:2 Атланта Юнайтед Монреаль Импакт 0:1 Цинциннати
Последние игры между собой
Миннесота Юнайтед: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Цинциннати: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Орландо Сити
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|3.
|Нью-Йорк Сити
|3:2 Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|4.
|Интер Майами
|2:3 Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 5
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 2
|4
|3.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 7
|3
|4.
|Чикаго Файр
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Торонто
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|6 - 5
|5
|2.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|3.
|Монреаль Импакт
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|4.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Канзас-Сити
|2:0 Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|2.
|Миннесота Юнайтед
|2:0 Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|3.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|4.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 7
|1
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Коламбус Кру
|0:1 Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 0
|9
|2.
|Цинциннати
|0:2 Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 4
|6
|3.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 4
|3
|4.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 3
|0
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|2.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|11 - 7
|5
|3.
|Хьюстон Динамо
|0:2 Заявка
|3
|0
|2
|1
|5 - 6
|2
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 9
|1
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|9.50
|1.03
|9.80
|1.03
|2.42
|1.52
|—
|—
|3.15
|1.33
|—
|—
|1.27
|3.55
|1.87
|1.93
|1.65
|2.25
|—
|—
|1.04
|9.00
|1.19
|4.30
|1.02
|11.00
|1.08
|8.80
|1.03
|10.00
|12.75
|1.03
|11.50
|1.04
|4.05
|1.25
|—
|—
|3.26
|1.35
|—
|—
|2.13
|1.79
|—
|—
|1.67
|2.24
|—
|—
|1.44
|2.83
|1.21
|4.55
|1.16
|5.30
|1.06
|9.90
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|3.51
|1.32
|2.91
|1.44
|2.31
|1.66
|1.79
|2.10
|2.25
|1.69
|1.87
|2.01
|1.47
|2.78
|1.33
|3.49
|1.25
|4.19
|—
|—
|1.16
|5.66
|—
|—
|—
|—