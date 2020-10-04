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Миннесота Юнайтед
2:0
Второй тайм: 79'

Стадион:
Цинциннати
0'
15' Желтая карточка
Депланье Матье
1:0
16' Пенальти
Камара Кей
47' Желтая карточка
Крус Аллан
50' Желтая карточка
Гаспер Чейз
2:0
69' Гол
Молино Кевин
76' Желтая карточка
Лод Робин
79'
97
Сен
Клер
Дейн
19
Метанир
Ромен
15
Боксолл
Михаэл
21
Дибасси
Бакай
77
Гаспер
Чейз
31
Дотсон
Хассани
5
Хейс
Джекори
8
Грегуш
Ян
17
Лод
Робин
16
Камара
Кей
10
Emanuel
Reynoso2
22
Тытонь
Пшемыслав
17
Депланье
Матье
23
Ван
дер
Верфф
Майкел
2
Уостон
Кендаль
4
Гарса
Грег
24
Амайя
Фрэнки
6
Медунянин
Харис
8
Крус
Аллан
36
Гайаю
Джозеф-Клод
10
Локадия
Юрген
7
Кубо
Юя
Миннесота Юнайтед
4-3-3
Цинциннати
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Миннесота Юнайтед
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Молино Кевин 5 (1) 0.38
2. Лод Робин 4 0.31
3. Финлей Итан 2 0.15
4. Гаспер Чейз 1 0.08
5. Дотсон Хассани 1 0.08
6. Хейс Джекори 1 0.08
7. Тойе Мейсон 1 0.08
8. Грегуш Ян 0 0
9. Метанир Ромен 0 0
10. Эдвардс Рахим 0 0
11. Emanuel Reynoso2 0 0
Цинциннати
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Медунянин Харис 1 0.08
2. Кубо Юя 1 0.08
3. Васкес Брэндон 1 0.08
4. Амайя Фрэнки 1 0.08
5. Регаттен Адриен 0 0

Карточки

Миннесота Юнайтед
# Игрок      
1. Аха Хосе 5 0
2. Гаспер Чейз 5 0
3. Метанир Ромен 3 1
4. Боксолл Михаэл 4 0
5. Лод Робин 3 0
6. Грегуш Ян 1 1
7. Алонсо Освальдо 2 0
8. Дотсон Хассани 2 0
9. Амарилья Луис 1 0
10. Тойе Мейсон 1 0
11. Хакон Томас 1 0
12. Emanuel Reynoso2 1 0
Цинциннати
# Игрок      
1. Депланье Матье 6 0
2. Амайя Фрэнки 5 0
3. Уостон Кендаль 4 0
4. Станко Калеб 3 0
5. Медунянин Харис 2 0
6. Ван дер Верфф Майкел 2 0
7. Гайаю Джозеф-Клод 2 0
8. Петтерссон Том 1 0
9. Кубо Юя 1 0
10. Эйлаш Фатей 1 0
11. Крус Аллан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Миннесота Юнайтед 14.29% (2) 7.14% (1) 21.43% (3) 14.29% (2) 21.43% (3) 21.43% (3)
 Цинциннати 0 0 25% (1) 0 25% (1) 50% (2)

Предыдущие игры

Миннесота Юнайтед Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Миннесота Юнайтед 0:0 Реал Солт-Лейк Коламбус Кру 2:1 Миннесота Юнайтед Хьюстон Динамо 2:2 Миннесота Юнайтед Спортинг Канзас-Сити 1:0 Миннесота Юнайтед
Миннесота Юнайтед 3:2 Даллас Миннесота Юнайтед 4:0 Реал Солт-Лейк Хьюстон Динамо 3:0 Миннесота Юнайтед Даллас 3:1 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 1:2 Спортинг Канзас-Сити Орландо Сити 3:1 Миннесота Юнайтед Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:4 Миннесота Юнайтед Коламбус Кру 1:1 Миннесота Юнайтед Колорадо Рэпидс 2:2 Миннесота Юнайтед Реал Солт-Лейк 0:0 Миннесота Юнайтед Спортинг Канзас-Сити 1:2 Миннесота Юнайтед Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:5 Миннесота Юнайтед Портленд Тимберс 1:3 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси Сиэтл Саундерс 1:0 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 1:1 Лос-Анджелес
Цинциннати Последние 20 матчей: +4 =7 -9
Нью-Йорк Сити 4:0 Цинциннати Цинциннати 0:0 Филадельфия Юнион Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Цинциннати Нью-Йорк Сити 2:1 Цинциннати
Коламбус Кру 3:0 Цинциннати Цинциннати 0:0 Чикаго Файр Цинциннати 0:0 Коламбус Кру Чикаго Файр 3:0 Цинциннати Цинциннати 0:0 Ди Си Юнайтед Портленд Тимберс 1:1 Цинциннати Цинциннати 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз Атланта Юнайтед 0:1 Цинциннати Цинциннати 0:4 Коламбус Кру Атланта Юнайтед 2:1 Цинциннати Нью-Йорк Ред Буллз 3:2 Цинциннати Ди Си Юнайтед 0:0 Цинциннати Цинциннати 1:1 Орландо Сити Цинциннати 0:0 Чикаго Файр Цинциннати 0:2 Атланта Юнайтед Монреаль Импакт 0:1 Цинциннати

Последние игры между собой

Миннесота Юнайтед: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Цинциннати: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Миннесота Юнайтед 7:1 Цинциннати МЛС Цинциннати 0:0 Миннесота Юнайтед Открытый Кубок

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Орландо Сити Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Филадельфия Юнион Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
3. Нью-Йорк Сити 3:2 Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3
4. Интер Майами 2:3 Заявка 3 0 0 3 2 - 5 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Сиэтл Саундерс Заявка 3 1 1 1 4 - 2 4
3. Ванкувер Уайткэпс Заявка 3 1 0 2 5 - 7 3
4. Чикаго Файр Заявка 3 1 0 2 2 - 5 3

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Торонто Заявка 3 1 2 0 6 - 5 5
2. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
3. Монреаль Импакт Заявка 3 1 0 2 4 - 5 3
4. Ди Си Юнайтед Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Канзас-Сити 2:0 Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
2. Миннесота Юнайтед 2:0 Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
3. Реал Солт-Лейк Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
4. Колорадо Рэпидс Заявка 3 0 1 2 4 - 7 1

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Коламбус Кру 0:1 Заявка 3 3 0 0 7 - 0 9
2. Цинциннати 0:2 Заявка 3 2 0 1 3 - 4 6
3. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 3 1 0 2 1 - 4 3
4. Атланта Юнайтед Заявка 3 0 0 3 0 - 3 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Портленд Тимберс Заявка 3 2 1 0 6 - 4 7
2. Лос-Анджелес Заявка 3 1 2 0 11 - 7 5
3. Хьюстон Динамо 0:2 Заявка 3 0 2 1 5 - 6 2
4. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 3 0 1 2 4 - 9 1
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    16'
    Г О О О О Л - Камара Кей из команды Миннесота Юнайтед забивает с точки!
  • Желтая карточка
    15'
    Депланье Матье получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Allianz Field. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Миннесота Юнайтед
Ничья
Цинциннати
1.84
4.99
4.05
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
1.28 4.60 12.00
1.20 4.80 23.00
1.84 3.88 4.05
1.28 4.99 17.30

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
9.50 1.03 9.80 1.03 2.42 1.52 3.15 1.33 1.27 3.55 1.87 1.93 1.65 2.25 1.04 9.00 1.19 4.30 1.02 11.00 1.08 8.80 1.03 10.00
12.75 1.03 11.50 1.04 4.05 1.25 3.26 1.35 2.13 1.79 1.67 2.24 1.44 2.83 1.21 4.55 1.16 5.30 1.06 9.90
3.51 1.32 2.91 1.44 2.31 1.66 1.79 2.10 2.25 1.69 1.87 2.01 1.47 2.78 1.33 3.49 1.25 4.19 1.16 5.66
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.65 1.44 2.14 1.71 1.77 1.97 1.16 4.80 1.11 5.80
3.26 1.34 2.17 1.69 1.52 2.53 1.18 4.85 1.12 6.15
2.41 1.61 1.98 1.90 1.53 2.60 1.35 3.34 1.66 2.30 1.40 3.07 1.14 6.10
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.10 1.35 1.80 1.93 1.36 3.00 1.29 3.40
4.30 1.22 3.10 1.37 1.82 1.99 1.36 3.15 1.23 4.20

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.75 1.42
Букмекер Да Нет
3.75 1.25
Букмекер Да Нет
3.15 1.33
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