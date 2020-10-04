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Интер Майами
2:3
Второй тайм: 81'

Стадион:
Нью-Йорк Сити
0'
0:1
4' Гол
Митрицэ Александру
25' Желтая карточка
Пирес Леандро
1:1
27' Гол
Морган Льюис
1:2
35' Гол
Тиннерхольм Антон
2:2
38' Гол
Морган Льюис
2:3
43' Гол
Митрицэ Александру
47' Желтая карточка
Трапп Уилл
73' Желтая карточка
Пеллегрини Матиас
75' Желтая карточка
Ибеага Себастьен
81'
31
Роублс
Луис
20
ДеЛаГарза
Эй
Джей
5
Фигаль
Хорхе
26
Пирес
Леандро
22
Свит
Бен
13
Ульоа
Виктор
8
Матуиди
Блез
7
Морган
Льюис
10
Писарро
Родольфо
6
Трапп
Уилл
9
Игуаин
Гонсало
1
Джонсон
Шон
3
Тиннерхольм
Антон
4
Шано
Максим
33
Ибеага
Себастьен
22
Матаррита
Рональд
55
Паркс
Китон
16
Сэндс
Джеймс
19
Медина
Хесус
28
Митрицэ
Александру
8
Ринг
Александр
11
Кастельянос
Валентин
Интер Майами
4-2-3-1
Нью-Йорк Сити
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Интер Майами
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Морган Льюис 4 0.31
2. Агудело Хуан 3 0.23
3. Писарро Родольфо 2 0.15
4. Шеа Брек 2 0.15
5. Карранса Хулиан 2 0.15
6. Ульоа Виктор 0 0
7. Свит Бен 0 0
8. Пеллегрини Матиас 0 0
9. Игуаин Гонсало 0 0
Нью-Йорк Сити
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Тиннерхольм Антон 4 0.31
2. Митрицэ Александру 4 0.31
3. Ринг Александр 3 0.23
4. Медина Хесус 2 0.15
5. Эбер Араужо 1 0.08
6. Тажури-Шради Исмаэль 1 0.08
7. Паркс Китон 1 0.08
8. Моралес Максимильяно 0 0
9. Маккей-Стивен Гари 0 0
10. Матаррита Рональд 0 0
11. Сэндс Джеймс 0 0

Карточки

Интер Майами
# Игрок      
1. Рейес Андрес 6 1
2. Пирес Леандро 5 0
3. Свит Бен 3 0
4. Фигаль Хорхе 3 0
5. Агудело Хуан 1 1
6. Трапп Уилл 2 0
7. Писарро Родольфо 2 0
8. Карранса Хулиан 2 0
9. Пеллегрини Матиас 2 0
10. Матуиди Блез 1 0
11. Шеа Брек 1 0
12. Роублс Луис 1 0
13. Чапман Джей 1 0
14. Робинсон Робби 1 0
15. Нилис Дилан 1 0
Нью-Йорк Сити
# Игрок      
1. Калленс Александр 5 0
2. Сэндс Джеймс 5 0
3. Кастельянос Валентин 4 0
4. Тиннерхольм Антон 3 0
5. Ринг Александр 2 0
6. Шано Максим 2 0
7. Паркс Китон 2 0
8. Тораринссон Гудмундур 1 0
9. Эбер Араужо 1 0
10. Ибеага Себастьен 1 0
11. Матаррита Рональд 1 0
12. Медина Хесус 1 0
13. Скалли Джозеф 1 0
14. Асеведо Николас 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
Интер Майами 27.27% (3) 18.18% (2) 27.27% (3) 18.18% (2) 9.09% (1) 0
 Нью-Йорк Сити 7.69% (1) 15.38% (2) 23.08% (3) 23.08% (3) 23.08% (3) 7.69% (1)

Предыдущие игры

Интер Майами Последние 14 матчей: +3 =2 -9
Филадельфия Юнион 3:0 Интер Майами Интер Майами 1:4 Нью-Йорк Ред Буллз Атланта Юнайтед 1:2 Интер Майами Орландо Сити 2:1 Интер Майами
Интер Майами 2:1 Атланта Юнайтед Интер Майами 0:0 Нэшвилл Атланта Юнайтед 0:0 Интер Майами Нэшвилл 1:0 Интер Майами Интер Майами 3:2 Орландо Сити Интер Майами 0:1 Нью-Йорк Сити Филадельфия Юнион 2:1 Интер Майами Орландо Сити 2:1 Интер Майами Ди Си Юнайтед 2:1 Интер Майами Лос-Анджелес 1:0 Интер Майами
Нью-Йорк Сити Последние 20 матчей: +9 =2 -9
Нью-Йорк Сити 4:0 Цинциннати Нью-Йорк Сити 0:1 Торонто Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 2:1 Цинциннати
Ди Си Юнайтед 0:0 Нью-Йорк Сити Нью-Инглэнд Революшн 0:2 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 3:1 Чикаго Файр Нью-Йорк Сити 1:0 Коламбус Кру Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 1:3 Портленд Тимберс Торонто 1:3 Нью-Йорк Сити Интер Майами 0:1 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 1:3 Орландо Сити Нью-Йорк Сити 0:1 Филадельфия Юнион Нью-Йорк Сити 0:1 Тигрес Торонто 1:0 Нью-Йорк Сити Коламбус Кру 1:0 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 1:0 Депортива Сан-Карлос Депортива Сан-Карлос 3:5 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 1:2 Торонто

Последние игры между собой

Интер Майами: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Нью-Йорк Сити: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Интер Майами 0:1 Нью-Йорк Сити МЛС

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Орландо Сити Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Филадельфия Юнион Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
3. Нью-Йорк Сити 3:2 Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3
4. Интер Майами 2:3 Заявка 3 0 0 3 2 - 5 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Сиэтл Саундерс Заявка 3 1 1 1 4 - 2 4
3. Ванкувер Уайткэпс Заявка 3 1 0 2 5 - 7 3
4. Чикаго Файр Заявка 3 1 0 2 2 - 5 3

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Торонто Заявка 3 1 2 0 6 - 5 5
2. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
3. Монреаль Импакт Заявка 3 1 0 2 4 - 5 3
4. Ди Си Юнайтед Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Канзас-Сити 2:0 Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
2. Миннесота Юнайтед 2:0 Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
3. Реал Солт-Лейк Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
4. Колорадо Рэпидс Заявка 3 0 1 2 4 - 7 1

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Коламбус Кру 0:1 Заявка 3 3 0 0 7 - 0 9
2. Цинциннати 0:2 Заявка 3 2 0 1 3 - 4 6
3. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 3 1 0 2 1 - 4 3
4. Атланта Юнайтед Заявка 3 0 0 3 0 - 3 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Портленд Тимберс Заявка 3 2 1 0 6 - 4 7
2. Лос-Анджелес Заявка 3 1 2 0 11 - 7 5
3. Хьюстон Динамо 0:2 Заявка 3 0 2 1 5 - 6 2
4. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 3 0 1 2 4 - 9 1
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Inter Miami CF Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Интер Майами
Ничья
Нью-Йорк Сити
6.50
3.80
2.91
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
6.50 3.55 1.60
10.50 3.80 1.44
2.30 3.65 2.91
15.08 3.79 1.40

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 5.75 5.75 6 6 6.25 6.25 6.5 6.5 6.75 6.75 7 7 7.5 7.5 8.5 8.5
12.50 1.01 10.00 1.03 7.50 1.07 3.25 1.31 2.12 1.72 2.65 1.44 1.92 1.88 1.69 2.17 1.55 2.35 1.21 4.10 1.18 4.50 1.05 8.30 2.35 1.55 1.25 3.75 1.03 10.00 1.04 9.00
13.25 1.03 12.00 1.04 4.40 1.22 3.45 1.32 2.24 1.72 1.73 2.14 1.47 2.72 1.24 4.15 1.17 5.10 1.07 9.10
4.29 1.24 3.09 1.41 2.64 1.53 6.14 1.14 1.98 1.91 2.77 1.47 3.00 1.41 2.38 1.62 2.06 1.83 1.72 2.20 1.53 2.61 1.41 3.02 2.12 1.77 1.75 2.16 1.36 3.27 1.87 2.01 1.19 4.99 1.41 3.02 1.44 2.91 1.15 5.79
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3.5 3.5
2.17 1.69 1.75 2.01 1.17 4.70 1.11 5.80 1.07 7.50
3.38 1.32 2.28 1.63 1.55 2.45 1.17 5.00 1.12 6.25
3.33 1.36 2.74 1.50 2.15 1.77 1.69 2.26 2.48 1.58 2.03 1.85 1.57 2.50 1.37 3.20 1.50 2.69 1.29 3.78
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.20 1.32 1.85 1.89 1.39 2.85
4.60 1.20 3.20 1.35 1.86 1.97 1.39 3.00 1.24 4.05

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.31 3.25
Букмекер Да Нет
2.95 1.37
Букмекер Да Нет
2.85 1.39
Где смотреть матч Интер Майами 2:3 Нью-Йорк Сити онлайн

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