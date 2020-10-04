Интер Майами
2:3
Второй тайм: 81'
Стадион: Inter Miami CF Stadium
Нью-Йорк Сити
0:1
4' ГолМитрицэ Александру
25' Желтая карточкаПирес Леандро
1:1
27' ГолМорган Льюис
1:2
35' ГолТиннерхольм Антон
2:2
38' ГолМорган Льюис
2:3
43' ГолМитрицэ Александру
47' Желтая карточкаТрапп Уилл
73' Желтая карточкаПеллегрини Матиас
75' Желтая карточкаИбеага Себастьен
31
Роублс
Луис
22
Свит
Бен
13
Ульоа
Виктор
- Основной состав
-
31 Роублс ЛуисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Свит БенЗащитник
-
13 Ульоа ВикторПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
18 Нилис ДиланЗащитник
- Защитник
-
14 Чапман ДжейПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Шеа БрекПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Diego Alonso
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
55 Паркс КитонПолузащитник
-
16 Сэндс ДжеймсПолузащитник
-
19 Медина ХесусПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
41 Стувер БрэдВратарь
-
13 Барраса ЛуисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Роча ТониПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Торрес ХуанПолузащитник
-
Главный тренер: Дейла Ронни
Ход матча
4'
25'
27'
1:1
35'
38'
2:2
43'
47'
75'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Морган Льюис
|4
|0.31
|2.
|Агудело Хуан
|3
|0.23
|3.
|Писарро Родольфо
|2
|0.15
|4.
|Шеа Брек
|2
|0.15
|5.
|Карранса Хулиан
|2
|0.15
|6.
|Ульоа Виктор
|0
|0
|7.
|Свит Бен
|0
|0
|8.
|Пеллегрини Матиас
|0
|0
|9.
|Игуаин Гонсало
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Тиннерхольм Антон
|4
|0.31
|2.
|Митрицэ Александру
|4
|0.31
|3.
|Ринг Александр
|3
|0.23
|4.
|Медина Хесус
|2
|0.15
|5.
|Эбер Араужо
|1
|0.08
|6.
|Тажури-Шради Исмаэль
|1
|0.08
|7.
|Паркс Китон
|1
|0.08
|8.
|Моралес Максимильяно
|0
|0
|9.
|Маккей-Стивен Гари
|0
|0
|10.
|Матаррита Рональд
|0
|0
|11.
|Сэндс Джеймс
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Рейес Андрес
|6
|1
|2.
|Пирес Леандро
|5
|0
|3.
|Свит Бен
|3
|0
|4.
|Фигаль Хорхе
|3
|0
|5.
|Агудело Хуан
|1
|1
|6.
|Трапп Уилл
|2
|0
|7.
|Писарро Родольфо
|2
|0
|8.
|Карранса Хулиан
|2
|0
|9.
|Пеллегрини Матиас
|2
|0
|10.
|Матуиди Блез
|1
|0
|11.
|Шеа Брек
|1
|0
|12.
|Роублс Луис
|1
|0
|13.
|Чапман Джей
|1
|0
|14.
|Робинсон Робби
|1
|0
|15.
|Нилис Дилан
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Калленс Александр
|5
|0
|2.
|Сэндс Джеймс
|5
|0
|3.
|Кастельянос Валентин
|4
|0
|4.
|Тиннерхольм Антон
|3
|0
|5.
|Ринг Александр
|2
|0
|6.
|Шано Максим
|2
|0
|7.
|Паркс Китон
|2
|0
|8.
|Тораринссон Гудмундур
|1
|0
|9.
|Эбер Араужо
|1
|0
|10.
|Ибеага Себастьен
|1
|0
|11.
|Матаррита Рональд
|1
|0
|12.
|Медина Хесус
|1
|0
|13.
|Скалли Джозеф
|1
|0
|14.
|Асеведо Николас
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Интер Майами
|27.27% (3)
|18.18% (2)
|27.27% (3)
|18.18% (2)
|9.09% (1)
|0
|Нью-Йорк Сити
|7.69% (1)
|15.38% (2)
|23.08% (3)
|23.08% (3)
|23.08% (3)
|7.69% (1)
Предыдущие игры
Интер Майами Последние 14 матчей: +3 =2 -9Филадельфия Юнион 3:0 Интер Майами Интер Майами 1:4 Нью-Йорк Ред Буллз Атланта Юнайтед 1:2 Интер Майами Орландо Сити 2:1 Интер Майами
Интер Майами 2:1 Атланта Юнайтед Интер Майами 0:0 Нэшвилл Атланта Юнайтед 0:0 Интер Майами Нэшвилл 1:0 Интер Майами Интер Майами 3:2 Орландо Сити Интер Майами 0:1 Нью-Йорк Сити Филадельфия Юнион 2:1 Интер Майами Орландо Сити 2:1 Интер Майами Ди Си Юнайтед 2:1 Интер Майами Лос-Анджелес 1:0 Интер Майами
Нью-Йорк Сити Последние 20 матчей: +9 =2 -9Нью-Йорк Сити 4:0 Цинциннати Нью-Йорк Сити 0:1 Торонто Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 2:1 Цинциннати
Ди Си Юнайтед 0:0 Нью-Йорк Сити Нью-Инглэнд Революшн 0:2 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 3:1 Чикаго Файр Нью-Йорк Сити 1:0 Коламбус Кру Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 1:3 Портленд Тимберс Торонто 1:3 Нью-Йорк Сити Интер Майами 0:1 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 1:3 Орландо Сити Нью-Йорк Сити 0:1 Филадельфия Юнион Нью-Йорк Сити 0:1 Тигрес Торонто 1:0 Нью-Йорк Сити Коламбус Кру 1:0 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 1:0 Депортива Сан-Карлос Депортива Сан-Карлос 3:5 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 1:2 Торонто
Последние игры между собой
Интер Майами: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Нью-Йорк Сити: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Орландо Сити
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|3.
|Нью-Йорк Сити
|3:2 Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|4.
|Интер Майами
|2:3 Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 5
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 2
|4
|3.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 7
|3
|4.
|Чикаго Файр
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Торонто
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|6 - 5
|5
|2.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|3.
|Монреаль Импакт
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|4.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Канзас-Сити
|2:0 Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|2.
|Миннесота Юнайтед
|2:0 Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|3.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|4.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 7
|1
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Коламбус Кру
|0:1 Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 0
|9
|2.
|Цинциннати
|0:2 Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 4
|6
|3.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 4
|3
|4.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 3
|0
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|2.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|11 - 7
|5
|3.
|Хьюстон Динамо
|0:2 Заявка
|3
|0
|2
|1
|5 - 6
|2
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 9
|1
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.25
|4.25
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|5.75
|5.75
|6
|6
|6.25
|6.25
|6.5
|6.5
|6.75
|6.75
|7
|7
|7.5
|7.5
|8.5
|8.5
|12.50
|1.01
|10.00
|1.03
|7.50
|1.07
|3.25
|1.31
|2.12
|1.72
|2.65
|1.44
|1.92
|1.88
|1.69
|2.17
|—
|—
|1.55
|2.35
|—
|—
|1.21
|4.10
|—
|—
|1.18
|4.50
|1.05
|8.30
|2.35
|1.55
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|1.25
|3.75
|—
|—
|—
|—
|1.03
|10.00
|1.04
|9.00
|13.25
|1.03
|12.00
|1.04
|4.40
|1.22
|3.45
|1.32
|—
|—
|2.24
|1.72
|—
|—
|1.73
|2.14
|—
|—
|1.47
|2.72
|—
|—
|1.24
|4.15
|—
|—
|1.17
|5.10
|1.07
|9.10
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|4.29
|1.24
|3.09
|1.41
|2.64
|1.53
|6.14
|1.14
|1.98
|1.91
|2.77
|1.47
|3.00
|1.41
|2.38
|1.62
|2.06
|1.83
|1.72
|2.20
|1.53
|2.61
|1.41
|3.02
|—
|—
|2.12
|1.77
|1.75
|2.16
|1.36
|3.27
|1.87
|2.01
|1.19
|4.99
|1.41
|3.02
|1.44
|2.91
|1.15
|5.79
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3.5
|3.5
|—
|—
|—
|—
|2.17
|1.69
|—
|—
|1.75
|2.01
|—
|—
|1.17
|4.70
|—
|—
|1.11
|5.80
|—
|—
|1.07
|7.50
|3.38
|1.32
|—
|—
|2.28
|1.63
|—
|—
|1.55
|2.45
|—
|—
|1.17
|5.00
|—
|—
|1.12
|6.25
|—
|—
|—
|—
|3.33
|1.36
|2.74
|1.50
|2.15
|1.77
|1.69
|2.26
|2.48
|1.58
|2.03
|1.85
|1.57
|2.50
|1.37
|3.20
|1.50
|2.69
|1.29
|3.78
|—
|—