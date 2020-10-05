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Реал Солт-Лейк
0:0
Первый тайм: 9'

Стадион:
Лос-Анджелес
0' 9'
51
Путна
Эндрю
4
Тоя
Донни
30
Сильва
Марсело
6
Руис
Пабло
20
Холт
Эрик
8
Крейлах
Дамир
22
Эррера
Аарон
10
Бэрд
Кори
12
Мартинес
Дуглас
9
Мерам
Джастин
16
Чанг
Майкель
23
Сисниего
Пабло
2
Харви
Джордан
11
Сифуэнтес
Хосе
17
Родригес
Брайан
II
4
Сегура
Эдди
20
Атуэста
Эдуард
12
Паласиос
Диего
14
Кайе
Марк-Энтони
66
Райт-Филлипс
Брэдли
9
Росси
Диего
7
Блессинг
Латиф
Реал Солт-Лейк
4-4-2
Лос-Анджелес
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Реал Солт-Лейк
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Крейлах Дамир 5 0.42
2. Руснак Альберт 3 (2) 0.25
3. Мерам Джастин 3 0.25
4. Бэрд Кори 2 0.17
5. Чанг Майкель 1 0.08
6. Росси Джузеппе 1 0.08
7. Руис Пабло 1 0.08
8. Глэд Джастин 1 0.08
9. Джонсон Сэм 1 0.08
Лос-Анджелес
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Росси Диего 10 (1) 0.83
2. Райт-Филлипс Брэдли 7 0.58
3. Кайе Марк-Энтони 3 0.25
4. Мусовски Дэниел 2 0.17
5. Родригес Брайан II 1 0.08
6. Сифуэнтес Хосе 1 0.08
7. Якович Деян 1 0.08
8. Эль-Мунир Мохаммед 1 0.08
9. Хинелья Франсиско 0 0
10. Блессинг Латиф 0 0
11. Найяр Энди 0 0
12. Атуэста Эдуард 0 0

Карточки

Реал Солт-Лейк
# Игрок      
1. Бекерман Кайл 4 1
2. Глэд Джастин 4 0
3. Бэрд Кори 4 0
4. Крейлах Дамир 3 0
5. Эррера Аарон 3 0
6. Руис Пабло 2 0
7. Тоя Донни 2 0
8. Джонсон Сэм 2 0
9. Мартинес Дуглас 0 1
10. Мерам Джастин 1 0
11. Чанг Майкель 1 0
12. Луис Эвертон II 1 0
13. Холт Эрик 1 0
Лос-Анджелес
# Игрок      
1. Сифуэнтес Хосе 3 0
2. Кайе Марк-Энтони 1 1
3. Харви Джордан 2 0
4. Блессинг Латиф 2 0
5. Атуэста Эдуард 2 0
6. Блэкмон Тристан 2 0
7. Якович Деян 1 0
8. Найяр Энди 1 0
9. Сисниего Пабло 1 0
10. Паласиос Диего 1 0
11. Хинелья Франсиско 1 0
12. Эль-Мунир Мохаммед 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Реал Солт-Лейк 5.56% (1) 11.11% (2) 0 22.22% (4) 11.11% (2) 50% (9)
 Лос-Анджелес 15.38% (4) 7.69% (2) 30.77% (8) 11.54% (3) 19.23% (5) 15.38% (4)

Предыдущие игры

Реал Солт-Лейк Последние 20 матчей: + = -
Миннесота Юнайтед 0:0 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси Реал Солт-Лейк 1:2 Ванкувер Уайткэпс Реал Солт-Лейк 0:5 Колорадо Рэпидс
Реал Солт-Лейк 3:0 Лос-Анджелес Миннесота Юнайтед 4:0 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 2:2 Сиэтл Саундерс Портленд Тимберс 4:4 Реал Солт-Лейк Колорадо Рэпидс 1:4 Реал Солт-Лейк Сан-Хосе Эрткуэйкс 5:2 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 0:2 Спортинг Канзас-Сити Реал Солт-Лейк 0:0 Миннесота Юнайтед Реал Солт-Лейк 2:0 Колорадо Рэпидс Реал Солт-Лейк 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз Орландо Сити 0:0 Реал Солт-Лейк Сиэтл Саундерс 2:0 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 2:1 Портленд Тимберс Ванкувер Уайткэпс 0:1 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 2:1 Хьюстон Динамо Реал Солт-Лейк 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси
Лос-Анджелес Последние 20 матчей: + = -
Лос-Анджелес 1:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс Лос-Анджелес 6:0 Ванкувер Уайткэпс Сиэтл Саундерс 3:0 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 4:2 Портленд Тимберс
Реал Солт-Лейк 3:0 Лос-Анджелес Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 5:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сиэтл Саундерс 3:1 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 0:2 Лос-Анджелес Гэлакси Орландо Сити 1:1 Лос-Анджелес Сиэтл Саундерс 1:4 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 2:2 Портленд Тимберс Лос-Анджелес 6:2 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес 3:3 Хьюстон Динамо Лос-Анджелес 3:3 Филадельфия Юнион Лос-Анджелес 1:0 Интер Майами Лос-Анджелес 3:0 Леон Леон 2:0 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 1:3 Сиэтл Саундерс Лос-Анджелес 5:3 Лос-Анджелес Гэлакси

Последние игры между собой

Реал Солт-Лейк: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 5
Лос-Анджелес: победы: 5, ничьи: 0, поражения: 2
Реал Солт-Лейк 3:0 Лос-Анджелес МЛС Реал Солт-Лейк 0:2 Лос-Анджелес МЛС Реал Солт-Лейк 0:3 Лос-Анджелес Открытый Кубок Лос-Анджелес 2:1 Реал Солт-Лейк МЛС
Лос-Анджелес 2:3 Реал Солт-Лейк МЛС Лос-Анджелес 2:0 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 1:5 Лос-Анджелес МЛС

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Орландо Сити Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Филадельфия Юнион Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
3. Нью-Йорк Сити Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3
4. Интер Майами Заявка 3 0 0 3 2 - 5 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Сиэтл Саундерс Заявка 3 1 1 1 4 - 2 4
3. Ванкувер Уайткэпс Заявка 3 1 0 2 5 - 7 3
4. Чикаго Файр Заявка 3 1 0 2 2 - 5 3

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Торонто Заявка 3 1 2 0 6 - 5 5
2. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
3. Монреаль Импакт Заявка 3 1 0 2 4 - 5 3
4. Ди Си Юнайтед Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Канзас-Сити Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
2. Миннесота Юнайтед Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
3. Реал Солт-Лейк Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
4. Колорадо Рэпидс Заявка 3 0 1 2 4 - 7 1

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Коламбус Кру Заявка 3 3 0 0 7 - 0 9
2. Цинциннати Заявка 3 2 0 1 3 - 4 6
3. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 3 1 0 2 1 - 4 3
4. Атланта Юнайтед Заявка 3 0 0 3 0 - 3 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Портленд Тимберс Заявка 3 2 1 0 6 - 4 7
2. Лос-Анджелес Заявка 3 1 2 0 11 - 7 5
3. Хьюстон Динамо Заявка 3 0 2 1 5 - 6 2
4. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 3 0 1 2 4 - 9 1
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Rio Tinto Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Реал Солт-Лейк
Ничья
Лос-Анджелес
3.74
4.37
2.08
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
3.15 3.95 2.08
3.70 3.90 1.85
3.65 4.05 1.88
3.74 4.37 1.87

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
5.40 1.12 4.70 1.16 2.65 1.44 2.21 1.66 1.92 1.88 1.73 2.11 1.40 2.80 1.28 3.45 1.14 5.30 1.11 6.25 1.03 10.00 1.02 11.00
5.85 1.14 4.85 1.19 2.72 1.47 2.15 1.72 1.74 2.21 1.40 3.00 1.30 3.60 1.14 6.00 1.11 6.70 1.04 12.25
6.22 1.14 2.84 1.46 2.54 1.56 2.22 1.71 1.93 1.96 1.72 2.20 1.56 2.54 1.28 3.85 1.11 7.38
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
3.90 1.23 2.70 1.44 1.65 2.15 1.28 3.50 1.18 4.50
4.05 1.24 2.79 1.44 1.72 2.12 1.30 3.52 1.20 4.60
3.56 1.33 2.85 1.47 2.05 1.85 1.71 2.22 1.50 2.72
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.20 1.63 1.63 2.18 1.38 2.90
5.65 1.14 4.20 1.23 2.14 1.71 1.59 2.36 1.36 3.15

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.45 2.70
Букмекер Да Нет
3.25 1.31
Букмекер Да Нет
2.44 1.52
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