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Нэшвилл
0:0
Конец матча

Стадион:
Миннесота Юнайтед
0'
44' Желтая карточка
Леаль Рэндэлл
90'+3
1
Joe
Willis
12
Alistair
Johnston
25
Циммерман
Уолкер
4
David
Romney
2
Ловитц
Дэниел
22
Matt
LaGrassa
6
Маккарти
Дакс
27
Brian
Anunga
8
Леаль
Рэндэлл
29
Мьюл
Алекс
21
Derrick
Jones
97
Сен
Клер
Дейн
19
Метанир
Ромен
4
Аха
Хосе
21
Дибасси
Бакай
15
Боксолл
Михаэл
31
Дотсон
Хассани
5
Хейс
Джекори
13
Финлей
Итан
7
Молино
Кевин
12
Шёнфельд
Аарон
10
Emanuel
Reynoso2
Нэшвилл
4-3-2-1
Миннесота Юнайтед
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Нэшвилл
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Daniel Rios 2 0.15
2. Маккарти Дакс 1 0.08
3. Мукхтар Хани 1 0.08
4. Dominique Badji 1 0.08
5. David Romney 1 0.08
6. Аккам Давид 1 0.08
7. Годой Анибал 1 0.08
8. Леаль Рэндэлл 1 0.08
9. Abu Danladi 1 0.08
10. Ловитц Дэниел 0 0
11. Derrick Jones 0 0
Миннесота Юнайтед
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Молино Кевин 5 (1) 0.36
2. Лод Робин 4 0.29
3. Финлей Итан 2 0.14
4. Гаспер Чейз 1 0.07
5. Дотсон Хассани 1 0.07
6. Хейс Джекори 1 0.07
7. Тойе Мейсон 1 0.07
8. Грегуш Ян 0 0
9. Метанир Ромен 0 0
10. Эдвардс Рахим 0 0
11. Emanuel Reynoso2 0 0

Карточки

Нэшвилл
# Игрок      
1. Ловитц Дэниел 4 0
2. Маккарти Дакс 2 0
3. Анибаба Жалил 2 0
4. Годой Анибал 2 0
5. Леаль Рэндэлл 2 0
6. Dominique Badji 1 0
7. David Romney 1 0
8. Мьюл Алекс 1 0
9. Abu Danladi 1 0
10. Taylor Washington 1 0
11. Bryan Bekeles1 1 0
12. Alistair Johnston 1 0
Миннесота Юнайтед
# Игрок      
1. Аха Хосе 5 0
2. Гаспер Чейз 5 0
3. Метанир Ромен 3 1
4. Боксолл Михаэл 4 0
5. Лод Робин 3 0
6. Грегуш Ян 1 1
7. Алонсо Освальдо 2 0
8. Дотсон Хассани 2 0
9. Амарилья Луис 1 0
10. Тойе Мейсон 1 0
11. Хакон Томас 1 0
12. Emanuel Reynoso2 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Нэшвилл 20% (2) 10% (1) 10% (1) 40% (4) 10% (1) 10% (1)
 Миннесота Юнайтед 12.5% (2) 12.5% (2) 18.75% (3) 12.5% (2) 25% (4) 18.75% (3)

Предыдущие игры

Нэшвилл Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Нэшвилл Нэшвилл 1:1 Хьюстон Динамо Нэшвилл 1:0 Ди Си Юнайтед Коламбус Кру 2:0 Нэшвилл
Нэшвилл 4:2 Атланта Юнайтед Интер Майами 0:0 Нэшвилл Нэшвилл 1:1 Орландо Сити Нэшвилл 1:0 Интер Майами Орландо Сити 3:1 Нэшвилл Атланта Юнайтед 2:0 Нэшвилл Даллас 0:0 Нэшвилл Даллас 0:1 Нэшвилл Портленд Тимберс 1:0 Нэшвилл Нэшвилл 1:2 Атланта Юнайтед Нэшвилл 0:0 Эльфсборг Нэшвилл 0:1 Инди Илевен Нэшвилл 3:1 Чарлстон Бэттери Нэшвилл 3:0 Атланта Юнайтед-2 Нэшвилл 2:0 Северная Каролина Нэшвилл 2:1 Луисвилл Сити
Миннесота Юнайтед Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Миннесота Юнайтед 2:0 Цинциннати Миннесота Юнайтед 0:0 Реал Солт-Лейк Коламбус Кру 2:1 Миннесота Юнайтед Хьюстон Динамо 2:2 Миннесота Юнайтед
Спортинг Канзас-Сити 1:0 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 3:2 Даллас Миннесота Юнайтед 4:0 Реал Солт-Лейк Хьюстон Динамо 3:0 Миннесота Юнайтед Даллас 3:1 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 1:2 Спортинг Канзас-Сити Орландо Сити 3:1 Миннесота Юнайтед Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:4 Миннесота Юнайтед Коламбус Кру 1:1 Миннесота Юнайтед Колорадо Рэпидс 2:2 Миннесота Юнайтед Реал Солт-Лейк 0:0 Миннесота Юнайтед Спортинг Канзас-Сити 1:2 Миннесота Юнайтед Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:5 Миннесота Юнайтед Портленд Тимберс 1:3 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси Сиэтл Саундерс 1:0 Миннесота Юнайтед

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Орландо Сити Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Филадельфия Юнион Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
3. Нью-Йорк Сити Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3
4. Интер Майами Заявка 3 0 0 3 2 - 5 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Сиэтл Саундерс Заявка 3 1 1 1 4 - 2 4
3. Ванкувер Уайткэпс Заявка 3 1 0 2 5 - 7 3
4. Чикаго Файр Заявка 3 1 0 2 2 - 5 3

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Торонто Заявка 3 1 2 0 6 - 5 5
2. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
3. Монреаль Импакт Заявка 3 1 0 2 4 - 5 3
4. Ди Си Юнайтед Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Канзас-Сити Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
2. Миннесота Юнайтед Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
3. Реал Солт-Лейк Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
4. Колорадо Рэпидс Заявка 3 0 1 2 4 - 7 1

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Коламбус Кру Заявка 3 3 0 0 7 - 0 9
2. Цинциннати Заявка 3 2 0 1 3 - 4 6
3. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 3 1 0 2 1 - 4 3
4. Атланта Юнайтед Заявка 3 0 0 3 0 - 3 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Портленд Тимберс Заявка 3 2 1 0 6 - 4 7
2. Лос-Анджелес Заявка 3 1 2 0 11 - 7 5
3. Хьюстон Динамо Заявка 3 0 2 1 5 - 6 2
4. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 3 0 1 2 4 - 9 1
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    44'
    Леаль Рэндэлл получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Nissan Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
0.00 0.00 0.00
6.20 1.33 5.90
2.28 3.38 3.16
8.31 1.26 6.80

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
1.38 2.90 8.80 1.08 1.03 10.00 2.75 1.40 2.15 1.70 1.05 8.50 1.75 2.08 1.55 2.48 1.02 11.00 1.13 4.90 1.03 10.00 1.01 11.00 1.04 9.50
11.25 1.04 9.60 1.06 3.72 1.28 2.88 1.43 1.97 1.92 1.52 2.57 1.33 3.36 1.14 5.85 1.10 6.70 1.03 12.75
1.30 3.68 1.16 5.60 1.41 3.03 1.28 3.84 1.21 4.64 1.50 2.70 1.69 2.24 1.51 2.66 1.18 5.13 1.61 2.41 1.50 2.71 1.51 2.65 1.31 3.59 1.14 6.30
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.95 1.80 1.98 1.83 1.15 5.00 1.09 5.40
3.20 1.35 2.03 1.79 1.46 2.72 1.12 6.15 1.09 7.50
1.70 2.22 1.43 2.95 1.16 5.69 1.48 2.76 1.34 3.37
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.85 1.39 1.74 2.02 1.30 3.25
3.64 1.28 2.65 1.48 1.68 2.20 1.24 4.05 1.18 4.90

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
5.00 1.15
Букмекер Да Нет
7.50 1.07
Букмекер Да Нет
3.15 1.29
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