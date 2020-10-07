Нэшвилл
0:0
Конец матча
Стадион: Ниссан
Миннесота Юнайтед
44' Желтая карточкаЛеаль Рэндэлл
27
Brian
Anunga
29
Мьюл
Алекс
4
Аха
Хосе
13
Финлей
Итан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Brian AnungaПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Мьюл АлексПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
15 Eric MillerЗащитник
- Защитник
-
19 Alan Winn
-
-
18 Jack Maher
-
-
-
-
-
Главный тренер: Gary Smith
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
4 Аха ХосеЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Финлей ИтанПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
41 Муса ДжеймсПолузащитник
-
16 Камара КейНападающий
-
17 Лод РобинНападающий
-
Главный тренер: Adrian Heath
Ход матча
44'
64'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Daniel Rios
|2
|0.15
|2.
|Маккарти Дакс
|1
|0.08
|3.
|Мукхтар Хани
|1
|0.08
|4.
|Dominique Badji
|1
|0.08
|5.
|David Romney
|1
|0.08
|6.
|Аккам Давид
|1
|0.08
|7.
|Годой Анибал
|1
|0.08
|8.
|Леаль Рэндэлл
|1
|0.08
|9.
|Abu Danladi
|1
|0.08
|10.
|Ловитц Дэниел
|0
|0
|11.
|Derrick Jones
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Молино Кевин
|5 (1)
|0.36
|2.
|Лод Робин
|4
|0.29
|3.
|Финлей Итан
|2
|0.14
|4.
|Гаспер Чейз
|1
|0.07
|5.
|Дотсон Хассани
|1
|0.07
|6.
|Хейс Джекори
|1
|0.07
|7.
|Тойе Мейсон
|1
|0.07
|8.
|Грегуш Ян
|0
|0
|9.
|Метанир Ромен
|0
|0
|10.
|Эдвардс Рахим
|0
|0
|11.
|Emanuel Reynoso2
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ловитц Дэниел
|4
|0
|2.
|Маккарти Дакс
|2
|0
|3.
|Анибаба Жалил
|2
|0
|4.
|Годой Анибал
|2
|0
|5.
|Леаль Рэндэлл
|2
|0
|6.
|Dominique Badji
|1
|0
|7.
|David Romney
|1
|0
|8.
|Мьюл Алекс
|1
|0
|9.
|Abu Danladi
|1
|0
|10.
|Taylor Washington
|1
|0
|11.
|Bryan Bekeles1
|1
|0
|12.
|Alistair Johnston
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Аха Хосе
|5
|0
|2.
|Гаспер Чейз
|5
|0
|3.
|Метанир Ромен
|3
|1
|4.
|Боксолл Михаэл
|4
|0
|5.
|Лод Робин
|3
|0
|6.
|Грегуш Ян
|1
|1
|7.
|Алонсо Освальдо
|2
|0
|8.
|Дотсон Хассани
|2
|0
|9.
|Амарилья Луис
|1
|0
|10.
|Тойе Мейсон
|1
|0
|11.
|Хакон Томас
|1
|0
|12.
|Emanuel Reynoso2
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Нэшвилл
|20% (2)
|10% (1)
|10% (1)
|40% (4)
|10% (1)
|10% (1)
|Миннесота Юнайтед
|12.5% (2)
|12.5% (2)
|18.75% (3)
|12.5% (2)
|25% (4)
|18.75% (3)
Предыдущие игры
Нэшвилл Последние 20 матчей: +8 =6 -6Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Нэшвилл Нэшвилл 1:1 Хьюстон Динамо Нэшвилл 1:0 Ди Си Юнайтед Коламбус Кру 2:0 Нэшвилл
Нэшвилл 4:2 Атланта Юнайтед Интер Майами 0:0 Нэшвилл Нэшвилл 1:1 Орландо Сити Нэшвилл 1:0 Интер Майами Орландо Сити 3:1 Нэшвилл Атланта Юнайтед 2:0 Нэшвилл Даллас 0:0 Нэшвилл Даллас 0:1 Нэшвилл Портленд Тимберс 1:0 Нэшвилл Нэшвилл 1:2 Атланта Юнайтед Нэшвилл 0:0 Эльфсборг Нэшвилл 0:1 Инди Илевен Нэшвилл 3:1 Чарлстон Бэттери Нэшвилл 3:0 Атланта Юнайтед-2 Нэшвилл 2:0 Северная Каролина Нэшвилл 2:1 Луисвилл Сити
Миннесота Юнайтед Последние 20 матчей: +8 =4 -8Миннесота Юнайтед 2:0 Цинциннати Миннесота Юнайтед 0:0 Реал Солт-Лейк Коламбус Кру 2:1 Миннесота Юнайтед Хьюстон Динамо 2:2 Миннесота Юнайтед
Спортинг Канзас-Сити 1:0 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 3:2 Даллас Миннесота Юнайтед 4:0 Реал Солт-Лейк Хьюстон Динамо 3:0 Миннесота Юнайтед Даллас 3:1 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 1:2 Спортинг Канзас-Сити Орландо Сити 3:1 Миннесота Юнайтед Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:4 Миннесота Юнайтед Коламбус Кру 1:1 Миннесота Юнайтед Колорадо Рэпидс 2:2 Миннесота Юнайтед Реал Солт-Лейк 0:0 Миннесота Юнайтед Спортинг Канзас-Сити 1:2 Миннесота Юнайтед Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:5 Миннесота Юнайтед Портленд Тимберс 1:3 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси Сиэтл Саундерс 1:0 Миннесота Юнайтед
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Орландо Сити
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|3.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|4.
|Интер Майами
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 5
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 2
|4
|3.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 7
|3
|4.
|Чикаго Файр
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Торонто
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|6 - 5
|5
|2.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|3.
|Монреаль Импакт
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|4.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|2.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|3.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|4.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 7
|1
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Коламбус Кру
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 0
|9
|2.
|Цинциннати
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 4
|6
|3.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 4
|3
|4.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 3
|0
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|2.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|11 - 7
|5
|3.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|5 - 6
|2
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 9
|1
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|1.38
|2.90
|—
|—
|8.80
|1.08
|—
|—
|1.03
|10.00
|—
|—
|2.75
|1.40
|2.15
|1.70
|1.05
|8.50
|1.75
|2.08
|1.55
|2.48
|—
|—
|1.02
|11.00
|1.13
|4.90
|1.03
|10.00
|1.01
|11.00
|1.04
|9.50
|11.25
|1.04
|—
|—
|9.60
|1.06
|—
|—
|3.72
|1.28
|—
|—
|2.88
|1.43
|—
|—
|1.97
|1.92
|—
|—
|1.52
|2.57
|—
|—
|1.33
|3.36
|1.14
|5.85
|1.10
|6.70
|1.03
|12.75
|—
|—
|1.30
|3.68
|1.16
|5.60
|1.41
|3.03
|1.28
|3.84
|1.21
|4.64
|1.50
|2.70
|1.69
|2.24
|1.51
|2.66
|1.18
|5.13
|1.61
|2.41
|1.50
|2.71
|1.51
|2.65
|1.31
|3.59
|—
|—
|1.14
|6.30
|—
|—
|—
|—