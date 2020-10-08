Нью-Инглэнд Революшн
0:1
Конец матча
Стадион: Джилетт
Торонто
0:1
29' ГолАкинола Айо
40' Желтая карточкаМакнамара Томас
48' Желтая карточкаКесслер Генри
63' Желтая карточкаБай Брэндон
0:1
68' Не забитый пенальтиБукса Адам
71' Желтая карточкаАуро Альваро
84' Желтая карточкаЛарьи Ричи
90' Желтая карточкаБанбери Тил
30
Тёрнер
Мэтт
15
Бай
Брэндон
24
Джонс
Дехуан
42
Нгуйен
Ли
22
Ларьи
Ричи
26
Симан
Лоран
23
Мавинга
Крис
18
Делеон
Ник
20
Акинола
Айо
- Основной состав
-
30 Тёрнер МэттВратарь
-
15 Бай БрэндонЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Джонс ДехуанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
42 Нгуйен ЛиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
18 Найтон БрэдВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Синович СетЗащитник
-
31 Манне КекутаПолузащитник
-
11 Роу КелинПолузащитник
-
10 Банбери ТилПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Брюс Арена
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Ларьи РичиЗащитник
-
26 Симан ЛоранЗащитник
-
23 Мавинга КрисЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Делеон НикПолузащитник
-
20 Акинола АйоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
96 Ауро АльвароЗащитник
-
31 Тсубаса ЭндоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Вэнни Грег
Ход матча
29'
0:1
40'
48'
63'
68'
0:1
68'
71'
84'
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Боу Густаво
|5
|0.36
|2.
|Банбери Тил
|3
|0.21
|3.
|Букса Адам
|2
|0.14
|4.
|Бушанан Тажон
|1
|0.07
|5.
|Фагундес Диего
|1
|0.07
|6.
|Кесслер Генри
|1
|0.07
|7.
|Бюттнер Александер
|0
|0
|8.
|Пенилья Кристиан
|0
|0
|9.
|Хиль Карлес
|0
|0
|10.
|Макнамара Томас
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Акинола Айо
|8
|0.57
|2.
|Посуэло Алехандро
|6 (2)
|0.43
|3.
|Пьятти Пабло
|3
|0.21
|4.
|Ларьи Ричи
|3
|0.21
|5.
|Алтидор Жози
|2
|0.14
|6.
|Делеон Ник
|1
|0.07
|7.
|Осорио Джонатан
|1
|0.07
|8.
|Дельгадо Марко
|0
|0
|9.
|Галлахер Тони
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Matt Polster
|2
|1
|2.
|Колдуэлл Скотт
|1
|1
|3.
|Банбери Тил
|2
|0
|4.
|Роу Келин
|2
|0
|5.
|Букса Адам
|2
|0
|6.
|Бай Брэндон
|2
|0
|7.
|Мансьенн Майкл
|1
|0
|8.
|Фагундес Диего
|1
|0
|9.
|Фаррелл Эндрю
|1
|0
|10.
|Макнамара Томас
|1
|0
|11.
|Кесслер Генри
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Пьятти Пабло
|3
|0
|2.
|Посуэло Алехандро
|3
|0
|3.
|Ауро Альваро
|3
|0
|4.
|Алтидор Жози
|2
|0
|5.
|Делеон Ник
|2
|0
|6.
|Ларьи Ричи
|2
|0
|7.
|Брэдли Майкл
|1
|0
|8.
|Симан Лоран
|1
|0
|9.
|Дельгадо Марко
|1
|0
|10.
|Фрейзер Лайам
|1
|0
|11.
|Нельсон Джейден
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Нью-Инглэнд Революшн
|7.69% (1)
|7.69% (1)
|23.08% (3)
|30.77% (4)
|7.69% (1)
|23.08% (3)
|Торонто
|12.5% (3)
|20.83% (5)
|12.5% (3)
|25% (6)
|4.17% (1)
|25% (6)
Предыдущие игры
Нью-Инглэнд Революшн Последние 20 матчей: +6 =8 -6Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Нэшвилл Ди Си Юнайтед 0:2 Нью-Инглэнд Революшн Нью-Инглэнд Революшн 3:1 Монреаль Импакт Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Нью-Йорк Сити
Филадельфия Юнион 2:1 Нью-Инглэнд Революшн Чикаго Файр 1:2 Нью-Инглэнд Революшн Нью-Инглэнд Революшн 0:2 Нью-Йорк Сити Нью-Инглэнд Революшн 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз Ди Си Юнайтед 1:2 Нью-Инглэнд Революшн Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 1:0 Нью-Инглэнд Революшн Торонто 0:0 Нью-Инглэнд Революшн Ди Си Юнайтед 1:1 Нью-Инглэнд Революшн Монреаль Импакт 0:1 Нью-Инглэнд Революшн Нью-Инглэнд Революшн 1:1 Чикаго Файр Монреаль Импакт 2:1 Нью-Инглэнд Революшн Атланта Юнайтед 1:0 Нью-Инглэнд Революшн Атланта Юнайтед 3:1 Нью-Инглэнд Революшн Нью-Инглэнд Революшн 2:0 Нью-Йорк Сити Портленд Тимберс 2:2 Нью-Инглэнд Революшн
Торонто Последние 20 матчей: +12 =4 -4Торонто 2:1 Филадельфия Юнион Торонто 3:1 Коламбус Кру Нью-Йорк Сити 0:1 Торонто Ди Си Юнайтед 2:2 Торонто
Монреаль Импакт 1:2 Торонто Ванкувер Уайткэпс 3:2 Торонто Торонто 0:1 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 0:1 Торонто Торонто 1:0 Ванкувер Уайткэпс Торонто 3:0 Ванкувер Уайткэпс Торонто 1:3 Нью-Йорк Сити Торонто 0:0 Нью-Инглэнд Революшн Монреаль Импакт 3:4 Торонто Торонто 2:2 Ди Си Юнайтед Торонто 1:0 Нью-Йорк Сити Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Торонто Сиэтл Саундерс 3:1 Торонто Атланта Юнайтед 1:2 Торонто Нью-Йорк Сити 1:2 Торонто Торонто 5:1 Ди Си Юнайтед
Последние игры между собой
Нью-Инглэнд Революшн: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 6
Торонто: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 9
Нью-Инглэнд Революшн 3:2 Торонто МЛС Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Торонто МЛС Торонто 2:0 Нью-Инглэнд Революшн МЛС Нью-Инглэнд Революшн 3:0 Торонто МЛС Торонто 4:1 Нью-Инглэнд Революшн МЛС Нью-Инглэнд Революшн 1:1 Торонто МЛС Торонто 1:3 Нью-Инглэнд Революшн МЛС Нью-Инглэнд Революшн 3:1 Торонто МЛС Нью-Инглэнд Революшн 1:1 Торонто МЛС Нью-Инглэнд Революшн 1:0 Торонто МЛС Торонто 0:3 Нью-Инглэнд Революшн МЛС Торонто 1:2 Нью-Инглэнд Революшн МЛС Торонто 1:1 Нью-Инглэнд Революшн МЛС Нью-Инглэнд Революшн 0:1 Торонто МЛС Нью-Инглэнд Революшн 2:0 Торонто МЛС Нью-Инглэнд Революшн 0:1 Торонто МЛС
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Орландо Сити
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|3.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|4.
|Интер Майами
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 5
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 2
|4
|3.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 7
|3
|4.
|Чикаго Файр
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Торонто
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|6 - 5
|5
|2.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|3.
|Монреаль Импакт
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|4.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|2.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|3.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|4.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 7
|1
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Коламбус Кру
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 0
|9
|2.
|Цинциннати
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 4
|6
|3.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 4
|3
|4.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 3
|0
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|2.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|11 - 7
|5
|3.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|5 - 6
|2
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 9
|1
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|12.50
|1.03
|11.00
|1.04
|4.40
|1.22
|—
|—
|3.45
|1.32
|—
|—
|2.23
|1.73
|—
|—
|1.73
|2.14
|—
|—
|1.49
|2.66
|1.25
|4.05
|1.19
|4.85
|1.07
|8.80
|—
|—
|—
|—
|1.28
|3.86
|1.15
|5.95
|1.54
|2.57
|1.36
|3.29
|1.98
|1.90
|1.71
|2.20
|1.46
|2.83
|1.41
|3.03
|1.29
|3.79
|—
|—
|1.17
|5.29
|—
|—