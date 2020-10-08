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Нью-Инглэнд Революшн
0:1
Конец матча

Стадион:
Торонто
0'
0:1
29' Гол
Акинола Айо
40' Желтая карточка
Макнамара Томас
48' Желтая карточка
Кесслер Генри
63' Желтая карточка
Бай Брэндон
0:1
68' Не забитый пенальти
Букса Адам
71' Желтая карточка
Ауро Альваро
84' Желтая карточка
Ларьи Ричи
90' Желтая карточка
Банбери Тил
90'+4
30
Тёрнер
Мэтт
15
Бай
Брэндон
2
Фаррелл
Эндрю
4
Кесслер
Генри
24
Джонс
Дехуан
6
Колдуэлл
Скотт
26
Макнамара
Томас
17
Бушанан
Тажон
42
Нгуйен
Ли
14
Фагундес
Диего
9
Букса
Адам
25
Боно
Александер
22
Ларьи
Ричи
26
Симан
Лоран
23
Мавинга
Крис
6
Галлахер
Тони
8
Дельгадо
Марко
21
Осорио
Джонатан
7
Пьятти
Пабло
10
Посуэло
Алехандро
18
Делеон
Ник
20
Акинола
Айо
Нью-Инглэнд Революшн
4-2-3-1
Торонто
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Нью-Инглэнд Революшн
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Боу Густаво 5 0.36
2. Банбери Тил 3 0.21
3. Букса Адам 2 0.14
4. Бушанан Тажон 1 0.07
5. Фагундес Диего 1 0.07
6. Кесслер Генри 1 0.07
7. Бюттнер Александер 0 0
8. Пенилья Кристиан 0 0
9. Хиль Карлес 0 0
10. Макнамара Томас 0 0
Торонто
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Акинола Айо 8 0.57
2. Посуэло Алехандро 6 (2) 0.43
3. Пьятти Пабло 3 0.21
4. Ларьи Ричи 3 0.21
5. Алтидор Жози 2 0.14
6. Делеон Ник 1 0.07
7. Осорио Джонатан 1 0.07
8. Дельгадо Марко 0 0
9. Галлахер Тони 0 0

Карточки

Нью-Инглэнд Революшн
# Игрок      
1. Matt Polster 2 1
2. Колдуэлл Скотт 1 1
3. Банбери Тил 2 0
4. Роу Келин 2 0
5. Букса Адам 2 0
6. Бай Брэндон 2 0
7. Мансьенн Майкл 1 0
8. Фагундес Диего 1 0
9. Фаррелл Эндрю 1 0
10. Макнамара Томас 1 0
11. Кесслер Генри 1 0
Торонто
# Игрок      
1. Пьятти Пабло 3 0
2. Посуэло Алехандро 3 0
3. Ауро Альваро 3 0
4. Алтидор Жози 2 0
5. Делеон Ник 2 0
6. Ларьи Ричи 2 0
7. Брэдли Майкл 1 0
8. Симан Лоран 1 0
9. Дельгадо Марко 1 0
10. Фрейзер Лайам 1 0
11. Нельсон Джейден 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Нью-Инглэнд Революшн 7.69% (1) 7.69% (1) 23.08% (3) 30.77% (4) 7.69% (1) 23.08% (3)
 Торонто 12.5% (3) 20.83% (5) 12.5% (3) 25% (6) 4.17% (1) 25% (6)

Предыдущие игры

Нью-Инглэнд Революшн Последние 20 матчей: +6 =8 -6
Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Нэшвилл Ди Си Юнайтед 0:2 Нью-Инглэнд Революшн Нью-Инглэнд Революшн 3:1 Монреаль Импакт Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Нью-Йорк Сити
Филадельфия Юнион 2:1 Нью-Инглэнд Революшн Чикаго Файр 1:2 Нью-Инглэнд Революшн Нью-Инглэнд Революшн 0:2 Нью-Йорк Сити Нью-Инглэнд Революшн 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз Ди Си Юнайтед 1:2 Нью-Инглэнд Революшн Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 1:0 Нью-Инглэнд Революшн Торонто 0:0 Нью-Инглэнд Революшн Ди Си Юнайтед 1:1 Нью-Инглэнд Революшн Монреаль Импакт 0:1 Нью-Инглэнд Революшн Нью-Инглэнд Революшн 1:1 Чикаго Файр Монреаль Импакт 2:1 Нью-Инглэнд Революшн Атланта Юнайтед 1:0 Нью-Инглэнд Революшн Атланта Юнайтед 3:1 Нью-Инглэнд Революшн Нью-Инглэнд Революшн 2:0 Нью-Йорк Сити Портленд Тимберс 2:2 Нью-Инглэнд Революшн
Торонто Последние 20 матчей: +12 =4 -4
Торонто 2:1 Филадельфия Юнион Торонто 3:1 Коламбус Кру Нью-Йорк Сити 0:1 Торонто Ди Си Юнайтед 2:2 Торонто
Монреаль Импакт 1:2 Торонто Ванкувер Уайткэпс 3:2 Торонто Торонто 0:1 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 0:1 Торонто Торонто 1:0 Ванкувер Уайткэпс Торонто 3:0 Ванкувер Уайткэпс Торонто 1:3 Нью-Йорк Сити Торонто 0:0 Нью-Инглэнд Революшн Монреаль Импакт 3:4 Торонто Торонто 2:2 Ди Си Юнайтед Торонто 1:0 Нью-Йорк Сити Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Торонто Сиэтл Саундерс 3:1 Торонто Атланта Юнайтед 1:2 Торонто Нью-Йорк Сити 1:2 Торонто Торонто 5:1 Ди Си Юнайтед

Последние игры между собой

Нью-Инглэнд Революшн: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 6
Торонто: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 9
Торонто 0:0 Нью-Инглэнд Революшн МЛС Нью-Инглэнд Революшн 1:1 Торонто МЛС Торонто 3:2 Нью-Инглэнд Революшн МЛС Торонто 4:1 Нью-Инглэнд Революшн МЛС
Нью-Инглэнд Революшн 3:2 Торонто МЛС Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Торонто МЛС Торонто 2:0 Нью-Инглэнд Революшн МЛС Нью-Инглэнд Революшн 3:0 Торонто МЛС Торонто 4:1 Нью-Инглэнд Революшн МЛС Нью-Инглэнд Революшн 1:1 Торонто МЛС Торонто 1:3 Нью-Инглэнд Революшн МЛС Нью-Инглэнд Революшн 3:1 Торонто МЛС Нью-Инглэнд Революшн 1:1 Торонто МЛС Нью-Инглэнд Революшн 1:0 Торонто МЛС Торонто 0:3 Нью-Инглэнд Революшн МЛС Торонто 1:2 Нью-Инглэнд Революшн МЛС Торонто 1:1 Нью-Инглэнд Революшн МЛС Нью-Инглэнд Революшн 0:1 Торонто МЛС Нью-Инглэнд Революшн 2:0 Торонто МЛС Нью-Инглэнд Революшн 0:1 Торонто МЛС

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Орландо Сити Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Филадельфия Юнион Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
3. Нью-Йорк Сити Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3
4. Интер Майами Заявка 3 0 0 3 2 - 5 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Сиэтл Саундерс Заявка 3 1 1 1 4 - 2 4
3. Ванкувер Уайткэпс Заявка 3 1 0 2 5 - 7 3
4. Чикаго Файр Заявка 3 1 0 2 2 - 5 3

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Торонто Заявка 3 1 2 0 6 - 5 5
2. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
3. Монреаль Импакт Заявка 3 1 0 2 4 - 5 3
4. Ди Си Юнайтед Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Канзас-Сити Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
2. Миннесота Юнайтед Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
3. Реал Солт-Лейк Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
4. Колорадо Рэпидс Заявка 3 0 1 2 4 - 7 1

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Коламбус Кру Заявка 3 3 0 0 7 - 0 9
2. Цинциннати Заявка 3 2 0 1 3 - 4 6
3. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 3 1 0 2 1 - 4 3
4. Атланта Юнайтед Заявка 3 0 0 3 0 - 3 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Портленд Тимберс Заявка 3 2 1 0 6 - 4 7
2. Лос-Анджелес Заявка 3 1 2 0 11 - 7 5
3. Хьюстон Динамо Заявка 3 0 2 1 5 - 6 2
4. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 3 0 1 2 4 - 9 1
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    40'
    Макнамара Томас получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    29'
    Г О О О О Л - Акинола Айо бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Gillette Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
0.00 0.00 0.00
2.64 3.48 2.75
14.08 3.97 1.39

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
12.50 1.03 11.00 1.04 4.40 1.22 3.45 1.32 2.23 1.73 1.73 2.14 1.49 2.66 1.25 4.05 1.19 4.85 1.07 8.80
1.28 3.86 1.15 5.95 1.54 2.57 1.36 3.29 1.98 1.90 1.71 2.20 1.46 2.83 1.41 3.03 1.29 3.79 1.17 5.29
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
3.20 1.35 2.15 1.70 1.55 2.45 1.19 4.65 1.13 5.85
1.98 1.90 1.62 2.37 1.28 3.86 1.77 2.16 1.54 2.61 1.36 3.34
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.65 1.20 3.26 1.34 1.89 1.91 1.41 2.91 1.26 3.85
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