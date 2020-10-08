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Коламбус Кру
1:2
Второй тайм: 86'

Стадион:
Монреаль Импакт
0'
0:1
24' Гол
Лаппалайнен Ласси
25' Желтая карточка
Аффул Харрисон
42' Желтая карточка
Райтала Юкка
1:1
45' Гол
Зардес Гьяси
52' Желтая карточка
Корралес Хорхе
55' Желтая карточка
Бинкс Луис
1:2
73' Пенальти
Кркич Боян
86'
13
Тарбелл
Эндрю
25
Аффул
Харрисон
4
Менса
Джонатан
3
Уильямс
Джош
19
Валенсуэла
Мильтон
8
Artur
Moraes
III
21
Моррис
Эйдан
12
Диас
Луис
III
7
Сантуш
Педру
34
Мохтар
Юнес
11
Зардес
Гьяси
23
Диоп
Клемент
15
Бро-Гийяр
Закари
7
Фанни
Род
5
Бинкс
Луис
22
Райтала
Юкка
26
Корралес
Хорхе
6
Пьетт
Самуэль
2
Ваньяма
Виктор
14
Сейдич
Амар
21
Лаппалайнен
Ласси
9
Кркич
Боян
Коламбус Кру
4-2-3-1
Монреаль Импакт
5-3-2

Бомбардиры внутри турнира

Коламбус Кру
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Зардес Гьяси 9 0.64
2. Сантуш Педру 4 0.29
3. Селараян Лукас 4 0.29
4. Мохтар Юнес 3 0.21
5. Этьенн Дерик 1 0.07
6. Нэйджби Дарлингтон 1 0.07
7. Эйлаш Фатей 1 0.07
8. Валенсуэла Мильтон 0 0
9. Хименес Эктор 0 0
10. Artur Moraes III 0 0
11. Диас Луис III 0 0
Монреаль Импакт
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Киото Ромель 5 0.36
2. Тайдер Сафир 4 (3) 0.29
3. Лаппалайнен Ласси 4 0.29
4. Кркич Боян 2 (1) 0.14
5. Ваньяма Виктор 1 0.07
6. Пьетт Самуэль 1 0.07
7. Урути Максимлиано 1 0.07
8. Оквонкво Орджи 1 0.07
9. Камашо Руди 1 0.07
10. Масьель Эмануэль 0 0

Карточки

Коламбус Кру
# Игрок      
1. Менса Джонатан 3 0
2. Аффул Харрисон 3 0
3. Ром Элой 2 0
4. Сантуш Педру 2 0
5. Валенсуэла Мильтон 2 0
6. Artur Moraes III 2 0
7. Диас Луис III 2 0
8. Мохтар Юнес 1 0
9. Хименес Эктор 1 0
10. Селараян Лукас 1 0
11. Зардес Гьяси 1 0
12. Уильямс Джош 1 0
13. Кейта Абубакар II 1 0
14. Моррис Эйдан 1 0
Монреаль Импакт
# Игрок      
1. Бинкс Луис 5 1
2. Камашо Руди 2 1
3. Масьель Эмануэль 2 1
4. Киото Ромель 1 1
5. Ваньяма Виктор 2 0
6. Пьетт Самуэль 2 0
7. Джексон-Хэмел Энтони 2 0
8. Бро-Гийяр Закари 2 0
9. Райтала Юкка 1 0
10. Тайдер Сафир 1 0
11. Урути Максимлиано 1 0
12. Корралес Хорхе 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Коламбус Кру 0 22.73% (5) 4.55% (1) 31.82% (7) 22.73% (5) 18.18% (4)
 Монреаль Импакт 27.78% (5) 11.11% (2) 22.22% (4) 16.67% (3) 11.11% (2) 11.11% (2)

Предыдущие игры

Коламбус Кру Последние 20 матчей: + = -
Даллас 2:2 Коламбус Кру Торонто 3:1 Коламбус Кру Коламбус Кру 2:1 Миннесота Юнайтед Коламбус Кру 2:0 Нэшвилл
Чикаго Файр 2:2 Коламбус Кру Коламбус Кру 3:0 Цинциннати Коламбус Кру 1:0 Филадельфия Юнион Цинциннати 0:0 Коламбус Кру Нью-Йорк Сити 1:0 Коламбус Кру Коламбус Кру 3:0 Чикаго Файр Коламбус Кру 1:1 Миннесота Юнайтед Атланта Юнайтед 0:1 Коламбус Кру Коламбус Кру 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз Цинциннати 0:4 Коламбус Кру Сиэтл Саундерс 1:1 Коламбус Кру Коламбус Кру 1:0 Нью-Йорк Сити Торонто 1:0 Коламбус Кру Коламбус Кру 2:0 Филадельфия Юнион Ванкувер Уайткэпс 1:1 Коламбус Кру Атланта Юнайтед 1:3 Коламбус Кру
Монреаль Импакт Последние 20 матчей: + = -
Монреаль Импакт 2:2 Чикаго Файр Нью-Йорк Ред Буллз 4:1 Монреаль Импакт Нью-Инглэнд Революшн 3:1 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 1:4 Филадельфия Юнион
Ванкувер Уайткэпс 3:1 Монреаль Импакт Ванкувер Уайткэпс 2:4 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 1:2 Торонто Торонто 0:1 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 0:1 Торонто Монреаль Импакт 2:0 Ванкувер Уайткэпс Орландо Сити 1:0 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 1:0 Ди Си Юнайтед Монреаль Импакт 3:4 Торонто Монреаль Импакт 0:1 Нью-Инглэнд Революшн Монреаль Импакт 1:2 Олимпия Тегусигальпа Даллас 2:2 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 2:1 Нью-Инглэнд Революшн Монреаль Импакт 0:0 Саприсса Саприсса 2:2 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 3:0 Нью-Йорк Ред Буллз

Последние игры между собой

Коламбус Кру: победы: 10, ничьи: 3, поражения: 7
Монреаль Импакт: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 10
Коламбус Кру 2:1 Монреаль Импакт МЛС Монреаль Импакт 1:0 Коламбус Кру МЛС Монреаль Импакт 3:0 Коламбус Кру МЛС Коламбус Кру 3:2 Монреаль Импакт МЛС
Коламбус Кру 4:1 Монреаль Импакт МЛС Монреаль Импакт 2:3 Коламбус Кру МЛС Коламбус Кру 0:0 Монреаль Импакт МЛС Коламбус Кру 4:4 Монреаль Импакт МЛС Монреаль Импакт 2:0 Коламбус Кру МЛС Коламбус Кру 3:1 Монреаль Импакт МЛС Монреаль Импакт 2:1 Коламбус Кру МЛС Монреаль Импакт 3:0 Коламбус Кру МЛС Коламбус Кру 1:2 Монреаль Импакт МЛС Коламбус Кру 2:0 Монреаль Импакт МЛС Монреаль Импакт 2:0 Коламбус Кру МЛС Коламбус Кру 2:1 Монреаль Импакт МЛС Монреаль Импакт 1:2 Коламбус Кру МЛС Коламбус Кру 2:0 Монреаль Импакт МЛС Монреаль Импакт 1:1 Коламбус Кру МЛС Коламбус Кру 2:1 Монреаль Импакт МЛС

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Орландо Сити Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Филадельфия Юнион 2:0 Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
3. Нью-Йорк Сити 1:1 Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3
4. Интер Майами Заявка 3 0 0 3 2 - 5 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Сиэтл Саундерс Заявка 3 1 1 1 4 - 2 4
3. Ванкувер Уайткэпс Заявка 3 1 0 2 5 - 7 3
4. Чикаго Файр 0:0 Заявка 3 1 0 2 2 - 5 3

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Торонто 1:0 Заявка 3 1 2 0 6 - 5 5
2. Нью-Инглэнд Революшн 0:1 Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
3. Монреаль Импакт 2:1 Заявка 3 1 0 2 4 - 5 3
4. Ди Си Юнайтед 1:1 Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Канзас-Сити 0:0 Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
2. Миннесота Юнайтед Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
3. Реал Солт-Лейк Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
4. Колорадо Рэпидс Заявка 3 0 1 2 4 - 7 1

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Коламбус Кру 1:2 Заявка 3 3 0 0 7 - 0 9
2. Цинциннати 0:2 Заявка 3 2 0 1 3 - 4 6
3. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 3 1 0 2 1 - 4 3
4. Атланта Юнайтед Заявка 3 0 0 3 0 - 3 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Портленд Тимберс Заявка 3 2 1 0 6 - 4 7
2. Лос-Анджелес Заявка 3 1 2 0 11 - 7 5
3. Хьюстон Динамо 1:0 Заявка 3 0 2 1 5 - 6 2
4. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 3 0 1 2 4 - 9 1
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • Описание гола
    45'
    Г О О О О Л - Зардес Гьяси бьет в цель!
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    42'
    Райтала Юкка получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    25'
    Аффул Харрисон получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    24'
    Г О О О О Л - Лаппалайнен Ласси бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Mapfre Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Коламбус Кру
Ничья
Монреаль Импакт
2.16
4.50
7.40
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
2.35 2.15 5.80
13.00 3.50 1.40
1.53 4.50 5.65
24.01 4.26 1.29

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
10.00 1.03 12.00 1.02 7.00 1.08 3.65 1.23 3.30 1.30 2.07 1.71 1.89 1.91 1.77 1.97 1.28 3.45 1.10 6.25 1.08 6.80 1.04 9.00
16.00 1.01 14.75 1.02 5.15 1.17 4.15 1.24 2.53 1.58 1.94 1.88 1.60 2.38 1.32 3.45 1.24 4.15 1.10 7.20
6.28 1.14 2.80 1.47 2.38 1.62 2.77 1.47 2.86 1.45 2.37 1.63 1.88 2.01 1.55 2.53 1.54 2.58 1.31 3.62 1.38 3.18 1.24 4.23
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.42 1.52 2.37 1.60 1.37 2.95 1.20 4.20 1.02 11.00
3.76 1.27 2.53 1.52 1.64 2.26 1.25 3.95 1.17 5.10
2.06 1.82 1.69 2.24 1.33 3.48 1.84 2.05 1.58 2.48 1.40 3.13
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.45 1.28 1.93 1.81 1.45 2.65 1.28 3.45
5.15 1.17 3.68 1.28 2.00 1.81 1.50 2.59 1.31 3.45

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.23 3.90
Букмекер Да Нет
6.25 1.10
Букмекер Да Нет
3.20 1.37
Где смотреть матч Коламбус Кру 1:2 Монреаль Импакт онлайн

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