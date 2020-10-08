Коламбус Кру
1:2
Второй тайм: 86'
Стадион: Мэйпфре
Монреаль Импакт
0:1
24' ГолЛаппалайнен Ласси
25' Желтая карточкаАффул Харрисон
42' Желтая карточкаРайтала Юкка
1:1
45' ГолЗардес Гьяси
52' Желтая карточкаКорралес Хорхе
55' Желтая карточкаБинкс Луис
1:2
73' ПенальтиКркич Боян
21
Моррис
Эйдан
34
Мохтар
Юнес
11
Зардес
Гьяси
23
Диоп
Клемент
22
Райтала
Юкка
14
Сейдич
Амар
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Моррис ЭйданПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
34 Мохтар ЮнесПолузащитник
-
11 Зардес ГьясиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Этьенн ДерикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Caleb Porter
- Основной состав
-
23 Диоп КлементВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Райтала ЮккаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Сейдич АмарПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
28 Шоме ШамитЗащитник
- Защитник
-
24 Яо КарифаЗащитник
-
17 Табла БаллуПолузащитник
-
27 Бейя КлеманПолузащитник
- Полузащитник
-
13 Тойе МейсонНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Анри Тьерри
Ход матча
24'
25'
42'
45'
1:1
52'
55'
73'
1:2
85'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Зардес Гьяси
|9
|0.64
|2.
|Сантуш Педру
|4
|0.29
|3.
|Селараян Лукас
|4
|0.29
|4.
|Мохтар Юнес
|3
|0.21
|5.
|Этьенн Дерик
|1
|0.07
|6.
|Нэйджби Дарлингтон
|1
|0.07
|7.
|Эйлаш Фатей
|1
|0.07
|8.
|Валенсуэла Мильтон
|0
|0
|9.
|Хименес Эктор
|0
|0
|10.
|Artur Moraes III
|0
|0
|11.
|Диас Луис III
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Киото Ромель
|5
|0.36
|2.
|Тайдер Сафир
|4 (3)
|0.29
|3.
|Лаппалайнен Ласси
|4
|0.29
|4.
|Кркич Боян
|2 (1)
|0.14
|5.
|Ваньяма Виктор
|1
|0.07
|6.
|Пьетт Самуэль
|1
|0.07
|7.
|Урути Максимлиано
|1
|0.07
|8.
|Оквонкво Орджи
|1
|0.07
|9.
|Камашо Руди
|1
|0.07
|10.
|Масьель Эмануэль
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Менса Джонатан
|3
|0
|2.
|Аффул Харрисон
|3
|0
|3.
|Ром Элой
|2
|0
|4.
|Сантуш Педру
|2
|0
|5.
|Валенсуэла Мильтон
|2
|0
|6.
|Artur Moraes III
|2
|0
|7.
|Диас Луис III
|2
|0
|8.
|Мохтар Юнес
|1
|0
|9.
|Хименес Эктор
|1
|0
|10.
|Селараян Лукас
|1
|0
|11.
|Зардес Гьяси
|1
|0
|12.
|Уильямс Джош
|1
|0
|13.
|Кейта Абубакар II
|1
|0
|14.
|Моррис Эйдан
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Бинкс Луис
|5
|1
|2.
|Камашо Руди
|2
|1
|3.
|Масьель Эмануэль
|2
|1
|4.
|Киото Ромель
|1
|1
|5.
|Ваньяма Виктор
|2
|0
|6.
|Пьетт Самуэль
|2
|0
|7.
|Джексон-Хэмел Энтони
|2
|0
|8.
|Бро-Гийяр Закари
|2
|0
|9.
|Райтала Юкка
|1
|0
|10.
|Тайдер Сафир
|1
|0
|11.
|Урути Максимлиано
|1
|0
|12.
|Корралес Хорхе
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Коламбус Кру
|0
|22.73% (5)
|4.55% (1)
|31.82% (7)
|22.73% (5)
|18.18% (4)
|Монреаль Импакт
|27.78% (5)
|11.11% (2)
|22.22% (4)
|16.67% (3)
|11.11% (2)
|11.11% (2)
Предыдущие игры
Коламбус Кру Последние 20 матчей: + = -Даллас 2:2 Коламбус Кру Торонто 3:1 Коламбус Кру Коламбус Кру 2:1 Миннесота Юнайтед Коламбус Кру 2:0 Нэшвилл
Чикаго Файр 2:2 Коламбус Кру Коламбус Кру 3:0 Цинциннати Коламбус Кру 1:0 Филадельфия Юнион Цинциннати 0:0 Коламбус Кру Нью-Йорк Сити 1:0 Коламбус Кру Коламбус Кру 3:0 Чикаго Файр Коламбус Кру 1:1 Миннесота Юнайтед Атланта Юнайтед 0:1 Коламбус Кру Коламбус Кру 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз Цинциннати 0:4 Коламбус Кру Сиэтл Саундерс 1:1 Коламбус Кру Коламбус Кру 1:0 Нью-Йорк Сити Торонто 1:0 Коламбус Кру Коламбус Кру 2:0 Филадельфия Юнион Ванкувер Уайткэпс 1:1 Коламбус Кру Атланта Юнайтед 1:3 Коламбус Кру
Монреаль Импакт Последние 20 матчей: + = -Монреаль Импакт 2:2 Чикаго Файр Нью-Йорк Ред Буллз 4:1 Монреаль Импакт Нью-Инглэнд Революшн 3:1 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 1:4 Филадельфия Юнион
Ванкувер Уайткэпс 3:1 Монреаль Импакт Ванкувер Уайткэпс 2:4 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 1:2 Торонто Торонто 0:1 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 0:1 Торонто Монреаль Импакт 2:0 Ванкувер Уайткэпс Орландо Сити 1:0 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 1:0 Ди Си Юнайтед Монреаль Импакт 3:4 Торонто Монреаль Импакт 0:1 Нью-Инглэнд Революшн Монреаль Импакт 1:2 Олимпия Тегусигальпа Даллас 2:2 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 2:1 Нью-Инглэнд Революшн Монреаль Импакт 0:0 Саприсса Саприсса 2:2 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 3:0 Нью-Йорк Ред Буллз
Последние игры между собой
Коламбус Кру: победы: 10, ничьи: 3, поражения: 7
Монреаль Импакт: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 10
Коламбус Кру 4:1 Монреаль Импакт МЛС Монреаль Импакт 2:3 Коламбус Кру МЛС Коламбус Кру 0:0 Монреаль Импакт МЛС Коламбус Кру 4:4 Монреаль Импакт МЛС Монреаль Импакт 2:0 Коламбус Кру МЛС Коламбус Кру 3:1 Монреаль Импакт МЛС Монреаль Импакт 2:1 Коламбус Кру МЛС Монреаль Импакт 3:0 Коламбус Кру МЛС Коламбус Кру 1:2 Монреаль Импакт МЛС Коламбус Кру 2:0 Монреаль Импакт МЛС Монреаль Импакт 2:0 Коламбус Кру МЛС Коламбус Кру 2:1 Монреаль Импакт МЛС Монреаль Импакт 1:2 Коламбус Кру МЛС Коламбус Кру 2:0 Монреаль Импакт МЛС Монреаль Импакт 1:1 Коламбус Кру МЛС Коламбус Кру 2:1 Монреаль Импакт МЛС
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Орландо Сити
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|Филадельфия Юнион
|2:0 Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|3.
|Нью-Йорк Сити
|1:1 Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|4.
|Интер Майами
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 5
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 2
|4
|3.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 7
|3
|4.
|Чикаго Файр
|0:0 Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Торонто
|1:0 Заявка
|3
|1
|2
|0
|6 - 5
|5
|2.
|Нью-Инглэнд Революшн
|0:1 Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|3.
|Монреаль Импакт
|2:1 Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|4.
|Ди Си Юнайтед
|1:1 Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Канзас-Сити
|0:0 Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|2.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|3.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|4.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 7
|1
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Коламбус Кру
|1:2 Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 0
|9
|2.
|Цинциннати
|0:2 Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 4
|6
|3.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 4
|3
|4.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 3
|0
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|2.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|11 - 7
|5
|3.
|Хьюстон Динамо
|1:0 Заявка
|3
|0
|2
|1
|5 - 6
|2
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 9
|1
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|10.00
|1.03
|12.00
|1.02
|7.00
|1.08
|—
|—
|3.65
|1.23
|—
|—
|3.30
|1.30
|2.07
|1.71
|1.89
|1.91
|—
|—
|1.77
|1.97
|—
|—
|1.28
|3.45
|1.10
|6.25
|1.08
|6.80
|1.04
|9.00
|16.00
|1.01
|14.75
|1.02
|5.15
|1.17
|—
|—
|4.15
|1.24
|—
|—
|2.53
|1.58
|—
|—
|1.94
|1.88
|—
|—
|1.60
|2.38
|—
|—
|1.32
|3.45
|1.24
|4.15
|1.10
|7.20
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|6.28
|1.14
|2.80
|1.47
|2.38
|1.62
|2.77
|1.47
|2.86
|1.45
|2.37
|1.63
|1.88
|2.01
|1.55
|2.53
|1.54
|2.58
|1.31
|3.62
|1.38
|3.18
|1.24
|4.23
|—
|—
|—
|—