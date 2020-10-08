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Филадельфия Юнион
3:0
Конец матча

Стадион:
Цинциннати
0'
40' Желтая карточка
Бедойя Алехандро
1:0
59' Гол
Илсиньо Перейра
66' Желтая карточка
Маккензи Марк
2:0
73' Гол
Бедойя Алехандро
3:0
80' Гол
Эллиотт Джек
90' Желтая карточка
Мбезо Оливье
90'+4
18
Блэйк
Андре
15
Мбезо
Оливье
5
Глеснес
Якоб
4
Маккензи
Марк
27
Вагнер
Кай
11
Бедойя
Алехандро
10
Монтейру
Жамиру
22
Ааронсон
Бренден
21
Фонтана
Энтони
17
Сантос
Сержио
II
23
Пржибылко
Каспер
22
Тытонь
Пшемыслав
17
Депланье
Матье
23
Ван
дер
Верфф
Майкел
2
Уостон
Кендаль
4
Гарса
Грег
24
Амайя
Фрэнки
6
Медунянин
Харис
8
Крус
Аллан
36
Гайаю
Джозеф-Клод
10
Локадия
Юрген
7
Кубо
Юя
Филадельфия Юнион
4-2-3-1
Цинциннати
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Филадельфия Юнион
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Пржибылко Каспер 7 0.5
2. Фонтана Энтони 4 0.29
3. Ааронсон Бренден 3 0.21
4. Бедойя Алехандро 3 0.21
5. Илсиньо Перейра 3 0.21
6. Сантос Сержио II 2 0.14
7. Реал Мэттью 1 0.07
8. Эллиотт Джек 1 0.07
9. Вагнер Кай 1 0.07
10. Вутен Эндрю 0 0
11. Гэддис Рэймон 0 0
12. Мартинес Хосе Андрес 0 0
13. Монтейру Жамиру 0 0
14. Маккензи Марк 0 0
Цинциннати
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Медунянин Харис 1 0.07
2. Кубо Юя 1 0.07
3. Васкес Брэндон 1 0.07
4. Амайя Фрэнки 1 0.07
5. Регаттен Адриен 0 0

Карточки

Филадельфия Юнион
# Игрок      
1. Бедойя Алехандро 5 0
2. Мартинес Хосе Андрес 5 0
3. Монтейру Жамиру 4 0
4. Маккензи Марк 3 0
5. Глеснес Якоб 2 0
6. Гэддис Рэймон 2 0
7. Мбезо Оливье 2 0
8. Илсиньо Перейра 1 0
9. Пржибылко Каспер 1 0
10. Кривэлл Уоррен 1 0
11. Блэйк Андре 1 0
12. Эллиотт Джек 1 0
13. Фонтана Энтони 1 0
14. Сантос Сержио II 1 0
Цинциннати
# Игрок      
1. Депланье Матье 6 0
2. Амайя Фрэнки 5 0
3. Уостон Кендаль 4 0
4. Станко Калеб 3 0
5. Медунянин Харис 2 0
6. Ван дер Верфф Майкел 2 0
7. Гайаю Джозеф-Клод 2 0
8. Петтерссон Том 1 0
9. Кубо Юя 1 0
10. Эйлаш Фатей 1 0
11. Крус Аллан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Филадельфия Юнион 12% (3) 16% (4) 12% (3) 8% (2) 36% (9) 16% (4)
 Цинциннати 0 0 25% (1) 0 25% (1) 50% (2)

Предыдущие игры

Филадельфия Юнион Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Торонто 2:1 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 3:0 Интер Майами Цинциннати 0:0 Филадельфия Юнион Монреаль Импакт 1:4 Филадельфия Юнион
Филадельфия Юнион 2:1 Нью-Инглэнд Революшн Нью-Йорк Ред Буллз 0:3 Филадельфия Юнион Коламбус Кру 1:0 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 4:1 Ди Си Юнайтед Филадельфия Юнион 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 1:2 Портленд Тимберс Филадельфия Юнион 3:1 Спортинг Канзас-Сити Филадельфия Юнион 1:0 Нью-Инглэнд Революшн Филадельфия Юнион 1:1 Орландо Сити Филадельфия Юнион 2:1 Интер Майами Нью-Йорк Сити 0:1 Филадельфия Юнион Лос-Анджелес 3:3 Филадельфия Юнион Даллас 2:0 Филадельфия Юнион Атланта Юнайтед 2:0 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 4:3 Нью-Йорк Ред Буллз
Цинциннати Последние 20 матчей: +3 =7 -10
Миннесота Юнайтед 2:0 Цинциннати Нью-Йорк Сити 4:0 Цинциннати Цинциннати 0:0 Филадельфия Юнион Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Цинциннати
Нью-Йорк Сити 2:1 Цинциннати Коламбус Кру 3:0 Цинциннати Цинциннати 0:0 Чикаго Файр Цинциннати 0:0 Коламбус Кру Чикаго Файр 3:0 Цинциннати Цинциннати 0:0 Ди Си Юнайтед Портленд Тимберс 1:1 Цинциннати Цинциннати 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз Атланта Юнайтед 0:1 Цинциннати Цинциннати 0:4 Коламбус Кру Атланта Юнайтед 2:1 Цинциннати Нью-Йорк Ред Буллз 3:2 Цинциннати Ди Си Юнайтед 0:0 Цинциннати Цинциннати 1:1 Орландо Сити Цинциннати 0:0 Чикаго Файр Цинциннати 0:2 Атланта Юнайтед

Последние игры между собой

Филадельфия Юнион: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 0
Цинциннати: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 2
Цинциннати 0:0 Филадельфия Юнион МЛС Филадельфия Юнион 2:0 Цинциннати МЛС Цинциннати 0:2 Филадельфия Юнион МЛС

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Орландо Сити Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Филадельфия Юнион Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
3. Нью-Йорк Сити Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3
4. Интер Майами Заявка 3 0 0 3 2 - 5 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Сиэтл Саундерс Заявка 3 1 1 1 4 - 2 4
3. Ванкувер Уайткэпс Заявка 3 1 0 2 5 - 7 3
4. Чикаго Файр Заявка 3 1 0 2 2 - 5 3

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Торонто Заявка 3 1 2 0 6 - 5 5
2. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
3. Монреаль Импакт Заявка 3 1 0 2 4 - 5 3
4. Ди Си Юнайтед Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Канзас-Сити Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
2. Миннесота Юнайтед Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
3. Реал Солт-Лейк Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
4. Колорадо Рэпидс Заявка 3 0 1 2 4 - 7 1

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Коламбус Кру Заявка 3 3 0 0 7 - 0 9
2. Цинциннати Заявка 3 2 0 1 3 - 4 6
3. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 3 1 0 2 1 - 4 3
4. Атланта Юнайтед Заявка 3 0 0 3 0 - 3 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Портленд Тимберс Заявка 3 2 1 0 6 - 4 7
2. Лос-Анджелес Заявка 3 1 2 0 11 - 7 5
3. Хьюстон Динамо Заявка 3 0 2 1 5 - 6 2
4. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 3 0 1 2 4 - 9 1
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    40'
    Бедойя Алехандро получил желтую карточку от судьи
  • 30'
    Гарса Грег уходит с поля. Бейли Зико выходит вместо него
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Subaru Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
0.00 0.00 0.00
2.31 2.20 4.80
1.66 3.88 5.40
1.22 5.42 26.08

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
2.90 1.38 8.50 1.05 1.42 2.75 2.65 1.44 2.17 1.69 1.60 2.25 1.72 2.12 1.48 2.65 1.07 7.50 1.14 5.40 1.05 8.50 1.02 11.00 1.02 11.00
11.00 1.05 9.30 1.06 3.52 1.31 2.72 1.47 1.93 1.96 1.49 2.66 1.34 3.32 1.15 5.70 1.12 6.45 1.03 12.50
4.01 1.26 3.39 1.34 2.77 1.48 2.05 1.83 2.46 1.58 2.02 1.86 1.56 2.51 1.37 3.21 1.20 4.87 1.72 2.21 1.52 2.67 1.49 2.74 1.44 2.90 1.25 4.17 1.12 6.74
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
1.25 3.75 1.97 1.84 1.18 4.50 1.12 5.70 1.02 11.00
3.00 1.39 1.98 1.83 1.44 2.79 1.15 5.40 1.10 6.70
1.84 2.04 1.52 2.62 1.21 4.59 1.60 2.44 1.43 2.97 1.34 3.41
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.65 1.44 1.68 2.08 1.28 3.40
3.85 1.26 2.68 1.47 1.69 2.17 1.28 3.68 1.18 4.80

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
4.00 1.22
Букмекер Да Нет
7.50 1.07
Букмекер Да Нет
3.45 1.27
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