Филадельфия Юнион
3:0
Конец матча
Стадион: Subaru Park
Цинциннати
40' Желтая карточкаБедойя Алехандро
1:0
59' ГолИлсиньо Перейра
66' Желтая карточкаМаккензи Марк
2:0
73' ГолБедойя Алехандро
3:0
80' ГолЭллиотт Джек
90' Желтая карточкаМбезо Оливье
18
Блэйк
Андре
15
Мбезо
Оливье
27
Вагнер
Кай
24
Амайя
Фрэнки
7
Кубо
Юя
- Основной состав
-
18 Блэйк АндреВратарь
-
15 Мбезо ОливьеЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Вагнер КайЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Бендик ДжоВратарь
-
24 Оравец МатейЗащитник
-
32 Реал МэттьюЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Нгалина МишиНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Jim Curtin
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Амайя ФрэнкиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
7 Кубо ЮяНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
18 Ричи СпенсерВратарь
-
16 Бейли ЗикоЗащитник
- Защитник
-
33 Станко КалебПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Yoann Damet
Ход матча
30'
40'
59'
1:0
66'
73'
80'
3:0
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Пржибылко Каспер
|7
|0.5
|2.
|Фонтана Энтони
|4
|0.29
|3.
|Ааронсон Бренден
|3
|0.21
|4.
|Бедойя Алехандро
|3
|0.21
|5.
|Илсиньо Перейра
|3
|0.21
|6.
|Сантос Сержио II
|2
|0.14
|7.
|Реал Мэттью
|1
|0.07
|8.
|Эллиотт Джек
|1
|0.07
|9.
|Вагнер Кай
|1
|0.07
|10.
|Вутен Эндрю
|0
|0
|11.
|Гэддис Рэймон
|0
|0
|12.
|Мартинес Хосе Андрес
|0
|0
|13.
|Монтейру Жамиру
|0
|0
|14.
|Маккензи Марк
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Медунянин Харис
|1
|0.07
|2.
|Кубо Юя
|1
|0.07
|3.
|Васкес Брэндон
|1
|0.07
|4.
|Амайя Фрэнки
|1
|0.07
|5.
|Регаттен Адриен
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Бедойя Алехандро
|5
|0
|2.
|Мартинес Хосе Андрес
|5
|0
|3.
|Монтейру Жамиру
|4
|0
|4.
|Маккензи Марк
|3
|0
|5.
|Глеснес Якоб
|2
|0
|6.
|Гэддис Рэймон
|2
|0
|7.
|Мбезо Оливье
|2
|0
|8.
|Илсиньо Перейра
|1
|0
|9.
|Пржибылко Каспер
|1
|0
|10.
|Кривэлл Уоррен
|1
|0
|11.
|Блэйк Андре
|1
|0
|12.
|Эллиотт Джек
|1
|0
|13.
|Фонтана Энтони
|1
|0
|14.
|Сантос Сержио II
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Депланье Матье
|6
|0
|2.
|Амайя Фрэнки
|5
|0
|3.
|Уостон Кендаль
|4
|0
|4.
|Станко Калеб
|3
|0
|5.
|Медунянин Харис
|2
|0
|6.
|Ван дер Верфф Майкел
|2
|0
|7.
|Гайаю Джозеф-Клод
|2
|0
|8.
|Петтерссон Том
|1
|0
|9.
|Кубо Юя
|1
|0
|10.
|Эйлаш Фатей
|1
|0
|11.
|Крус Аллан
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Филадельфия Юнион
|12% (3)
|16% (4)
|12% (3)
|8% (2)
|36% (9)
|16% (4)
|Цинциннати
|0
|0
|25% (1)
|0
|25% (1)
|50% (2)
Предыдущие игры
Филадельфия Юнион Последние 20 матчей: +11 =4 -5Торонто 2:1 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 3:0 Интер Майами Цинциннати 0:0 Филадельфия Юнион Монреаль Импакт 1:4 Филадельфия Юнион
Филадельфия Юнион 2:1 Нью-Инглэнд Революшн Нью-Йорк Ред Буллз 0:3 Филадельфия Юнион Коламбус Кру 1:0 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 4:1 Ди Си Юнайтед Филадельфия Юнион 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 1:2 Портленд Тимберс Филадельфия Юнион 3:1 Спортинг Канзас-Сити Филадельфия Юнион 1:0 Нью-Инглэнд Революшн Филадельфия Юнион 1:1 Орландо Сити Филадельфия Юнион 2:1 Интер Майами Нью-Йорк Сити 0:1 Филадельфия Юнион Лос-Анджелес 3:3 Филадельфия Юнион Даллас 2:0 Филадельфия Юнион Атланта Юнайтед 2:0 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 4:3 Нью-Йорк Ред Буллз
Цинциннати Последние 20 матчей: +3 =7 -10Миннесота Юнайтед 2:0 Цинциннати Нью-Йорк Сити 4:0 Цинциннати Цинциннати 0:0 Филадельфия Юнион Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Цинциннати
Нью-Йорк Сити 2:1 Цинциннати Коламбус Кру 3:0 Цинциннати Цинциннати 0:0 Чикаго Файр Цинциннати 0:0 Коламбус Кру Чикаго Файр 3:0 Цинциннати Цинциннати 0:0 Ди Си Юнайтед Портленд Тимберс 1:1 Цинциннати Цинциннати 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз Атланта Юнайтед 0:1 Цинциннати Цинциннати 0:4 Коламбус Кру Атланта Юнайтед 2:1 Цинциннати Нью-Йорк Ред Буллз 3:2 Цинциннати Ди Си Юнайтед 0:0 Цинциннати Цинциннати 1:1 Орландо Сити Цинциннати 0:0 Чикаго Файр Цинциннати 0:2 Атланта Юнайтед
Последние игры между собой
Филадельфия Юнион: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 0
Цинциннати: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 2
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Орландо Сити
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|3.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|4.
|Интер Майами
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 5
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 2
|4
|3.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 7
|3
|4.
|Чикаго Файр
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Торонто
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|6 - 5
|5
|2.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|3.
|Монреаль Импакт
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|4.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|2.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|3.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|4.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 7
|1
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Коламбус Кру
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 0
|9
|2.
|Цинциннати
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 4
|6
|3.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 4
|3
|4.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 3
|0
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|2.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|11 - 7
|5
|3.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|5 - 6
|2
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 9
|1
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|2.90
|1.38
|—
|—
|8.50
|1.05
|—
|—
|1.42
|2.75
|—
|—
|2.65
|1.44
|2.17
|1.69
|1.60
|2.25
|1.72
|2.12
|1.48
|2.65
|—
|—
|1.07
|7.50
|—
|—
|1.14
|5.40
|1.05
|8.50
|1.02
|11.00
|1.02
|11.00
|11.00
|1.05
|—
|—
|9.30
|1.06
|—
|—
|3.52
|1.31
|—
|—
|2.72
|1.47
|—
|—
|1.93
|1.96
|—
|—
|1.49
|2.66
|—
|—
|1.34
|3.32
|—
|—
|1.15
|5.70
|1.12
|6.45
|1.03
|12.50
|—
|—
|4.01
|1.26
|3.39
|1.34
|2.77
|1.48
|2.05
|1.83
|2.46
|1.58
|2.02
|1.86
|1.56
|2.51
|1.37
|3.21
|1.20
|4.87
|1.72
|2.21
|1.52
|2.67
|1.49
|2.74
|1.44
|2.90
|1.25
|4.17
|—
|—
|1.12
|6.74
|—
|—
|—
|—