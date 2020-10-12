Цинциннати
0:1
Конец матча
Стадион: Nippert Stadium
Торонто
9' Желтая карточкаГонсалес Омар
21' Желтая карточкаОсорио Джонатан
0:1
29' ГолМаллинс Патрик
66' Желтая карточкаГутман Эндрю
67' Желтая карточкаХагглунд Ник
72' Желтая карточкаСиман Лоран
24
Амайя
Фрэнки
14
Хагглунд
Ник
7
Кубо
Юя
22
Ларьи
Ричи
96
Ауро
Альваро
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Амайя ФрэнкиЗащитник
- Защитник
-
14 Хагглунд НикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
7 Кубо ЮяПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
18 Ричи СпенсерВратарь
-
16 Бейли ЗикоЗащитник
-
33 Станко КалебПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Де Йонг СимПолузащитник
-
96 Гутман ЭндрюПолузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Yoann Damet
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Ларьи РичиЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
96 Ауро АльвароЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
90 Сильва КевинВратарь
- Защитник
-
26 Симан ЛоранЗащитник
- Полузащитник
-
18 Делеон НикПолузащитник
- Полузащитник
-
31 Тсубаса ЭндоПолузащитник
- Нападающий
-
20 Акинола АйоНападающий
-
Главный тренер: Вэнни Грег
Ход матча
21'
29'
0:1
66'
67'
72'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Медунянин Харис
|1
|0.07
|2.
|Кубо Юя
|1
|0.07
|3.
|Васкес Брэндон
|1
|0.07
|4.
|Амайя Фрэнки
|1
|0.07
|5.
|Регаттен Адриен
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Акинола Айо
|8
|0.53
|2.
|Посуэло Алехандро
|6 (2)
|0.4
|3.
|Пьятти Пабло
|3
|0.2
|4.
|Ларьи Ричи
|3
|0.2
|5.
|Алтидор Жози
|2
|0.13
|6.
|Делеон Ник
|1
|0.07
|7.
|Осорио Джонатан
|1
|0.07
|8.
|Маллинс Патрик
|1
|0.07
|9.
|Дельгадо Марко
|0
|0
|10.
|Галлахер Тони
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Депланье Матье
|6
|0
|2.
|Амайя Фрэнки
|5
|0
|3.
|Уостон Кендаль
|4
|0
|4.
|Станко Калеб
|3
|0
|5.
|Медунянин Харис
|2
|0
|6.
|Ван дер Верфф Майкел
|2
|0
|7.
|Гайаю Джозеф-Клод
|2
|0
|8.
|Петтерссон Том
|1
|0
|9.
|Кубо Юя
|1
|0
|10.
|Хагглунд Ник
|1
|0
|11.
|Эйлаш Фатей
|1
|0
|12.
|Крус Аллан
|1
|0
|13.
|Гутман Эндрю
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Пьятти Пабло
|3
|0
|2.
|Посуэло Алехандро
|3
|0
|3.
|Ауро Альваро
|3
|0
|4.
|Симан Лоран
|2
|0
|5.
|Алтидор Жози
|2
|0
|6.
|Делеон Ник
|2
|0
|7.
|Ларьи Ричи
|2
|0
|8.
|Брэдли Майкл
|1
|0
|9.
|Гонсалес Омар
|1
|0
|10.
|Осорио Джонатан
|1
|0
|11.
|Дельгадо Марко
|1
|0
|12.
|Фрейзер Лайам
|1
|0
|13.
|Нельсон Джейден
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Цинциннати
|0
|0
|25% (1)
|0
|25% (1)
|50% (2)
|Торонто
|12% (3)
|24% (6)
|12% (3)
|24% (6)
|4% (1)
|24% (6)
Предыдущие игры
Цинциннати Последние 20 матчей: + = -Филадельфия Юнион 3:0 Цинциннати Миннесота Юнайтед 2:0 Цинциннати Нью-Йорк Сити 4:0 Цинциннати Цинциннати 0:0 Филадельфия Юнион
Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Цинциннати Нью-Йорк Сити 2:1 Цинциннати Коламбус Кру 3:0 Цинциннати Цинциннати 0:0 Чикаго Файр Цинциннати 0:0 Коламбус Кру Чикаго Файр 3:0 Цинциннати Цинциннати 0:0 Ди Си Юнайтед Портленд Тимберс 1:1 Цинциннати Цинциннати 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз Атланта Юнайтед 0:1 Цинциннати Цинциннати 0:4 Коламбус Кру Атланта Юнайтед 2:1 Цинциннати Нью-Йорк Ред Буллз 3:2 Цинциннати Ди Си Юнайтед 0:0 Цинциннати Цинциннати 1:1 Орландо Сити Цинциннати 0:0 Чикаго Файр
Торонто Последние 20 матчей: + = -Нью-Инглэнд Революшн 0:1 Торонто Торонто 2:1 Филадельфия Юнион Торонто 3:1 Коламбус Кру Нью-Йорк Сити 0:1 Торонто
Ди Си Юнайтед 2:2 Торонто Монреаль Импакт 1:2 Торонто Ванкувер Уайткэпс 3:2 Торонто Торонто 0:1 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 0:1 Торонто Торонто 1:0 Ванкувер Уайткэпс Торонто 3:0 Ванкувер Уайткэпс Торонто 1:3 Нью-Йорк Сити Торонто 0:0 Нью-Инглэнд Революшн Монреаль Импакт 3:4 Торонто Торонто 2:2 Ди Си Юнайтед Торонто 1:0 Нью-Йорк Сити Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Торонто Сиэтл Саундерс 3:1 Торонто Атланта Юнайтед 1:2 Торонто Нью-Йорк Сити 1:2 Торонто
Последние игры между собой
Цинциннати: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Торонто: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Орландо Сити
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|3.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|4.
|Интер Майами
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 5
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 2
|4
|3.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 7
|3
|4.
|Чикаго Файр
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Торонто
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|6 - 5
|5
|2.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|3.
|Монреаль Импакт
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|4.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|2.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|3.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|4.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 7
|1
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Коламбус Кру
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 0
|9
|2.
|Цинциннати
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 4
|6
|3.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 4
|3
|4.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 3
|0
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|2.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|11 - 7
|5
|3.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|5 - 6
|2
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 9
|1
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|10.75
|1.05
|9.10
|1.07
|3.68
|1.29
|—
|—
|2.83
|1.44
|—
|—
|2.00
|1.90
|—
|—
|1.53
|2.53
|—
|—
|1.36
|3.20
|1.16
|5.50
|1.12
|6.10
|1.04
|12.00
|6.79
|1.12
|—
|—
|1.34
|3.42
|1.18
|5.11
|1.59
|2.45
|1.40
|3.09
|1.29
|3.72
|1.61
|2.40
|1.36
|3.26
|1.50
|2.71
|1.23
|4.38
|—
|—
|1.13
|6.57
|—
|—