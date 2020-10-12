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Цинциннати
0:1
Конец матча

Стадион:
Торонто
0'
9' Желтая карточка
Гонсалес Омар
21' Желтая карточка
Осорио Джонатан
0:1
29' Гол
Маллинс Патрик
66' Желтая карточка
Гутман Эндрю
67' Желтая карточка
Хагглунд Ник
72' Желтая карточка
Симан Лоран
90'+9
22
Тытонь
Пшемыслав
12
Абдул-Салаам
Саад
23
Ван
дер
Верфф
Майкел
24
Амайя
Фрэнки
17
Депланье
Матье
14
Хагглунд
Ник
6
Медунянин
Харис
31
Alvaro
Barreal
7
Кубо
Юя
36
Гайаю
Джозеф-Клод
19
Васкес
Брэндон
16
Вестберг
Квентин
22
Ларьи
Ричи
44
Гонсалес
Омар
3
Завалета
Эрик
96
Ауро
Альваро
27
Фрейзер
Лайам
21
Осорио
Джонатан
8
Дельгадо
Марко
10
Посуэло
Алехандро
80
Нельсон
Джейден
13
Маллинс
Патрик
Цинциннати
4-2-3-1
Торонто
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Цинциннати
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Медунянин Харис 1 0.07
2. Кубо Юя 1 0.07
3. Васкес Брэндон 1 0.07
4. Амайя Фрэнки 1 0.07
5. Регаттен Адриен 0 0
Торонто
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Акинола Айо 8 0.53
2. Посуэло Алехандро 6 (2) 0.4
3. Пьятти Пабло 3 0.2
4. Ларьи Ричи 3 0.2
5. Алтидор Жози 2 0.13
6. Делеон Ник 1 0.07
7. Осорио Джонатан 1 0.07
8. Маллинс Патрик 1 0.07
9. Дельгадо Марко 0 0
10. Галлахер Тони 0 0

Карточки

Цинциннати
# Игрок      
1. Депланье Матье 6 0
2. Амайя Фрэнки 5 0
3. Уостон Кендаль 4 0
4. Станко Калеб 3 0
5. Медунянин Харис 2 0
6. Ван дер Верфф Майкел 2 0
7. Гайаю Джозеф-Клод 2 0
8. Петтерссон Том 1 0
9. Кубо Юя 1 0
10. Хагглунд Ник 1 0
11. Эйлаш Фатей 1 0
12. Крус Аллан 1 0
13. Гутман Эндрю 1 0
Торонто
# Игрок      
1. Пьятти Пабло 3 0
2. Посуэло Алехандро 3 0
3. Ауро Альваро 3 0
4. Симан Лоран 2 0
5. Алтидор Жози 2 0
6. Делеон Ник 2 0
7. Ларьи Ричи 2 0
8. Брэдли Майкл 1 0
9. Гонсалес Омар 1 0
10. Осорио Джонатан 1 0
11. Дельгадо Марко 1 0
12. Фрейзер Лайам 1 0
13. Нельсон Джейден 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Цинциннати 0 0 25% (1) 0 25% (1) 50% (2)
 Торонто 12% (3) 24% (6) 12% (3) 24% (6) 4% (1) 24% (6)

Предыдущие игры

Цинциннати Последние 20 матчей: + = -
Филадельфия Юнион 3:0 Цинциннати Миннесота Юнайтед 2:0 Цинциннати Нью-Йорк Сити 4:0 Цинциннати Цинциннати 0:0 Филадельфия Юнион
Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Цинциннати Нью-Йорк Сити 2:1 Цинциннати Коламбус Кру 3:0 Цинциннати Цинциннати 0:0 Чикаго Файр Цинциннати 0:0 Коламбус Кру Чикаго Файр 3:0 Цинциннати Цинциннати 0:0 Ди Си Юнайтед Портленд Тимберс 1:1 Цинциннати Цинциннати 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз Атланта Юнайтед 0:1 Цинциннати Цинциннати 0:4 Коламбус Кру Атланта Юнайтед 2:1 Цинциннати Нью-Йорк Ред Буллз 3:2 Цинциннати Ди Си Юнайтед 0:0 Цинциннати Цинциннати 1:1 Орландо Сити Цинциннати 0:0 Чикаго Файр
Торонто Последние 20 матчей: + = -
Нью-Инглэнд Революшн 0:1 Торонто Торонто 2:1 Филадельфия Юнион Торонто 3:1 Коламбус Кру Нью-Йорк Сити 0:1 Торонто
Ди Си Юнайтед 2:2 Торонто Монреаль Импакт 1:2 Торонто Ванкувер Уайткэпс 3:2 Торонто Торонто 0:1 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 0:1 Торонто Торонто 1:0 Ванкувер Уайткэпс Торонто 3:0 Ванкувер Уайткэпс Торонто 1:3 Нью-Йорк Сити Торонто 0:0 Нью-Инглэнд Революшн Монреаль Импакт 3:4 Торонто Торонто 2:2 Ди Си Юнайтед Торонто 1:0 Нью-Йорк Сити Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Торонто Сиэтл Саундерс 3:1 Торонто Атланта Юнайтед 1:2 Торонто Нью-Йорк Сити 1:2 Торонто

Последние игры между собой

Цинциннати: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Торонто: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Цинциннати 1:5 Торонто МЛС Торонто 2:1 Цинциннати МЛС

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Орландо Сити Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Филадельфия Юнион Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
3. Нью-Йорк Сити Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3
4. Интер Майами Заявка 3 0 0 3 2 - 5 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Сиэтл Саундерс Заявка 3 1 1 1 4 - 2 4
3. Ванкувер Уайткэпс Заявка 3 1 0 2 5 - 7 3
4. Чикаго Файр Заявка 3 1 0 2 2 - 5 3

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Торонто Заявка 3 1 2 0 6 - 5 5
2. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
3. Монреаль Импакт Заявка 3 1 0 2 4 - 5 3
4. Ди Си Юнайтед Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Канзас-Сити Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
2. Миннесота Юнайтед Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
3. Реал Солт-Лейк Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
4. Колорадо Рэпидс Заявка 3 0 1 2 4 - 7 1

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Коламбус Кру Заявка 3 3 0 0 7 - 0 9
2. Цинциннати Заявка 3 2 0 1 3 - 4 6
3. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 3 1 0 2 1 - 4 3
4. Атланта Юнайтед Заявка 3 0 0 3 0 - 3 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Портленд Тимберс Заявка 3 2 1 0 6 - 4 7
2. Лос-Анджелес Заявка 3 1 2 0 11 - 7 5
3. Хьюстон Динамо Заявка 3 0 2 1 5 - 6 2
4. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 3 0 1 2 4 - 9 1
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Nippert Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
0.00 0.00 0.00
3.52 3.48 2.09
19.26 5.46 1.24

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
10.75 1.05 9.10 1.07 3.68 1.29 2.83 1.44 2.00 1.90 1.53 2.53 1.36 3.20 1.16 5.50 1.12 6.10 1.04 12.00
6.79 1.12 1.34 3.42 1.18 5.11 1.59 2.45 1.40 3.09 1.29 3.72 1.61 2.40 1.36 3.26 1.50 2.71 1.23 4.38 1.13 6.57
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.95 1.40 1.97 1.83 1.45 2.75 1.15 5.55 1.10 6.85
1.80 2.08 1.50 2.70 1.20 4.84 1.56 2.51 1.40 3.05
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.95 1.25 2.77 1.44 1.73 2.14 1.29 3.60 1.20 4.55
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