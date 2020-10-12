Филадельфия Юнион
2:1
Конец матча
Стадион: Subaru Park
Монреаль Импакт
1:0
39' ГолМонтейру Жамиру
2:0
48' ГолСантос Сержио II
55' Желтая карточкаПьетт Самуэль
58' Желтая карточкаМбезо Оливье
59' Желтая карточкаВаньяма Виктор
2:1
65' ГолСейдич Амар
71' Желтая карточкаКорралес Хорхе
76' Желтая карточкаБедойя Алехандро
90' Желтая карточкаРеал Мэттью
18
Блэйк
Андре
15
Мбезо
Оливье
27
Вагнер
Кай
23
Диоп
Клемент
14
Сейдич
Амар
13
Тойе
Мейсон
- Основной состав
-
18 Блэйк АндреВратарь
-
15 Мбезо ОливьеЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Вагнер КайЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Бендик ДжоВратарь
- Вратарь
-
32 Реал МэттьюЗащитник
-
24 Оравец МатейЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Нгалина МишиНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Jim Curtin
- Основной состав
-
23 Диоп КлементВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Сейдич АмарПолузащитник
-
13 Тойе МейсонНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
24 Яо КарифаЗащитник
- Защитник
-
28 Шоме ШамитЗащитник
-
27 Бейя КлеманПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Табла БаллуПолузащитник
-
30 Киото РомельНападающий
-
Главный тренер: Анри Тьерри
Ход матча
39'
48'
55'
58'
59'
65'
2:1
71'
76'
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Пржибылко Каспер
|7
|0.47
|2.
|Фонтана Энтони
|4
|0.27
|3.
|Илсиньо Перейра
|3
|0.2
|4.
|Ааронсон Бренден
|3
|0.2
|5.
|Бедойя Алехандро
|3
|0.2
|6.
|Сантос Сержио II
|3
|0.2
|7.
|Монтейру Жамиру
|1
|0.07
|8.
|Реал Мэттью
|1
|0.07
|9.
|Эллиотт Джек
|1
|0.07
|10.
|Вагнер Кай
|1
|0.07
|11.
|Вутен Эндрю
|0
|0
|12.
|Гэддис Рэймон
|0
|0
|13.
|Мартинес Хосе Андрес
|0
|0
|14.
|Маккензи Марк
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Киото Ромель
|5
|0.33
|2.
|Тайдер Сафир
|4 (3)
|0.27
|3.
|Лаппалайнен Ласси
|4
|0.27
|4.
|Кркич Боян
|2 (1)
|0.13
|5.
|Ваньяма Виктор
|1
|0.07
|6.
|Пьетт Самуэль
|1
|0.07
|7.
|Урути Максимлиано
|1
|0.07
|8.
|Оквонкво Орджи
|1
|0.07
|9.
|Камашо Руди
|1
|0.07
|10.
|Сейдич Амар
|1
|0.07
|11.
|Масьель Эмануэль
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Бедойя Алехандро
|6
|0
|2.
|Мартинес Хосе Андрес
|5
|0
|3.
|Монтейру Жамиру
|4
|0
|4.
|Маккензи Марк
|3
|0
|5.
|Мбезо Оливье
|3
|0
|6.
|Глеснес Якоб
|2
|0
|7.
|Гэддис Рэймон
|2
|0
|8.
|Илсиньо Перейра
|1
|0
|9.
|Пржибылко Каспер
|1
|0
|10.
|Кривэлл Уоррен
|1
|0
|11.
|Блэйк Андре
|1
|0
|12.
|Эллиотт Джек
|1
|0
|13.
|Реал Мэттью
|1
|0
|14.
|Фонтана Энтони
|1
|0
|15.
|Сантос Сержио II
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Бинкс Луис
|5
|1
|2.
|Камашо Руди
|2
|1
|3.
|Масьель Эмануэль
|2
|1
|4.
|Ваньяма Виктор
|3
|0
|5.
|Пьетт Самуэль
|3
|0
|6.
|Киото Ромель
|1
|1
|7.
|Джексон-Хэмел Энтони
|2
|0
|8.
|Корралес Хорхе
|2
|0
|9.
|Бро-Гийяр Закари
|2
|0
|10.
|Райтала Юкка
|1
|0
|11.
|Тайдер Сафир
|1
|0
|12.
|Урути Максимлиано
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Филадельфия Юнион
|11.11% (3)
|14.81% (4)
|14.81% (4)
|11.11% (3)
|33.33% (9)
|14.81% (4)
|Монреаль Импакт
|23.81% (5)
|14.29% (3)
|19.05% (4)
|14.29% (3)
|19.05% (4)
|9.52% (2)
Предыдущие игры
Филадельфия Юнион Последние 20 матчей: + = -Филадельфия Юнион 3:0 Цинциннати Торонто 2:1 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 3:0 Интер Майами Цинциннати 0:0 Филадельфия Юнион
Монреаль Импакт 1:4 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 2:1 Нью-Инглэнд Революшн Нью-Йорк Ред Буллз 0:3 Филадельфия Юнион Коламбус Кру 1:0 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 4:1 Ди Си Юнайтед Филадельфия Юнион 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 1:2 Портленд Тимберс Филадельфия Юнион 3:1 Спортинг Канзас-Сити Филадельфия Юнион 1:0 Нью-Инглэнд Революшн Филадельфия Юнион 1:1 Орландо Сити Филадельфия Юнион 2:1 Интер Майами Нью-Йорк Сити 0:1 Филадельфия Юнион Лос-Анджелес 3:3 Филадельфия Юнион Даллас 2:0 Филадельфия Юнион Атланта Юнайтед 2:0 Филадельфия Юнион
Монреаль Импакт Последние 20 матчей: + = -Коламбус Кру 1:2 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 2:2 Чикаго Файр Нью-Йорк Ред Буллз 4:1 Монреаль Импакт Нью-Инглэнд Революшн 3:1 Монреаль Импакт
Монреаль Импакт 1:4 Филадельфия Юнион Ванкувер Уайткэпс 3:1 Монреаль Импакт Ванкувер Уайткэпс 2:4 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 1:2 Торонто Торонто 0:1 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 0:1 Торонто Монреаль Импакт 2:0 Ванкувер Уайткэпс Орландо Сити 1:0 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 1:0 Ди Си Юнайтед Монреаль Импакт 3:4 Торонто Монреаль Импакт 0:1 Нью-Инглэнд Революшн Монреаль Импакт 1:2 Олимпия Тегусигальпа Даллас 2:2 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 2:1 Нью-Инглэнд Революшн Монреаль Импакт 0:0 Саприсса Саприсса 2:2 Монреаль Импакт
Последние игры между собой
Филадельфия Юнион: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 9
Монреаль Импакт: победы: 9, ничьи: 6, поражения: 5
Монреаль Импакт 0:2 Филадельфия Юнион МЛС Филадельфия Юнион 0:3 Монреаль Импакт МЛС Монреаль Импакт 2:1 Филадельфия Юнион МЛС Филадельфия Юнион 3:3 Монреаль Импакт МЛС Филадельфия Юнион 1:1 Монреаль Импакт МЛС Монреаль Импакт 5:1 Филадельфия Юнион МЛС Монреаль Импакт 1:1 Филадельфия Юнион МЛС Монреаль Импакт 0:1 Филадельфия Юнион МЛС Филадельфия Юнион 2:2 Монреаль Импакт МЛС Филадельфия Юнион 2:1 Монреаль Импакт МЛС Монреаль Импакт 1:0 Филадельфия Юнион МЛС Филадельфия Юнион 1:1 Монреаль Импакт МЛС Монреаль Импакт 2:1 Филадельфия Юнион МЛС Филадельфия Юнион 0:0 Монреаль Импакт МЛС Монреаль Импакт 5:3 Филадельфия Юнион МЛС Монреаль Импакт 2:0 Филадельфия Юнион МЛС
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Орландо Сити
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|3.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|4.
|Интер Майами
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 5
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 2
|4
|3.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 7
|3
|4.
|Чикаго Файр
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Торонто
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|6 - 5
|5
|2.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|3.
|Монреаль Импакт
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|4.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|2.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|3.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|4.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 7
|1
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Коламбус Кру
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 0
|9
|2.
|Цинциннати
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 4
|6
|3.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 4
|3
|4.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 3
|0
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|2.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|11 - 7
|5
|3.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|5 - 6
|2
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 9
|1
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|6.5
|6.5
|10.00
|1.03
|—
|—
|4.30
|1.18
|—
|—
|4.50
|1.18
|—
|—
|3.45
|1.28
|—
|—
|2.14
|1.71
|1.87
|1.94
|1.80
|1.95
|—
|—
|1.38
|2.90
|1.13
|5.40
|1.13
|5.60
|1.01
|12.60
|1.02
|10.50
|1.02
|11.00
|—
|—
|14.50
|1.02
|5.65
|1.15
|—
|—
|4.75
|1.20
|—
|—
|2.69
|1.48
|—
|—
|2.13
|1.73
|—
|—
|1.71
|2.26
|—
|—
|1.40
|3.00
|1.29
|3.68
|1.13
|6.10
|1.11
|6.95
|1.03
|12.75
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|4.86
|1.20
|2.74
|1.48
|3.43
|1.33
|2.36
|1.63
|3.10
|1.40
|2.58
|1.54
|2.06
|1.83
|1.67
|2.29
|1.59
|2.45
|1.35
|3.32
|1.12
|6.72
|1.11
|7.25
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—