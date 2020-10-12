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Филадельфия Юнион
2:1
Конец матча

Стадион:
Монреаль Импакт
0'
1:0
39' Гол
Монтейру Жамиру
2:0
48' Гол
Сантос Сержио II
55' Желтая карточка
Пьетт Самуэль
58' Желтая карточка
Мбезо Оливье
59' Желтая карточка
Ваньяма Виктор
2:1
65' Гол
Сейдич Амар
71' Желтая карточка
Корралес Хорхе
76' Желтая карточка
Бедойя Алехандро
90' Желтая карточка
Реал Мэттью
90'+6
18
Блэйк
Андре
15
Мбезо
Оливье
3
Эллиотт
Джек
4
Маккензи
Марк
27
Вагнер
Кай
11
Бедойя
Алехандро
2
Кривэлл
Уоррен
25
Илсиньо
Перейра
10
Монтейру
Жамиру
22
Ааронсон
Бренден
23
Пржибылко
Каспер
23
Диоп
Клемент
15
Бро-Гийяр
Закари
4
Камашо
Руди
7
Фанни
Род
5
Бинкс
Луис
26
Корралес
Хорхе
6
Пьетт
Самуэль
2
Ваньяма
Виктор
14
Сейдич
Амар
13
Тойе
Мейсон
9
Кркич
Боян
Филадельфия Юнион
4-2-3-1
Монреаль Импакт
5-3-2

Бомбардиры внутри турнира

Филадельфия Юнион
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Пржибылко Каспер 7 0.47
2. Фонтана Энтони 4 0.27
3. Илсиньо Перейра 3 0.2
4. Ааронсон Бренден 3 0.2
5. Бедойя Алехандро 3 0.2
6. Сантос Сержио II 3 0.2
7. Монтейру Жамиру 1 0.07
8. Реал Мэттью 1 0.07
9. Эллиотт Джек 1 0.07
10. Вагнер Кай 1 0.07
11. Вутен Эндрю 0 0
12. Гэддис Рэймон 0 0
13. Мартинес Хосе Андрес 0 0
14. Маккензи Марк 0 0
Монреаль Импакт
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Киото Ромель 5 0.33
2. Тайдер Сафир 4 (3) 0.27
3. Лаппалайнен Ласси 4 0.27
4. Кркич Боян 2 (1) 0.13
5. Ваньяма Виктор 1 0.07
6. Пьетт Самуэль 1 0.07
7. Урути Максимлиано 1 0.07
8. Оквонкво Орджи 1 0.07
9. Камашо Руди 1 0.07
10. Сейдич Амар 1 0.07
11. Масьель Эмануэль 0 0

Карточки

Филадельфия Юнион
# Игрок      
1. Бедойя Алехандро 6 0
2. Мартинес Хосе Андрес 5 0
3. Монтейру Жамиру 4 0
4. Маккензи Марк 3 0
5. Мбезо Оливье 3 0
6. Глеснес Якоб 2 0
7. Гэддис Рэймон 2 0
8. Илсиньо Перейра 1 0
9. Пржибылко Каспер 1 0
10. Кривэлл Уоррен 1 0
11. Блэйк Андре 1 0
12. Эллиотт Джек 1 0
13. Реал Мэттью 1 0
14. Фонтана Энтони 1 0
15. Сантос Сержио II 1 0
Монреаль Импакт
# Игрок      
1. Бинкс Луис 5 1
2. Камашо Руди 2 1
3. Масьель Эмануэль 2 1
4. Ваньяма Виктор 3 0
5. Пьетт Самуэль 3 0
6. Киото Ромель 1 1
7. Джексон-Хэмел Энтони 2 0
8. Корралес Хорхе 2 0
9. Бро-Гийяр Закари 2 0
10. Райтала Юкка 1 0
11. Тайдер Сафир 1 0
12. Урути Максимлиано 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Филадельфия Юнион 11.11% (3) 14.81% (4) 14.81% (4) 11.11% (3) 33.33% (9) 14.81% (4)
 Монреаль Импакт 23.81% (5) 14.29% (3) 19.05% (4) 14.29% (3) 19.05% (4) 9.52% (2)

Предыдущие игры

Филадельфия Юнион Последние 20 матчей: + = -
Филадельфия Юнион 3:0 Цинциннати Торонто 2:1 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 3:0 Интер Майами Цинциннати 0:0 Филадельфия Юнион
Монреаль Импакт 1:4 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 2:1 Нью-Инглэнд Революшн Нью-Йорк Ред Буллз 0:3 Филадельфия Юнион Коламбус Кру 1:0 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 4:1 Ди Си Юнайтед Филадельфия Юнион 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 1:2 Портленд Тимберс Филадельфия Юнион 3:1 Спортинг Канзас-Сити Филадельфия Юнион 1:0 Нью-Инглэнд Революшн Филадельфия Юнион 1:1 Орландо Сити Филадельфия Юнион 2:1 Интер Майами Нью-Йорк Сити 0:1 Филадельфия Юнион Лос-Анджелес 3:3 Филадельфия Юнион Даллас 2:0 Филадельфия Юнион Атланта Юнайтед 2:0 Филадельфия Юнион
Монреаль Импакт Последние 20 матчей: + = -
Коламбус Кру 1:2 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 2:2 Чикаго Файр Нью-Йорк Ред Буллз 4:1 Монреаль Импакт Нью-Инглэнд Революшн 3:1 Монреаль Импакт
Монреаль Импакт 1:4 Филадельфия Юнион Ванкувер Уайткэпс 3:1 Монреаль Импакт Ванкувер Уайткэпс 2:4 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 1:2 Торонто Торонто 0:1 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 0:1 Торонто Монреаль Импакт 2:0 Ванкувер Уайткэпс Орландо Сити 1:0 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 1:0 Ди Си Юнайтед Монреаль Импакт 3:4 Торонто Монреаль Импакт 0:1 Нью-Инглэнд Революшн Монреаль Импакт 1:2 Олимпия Тегусигальпа Даллас 2:2 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 2:1 Нью-Инглэнд Революшн Монреаль Импакт 0:0 Саприсса Саприсса 2:2 Монреаль Импакт

Последние игры между собой

Филадельфия Юнион: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 9
Монреаль Импакт: победы: 9, ничьи: 6, поражения: 5
Монреаль Импакт 1:4 Филадельфия Юнион МЛС Монреаль Импакт 4:0 Филадельфия Юнион МЛС Филадельфия Юнион 3:0 Монреаль Импакт МЛС Филадельфия Юнион 1:4 Монреаль Импакт МЛС
Монреаль Импакт 0:2 Филадельфия Юнион МЛС Филадельфия Юнион 0:3 Монреаль Импакт МЛС Монреаль Импакт 2:1 Филадельфия Юнион МЛС Филадельфия Юнион 3:3 Монреаль Импакт МЛС Филадельфия Юнион 1:1 Монреаль Импакт МЛС Монреаль Импакт 5:1 Филадельфия Юнион МЛС Монреаль Импакт 1:1 Филадельфия Юнион МЛС Монреаль Импакт 0:1 Филадельфия Юнион МЛС Филадельфия Юнион 2:2 Монреаль Импакт МЛС Филадельфия Юнион 2:1 Монреаль Импакт МЛС Монреаль Импакт 1:0 Филадельфия Юнион МЛС Филадельфия Юнион 1:1 Монреаль Импакт МЛС Монреаль Импакт 2:1 Филадельфия Юнион МЛС Филадельфия Юнион 0:0 Монреаль Импакт МЛС Монреаль Импакт 5:3 Филадельфия Юнион МЛС Монреаль Импакт 2:0 Филадельфия Юнион МЛС

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Орландо Сити Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Филадельфия Юнион Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
3. Нью-Йорк Сити Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3
4. Интер Майами Заявка 3 0 0 3 2 - 5 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Сиэтл Саундерс Заявка 3 1 1 1 4 - 2 4
3. Ванкувер Уайткэпс Заявка 3 1 0 2 5 - 7 3
4. Чикаго Файр Заявка 3 1 0 2 2 - 5 3

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Торонто Заявка 3 1 2 0 6 - 5 5
2. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
3. Монреаль Импакт Заявка 3 1 0 2 4 - 5 3
4. Ди Си Юнайтед Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Канзас-Сити Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
2. Миннесота Юнайтед Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
3. Реал Солт-Лейк Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
4. Колорадо Рэпидс Заявка 3 0 1 2 4 - 7 1

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Коламбус Кру Заявка 3 3 0 0 7 - 0 9
2. Цинциннати Заявка 3 2 0 1 3 - 4 6
3. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 3 1 0 2 1 - 4 3
4. Атланта Юнайтед Заявка 3 0 0 3 0 - 3 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Портленд Тимберс Заявка 3 2 1 0 6 - 4 7
2. Лос-Анджелес Заявка 3 1 2 0 11 - 7 5
3. Хьюстон Динамо Заявка 3 0 2 1 5 - 6 2
4. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 3 0 1 2 4 - 9 1
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    39'
    Г О О О О Л - Монтейру Жамиру бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Subaru Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
1.06 0.00 0.00
1.12 6.30 35.00
1.60 4.50 4.95
1.25 5.46 17.38

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
10.00 1.03 4.30 1.18 4.50 1.18 3.45 1.28 2.14 1.71 1.87 1.94 1.80 1.95 1.38 2.90 1.13 5.40 1.13 5.60 1.01 12.60 1.02 10.50 1.02 11.00
14.50 1.02 5.65 1.15 4.75 1.20 2.69 1.48 2.13 1.73 1.71 2.26 1.40 3.00 1.29 3.68 1.13 6.10 1.11 6.95 1.03 12.75
4.86 1.20 2.74 1.48 3.43 1.33 2.36 1.63 3.10 1.40 2.58 1.54 2.06 1.83 1.67 2.29 1.59 2.45 1.35 3.32 1.12 6.72 1.11 7.25
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.35 1.55 2.55 1.48 1.25 3.75 1.27 3.60 1.03 10.00
3.95 1.25 2.72 1.46 1.70 2.15 1.30 3.52 1.19 4.65
2.11 1.77 1.73 2.18 1.34 3.39 1.98 1.90 1.67 2.28 1.46 2.81
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3
2.15 1.66 1.60 2.25 1.36 3.00
5.60 1.15 4.05 1.24 2.12 1.73 1.58 2.38 1.36 3.15 1.17 5.05

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.31 1.57
Букмекер Да Нет
6.25 1.10
Букмекер Да Нет
2.60 1.47
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