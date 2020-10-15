Торонто
1:0
Первый тайм: 43'
Стадион: Rentschler Field
Нью-Йорк Ред Буллз
22' Желтая карточкаЙервуд Дрю
1:0
22' ПенальтиПосуэло Алехандро
96
Ауро
Альваро
23
Мавинга
Крис
22
Ларьи
Ричи
18
Делеон
Ник
20
Акинола
Айо
18
Мира
Райан
26
Паркер
Тим
16
Йервуд
Дрю
22
Вало
Флориан
42
Уайт
Брайан
74
Барлоу
Том
- Основной состав
- Вратарь
-
96 Ауро АльвароЗащитник
- Защитник
-
23 Мавинга КрисЗащитник
-
22 Ларьи РичиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Делеон НикПолузащитник
-
20 Акинола АйоНападающий
- Запасные игроки
-
90 Сильва КевинВратарь
- Защитник
-
26 Симан ЛоранЗащитник
-
31 Тсубаса ЭндоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
97 Ralph Priso
-
Главный тренер: Вэнни Грег
- Основной состав
-
18 Мира РайанВратарь
- Защитник
-
26 Паркер ТимЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Йервуд ДрюПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Вало ФлорианПолузащитник
-
42 Уайт БрайанНападающий
-
74 Барлоу ТомНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
33 Лонг АаронЗащитник
-
15 Нилис ШонЗащитник
-
39 Эгбо МанделаЗащитник
-
11 Тетте СамуэлПолузащитник
-
27 Дэвис Шон IIПолузащитник
- Полузащитник
-
37 Caden Clark
-
-
Главный тренер: Chris Armas
Ход матча
22'
22'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Акинола Айо
|8
|0.5
|2.
|Посуэло Алехандро
|7 (3)
|0.44
|3.
|Пьятти Пабло
|3
|0.19
|4.
|Ларьи Ричи
|3
|0.19
|5.
|Алтидор Жози
|2
|0.13
|6.
|Делеон Ник
|1
|0.06
|7.
|Осорио Джонатан
|1
|0.06
|8.
|Маллинс Патрик
|1
|0.06
|9.
|Дельгадо Марко
|0
|0
|10.
|Галлахер Тони
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ройер Даниэль
|3
|0.19
|2.
|Фернандес Омир
|2
|0.13
|3.
|Вало Флориан
|2
|0.13
|4.
|Барлоу Том
|2
|0.13
|5.
|Гамарра Алехандро
|1
|0.06
|6.
|Минс Бенджамин
|1
|0.06
|7.
|Эгбо Мандела
|1 (1)
|0.06
|8.
|Лонг Аарон
|1
|0.06
|9.
|Данкан Кайл
|1
|0.06
|10.
|Уайт Брайан
|1
|0.06
|11.
|Caden Clark
|1
|0.06
|12.
|Пендан Джейсон
|0
|0
|13.
|Страуд Джаред
|0
|0
|14.
|Кассерес Кристиан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Пьятти Пабло
|3
|0
|2.
|Посуэло Алехандро
|3
|0
|3.
|Ауро Альваро
|3
|0
|4.
|Симан Лоран
|2
|0
|5.
|Алтидор Жози
|2
|0
|6.
|Делеон Ник
|2
|0
|7.
|Ларьи Ричи
|2
|0
|8.
|Брэдли Майкл
|1
|0
|9.
|Гонсалес Омар
|1
|0
|10.
|Осорио Джонатан
|1
|0
|11.
|Дельгадо Марко
|1
|0
|12.
|Фрейзер Лайам
|1
|0
|13.
|Нельсон Джейден
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Паркер Тим
|2
|1
|2.
|Лонг Аарон
|3
|0
|3.
|Тарек Амро
|2
|0
|4.
|Пендан Джейсон
|2
|0
|5.
|Нилис Шон
|2
|0
|6.
|Кассерес Кристиан
|2
|0
|7.
|Эгбо Мандела
|1
|0
|8.
|Йервуд Дрю
|1
|0
|9.
|Данкан Кайл
|1
|0
|10.
|Дэвис Шон II
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Торонто
|12% (3)
|24% (6)
|12% (3)
|24% (6)
|4% (1)
|24% (6)
|Нью-Йорк Ред Буллз
|18.75% (3)
|6.25% (1)
|12.5% (2)
|50% (8)
|0
|12.5% (2)
Предыдущие игры
Торонто Последние 20 матчей: + = -Цинциннати 0:1 Торонто Нью-Инглэнд Революшн 0:1 Торонто Торонто 2:1 Филадельфия Юнион Торонто 3:1 Коламбус Кру
Нью-Йорк Сити 0:1 Торонто Ди Си Юнайтед 2:2 Торонто Монреаль Импакт 1:2 Торонто Ванкувер Уайткэпс 3:2 Торонто Торонто 0:1 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 0:1 Торонто Торонто 1:0 Ванкувер Уайткэпс Торонто 3:0 Ванкувер Уайткэпс Торонто 1:3 Нью-Йорк Сити Торонто 0:0 Нью-Инглэнд Революшн Монреаль Импакт 3:4 Торонто Торонто 2:2 Ди Си Юнайтед Торонто 1:0 Нью-Йорк Сити Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Торонто Сиэтл Саундерс 3:1 Торонто Атланта Юнайтед 1:2 Торонто
Нью-Йорк Ред Буллз Последние 20 матчей: + = -Атланта Юнайтед 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Интер Майами Орландо Сити 3:1 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Ред Буллз 4:1 Монреаль Импакт
Интер Майами 1:4 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Цинциннати Ди Си Юнайтед 0:2 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Ред Буллз 0:3 Филадельфия Юнион Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Ди Си Юнайтед Нью-Инглэнд Революшн 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз Филадельфия Юнион 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Нью-Йорк Сити Цинциннати 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз Коламбус Кру 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз Атланта Юнайтед 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз Реал Солт-Лейк 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Ред Буллз 3:2 Цинциннати Филадельфия Юнион 4:3 Нью-Йорк Ред Буллз Монреаль Импакт 3:0 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 Ди Си Юнайтед
Последние игры между собой
Торонто: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 10
Нью-Йорк Ред Буллз: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 6
Торонто 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз МЛС Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Торонто МЛС Торонто 4:2 Нью-Йорк Ред Буллз МЛС Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Торонто МЛС Торонто 3:3 Нью-Йорк Ред Буллз МЛС Нью-Йорк Ред Буллз 3:0 Торонто МЛС Нью-Йорк Ред Буллз 0:2 Торонто МЛС Торонто 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз МЛС Нью-Йорк Ред Буллз 3:0 Торонто МЛС Торонто 0:2 Нью-Йорк Ред Буллз Товарищеские матчи Нью-Йорк Ред Буллз 3:1 Торонто МЛС Нью-Йорк Ред Буллз 2:2 Торонто МЛС Торонто 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз МЛС Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Торонто МЛС Торонто 0:0 Нью-Йорк Ред Буллз МЛС Торонто 1:2 Нью-Йорк Ред Буллз МЛС
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Орландо Сити
|1:1 Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|Филадельфия Юнион
|0:0 Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|3.
|Нью-Йорк Сити
|1:1 Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|4.
|Интер Майами
|0:0 Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 5
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 2
|4
|3.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 7
|3
|4.
|Чикаго Файр
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Торонто
|1:0 Заявка
|3
|1
|2
|0
|6 - 5
|5
|2.
|Нью-Инглэнд Революшн
|2:1 Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|3.
|Монреаль Импакт
|1:2 Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|4.
|Ди Си Юнайтед
|0:0 Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|2.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|3.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|4.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 7
|1
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Коламбус Кру
|0:1 Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 0
|9
|2.
|Цинциннати
|1:0 Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 4
|6
|3.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|0:1 Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 4
|3
|4.
|Атланта Юнайтед
|0:0 Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 3
|0
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|2.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|11 - 7
|5
|3.
|Хьюстон Динамо
|0:0 Заявка
|3
|0
|2
|1
|5 - 6
|2
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 9
|1
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|12.50
|1.03
|11.00
|1.04
|3.94
|1.26
|3.18
|1.36
|—
|—
|2.12
|1.80
|—
|—
|1.64
|2.29
|—
|—
|1.42
|2.91
|—
|—
|1.20
|4.70
|1.16
|5.45
|1.05
|10.25
|—
|—
|—
|—
|4.49
|1.23
|—
|—
|2.63
|1.53
|3.28
|1.36
|2.86
|1.45
|2.44
|1.59
|2.00
|1.88
|1.75
|2.16
|1.56
|2.52
|—
|—
|1.26
|4.05
|—
|—