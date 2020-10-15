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Торонто
1:0
Первый тайм: 43'

Стадион:
Нью-Йорк Ред Буллз
0'
22' Желтая карточка
Йервуд Дрю
1:0
22' Пенальти
Посуэло Алехандро
43'
16
Вестберг
Квентин
96
Ауро
Альваро
44
Гонсалес
Омар
23
Мавинга
Крис
22
Ларьи
Ричи
8
Дельгадо
Марко
21
Осорио
Джонатан
7
Пьятти
Пабло
10
Посуэло
Алехандро
18
Делеон
Ник
20
Акинола
Айо
18
Мира
Райан
6
Данкан
Кайл
26
Паркер
Тим
3
Тарек
Амро
24
Пендан
Джейсон
8
Страуд
Джаред
16
Йервуд
Дрю
90
Ржатковски
Марк
22
Вало
Флориан
42
Уайт
Брайан
74
Барлоу
Том
Торонто
4-2-3-1
Нью-Йорк Ред Буллз
4-4-2

Ход матча

22'
 
Йервуд Дрю
22'
Посуэло Алехандро
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Торонто
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Акинола Айо 8 0.5
2. Посуэло Алехандро 7 (3) 0.44
3. Пьятти Пабло 3 0.19
4. Ларьи Ричи 3 0.19
5. Алтидор Жози 2 0.13
6. Делеон Ник 1 0.06
7. Осорио Джонатан 1 0.06
8. Маллинс Патрик 1 0.06
9. Дельгадо Марко 0 0
10. Галлахер Тони 0 0
Нью-Йорк Ред Буллз
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ройер Даниэль 3 0.19
2. Фернандес Омир 2 0.13
3. Вало Флориан 2 0.13
4. Барлоу Том 2 0.13
5. Гамарра Алехандро 1 0.06
6. Минс Бенджамин 1 0.06
7. Эгбо Мандела 1 (1) 0.06
8. Лонг Аарон 1 0.06
9. Данкан Кайл 1 0.06
10. Уайт Брайан 1 0.06
11. Caden Clark 1 0.06
12. Пендан Джейсон 0 0
13. Страуд Джаред 0 0
14. Кассерес Кристиан 0 0

Карточки

Торонто
# Игрок      
1. Пьятти Пабло 3 0
2. Посуэло Алехандро 3 0
3. Ауро Альваро 3 0
4. Симан Лоран 2 0
5. Алтидор Жози 2 0
6. Делеон Ник 2 0
7. Ларьи Ричи 2 0
8. Брэдли Майкл 1 0
9. Гонсалес Омар 1 0
10. Осорио Джонатан 1 0
11. Дельгадо Марко 1 0
12. Фрейзер Лайам 1 0
13. Нельсон Джейден 1 0
Нью-Йорк Ред Буллз
# Игрок      
1. Паркер Тим 2 1
2. Лонг Аарон 3 0
3. Тарек Амро 2 0
4. Пендан Джейсон 2 0
5. Нилис Шон 2 0
6. Кассерес Кристиан 2 0
7. Эгбо Мандела 1 0
8. Йервуд Дрю 1 0
9. Данкан Кайл 1 0
10. Дэвис Шон II 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Торонто 12% (3) 24% (6) 12% (3) 24% (6) 4% (1) 24% (6)
 Нью-Йорк Ред Буллз 18.75% (3) 6.25% (1) 12.5% (2) 50% (8) 0 12.5% (2)

Предыдущие игры

Торонто Последние 20 матчей: + = -
Цинциннати 0:1 Торонто Нью-Инглэнд Революшн 0:1 Торонто Торонто 2:1 Филадельфия Юнион Торонто 3:1 Коламбус Кру
Нью-Йорк Сити 0:1 Торонто Ди Си Юнайтед 2:2 Торонто Монреаль Импакт 1:2 Торонто Ванкувер Уайткэпс 3:2 Торонто Торонто 0:1 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 0:1 Торонто Торонто 1:0 Ванкувер Уайткэпс Торонто 3:0 Ванкувер Уайткэпс Торонто 1:3 Нью-Йорк Сити Торонто 0:0 Нью-Инглэнд Революшн Монреаль Импакт 3:4 Торонто Торонто 2:2 Ди Си Юнайтед Торонто 1:0 Нью-Йорк Сити Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Торонто Сиэтл Саундерс 3:1 Торонто Атланта Юнайтед 1:2 Торонто
Нью-Йорк Ред Буллз Последние 20 матчей: + = -
Атланта Юнайтед 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Интер Майами Орландо Сити 3:1 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Ред Буллз 4:1 Монреаль Импакт
Интер Майами 1:4 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Цинциннати Ди Си Юнайтед 0:2 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Ред Буллз 0:3 Филадельфия Юнион Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Ди Си Юнайтед Нью-Инглэнд Революшн 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз Филадельфия Юнион 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Нью-Йорк Сити Цинциннати 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз Коламбус Кру 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз Атланта Юнайтед 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз Реал Солт-Лейк 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Ред Буллз 3:2 Цинциннати Филадельфия Юнион 4:3 Нью-Йорк Ред Буллз Монреаль Импакт 3:0 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 Ди Си Юнайтед

Последние игры между собой

Торонто: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 10
Нью-Йорк Ред Буллз: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 6
Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Торонто МЛС Торонто 3:1 Нью-Йорк Ред Буллз МЛС Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Торонто МЛС Торонто 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз МЛС
Торонто 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз МЛС Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Торонто МЛС Торонто 4:2 Нью-Йорк Ред Буллз МЛС Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Торонто МЛС Торонто 3:3 Нью-Йорк Ред Буллз МЛС Нью-Йорк Ред Буллз 3:0 Торонто МЛС Нью-Йорк Ред Буллз 0:2 Торонто МЛС Торонто 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз МЛС Нью-Йорк Ред Буллз 3:0 Торонто МЛС Торонто 0:2 Нью-Йорк Ред Буллз Товарищеские матчи Нью-Йорк Ред Буллз 3:1 Торонто МЛС Нью-Йорк Ред Буллз 2:2 Торонто МЛС Торонто 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз МЛС Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Торонто МЛС Торонто 0:0 Нью-Йорк Ред Буллз МЛС Торонто 1:2 Нью-Йорк Ред Буллз МЛС

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Орландо Сити 1:1 Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Филадельфия Юнион 0:0 Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
3. Нью-Йорк Сити 1:1 Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3
4. Интер Майами 0:0 Заявка 3 0 0 3 2 - 5 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Сиэтл Саундерс Заявка 3 1 1 1 4 - 2 4
3. Ванкувер Уайткэпс Заявка 3 1 0 2 5 - 7 3
4. Чикаго Файр Заявка 3 1 0 2 2 - 5 3

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Торонто 1:0 Заявка 3 1 2 0 6 - 5 5
2. Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
3. Монреаль Импакт 1:2 Заявка 3 1 0 2 4 - 5 3
4. Ди Си Юнайтед 0:0 Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Канзас-Сити Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
2. Миннесота Юнайтед Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
3. Реал Солт-Лейк Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
4. Колорадо Рэпидс Заявка 3 0 1 2 4 - 7 1

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Коламбус Кру 0:1 Заявка 3 3 0 0 7 - 0 9
2. Цинциннати 1:0 Заявка 3 2 0 1 3 - 4 6
3. Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Заявка 3 1 0 2 1 - 4 3
4. Атланта Юнайтед 0:0 Заявка 3 0 0 3 0 - 3 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Портленд Тимберс Заявка 3 2 1 0 6 - 4 7
2. Лос-Анджелес Заявка 3 1 2 0 11 - 7 5
3. Хьюстон Динамо 0:0 Заявка 3 0 2 1 5 - 6 2
4. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 3 0 1 2 4 - 9 1
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Rentschler Field. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Торонто
Ничья
Нью-Йорк Ред Буллз
1.95
5.04
8.96
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
1.35 5.00 8.50
1.95 3.75 4.15
1.36 5.04 8.96

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5
12.50 1.03 11.00 1.04 3.94 1.26 3.18 1.36 2.12 1.80 1.64 2.29 1.42 2.91 1.20 4.70 1.16 5.45 1.05 10.25
4.49 1.23 2.63 1.53 3.28 1.36 2.86 1.45 2.44 1.59 2.00 1.88 1.75 2.16 1.56 2.52 1.26 4.05
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
3.20 1.35 2.15 1.70 1.50 2.59 1.17 5.00 1.12 6.25
3.41 1.35 2.81 1.47 2.21 1.73 1.72 2.21 1.96 1.92 1.61 2.40 1.27 3.95
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.30 1.22 3.00 1.39 1.80 2.01 1.35 3.20 1.22 4.25
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