Орландо Сити
1:1
Первый тайм: 43'
Стадион: Exploria Stadium
Нью-Йорк Сити
3' Желтая карточкаКарлос Антонио
5' Желтая карточкаРинг Александр
1:0
18' ГолМюллер Крис
37' Желтая карточкаЯнссон Робин
23
Роу
Брайан
11
Урсо
Жуниор
34
Дезарт
Джои
21
Перея
Андрес
17
Нани
Луиш
18
Дайк
Дэрил
- Основной состав
-
23 Роу БрайанВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Урсо ЖуниорПолузащитник
-
34 Дезарт ДжоиПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Перея АндресПолузащитник
-
17 Нани ЛуишПолузащитник
-
18 Дайк ДэрилНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
77 РобиньоПолузащитник
-
30 Лоэра ДавидПолузащитник
-
-
Главный тренер: Oscar Pareja
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
55 Паркс КитонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Медина ХесусПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Барраса ЛуисВратарь
-
41 Стувер БрэдВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Роча ТониПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Торрес ХуанПолузащитник
-
Главный тренер: Дейла Ронни
Ход матча
18'
1:0
37'
43'
1:1
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мюллер Крис
|7
|0.47
|2.
|Нани Луиш
|4
|0.27
|3.
|Мишель Бенжи
|4
|0.27
|4.
|Дайк Дэрил
|4
|0.27
|5.
|Урсо Жуниор
|3
|0.2
|6.
|Перейра Маурисио
|2
|0.13
|7.
|Акинделе Тешо
|2
|0.13
|8.
|Карлос Антонио
|1
|0.07
|9.
|Тейшейра Руан
|0
|0
|10.
|Моутинью Жоау
|0
|0
|11.
|Дуайер Доминик
|0
|0
|12.
|Смит Кайл
|0
|0
|13.
|Перея Андрес
|0
|0
|14.
|Моутинью Жоан II
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Тиннерхольм Антон
|4
|0.25
|2.
|Митрицэ Александру
|4
|0.25
|3.
|Ринг Александр
|3
|0.19
|4.
|Тажури-Шради Исмаэль
|3 (1)
|0.19
|5.
|Медина Хесус
|2
|0.13
|6.
|Паркс Китон
|2
|0.13
|7.
|Эбер Араужо
|1
|0.06
|8.
|Калленс Александр
|1
|0.06
|9.
|Кастельянос Валентин
|1 (1)
|0.06
|10.
|Моралес Максимильяно
|0
|0
|11.
|Тораринссон Гудмундур
|0
|0
|12.
|Маккей-Стивен Гари
|0
|0
|13.
|Матаррита Рональд
|0
|0
|14.
|Сэндс Джеймс
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Мендес Джегсон
|4
|1
|2.
|Перейра Маурисио
|4
|0
|3.
|Тейшейра Руан
|3
|0
|4.
|Шлегель Родриго
|3
|0
|5.
|Карлос Антонио
|2
|0
|6.
|Росель Ориоль
|2
|0
|7.
|Перея Андрес
|2
|0
|8.
|Моутинью Жоан II
|2
|0
|9.
|Нани Луиш
|1
|0
|10.
|Моутинью Жоау
|1
|0
|11.
|Урсо Жуниор
|1
|0
|12.
|Гальесе Педро
|1
|0
|13.
|Смит Кайл
|1
|0
|14.
|Янссон Робин
|1
|0
|15.
|Миллер Камаль
|1
|0
|16.
|Мишель Бенжи
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Калленс Александр
|5
|0
|2.
|Кастельянос Валентин
|5
|0
|3.
|Сэндс Джеймс
|5
|0
|4.
|Ринг Александр
|3
|0
|5.
|Тиннерхольм Антон
|3
|0
|6.
|Шано Максим
|3
|0
|7.
|Паркс Китон
|2
|0
|8.
|Тораринссон Гудмундур
|1
|0
|9.
|Маккей-Стивен Гари
|1
|0
|10.
|Эбер Араужо
|1
|0
|11.
|Ибеага Себастьен
|1
|0
|12.
|Матаррита Рональд
|1
|0
|13.
|Медина Хесус
|1
|0
|14.
|Скалли Джозеф
|1
|0
|15.
|Асеведо Николас
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Орландо Сити
|15.38% (4)
|19.23% (5)
|15.38% (4)
|7.69% (2)
|15.38% (4)
|26.92% (7)
|Нью-Йорк Сити
|14.29% (3)
|9.52% (2)
|23.81% (5)
|19.05% (4)
|19.05% (4)
|14.29% (3)
Предыдущие игры
Орландо Сити Последние 20 матчей: + = -Атланта Юнайтед 0:0 Орландо Сити Орландо Сити 3:1 Нью-Йорк Ред Буллз Даллас 0:0 Орландо Сити Спортинг Канзас-Сити 1:2 Орландо Сити
Орландо Сити 4:1 Чикаго Файр Орландо Сити 2:1 Интер Майами Орландо Сити 1:1 Атланта Юнайтед Нэшвилл 1:1 Орландо Сити Атланта Юнайтед 1:3 Орландо Сити Орландо Сити 3:1 Нэшвилл Интер Майами 3:2 Орландо Сити Портленд Тимберс 2:1 Орландо Сити Орландо Сити 3:1 Миннесота Юнайтед Орландо Сити 1:1 Лос-Анджелес Орландо Сити 1:0 Монреаль Импакт Филадельфия Юнион 1:1 Орландо Сити Нью-Йорк Сити 1:3 Орландо Сити Орландо Сити 2:1 Интер Майами Колорадо Рэпидс 2:1 Орландо Сити Орландо Сити 0:0 Реал Солт-Лейк
Нью-Йорк Сити Последние 20 матчей: + = -Нью-Йорк Сити 1:2 Нью-Инглэнд Революшн Нью-Йорк Сити 4:1 Ди Си Юнайтед Интер Майами 2:3 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 4:0 Цинциннати
Нью-Йорк Сити 0:1 Торонто Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 2:1 Цинциннати Ди Си Юнайтед 0:0 Нью-Йорк Сити Нью-Инглэнд Революшн 0:2 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 3:1 Чикаго Файр Нью-Йорк Сити 1:0 Коламбус Кру Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 1:3 Портленд Тимберс Торонто 1:3 Нью-Йорк Сити Интер Майами 0:1 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 1:3 Орландо Сити Нью-Йорк Сити 0:1 Филадельфия Юнион Нью-Йорк Сити 0:1 Тигрес Торонто 1:0 Нью-Йорк Сити Коламбус Кру 1:0 Нью-Йорк Сити
Последние игры между собой
Орландо Сити: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 5
Нью-Йорк Сити: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 7
Орландо Сити 0:2 Нью-Йорк Сити МЛС Нью-Йорк Сити 3:0 Орландо Сити МЛС Нью-Йорк Сити 2:0 Орландо Сити МЛС Орландо Сити 0:3 Нью-Йорк Сити МЛС Нью-Йорк Сити 1:2 Орландо Сити МЛС Орландо Сити 1:0 Нью-Йорк Сити МЛС Орландо Сити 2:1 Нью-Йорк Сити МЛС Нью-Йорк Сити 2:2 Орландо Сити МЛС Нью-Йорк Сити 0:1 Орландо Сити МЛС Орландо Сити 2:1 Нью-Йорк Сити МЛС Нью-Йорк Сити 5:3 Орландо Сити МЛС Орландо Сити 1:1 Нью-Йорк Сити МЛС
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Орландо Сити
|1:1 Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|Филадельфия Юнион
|0:0 Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|3.
|Нью-Йорк Сити
|1:1 Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|4.
|Интер Майами
|0:0 Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 5
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 2
|4
|3.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 7
|3
|4.
|Чикаго Файр
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Торонто
|1:0 Заявка
|3
|1
|2
|0
|6 - 5
|5
|2.
|Нью-Инглэнд Революшн
|2:1 Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|3.
|Монреаль Импакт
|1:2 Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|4.
|Ди Си Юнайтед
|0:0 Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|2.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|3.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|4.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 7
|1
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Коламбус Кру
|0:1 Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 0
|9
|2.
|Цинциннати
|1:0 Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 4
|6
|3.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|0:1 Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 4
|3
|4.
|Атланта Юнайтед
|0:0 Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 3
|0
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|2.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|11 - 7
|5
|3.
|Хьюстон Динамо
|0:0 Заявка
|3
|0
|2
|1
|5 - 6
|2
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 9
|1
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|—
|—
|12.00
|1.03
|6.80
|1.08
|4.20
|1.20
|—
|—
|2.55
|1.48
|2.14
|1.71
|2.01
|1.80
|1.78
|2.04
|1.50
|2.48
|—
|—
|1.33
|3.15
|1.20
|5.00
|1.10
|6.10
|1.03
|10.00
|1.02
|11.50
|16.75
|1.01
|15.25
|1.02
|5.40
|1.16
|4.40
|1.22
|—
|—
|2.61
|1.55
|—
|—
|2.02
|1.81
|—
|—
|1.64
|2.29
|—
|—
|1.35
|3.26
|1.26
|3.94
|1.11
|6.65
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|5.50
|1.17
|—
|—
|2.73
|1.50
|3.25
|1.36
|2.87
|1.45
|2.49
|1.57
|2.05
|1.83
|1.81
|2.08
|1.61
|2.41
|—
|—
|1.28
|3.86
|—
|—
|—
|—
|—
|—