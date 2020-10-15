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Орландо Сити
1:1
Конец матча

Стадион:
Нью-Йорк Сити
0'
3' Желтая карточка
Карлос Антонио
5' Желтая карточка
Ринг Александр
1:0
18' Гол
Мюллер Крис
37' Желтая карточка
Янссон Робин
1:1
43' Гол
Паркс Китон
45' Желтая карточка
Тиннерхольм Антон
53' Желтая карточка
Миллер Камаль
82' Желтая карточка
Паркс Китон
90'+10
23
Роу
Брайан
2
Тейшейра
Руан
25
Карлос
Антонио
6
Янссон
Робин
27
Миллер
Камаль
11
Урсо
Жуниор
34
Дезарт
Джои
9
Мюллер
Крис
21
Перея
Андрес
17
Нани
Луиш
18
Дайк
Дэрил
1
Джонсон
Шон
3
Тиннерхольм
Антон
4
Шано
Максим
6
Калленс
Александр
20
Тораринссон
Гудмундур
55
Паркс
Китон
8
Ринг
Александр
17
Маккей-Стивен
Гари
19
Медина
Хесус
22
Матаррита
Рональд
11
Кастельянос
Валентин
Орландо Сити
4-2-3-1
Нью-Йорк Сити
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Орландо Сити
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мюллер Крис 7 0.47
2. Нани Луиш 4 0.27
3. Мишель Бенжи 4 0.27
4. Дайк Дэрил 4 0.27
5. Урсо Жуниор 3 0.2
6. Перейра Маурисио 2 0.13
7. Акинделе Тешо 2 0.13
8. Карлос Антонио 1 0.07
9. Тейшейра Руан 0 0
10. Моутинью Жоау 0 0
11. Дуайер Доминик 0 0
12. Смит Кайл 0 0
13. Перея Андрес 0 0
14. Моутинью Жоан II 0 0
Нью-Йорк Сити
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Тиннерхольм Антон 4 0.25
2. Митрицэ Александру 4 0.25
3. Ринг Александр 3 0.19
4. Тажури-Шради Исмаэль 3 (1) 0.19
5. Паркс Китон 3 0.19
6. Медина Хесус 2 0.13
7. Эбер Араужо 1 0.06
8. Калленс Александр 1 0.06
9. Кастельянос Валентин 1 (1) 0.06
10. Моралес Максимильяно 0 0
11. Тораринссон Гудмундур 0 0
12. Маккей-Стивен Гари 0 0
13. Матаррита Рональд 0 0
14. Сэндс Джеймс 0 0

Карточки

Орландо Сити
# Игрок      
1. Мендес Джегсон 4 1
2. Перейра Маурисио 4 0
3. Тейшейра Руан 3 0
4. Шлегель Родриго 3 0
5. Карлос Антонио 2 0
6. Росель Ориоль 2 0
7. Янссон Робин 2 0
8. Миллер Камаль 2 0
9. Перея Андрес 2 0
10. Моутинью Жоан II 2 0
11. Нани Луиш 1 0
12. Моутинью Жоау 1 0
13. Урсо Жуниор 1 0
14. Гальесе Педро 1 0
15. Смит Кайл 1 0
16. Мишель Бенжи 1 0
Нью-Йорк Сити
# Игрок      
1. Калленс Александр 5 0
2. Кастельянос Валентин 5 0
3. Сэндс Джеймс 5 0
4. Тиннерхольм Антон 4 0
5. Ринг Александр 3 0
6. Шано Максим 3 0
7. Паркс Китон 3 0
8. Тораринссон Гудмундур 1 0
9. Маккей-Стивен Гари 1 0
10. Эбер Араужо 1 0
11. Ибеага Себастьен 1 0
12. Матаррита Рональд 1 0
13. Медина Хесус 1 0
14. Скалли Джозеф 1 0
15. Асеведо Николас 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Орландо Сити 14.81% (4) 22.22% (6) 14.81% (4) 7.41% (2) 14.81% (4) 25.93% (7)
 Нью-Йорк Сити 13.64% (3) 9.09% (2) 27.27% (6) 18.18% (4) 18.18% (4) 13.64% (3)

Предыдущие игры

Орландо Сити Последние 20 матчей: + = -
Атланта Юнайтед 0:0 Орландо Сити Орландо Сити 3:1 Нью-Йорк Ред Буллз Даллас 0:0 Орландо Сити Спортинг Канзас-Сити 1:2 Орландо Сити
Орландо Сити 4:1 Чикаго Файр Орландо Сити 2:1 Интер Майами Орландо Сити 1:1 Атланта Юнайтед Нэшвилл 1:1 Орландо Сити Атланта Юнайтед 1:3 Орландо Сити Орландо Сити 3:1 Нэшвилл Интер Майами 3:2 Орландо Сити Портленд Тимберс 2:1 Орландо Сити Орландо Сити 3:1 Миннесота Юнайтед Орландо Сити 1:1 Лос-Анджелес Орландо Сити 1:0 Монреаль Импакт Филадельфия Юнион 1:1 Орландо Сити Нью-Йорк Сити 1:3 Орландо Сити Орландо Сити 2:1 Интер Майами Колорадо Рэпидс 2:1 Орландо Сити Орландо Сити 0:0 Реал Солт-Лейк
Нью-Йорк Сити Последние 20 матчей: + = -
Нью-Йорк Сити 1:2 Нью-Инглэнд Революшн Нью-Йорк Сити 4:1 Ди Си Юнайтед Интер Майами 2:3 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 4:0 Цинциннати
Нью-Йорк Сити 0:1 Торонто Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 2:1 Цинциннати Ди Си Юнайтед 0:0 Нью-Йорк Сити Нью-Инглэнд Революшн 0:2 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 3:1 Чикаго Файр Нью-Йорк Сити 1:0 Коламбус Кру Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 1:3 Портленд Тимберс Торонто 1:3 Нью-Йорк Сити Интер Майами 0:1 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 1:3 Орландо Сити Нью-Йорк Сити 0:1 Филадельфия Юнион Нью-Йорк Сити 0:1 Тигрес Торонто 1:0 Нью-Йорк Сити Коламбус Кру 1:0 Нью-Йорк Сити

Последние игры между собой

Орландо Сити: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 5
Нью-Йорк Сити: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 7
Нью-Йорк Сити 1:3 Орландо Сити МЛС Орландо Сити 1:1 Нью-Йорк Сити Открытый Кубок Нью-Йорк Сити 1:1 Орландо Сити МЛС Орландо Сити 2:2 Нью-Йорк Сити МЛС
Орландо Сити 0:2 Нью-Йорк Сити МЛС Нью-Йорк Сити 3:0 Орландо Сити МЛС Нью-Йорк Сити 2:0 Орландо Сити МЛС Орландо Сити 0:3 Нью-Йорк Сити МЛС Нью-Йорк Сити 1:2 Орландо Сити МЛС Орландо Сити 1:0 Нью-Йорк Сити МЛС Орландо Сити 2:1 Нью-Йорк Сити МЛС Нью-Йорк Сити 2:2 Орландо Сити МЛС Нью-Йорк Сити 0:1 Орландо Сити МЛС Орландо Сити 2:1 Нью-Йорк Сити МЛС Нью-Йорк Сити 5:3 Орландо Сити МЛС Орландо Сити 1:1 Нью-Йорк Сити МЛС

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Орландо Сити Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Филадельфия Юнион Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
3. Нью-Йорк Сити Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3
4. Интер Майами Заявка 3 0 0 3 2 - 5 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Сиэтл Саундерс Заявка 3 1 1 1 4 - 2 4
3. Ванкувер Уайткэпс 0:0 Заявка 3 1 0 2 5 - 7 3
4. Чикаго Файр Заявка 3 1 0 2 2 - 5 3

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Торонто Заявка 3 1 2 0 6 - 5 5
2. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
3. Монреаль Импакт Заявка 3 1 0 2 4 - 5 3
4. Ди Си Юнайтед Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Канзас-Сити Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
2. Миннесота Юнайтед Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
3. Реал Солт-Лейк 2:0 Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
4. Колорадо Рэпидс Заявка 3 0 1 2 4 - 7 1

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Коламбус Кру Заявка 3 3 0 0 7 - 0 9
2. Цинциннати Заявка 3 2 0 1 3 - 4 6
3. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 3 1 0 2 1 - 4 3
4. Атланта Юнайтед Заявка 3 0 0 3 0 - 3 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Портленд Тимберс 0:2 Заявка 3 2 1 0 6 - 4 7
2. Лос-Анджелес 0:0 Заявка 3 1 2 0 11 - 7 5
3. Хьюстон Динамо Заявка 3 0 2 1 5 - 6 2
4. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 3 0 1 2 4 - 9 1
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Exploria Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
0.00 0.00 0.00
11.00 1.12 10.00
2.56 3.74 2.55
5.36 1.55 4.80

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
12.00 1.03 6.80 1.08 4.20 1.20 1.12 5.55 2.14 1.71 2.01 1.80 1.78 2.04 1.12 5.55 1.33 3.15 1.30 3.30 1.10 6.10 1.03 7.00 1.02 11.50
16.75 1.01 15.25 1.02 5.40 1.16 4.40 1.22 2.61 1.55 2.02 1.81 1.64 2.29 1.35 3.26 1.26 3.94 1.11 6.65
6.52 1.13 2.73 1.50 1.66 2.31 1.40 3.07 2.14 1.76 1.72 2.20 1.52 2.63 1.82 2.06 1.53 2.60 1.40 3.08 1.15 5.96
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
3.75 1.25 2.48 1.50 1.31 3.25 1.23 3.85 1.15 5.00
3.85 1.26 2.62 1.49 1.67 2.20 1.27 3.76 1.17 5.10
3.17 1.39 2.51 1.57 1.89 2.00 2.09 1.79 1.71 2.21 1.33 3.43
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.25 1.29 2.07 1.71 1.55 2.37 1.33 3.15
5.35 1.16 3.85 1.26 2.05 1.77 1.53 2.50 1.33 3.32

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.42 2.75
Букмекер Да Нет
5.40 1.13
Букмекер Да Нет
2.50 1.49
Где смотреть матч Орландо Сити 1:1 Нью-Йорк Сити онлайн

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