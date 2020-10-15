Орландо Сити
1:1
Конец матча
Стадион: Exploria Stadium
Нью-Йорк Сити
3' Желтая карточкаКарлос Антонио
5' Желтая карточкаРинг Александр
1:0
18' ГолМюллер Крис
37' Желтая карточкаЯнссон Робин
1:1
43' ГолПаркс Китон
45' Желтая карточкаТиннерхольм Антон
53' Желтая карточкаМиллер Камаль
82' Желтая карточкаПаркс Китон
23
Роу
Брайан
11
Урсо
Жуниор
34
Дезарт
Джои
21
Перея
Андрес
17
Нани
Луиш
18
Дайк
Дэрил
- Основной состав
-
23 Роу БрайанВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Урсо ЖуниорПолузащитник
-
34 Дезарт ДжоиПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Перея АндресПолузащитник
-
17 Нани ЛуишПолузащитник
-
18 Дайк ДэрилНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
77 РобиньоПолузащитник
-
30 Лоэра ДавидПолузащитник
-
-
Главный тренер: Oscar Pareja
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
55 Паркс КитонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Медина ХесусПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Барраса ЛуисВратарь
-
41 Стувер БрэдВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Роча ТониПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Торрес ХуанПолузащитник
-
Главный тренер: Дейла Ронни
Ход матча
18'
1:0
37'
43'
1:1
53'
82'
84'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мюллер Крис
|7
|0.47
|2.
|Нани Луиш
|4
|0.27
|3.
|Мишель Бенжи
|4
|0.27
|4.
|Дайк Дэрил
|4
|0.27
|5.
|Урсо Жуниор
|3
|0.2
|6.
|Перейра Маурисио
|2
|0.13
|7.
|Акинделе Тешо
|2
|0.13
|8.
|Карлос Антонио
|1
|0.07
|9.
|Тейшейра Руан
|0
|0
|10.
|Моутинью Жоау
|0
|0
|11.
|Дуайер Доминик
|0
|0
|12.
|Смит Кайл
|0
|0
|13.
|Перея Андрес
|0
|0
|14.
|Моутинью Жоан II
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Тиннерхольм Антон
|4
|0.25
|2.
|Митрицэ Александру
|4
|0.25
|3.
|Ринг Александр
|3
|0.19
|4.
|Тажури-Шради Исмаэль
|3 (1)
|0.19
|5.
|Паркс Китон
|3
|0.19
|6.
|Медина Хесус
|2
|0.13
|7.
|Эбер Араужо
|1
|0.06
|8.
|Калленс Александр
|1
|0.06
|9.
|Кастельянос Валентин
|1 (1)
|0.06
|10.
|Моралес Максимильяно
|0
|0
|11.
|Тораринссон Гудмундур
|0
|0
|12.
|Маккей-Стивен Гари
|0
|0
|13.
|Матаррита Рональд
|0
|0
|14.
|Сэндс Джеймс
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Мендес Джегсон
|4
|1
|2.
|Перейра Маурисио
|4
|0
|3.
|Тейшейра Руан
|3
|0
|4.
|Шлегель Родриго
|3
|0
|5.
|Карлос Антонио
|2
|0
|6.
|Росель Ориоль
|2
|0
|7.
|Янссон Робин
|2
|0
|8.
|Миллер Камаль
|2
|0
|9.
|Перея Андрес
|2
|0
|10.
|Моутинью Жоан II
|2
|0
|11.
|Нани Луиш
|1
|0
|12.
|Моутинью Жоау
|1
|0
|13.
|Урсо Жуниор
|1
|0
|14.
|Гальесе Педро
|1
|0
|15.
|Смит Кайл
|1
|0
|16.
|Мишель Бенжи
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Калленс Александр
|5
|0
|2.
|Кастельянос Валентин
|5
|0
|3.
|Сэндс Джеймс
|5
|0
|4.
|Тиннерхольм Антон
|4
|0
|5.
|Ринг Александр
|3
|0
|6.
|Шано Максим
|3
|0
|7.
|Паркс Китон
|3
|0
|8.
|Тораринссон Гудмундур
|1
|0
|9.
|Маккей-Стивен Гари
|1
|0
|10.
|Эбер Араужо
|1
|0
|11.
|Ибеага Себастьен
|1
|0
|12.
|Матаррита Рональд
|1
|0
|13.
|Медина Хесус
|1
|0
|14.
|Скалли Джозеф
|1
|0
|15.
|Асеведо Николас
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Орландо Сити
|14.81% (4)
|22.22% (6)
|14.81% (4)
|7.41% (2)
|14.81% (4)
|25.93% (7)
|Нью-Йорк Сити
|13.64% (3)
|9.09% (2)
|27.27% (6)
|18.18% (4)
|18.18% (4)
|13.64% (3)
Предыдущие игры
Орландо Сити Последние 20 матчей: + = -Атланта Юнайтед 0:0 Орландо Сити Орландо Сити 3:1 Нью-Йорк Ред Буллз Даллас 0:0 Орландо Сити Спортинг Канзас-Сити 1:2 Орландо Сити
Орландо Сити 4:1 Чикаго Файр Орландо Сити 2:1 Интер Майами Орландо Сити 1:1 Атланта Юнайтед Нэшвилл 1:1 Орландо Сити Атланта Юнайтед 1:3 Орландо Сити Орландо Сити 3:1 Нэшвилл Интер Майами 3:2 Орландо Сити Портленд Тимберс 2:1 Орландо Сити Орландо Сити 3:1 Миннесота Юнайтед Орландо Сити 1:1 Лос-Анджелес Орландо Сити 1:0 Монреаль Импакт Филадельфия Юнион 1:1 Орландо Сити Нью-Йорк Сити 1:3 Орландо Сити Орландо Сити 2:1 Интер Майами Колорадо Рэпидс 2:1 Орландо Сити Орландо Сити 0:0 Реал Солт-Лейк
Нью-Йорк Сити Последние 20 матчей: + = -Нью-Йорк Сити 1:2 Нью-Инглэнд Революшн Нью-Йорк Сити 4:1 Ди Си Юнайтед Интер Майами 2:3 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 4:0 Цинциннати
Нью-Йорк Сити 0:1 Торонто Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 2:1 Цинциннати Ди Си Юнайтед 0:0 Нью-Йорк Сити Нью-Инглэнд Революшн 0:2 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 3:1 Чикаго Файр Нью-Йорк Сити 1:0 Коламбус Кру Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 1:3 Портленд Тимберс Торонто 1:3 Нью-Йорк Сити Интер Майами 0:1 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 1:3 Орландо Сити Нью-Йорк Сити 0:1 Филадельфия Юнион Нью-Йорк Сити 0:1 Тигрес Торонто 1:0 Нью-Йорк Сити Коламбус Кру 1:0 Нью-Йорк Сити
Последние игры между собой
Орландо Сити: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 5
Нью-Йорк Сити: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 7
Орландо Сити 0:2 Нью-Йорк Сити МЛС Нью-Йорк Сити 3:0 Орландо Сити МЛС Нью-Йорк Сити 2:0 Орландо Сити МЛС Орландо Сити 0:3 Нью-Йорк Сити МЛС Нью-Йорк Сити 1:2 Орландо Сити МЛС Орландо Сити 1:0 Нью-Йорк Сити МЛС Орландо Сити 2:1 Нью-Йорк Сити МЛС Нью-Йорк Сити 2:2 Орландо Сити МЛС Нью-Йорк Сити 0:1 Орландо Сити МЛС Орландо Сити 2:1 Нью-Йорк Сити МЛС Нью-Йорк Сити 5:3 Орландо Сити МЛС Орландо Сити 1:1 Нью-Йорк Сити МЛС
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Орландо Сити
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|3.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|4.
|Интер Майами
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 5
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 2
|4
|3.
|Ванкувер Уайткэпс
|0:0 Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 7
|3
|4.
|Чикаго Файр
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Торонто
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|6 - 5
|5
|2.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|3.
|Монреаль Импакт
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|4.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|2.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|3.
|Реал Солт-Лейк
|2:0 Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|4.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 7
|1
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Коламбус Кру
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 0
|9
|2.
|Цинциннати
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 4
|6
|3.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 4
|3
|4.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 3
|0
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Портленд Тимберс
|0:2 Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|2.
|Лос-Анджелес
|0:0 Заявка
|3
|1
|2
|0
|11 - 7
|5
|3.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|5 - 6
|2
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 9
|1
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.25
|4.25
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|—
|—
|12.00
|1.03
|6.80
|1.08
|4.20
|1.20
|—
|—
|1.12
|5.55
|2.14
|1.71
|2.01
|1.80
|1.78
|2.04
|1.12
|5.55
|—
|—
|1.33
|3.15
|—
|—
|1.30
|3.30
|1.10
|6.10
|1.03
|7.00
|1.02
|11.50
|16.75
|1.01
|15.25
|1.02
|5.40
|1.16
|4.40
|1.22
|—
|—
|2.61
|1.55
|—
|—
|2.02
|1.81
|—
|—
|1.64
|2.29
|—
|—
|1.35
|3.26
|—
|—
|1.26
|3.94
|1.11
|6.65
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|6.52
|1.13
|—
|—
|2.73
|1.50
|1.66
|2.31
|1.40
|3.07
|2.14
|1.76
|1.72
|2.20
|1.52
|2.63
|1.82
|2.06
|1.53
|2.60
|1.40
|3.08
|1.15
|5.96
|—
|—
|—
|—
|—
|—