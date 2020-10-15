Ди Си Юнайтед
0:0
Первый тайм: 13'
Стадион: Audi Field
Филадельфия Юнион
91
Фишер
Онил
23
Пинс
Донован
28
Мора
Хосеф
11
Асад
Ямиль
50
Сорга
Эрик
18
Блэйк
Андре
15
Мбезо
Оливье
27
Вагнер
Кай
- Основной состав
- Вратарь
-
91 Фишер ОнилЗащитник
- Защитник
-
23 Пинс ДонованЗащитник
-
28 Мора ХосефЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Асад ЯмильПолузащитник
- Полузащитник
-
50 Сорга ЭрикНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
36 Эдвардс ЭрлВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Йоу ГриффинПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Ben Olsen
- Основной состав
-
18 Блэйк АндреВратарь
-
15 Мбезо ОливьеЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Вагнер КайЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Бендик ДжоВратарь
-
32 Реал МэттьюЗащитник
- Защитник
-
24 Оравец МатейЗащитник
- Полузащитник
-
13 Тёрнер КоулПолузащитник
-
14 Де Врис ДжекПолузащитник
- Нападающий
-
20 Нгалина МишиНападающий
-
Главный тренер: Jim Curtin
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Камара Ола
|3 (2)
|0.19
|2.
|Федерико Игуаин
|2
|0.13
|3.
|Брийян Фредерик
|1
|0.06
|4.
|Грессель Юлиан
|1
|0.06
|5.
|Сорга Эрик
|1
|0.06
|6.
|Йоу Гриффин
|1
|0.06
|7.
|Морено Хуниор
|0
|0
|8.
|Бирнбом Стив
|0
|0
|9.
|Фелипе
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Пржибылко Каспер
|7
|0.44
|2.
|Фонтана Энтони
|4
|0.25
|3.
|Илсиньо Перейра
|3
|0.19
|4.
|Ааронсон Бренден
|3
|0.19
|5.
|Бедойя Алехандро
|3
|0.19
|6.
|Сантос Сержио II
|3
|0.19
|7.
|Монтейру Жамиру
|1
|0.06
|8.
|Реал Мэттью
|1
|0.06
|9.
|Эллиотт Джек
|1
|0.06
|10.
|Вагнер Кай
|1
|0.06
|11.
|Вутен Эндрю
|0
|0
|12.
|Гэддис Рэймон
|0
|0
|13.
|Мартинес Хосе Андрес
|0
|0
|14.
|Маккензи Марк
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Брийян Фредерик
|3
|1
|2.
|Каноуз Расселл
|3
|1
|3.
|Фелипе
|4
|0
|4.
|Морено Хуниор
|2
|1
|5.
|Асад Ямиль
|2
|0
|6.
|Федерико Игуаин
|1
|0
|7.
|Абу Мохаммед
|1
|0
|8.
|Мора Хосеф
|1
|0
|9.
|Флорес Эдисон
|1
|0
|10.
|Грессель Юлиан
|1
|0
|11.
|Бирнбом Стив
|1
|0
|12.
|Сегура Улисес
|1
|0
|13.
|Ньеман Моузес
|1
|0
|14.
|Паредес Кевин
|1
|0
|15.
|Mohamed Abu Hasheesh
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Бедойя Алехандро
|6
|0
|2.
|Мартинес Хосе Андрес
|5
|0
|3.
|Монтейру Жамиру
|4
|0
|4.
|Маккензи Марк
|3
|0
|5.
|Мбезо Оливье
|3
|0
|6.
|Глеснес Якоб
|2
|0
|7.
|Гэддис Рэймон
|2
|0
|8.
|Илсиньо Перейра
|1
|0
|9.
|Пржибылко Каспер
|1
|0
|10.
|Кривэлл Уоррен
|1
|0
|11.
|Блэйк Андре
|1
|0
|12.
|Эллиотт Джек
|1
|0
|13.
|Реал Мэттью
|1
|0
|14.
|Фонтана Энтони
|1
|0
|15.
|Сантос Сержио II
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ди Си Юнайтед
|22.22% (2)
|0
|0
|0
|33.33% (3)
|44.44% (4)
|Филадельфия Юнион
|11.11% (3)
|14.81% (4)
|14.81% (4)
|11.11% (3)
|33.33% (9)
|14.81% (4)
Предыдущие игры
Ди Си Юнайтед Последние 20 матчей: + = -Чикаго Файр 2:1 Ди Си Юнайтед Нью-Йорк Сити 4:1 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 0:4 Атланта Юнайтед Ди Си Юнайтед 0:2 Нью-Инглэнд Революшн
Нэшвилл 1:0 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 2:2 Торонто Ди Си Юнайтед 0:2 Нью-Йорк Ред Буллз Ди Си Юнайтед 0:0 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Ди Си Юнайтед Филадельфия Юнион 4:1 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 1:2 Нью-Инглэнд Революшн Цинциннати 0:0 Ди Си Юнайтед Монреаль Импакт 1:0 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 1:1 Нью-Инглэнд Революшн Торонто 2:2 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 2:1 Интер Майами Ди Си Юнайтед 1:2 Колорадо Рэпидс Торонто 5:1 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 0:0 Цинциннати Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 Ди Си Юнайтед
Филадельфия Юнион Последние 20 матчей: + = -Филадельфия Юнион 2:1 Монреаль Импакт Филадельфия Юнион 3:0 Цинциннати Торонто 2:1 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 3:0 Интер Майами
Цинциннати 0:0 Филадельфия Юнион Монреаль Импакт 1:4 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 2:1 Нью-Инглэнд Революшн Нью-Йорк Ред Буллз 0:3 Филадельфия Юнион Коламбус Кру 1:0 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 4:1 Ди Си Юнайтед Филадельфия Юнион 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 1:2 Портленд Тимберс Филадельфия Юнион 3:1 Спортинг Канзас-Сити Филадельфия Юнион 1:0 Нью-Инглэнд Революшн Филадельфия Юнион 1:1 Орландо Сити Филадельфия Юнион 2:1 Интер Майами Нью-Йорк Сити 0:1 Филадельфия Юнион Лос-Анджелес 3:3 Филадельфия Юнион Даллас 2:0 Филадельфия Юнион
Последние игры между собой
Ди Си Юнайтед: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 12
Филадельфия Юнион: победы: 12, ничьи: 2, поражения: 6
Ди Си Юнайтед 0:2 Филадельфия Юнион МЛС Филадельфия Юнион 3:2 Ди Си Юнайтед МЛС Филадельфия Юнион 1:0 Ди Си Юнайтед МЛС Ди Си Юнайтед 0:4 Филадельфия Юнион МЛС Ди Си Юнайтед 2:1 Филадельфия Юнион МЛС Ди Си Юнайтед 2:2 Филадельфия Юнион МЛС Филадельфия Юнион 3:0 Ди Си Юнайтед МЛС Филадельфия Юнион 1:0 Ди Си Юнайтед МЛС Ди Си Юнайтед 3:2 Филадельфия Юнион МЛС Филадельфия Юнион 2:1 Ди Си Юнайтед Открытый Кубок Ди Си Юнайтед 2:1 Филадельфия Юнион МЛС Филадельфия Юнион 1:0 Ди Си Юнайтед МЛС Ди Си Юнайтед 1:0 Филадельфия Юнион МЛС Филадельфия Юнион 0:1 Ди Си Юнайтед МЛС Ди Си Юнайтед 1:1 Филадельфия Юнион МЛС Филадельфия Юнион 2:0 Ди Си Юнайтед МЛС
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Орландо Сити
|1:1 Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|Филадельфия Юнион
|0:0 Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|3.
|Нью-Йорк Сити
|1:1 Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|4.
|Интер Майами
|0:0 Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 5
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 2
|4
|3.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 7
|3
|4.
|Чикаго Файр
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Торонто
|1:0 Заявка
|3
|1
|2
|0
|6 - 5
|5
|2.
|Нью-Инглэнд Революшн
|2:1 Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|3.
|Монреаль Импакт
|1:2 Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|4.
|Ди Си Юнайтед
|0:0 Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|2.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|3.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|4.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 7
|1
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Коламбус Кру
|0:1 Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 0
|9
|2.
|Цинциннати
|1:0 Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 4
|6
|3.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|0:1 Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 4
|3
|4.
|Атланта Юнайтед
|0:0 Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 3
|0
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|2.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|11 - 7
|5
|3.
|Хьюстон Динамо
|0:0 Заявка
|3
|0
|2
|1
|5 - 6
|2
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 9
|1
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|10.00
|1.03
|9.50
|1.06
|3.30
|1.30
|3.05
|1.40
|2.14
|1.71
|1.85
|1.77
|1.79
|1.97
|1.51
|2.31
|—
|—
|1.31
|3.25
|1.17
|4.70
|1.10
|6.25
|1.02
|9.10
|1.02
|11.00
|11.25
|1.04
|9.90
|1.06
|3.72
|1.28
|3.05
|1.39
|—
|—
|2.05
|1.85
|—
|—
|1.61
|2.34
|—
|—
|1.41
|2.95
|1.19
|4.85
|1.14
|6.05
|1.05
|10.50
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|4.02
|1.27
|3.04
|1.42
|2.41
|1.62
|2.05
|1.83
|1.85
|2.05
|1.62
|2.39
|1.51
|2.69
|1.42
|2.98
|—
|—
|1.16
|5.73
|—
|—
|—
|—