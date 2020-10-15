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Ди Си Юнайтед
2:2
Конец матча

Стадион:
Филадельфия Юнион
0'
42' Желтая карточка
Сантос Сержио II
0:1
49' Гол
Фонтана Энтони
54' Желтая карточка
Фонтана Энтони
60' Желтая карточка
Каноуз Расселл
1:1
71' Гол
Пинс Донован
74' Желтая карточка
Бедойя Алехандро
2:1
75' Пенальти
Асад Ямиль
81' Желтая карточка
Мбезо Оливье
2:2
87' Гол
Маккензи Марк
90'
1
Сайц
Крис
91
Фишер
Онил
13
Брийян
Фредерик
23
Пинс
Донован
28
Мора
Хосеф
30
Паредес
Кевин
4
Каноуз
Расселл
11
Асад
Ямиль
10
Флорес
Эдисон
50
Сорга
Эрик
9
Камара
Ола
18
Блэйк
Андре
15
Мбезо
Оливье
3
Эллиотт
Джек
4
Маккензи
Марк
27
Вагнер
Кай
11
Бедойя
Алехандро
22
Ааронсон
Бренден
10
Монтейру
Жамиру
21
Фонтана
Энтони
23
Пржибылко
Каспер
17
Сантос
Сержио
II
Ди Си Юнайтед
4-4-2
Филадельфия Юнион
4-1-2-1-2

Бомбардиры внутри турнира

Ди Си Юнайтед
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Камара Ола 3 (2) 0.19
2. Федерико Игуаин 2 0.13
3. Асад Ямиль 1 (1) 0.06
4. Брийян Фредерик 1 0.06
5. Грессель Юлиан 1 0.06
6. Сорга Эрик 1 0.06
7. Йоу Гриффин 1 0.06
8. Пинс Донован 1 0.06
9. Морено Хуниор 0 0
10. Бирнбом Стив 0 0
11. Фелипе 0 0
Филадельфия Юнион
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Пржибылко Каспер 7 0.44
2. Фонтана Энтони 5 0.31
3. Илсиньо Перейра 3 0.19
4. Ааронсон Бренден 3 0.19
5. Бедойя Алехандро 3 0.19
6. Сантос Сержио II 3 0.19
7. Монтейру Жамиру 1 0.06
8. Реал Мэттью 1 0.06
9. Маккензи Марк 1 0.06
10. Эллиотт Джек 1 0.06
11. Вагнер Кай 1 0.06
12. Вутен Эндрю 0 0
13. Гэддис Рэймон 0 0
14. Мартинес Хосе Андрес 0 0

Карточки

Ди Си Юнайтед
# Игрок      
1. Каноуз Расселл 4 1
2. Брийян Фредерик 3 1
3. Фелипе 4 0
4. Морено Хуниор 2 1
5. Асад Ямиль 2 0
6. Федерико Игуаин 1 0
7. Абу Мохаммед 1 0
8. Мора Хосеф 1 0
9. Флорес Эдисон 1 0
10. Грессель Юлиан 1 0
11. Бирнбом Стив 1 0
12. Сегура Улисес 1 0
13. Ньеман Моузес 1 0
14. Паредес Кевин 1 0
15. Mohamed Abu Hasheesh 1 0
Филадельфия Юнион
# Игрок      
1. Бедойя Алехандро 7 0
2. Мартинес Хосе Андрес 5 0
3. Монтейру Жамиру 4 0
4. Мбезо Оливье 4 0
5. Маккензи Марк 3 0
6. Глеснес Якоб 2 0
7. Гэддис Рэймон 2 0
8. Фонтана Энтони 2 0
9. Сантос Сержио II 2 0
10. Илсиньо Перейра 1 0
11. Пржибылко Каспер 1 0
12. Кривэлл Уоррен 1 0
13. Блэйк Андре 1 0
14. Эллиотт Джек 1 0
15. Реал Мэттью 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ди Си Юнайтед 18.18% (2) 0 0 0 45.45% (5) 36.36% (4)
 Филадельфия Юнион 10.34% (3) 13.79% (4) 13.79% (4) 13.79% (4) 31.03% (9) 17.24% (5)

Предыдущие игры

Ди Си Юнайтед Последние 20 матчей: + = -
Чикаго Файр 2:1 Ди Си Юнайтед Нью-Йорк Сити 4:1 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 0:4 Атланта Юнайтед Ди Си Юнайтед 0:2 Нью-Инглэнд Революшн
Нэшвилл 1:0 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 2:2 Торонто Ди Си Юнайтед 0:2 Нью-Йорк Ред Буллз Ди Си Юнайтед 0:0 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Ди Си Юнайтед Филадельфия Юнион 4:1 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 1:2 Нью-Инглэнд Революшн Цинциннати 0:0 Ди Си Юнайтед Монреаль Импакт 1:0 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 1:1 Нью-Инглэнд Революшн Торонто 2:2 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 2:1 Интер Майами Ди Си Юнайтед 1:2 Колорадо Рэпидс Торонто 5:1 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 0:0 Цинциннати Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 Ди Си Юнайтед
Филадельфия Юнион Последние 20 матчей: + = -
Филадельфия Юнион 2:1 Монреаль Импакт Филадельфия Юнион 3:0 Цинциннати Торонто 2:1 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 3:0 Интер Майами
Цинциннати 0:0 Филадельфия Юнион Монреаль Импакт 1:4 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 2:1 Нью-Инглэнд Революшн Нью-Йорк Ред Буллз 0:3 Филадельфия Юнион Коламбус Кру 1:0 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 4:1 Ди Си Юнайтед Филадельфия Юнион 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 1:2 Портленд Тимберс Филадельфия Юнион 3:1 Спортинг Канзас-Сити Филадельфия Юнион 1:0 Нью-Инглэнд Революшн Филадельфия Юнион 1:1 Орландо Сити Филадельфия Юнион 2:1 Интер Майами Нью-Йорк Сити 0:1 Филадельфия Юнион Лос-Анджелес 3:3 Филадельфия Юнион Даллас 2:0 Филадельфия Юнион

Последние игры между собой

Ди Си Юнайтед: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 12
Филадельфия Юнион: победы: 12, ничьи: 2, поражения: 6
Филадельфия Юнион 4:1 Ди Си Юнайтед МЛС Филадельфия Юнион 3:1 Ди Си Юнайтед МЛС Ди Си Юнайтед 1:5 Филадельфия Юнион МЛС Ди Си Юнайтед 2:1 Филадельфия Юнион Открытый Кубок
Ди Си Юнайтед 0:2 Филадельфия Юнион МЛС Филадельфия Юнион 3:2 Ди Си Юнайтед МЛС Филадельфия Юнион 1:0 Ди Си Юнайтед МЛС Ди Си Юнайтед 0:4 Филадельфия Юнион МЛС Ди Си Юнайтед 2:1 Филадельфия Юнион МЛС Ди Си Юнайтед 2:2 Филадельфия Юнион МЛС Филадельфия Юнион 3:0 Ди Си Юнайтед МЛС Филадельфия Юнион 1:0 Ди Си Юнайтед МЛС Ди Си Юнайтед 3:2 Филадельфия Юнион МЛС Филадельфия Юнион 2:1 Ди Си Юнайтед Открытый Кубок Ди Си Юнайтед 2:1 Филадельфия Юнион МЛС Филадельфия Юнион 1:0 Ди Си Юнайтед МЛС Ди Си Юнайтед 1:0 Филадельфия Юнион МЛС Филадельфия Юнион 0:1 Ди Си Юнайтед МЛС Ди Си Юнайтед 1:1 Филадельфия Юнион МЛС Филадельфия Юнион 2:0 Ди Си Юнайтед МЛС

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Орландо Сити Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Филадельфия Юнион Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
3. Нью-Йорк Сити Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3
4. Интер Майами Заявка 3 0 0 3 2 - 5 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Сиэтл Саундерс Заявка 3 1 1 1 4 - 2 4
3. Ванкувер Уайткэпс 0:0 Заявка 3 1 0 2 5 - 7 3
4. Чикаго Файр Заявка 3 1 0 2 2 - 5 3

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Торонто Заявка 3 1 2 0 6 - 5 5
2. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
3. Монреаль Импакт Заявка 3 1 0 2 4 - 5 3
4. Ди Си Юнайтед Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Канзас-Сити Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
2. Миннесота Юнайтед Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
3. Реал Солт-Лейк 2:0 Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
4. Колорадо Рэпидс Заявка 3 0 1 2 4 - 7 1

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Коламбус Кру Заявка 3 3 0 0 7 - 0 9
2. Цинциннати Заявка 3 2 0 1 3 - 4 6
3. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 3 1 0 2 1 - 4 3
4. Атланта Юнайтед Заявка 3 0 0 3 0 - 3 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Портленд Тимберс 0:2 Заявка 3 2 1 0 6 - 4 7
2. Лос-Анджелес 0:0 Заявка 3 1 2 0 11 - 7 5
3. Хьюстон Динамо Заявка 3 0 2 1 5 - 6 2
4. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 3 0 1 2 4 - 9 1
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    42'
    Сантос Сержио II получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Audi Field. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
0.00 0.00 0.00
19.00 4.60 1.23
3.82 3.50 1.97
6.02 1.67 3.65

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
3.35 1.28 9.50 1.06 2.15 1.65 3.05 1.40 2.14 1.71 1.20 4.20 1.79 1.97 1.51 2.31 1.14 5.20 1.17 4.70 1.02 11.00 1.02 9.10 1.02 11.00
11.25 1.04 9.90 1.06 3.72 1.28 3.05 1.39 2.05 1.85 1.61 2.34 1.41 2.95 1.19 4.85 1.14 6.05 1.05 10.50
6.45 1.13 3.52 1.32 2.87 1.45 2.10 1.79 3.00 1.42 2.51 1.56 2.02 1.86 1.65 2.32 1.88 1.99 1.58 2.47 1.62 2.39 1.51 2.69 1.31 3.62 1.16 5.73
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.70 2.08 2.07 1.75 1.09 6.50 1.11 5.50 1.05 8.50
3.04 1.38 2.06 1.76 1.49 2.62 1.14 5.80 1.10 7.10
1.55 2.54 1.32 3.53 1.55 2.55 1.36 3.27 1.47 2.85
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.85 1.41 1.73 1.99 1.27 3.25
3.95 1.25 2.95 1.40 1.79 2.02 1.34 3.26 1.22 4.25

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.80 1.40
Букмекер Да Нет
5.20 1.14
Букмекер Да Нет
3.25 1.30
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