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Хьюстон Динамо
0:0
Первый тайм: 13'

Стадион:
Нэшвилл
0' 13'
1
Марко
Марич
II
18
Бисама
Хосе
5
Струна
Альяж
15
Фигероа
Мэйнор
3
Лундквист
Адам
11
Ariel
Lassiter
22
Вера
Матиас
24
Серен
Дарвин
8
Родригес
Мемо
23
Кинтеро
Дарвин
9
Манотас
Мауро
1
Joe
Willis
18
Jack
Maher
3
Анибаба
Жалил
22
Matt
LaGrassa
15
Eric
Miller
29
Мьюл
Алекс
27
Brian
Anunga
4
David
Romney
10
Мукхтар
Хани
7
Abu
Danladi
23
Taylor
Washington
Хьюстон Динамо
4-4-2
Нэшвилл
4-3-2-1

Бомбардиры внутри турнира

Хьюстон Динамо
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кинтеро Дарвин 6 0.38
2. Элис Альберт 4 (1) 0.25
3. Родригес Мемо 3 0.19
4. Ariel Lassiter 2 0.13
5. Кристиан Рамирез 2 0.13
6. Фигероа Мэйнор 2 0.13
7. Серен Дарвин 1 (1) 0.06
8. Хансен Николай 1 0.06
9. Манотас Мауро 1 0.06
10. Джункуа Сэм 1 0.06
11. Валентин Зарек 0 0
Нэшвилл
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Daniel Rios 2 0.13
2. Маккарти Дакс 1 0.07
3. Мукхтар Хани 1 0.07
4. Dominique Badji 1 0.07
5. David Romney 1 0.07
6. Леаль Рэндэлл 1 0.07
7. Аккам Давид 1 0.07
8. Годой Анибал 1 0.07
9. Циммерман Уолкер 1 0.07
10. Abu Danladi 1 0.07
11. Ловитц Дэниел 0 0
12. Derrick Jones 0 0

Карточки

Хьюстон Динамо
# Игрок      
1. Струна Альяж 5 0
2. Кинтеро Дарвин 4 0
3. Фигероа Мэйнор 4 0
4. Вера Матиас 4 0
5. Родригес Мемо 4 0
6. Боньек Оскар 3 0
7. Элис Альберт 1 1
8. Серен Дарвин 2 0
9. Ariel Lassiter 2 0
10. Манотас Мауро 0 1
11. Заибо Вильфред 1 0
12. Лундквист Адам 1 0
13. Марко Марич II 1 0
14. Фуэнмайор Алехандро 1 0
15. Лемуан Никколо 1 0
Нэшвилл
# Игрок      
1. Ловитц Дэниел 5 0
2. Alistair Johnston 2 1
3. Маккарти Дакс 2 0
4. Анибаба Жалил 2 0
5. Годой Анибал 2 0
6. Леаль Рэндэлл 2 0
7. Dominique Badji 1 0
8. David Romney 1 0
9. Мьюл Алекс 1 0
10. Derrick Jones 1 0
11. Abu Danladi 1 0
12. Taylor Washington 1 0
13. Bryan Bekeles1 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Хьюстон Динамо 4.35% (1) 21.74% (5) 13.04% (3) 21.74% (5) 17.39% (4) 21.74% (5)
 Нэшвилл 27.27% (3) 9.09% (1) 9.09% (1) 36.36% (4) 9.09% (1) 9.09% (1)

Предыдущие игры

Хьюстон Динамо Последние 20 матчей: + = -
Интер Майами 1:0 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 2:0 Даллас Хьюстон Динамо 1:2 Спортинг Канзас-Сити Нэшвилл 1:1 Хьюстон Динамо
Чикаго Файр 4:0 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 2:2 Миннесота Юнайтед Даллас 2:1 Хьюстон Динамо Колорадо Рэпидс 1:1 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 2:1 Спортинг Канзас-Сити Хьюстон Динамо 3:0 Миннесота Юнайтед Спортинг Канзас-Сити 2:5 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 0:0 Даллас Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Хьюстон Динамо Портленд Тимберс 2:1 Хьюстон Динамо Лос-Анджелес 3:3 Хьюстон Динамо Спортинг Канзас-Сити 4:0 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси Хьюстон Динамо 4:2 Лос-Анджелес Гэлакси Реал Солт-Лейк 2:1 Хьюстон Динамо Лос-Анджелес 3:1 Хьюстон Динамо
Нэшвилл Последние 20 матчей: + = -
Спортинг Канзас-Сити 2:1 Нэшвилл Нэшвилл 0:0 Миннесота Юнайтед Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Нэшвилл Нэшвилл 1:1 Хьюстон Динамо
Нэшвилл 1:0 Ди Си Юнайтед Коламбус Кру 2:0 Нэшвилл Нэшвилл 4:2 Атланта Юнайтед Интер Майами 0:0 Нэшвилл Нэшвилл 1:1 Орландо Сити Нэшвилл 1:0 Интер Майами Орландо Сити 3:1 Нэшвилл Атланта Юнайтед 2:0 Нэшвилл Даллас 0:0 Нэшвилл Даллас 0:1 Нэшвилл Портленд Тимберс 1:0 Нэшвилл Нэшвилл 1:2 Атланта Юнайтед Нэшвилл 0:0 Эльфсборг Нэшвилл 0:1 Инди Илевен Нэшвилл 3:1 Чарлстон Бэттери Нэшвилл 3:0 Атланта Юнайтед-2

Последние игры между собой

Хьюстон Динамо: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Нэшвилл: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Нэшвилл 1:1 Хьюстон Динамо МЛС

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Орландо Сити 1:1 Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Филадельфия Юнион 0:0 Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
3. Нью-Йорк Сити 1:1 Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3
4. Интер Майами 0:0 Заявка 3 0 0 3 2 - 5 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Сиэтл Саундерс Заявка 3 1 1 1 4 - 2 4
3. Ванкувер Уайткэпс Заявка 3 1 0 2 5 - 7 3
4. Чикаго Файр Заявка 3 1 0 2 2 - 5 3

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Торонто 1:0 Заявка 3 1 2 0 6 - 5 5
2. Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
3. Монреаль Импакт 1:2 Заявка 3 1 0 2 4 - 5 3
4. Ди Си Юнайтед 0:0 Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Канзас-Сити Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
2. Миннесота Юнайтед Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
3. Реал Солт-Лейк Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
4. Колорадо Рэпидс Заявка 3 0 1 2 4 - 7 1

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Коламбус Кру 0:1 Заявка 3 3 0 0 7 - 0 9
2. Цинциннати 1:0 Заявка 3 2 0 1 3 - 4 6
3. Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Заявка 3 1 0 2 1 - 4 3
4. Атланта Юнайтед 0:0 Заявка 3 0 0 3 0 - 3 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Портленд Тимберс Заявка 3 2 1 0 6 - 4 7
2. Лос-Анджелес Заявка 3 1 2 0 11 - 7 5
3. Хьюстон Динамо 0:0 Заявка 3 0 2 1 5 - 6 2
4. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 3 0 1 2 4 - 9 1
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на BBVA Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Хьюстон Динамо
Ничья
Нэшвилл
1.72
4.07
4.97
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
1.70 3.90 5.00
1.72 3.80 4.90
1.71 4.07 4.97

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
8.50 1.05 8.70 1.04 3.60 1.25 2.80 1.41 2.15 1.70 1.76 2.00 1.74 2.10 1.53 2.50 1.35 3.45 1.16 5.00 1.12 6.50 1.04 10.00 1.02 11.00
11.00 1.04 9.40 1.06 3.72 1.28 2.88 1.43 2.00 1.90 1.56 2.46 1.37 3.15 1.17 5.20 1.14 6.00 1.04 11.25
3.84 1.28 3.02 1.42 2.95 1.44 2.30 1.67 1.98 1.91 1.75 2.16 1.53 2.63 1.35 3.35 1.12 6.75
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.50 1.47 1.98 1.83 1.30 3.30 1.13 5.40 1.05 8.50
3.00 1.39 2.01 1.80 1.46 2.72 1.15 5.40 1.11 6.70
3.07 1.41 2.52 1.57 1.98 1.91 1.60 2.44 1.43 2.97
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.90 1.39 1.75 2.01 1.32 3.20
4.05 1.24 2.83 1.43 1.74 2.09 1.31 3.45 1.21 4.65

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.92 1.82
Букмекер Да Нет
5.40 1.13
Букмекер Да Нет
3.15 1.33
Где смотреть матч Хьюстон Динамо 0:0 Нэшвилл онлайн

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