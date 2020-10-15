Хьюстон Динамо
0:0
Первый тайм: 13'
Стадион: BBVA Stadium
Нэшвилл
18
Бисама
Хосе
22
Вера
Матиас
24
Серен
Дарвин
18
Jack
Maher
15
Eric
Miller
29
Мьюл
Алекс
27
Brian
Anunga
10
Мукхтар
Хани
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Бисама ХосеЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Вера МатиасПолузащитник
-
24 Серен ДарвинПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
55 Кроппер КодиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Боньек ОскарПолузащитник
-
29 Джункуа СэмПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Рамос Таб
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Jack MaherЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Eric MillerЗащитник
-
29 Мьюл АлексПолузащитник
-
27 Brian AnungaПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Мукхтар ХаниПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Годой АнибалПолузащитник
- Полузащитник
-
99 Кадис ХондерНападающий
- Нападающий
-
-
19 Alan Winn
-
-
Главный тренер: Gary Smith
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кинтеро Дарвин
|6
|0.38
|2.
|Элис Альберт
|4 (1)
|0.25
|3.
|Родригес Мемо
|3
|0.19
|4.
|Ariel Lassiter
|2
|0.13
|5.
|Кристиан Рамирез
|2
|0.13
|6.
|Фигероа Мэйнор
|2
|0.13
|7.
|Серен Дарвин
|1 (1)
|0.06
|8.
|Хансен Николай
|1
|0.06
|9.
|Манотас Мауро
|1
|0.06
|10.
|Джункуа Сэм
|1
|0.06
|11.
|Валентин Зарек
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Daniel Rios
|2
|0.13
|2.
|Маккарти Дакс
|1
|0.07
|3.
|Мукхтар Хани
|1
|0.07
|4.
|Dominique Badji
|1
|0.07
|5.
|David Romney
|1
|0.07
|6.
|Леаль Рэндэлл
|1
|0.07
|7.
|Аккам Давид
|1
|0.07
|8.
|Годой Анибал
|1
|0.07
|9.
|Циммерман Уолкер
|1
|0.07
|10.
|Abu Danladi
|1
|0.07
|11.
|Ловитц Дэниел
|0
|0
|12.
|Derrick Jones
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Струна Альяж
|5
|0
|2.
|Кинтеро Дарвин
|4
|0
|3.
|Фигероа Мэйнор
|4
|0
|4.
|Вера Матиас
|4
|0
|5.
|Родригес Мемо
|4
|0
|6.
|Боньек Оскар
|3
|0
|7.
|Элис Альберт
|1
|1
|8.
|Серен Дарвин
|2
|0
|9.
|Ariel Lassiter
|2
|0
|10.
|Манотас Мауро
|0
|1
|11.
|Заибо Вильфред
|1
|0
|12.
|Лундквист Адам
|1
|0
|13.
|Марко Марич II
|1
|0
|14.
|Фуэнмайор Алехандро
|1
|0
|15.
|Лемуан Никколо
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ловитц Дэниел
|5
|0
|2.
|Alistair Johnston
|2
|1
|3.
|Маккарти Дакс
|2
|0
|4.
|Анибаба Жалил
|2
|0
|5.
|Годой Анибал
|2
|0
|6.
|Леаль Рэндэлл
|2
|0
|7.
|Dominique Badji
|1
|0
|8.
|David Romney
|1
|0
|9.
|Мьюл Алекс
|1
|0
|10.
|Derrick Jones
|1
|0
|11.
|Abu Danladi
|1
|0
|12.
|Taylor Washington
|1
|0
|13.
|Bryan Bekeles1
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Хьюстон Динамо
|4.35% (1)
|21.74% (5)
|13.04% (3)
|21.74% (5)
|17.39% (4)
|21.74% (5)
|Нэшвилл
|27.27% (3)
|9.09% (1)
|9.09% (1)
|36.36% (4)
|9.09% (1)
|9.09% (1)
Предыдущие игры
Хьюстон Динамо Последние 20 матчей: + = -Интер Майами 1:0 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 2:0 Даллас Хьюстон Динамо 1:2 Спортинг Канзас-Сити Нэшвилл 1:1 Хьюстон Динамо
Чикаго Файр 4:0 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 2:2 Миннесота Юнайтед Даллас 2:1 Хьюстон Динамо Колорадо Рэпидс 1:1 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 2:1 Спортинг Канзас-Сити Хьюстон Динамо 3:0 Миннесота Юнайтед Спортинг Канзас-Сити 2:5 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 0:0 Даллас Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Хьюстон Динамо Портленд Тимберс 2:1 Хьюстон Динамо Лос-Анджелес 3:3 Хьюстон Динамо Спортинг Канзас-Сити 4:0 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси Хьюстон Динамо 4:2 Лос-Анджелес Гэлакси Реал Солт-Лейк 2:1 Хьюстон Динамо Лос-Анджелес 3:1 Хьюстон Динамо
Нэшвилл Последние 20 матчей: + = -Спортинг Канзас-Сити 2:1 Нэшвилл Нэшвилл 0:0 Миннесота Юнайтед Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Нэшвилл Нэшвилл 1:1 Хьюстон Динамо
Нэшвилл 1:0 Ди Си Юнайтед Коламбус Кру 2:0 Нэшвилл Нэшвилл 4:2 Атланта Юнайтед Интер Майами 0:0 Нэшвилл Нэшвилл 1:1 Орландо Сити Нэшвилл 1:0 Интер Майами Орландо Сити 3:1 Нэшвилл Атланта Юнайтед 2:0 Нэшвилл Даллас 0:0 Нэшвилл Даллас 0:1 Нэшвилл Портленд Тимберс 1:0 Нэшвилл Нэшвилл 1:2 Атланта Юнайтед Нэшвилл 0:0 Эльфсборг Нэшвилл 0:1 Инди Илевен Нэшвилл 3:1 Чарлстон Бэттери Нэшвилл 3:0 Атланта Юнайтед-2
Последние игры между собой
Хьюстон Динамо: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Нэшвилл: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Орландо Сити
|1:1 Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|Филадельфия Юнион
|0:0 Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|3.
|Нью-Йорк Сити
|1:1 Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|4.
|Интер Майами
|0:0 Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 5
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 2
|4
|3.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 7
|3
|4.
|Чикаго Файр
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Торонто
|1:0 Заявка
|3
|1
|2
|0
|6 - 5
|5
|2.
|Нью-Инглэнд Революшн
|2:1 Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|3.
|Монреаль Импакт
|1:2 Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|4.
|Ди Си Юнайтед
|0:0 Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|2.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|3.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|4.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 7
|1
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Коламбус Кру
|0:1 Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 0
|9
|2.
|Цинциннати
|1:0 Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 4
|6
|3.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|0:1 Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 4
|3
|4.
|Атланта Юнайтед
|0:0 Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 3
|0
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|2.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|11 - 7
|5
|3.
|Хьюстон Динамо
|0:0 Заявка
|3
|0
|2
|1
|5 - 6
|2
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 9
|1
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|8.50
|1.05
|8.70
|1.04
|3.60
|1.25
|—
|—
|2.80
|1.41
|2.15
|1.70
|1.76
|2.00
|1.74
|2.10
|1.53
|2.50
|1.35
|3.45
|1.16
|5.00
|1.12
|6.50
|1.04
|10.00
|1.02
|11.00
|11.00
|1.04
|9.40
|1.06
|3.72
|1.28
|—
|—
|2.88
|1.43
|—
|—
|2.00
|1.90
|—
|—
|1.56
|2.46
|1.37
|3.15
|1.17
|5.20
|1.14
|6.00
|1.04
|11.25
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|3.84
|1.28
|3.02
|1.42
|2.95
|1.44
|2.30
|1.67
|1.98
|1.91
|1.75
|2.16
|1.53
|2.63
|1.35
|3.35
|—
|—
|1.12
|6.75
|—
|—
|—
|—