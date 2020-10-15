Хьюстон Динамо
1:3
Конец матча
Стадион: BBVA Stadium
Нэшвилл
0:1
15' ГолМукхтар Хани
0:2
19' ГолAbu Danladi
22' Желтая карточкаФигероа Мэйнор
0:3
23' ГолМукхтар Хани
1:3
75' ГолКинтеро Дарвин
82' Желтая карточкаМартинес Томас
86' Желтая карточкаBryan Bekeles1
18
Бисама
Хосе
22
Вера
Матиас
24
Серен
Дарвин
18
Jack
Maher
15
Eric
Miller
29
Мьюл
Алекс
27
Brian
Anunga
10
Мукхтар
Хани
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Бисама ХосеЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Вера МатиасПолузащитник
-
24 Серен ДарвинПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
55 Кроппер КодиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Боньек ОскарПолузащитник
-
29 Джункуа СэмПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Рамос Таб
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Jack MaherЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Eric MillerПолузащитник
-
29 Мьюл АлексПолузащитник
-
27 Brian AnungaПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Мукхтар ХаниНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Годой АнибалПолузащитник
- Полузащитник
-
99 Кадис ХондерНападающий
- Нападающий
-
-
19 Alan Winn
-
-
Главный тренер: Gary Smith
Ход матча
15'
0:1
19'
0:2
22'
23'
0:3
75'
1:3
82'
86'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кинтеро Дарвин
|7
|0.44
|2.
|Элис Альберт
|4 (1)
|0.25
|3.
|Родригес Мемо
|3
|0.19
|4.
|Ariel Lassiter
|2
|0.13
|5.
|Кристиан Рамирез
|2
|0.13
|6.
|Фигероа Мэйнор
|2
|0.13
|7.
|Серен Дарвин
|1 (1)
|0.06
|8.
|Хансен Николай
|1
|0.06
|9.
|Манотас Мауро
|1
|0.06
|10.
|Джункуа Сэм
|1
|0.06
|11.
|Валентин Зарек
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мукхтар Хани
|3
|0.2
|2.
|Abu Danladi
|2
|0.13
|3.
|Daniel Rios
|2
|0.13
|4.
|Маккарти Дакс
|1
|0.07
|5.
|Dominique Badji
|1
|0.07
|6.
|David Romney
|1
|0.07
|7.
|Леаль Рэндэлл
|1
|0.07
|8.
|Аккам Давид
|1
|0.07
|9.
|Годой Анибал
|1
|0.07
|10.
|Циммерман Уолкер
|1
|0.07
|11.
|Ловитц Дэниел
|0
|0
|12.
|Derrick Jones
|0
|0
|13.
|Taylor Washington
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Фигероа Мэйнор
|5
|0
|2.
|Струна Альяж
|5
|0
|3.
|Кинтеро Дарвин
|4
|0
|4.
|Вера Матиас
|4
|0
|5.
|Родригес Мемо
|4
|0
|6.
|Боньек Оскар
|3
|0
|7.
|Элис Альберт
|1
|1
|8.
|Серен Дарвин
|2
|0
|9.
|Ariel Lassiter
|2
|0
|10.
|Манотас Мауро
|0
|1
|11.
|Заибо Вильфред
|1
|0
|12.
|Мартинес Томас
|1
|0
|13.
|Лундквист Адам
|1
|0
|14.
|Марко Марич II
|1
|0
|15.
|Фуэнмайор Алехандро
|1
|0
|16.
|Лемуан Никколо
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ловитц Дэниел
|5
|0
|2.
|Alistair Johnston
|2
|1
|3.
|Маккарти Дакс
|2
|0
|4.
|Анибаба Жалил
|2
|0
|5.
|Годой Анибал
|2
|0
|6.
|Леаль Рэндэлл
|2
|0
|7.
|Bryan Bekeles1
|2
|0
|8.
|Dominique Badji
|1
|0
|9.
|David Romney
|1
|0
|10.
|Мьюл Алекс
|1
|0
|11.
|Derrick Jones
|1
|0
|12.
|Abu Danladi
|1
|0
|13.
|Taylor Washington
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Хьюстон Динамо
|4.17% (1)
|20.83% (5)
|12.5% (3)
|20.83% (5)
|20.83% (5)
|20.83% (5)
|Нэшвилл
|28.57% (4)
|21.43% (3)
|7.14% (1)
|28.57% (4)
|7.14% (1)
|7.14% (1)
Предыдущие игры
Хьюстон Динамо Последние 20 матчей: + = -Интер Майами 1:0 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 2:0 Даллас Хьюстон Динамо 1:2 Спортинг Канзас-Сити Нэшвилл 1:1 Хьюстон Динамо
Чикаго Файр 4:0 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 2:2 Миннесота Юнайтед Даллас 2:1 Хьюстон Динамо Колорадо Рэпидс 1:1 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 2:1 Спортинг Канзас-Сити Хьюстон Динамо 3:0 Миннесота Юнайтед Спортинг Канзас-Сити 2:5 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 0:0 Даллас Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Хьюстон Динамо Портленд Тимберс 2:1 Хьюстон Динамо Лос-Анджелес 3:3 Хьюстон Динамо Спортинг Канзас-Сити 4:0 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси Хьюстон Динамо 4:2 Лос-Анджелес Гэлакси Реал Солт-Лейк 2:1 Хьюстон Динамо Лос-Анджелес 3:1 Хьюстон Динамо
Нэшвилл Последние 20 матчей: + = -Спортинг Канзас-Сити 2:1 Нэшвилл Нэшвилл 0:0 Миннесота Юнайтед Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Нэшвилл Нэшвилл 1:1 Хьюстон Динамо
Нэшвилл 1:0 Ди Си Юнайтед Коламбус Кру 2:0 Нэшвилл Нэшвилл 4:2 Атланта Юнайтед Интер Майами 0:0 Нэшвилл Нэшвилл 1:1 Орландо Сити Нэшвилл 1:0 Интер Майами Орландо Сити 3:1 Нэшвилл Атланта Юнайтед 2:0 Нэшвилл Даллас 0:0 Нэшвилл Даллас 0:1 Нэшвилл Портленд Тимберс 1:0 Нэшвилл Нэшвилл 1:2 Атланта Юнайтед Нэшвилл 0:0 Эльфсборг Нэшвилл 0:1 Инди Илевен Нэшвилл 3:1 Чарлстон Бэттери Нэшвилл 3:0 Атланта Юнайтед-2
Последние игры между собой
Хьюстон Динамо: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Нэшвилл: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Орландо Сити
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|3.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|4.
|Интер Майами
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 5
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 2
|4
|3.
|Ванкувер Уайткэпс
|0:0 Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 7
|3
|4.
|Чикаго Файр
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Торонто
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|6 - 5
|5
|2.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|3.
|Монреаль Импакт
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|4.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|2.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|3.
|Реал Солт-Лейк
|2:0 Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|4.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 7
|1
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Коламбус Кру
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 0
|9
|2.
|Цинциннати
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 4
|6
|3.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 4
|3
|4.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 3
|0
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Портленд Тимберс
|0:2 Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|2.
|Лос-Анджелес
|0:0 Заявка
|3
|1
|2
|0
|11 - 7
|5
|3.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|5 - 6
|2
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 9
|1
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.25
|4.25
|4.5
|4.5
|4.75
|4.75
|5
|5
|5.25
|5.25
|5.5
|5.5
|5.75
|5.75
|6.5
|6.5
|7.5
|7.5
|8.50
|1.05
|8.70
|1.04
|3.60
|1.25
|—
|—
|2.80
|1.41
|2.15
|1.70
|1.76
|2.00
|1.74
|2.10
|1.53
|2.50
|2.25
|1.60
|—
|—
|1.16
|5.00
|—
|—
|1.23
|3.90
|—
|—
|1.04
|10.00
|—
|—
|1.18
|4.50
|—
|—
|1.03
|10.00
|1.05
|8.50
|11.00
|1.04
|9.40
|1.06
|3.72
|1.28
|—
|—
|2.88
|1.43
|—
|—
|2.00
|1.90
|—
|—
|1.56
|2.46
|1.37
|3.15
|—
|—
|1.17
|5.20
|—
|—
|1.14
|6.00
|—
|—
|1.04
|11.25
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|3.01
|1.41
|2.62
|1.52
|2.23
|1.70
|1.87
|2.01
|1.66
|2.30
|1.49
|2.73
|1.53
|2.63
|2.06
|1.82
|1.69
|2.24
|2.33
|1.65
|1.81
|2.08
|1.57
|2.50
|1.39
|3.14
|1.47
|2.80
|1.83
|2.05
|1.63
|2.35
|1.47
|2.80
|1.22
|4.57
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4.5
|4.5
|2.50
|1.47
|—
|—
|1.98
|1.83
|—
|—
|1.30
|3.30
|1.13
|5.40
|1.05
|8.50
|1.80
|1.95
|—
|—
|1.11
|5.80
|3.00
|1.39
|—
|—
|2.01
|1.80
|—
|—
|1.46
|2.72
|1.15
|5.40
|1.11
|6.70
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|2.28
|1.67
|1.88
|2.00
|1.45
|2.86
|1.30
|3.65
|1.43
|2.97
|—
|—
|—
|—
|1.64
|2.34
|1.38
|3.16
|—
|—