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Реал Солт-Лейк
2:1
Конец матча

Стадион:
Портленд Тимберс
0'
1:0
11' Гол
Мартинес Дуглас
16' Желтая карточка
Сильва Марсело
2:0
26' Гол
Крейлах Дамир
2:1
77' Гол
Туилома Билл
82' Желтая карточка
Эррера Аарон
90' Желтая карточка
Портильо Джастин
90'+4
51
Путна
Эндрю
22
Эррера
Аарон
30
Сильва
Марсело
14
Онуоха
Недум
4
Тоя
Донни
16
Чанг
Майкель
10
Бэрд
Кори
13
Беслер
Ник
6
Руис
Пабло
8
Крейлах
Дамир
12
Мартинес
Дуглас
31
Ивачич
Альяз
28
Бонилья
Пабло
33
Мабьяла
Ларрис
25
Туилома
Билл
32
Фарфан
Марко
17
Эбобисс
Жереми
21
Чара
Диего
22
Паредес
Кристиан
19
Конечни
Томас
9
Мора
Фелипе
8
Валери
Диего
Реал Солт-Лейк
4-5-1
Портленд Тимберс
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Реал Солт-Лейк
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Крейлах Дамир 7 0.44
2. Мерам Джастин 3 0.19
3. Руснак Альберт 3 (2) 0.19
4. Бэрд Кори 2 0.13
5. Чанг Майкель 1 0.06
6. Руис Пабло 1 0.06
7. Росси Джузеппе 1 0.06
8. Глэд Джастин 1 0.06
9. Джонсон Сэм 1 0.06
10. Мартинес Дуглас 1 0.06
Портленд Тимберс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Эбобисс Жереми 7 0.47
2. Мора Фелипе 7 0.47
3. Валери Диего 5 (1) 0.33
4. Незгода Ярослав 5 0.33
5. Чара Йимми 3 0.2
6. Бланко Себастьян 2 0.13
7. Уильямсон Эрик 2 0.13
8. Чара Диего 1 0.07
9. Туилома Билл 1 0.07
10. Мабьяла Ларрис 1 0.07
11. Касканте Хулио 1 0.07
12. Вильяфана Хорхе 0 0

Карточки

Реал Солт-Лейк
# Игрок      
1. Бекерман Кайл 4 1
2. Эррера Аарон 5 0
3. Руис Пабло 4 0
4. Глэд Джастин 4 0
5. Бэрд Кори 4 0
6. Крейлах Дамир 3 0
7. Тоя Донни 3 0
8. Джонсон Сэм 3 0
9. Мартинес Дуглас 1 1
10. Сильва Марсело 2 0
11. Мерам Джастин 1 0
12. Чанг Майкель 1 0
13. Портильо Джастин 1 0
14. Луис Эвертон II 1 0
15. Беслер Ник 1 0
16. Холт Эрик 1 0
Портленд Тимберс
# Игрок      
1. Уильямсон Эрик 5 0
2. Чара Диего 4 0
3. Паредес Кристиан 4 0
4. Жупарич Дарио 2 1
5. Бонилья Пабло 3 0
6. Вильяфана Хорхе 2 0
7. Дювалл Крис 2 0
8. Фарфан Марко 2 0
9. Бланко Себастьян 1 0
10. Мабьяла Ларрис 1 0
11. Кларк Стив 1 0
12. Самбрано Ренсо 1 0
13. Конечни Томас 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Реал Солт-Лейк 9.52% (2) 14.29% (3) 4.76% (1) 19.05% (4) 9.52% (2) 42.86% (9)
 Портленд Тимберс 17.14% (6) 14.29% (5) 8.57% (3) 17.14% (6) 17.14% (6) 25.71% (9)

Предыдущие игры

Реал Солт-Лейк Последние 20 матчей: + = -
Ванкувер Уайткэпс 2:1 Реал Солт-Лейк Сиэтл Саундерс 2:1 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 1:3 Лос-Анджелес Миннесота Юнайтед 0:0 Реал Солт-Лейк
Реал Солт-Лейк 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси Реал Солт-Лейк 1:2 Ванкувер Уайткэпс Реал Солт-Лейк 0:5 Колорадо Рэпидс Реал Солт-Лейк 3:0 Лос-Анджелес Миннесота Юнайтед 4:0 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 2:2 Сиэтл Саундерс Портленд Тимберс 4:4 Реал Солт-Лейк Колорадо Рэпидс 1:4 Реал Солт-Лейк Сан-Хосе Эрткуэйкс 5:2 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 0:2 Спортинг Канзас-Сити Реал Солт-Лейк 0:0 Миннесота Юнайтед Реал Солт-Лейк 2:0 Колорадо Рэпидс Реал Солт-Лейк 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз Орландо Сити 0:0 Реал Солт-Лейк Сиэтл Саундерс 2:0 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 2:1 Портленд Тимберс
Портленд Тимберс Последние 20 матчей: + = -
Портленд Тимберс 3:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс Лос-Анджелес Гэлакси 3:6 Портленд Тимберс Ванкувер Уайткэпс 0:1 Портленд Тимберс Портленд Тимберс 1:0 Сиэтл Саундерс
Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:6 Портленд Тимберс Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Портленд Тимберс Лос-Анджелес 4:2 Портленд Тимберс Сиэтл Саундерс 1:2 Портленд Тимберс Портленд Тимберс 2:3 Лос-Анджелес Гэлакси Портленд Тимберс 4:4 Реал Солт-Лейк Портленд Тимберс 0:3 Сиэтл Саундерс Портленд Тимберс 2:1 Орландо Сити Филадельфия Юнион 1:2 Портленд Тимберс Нью-Йорк Сити 1:3 Портленд Тимберс Портленд Тимберс 1:1 Цинциннати Лос-Анджелес 2:2 Портленд Тимберс Портленд Тимберс 2:1 Хьюстон Динамо Лос-Анджелес Гэлакси 1:2 Портленд Тимберс Портленд Тимберс 1:0 Нэшвилл Портленд Тимберс 1:3 Миннесота Юнайтед

Последние игры между собой

Реал Солт-Лейк: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 8
Портленд Тимберс: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 7
Портленд Тимберс 4:4 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 2:1 Портленд Тимберс МЛС Портленд Тимберс 1:0 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 1:2 Портленд Тимберс МЛС
Портленд Тимберс 3:0 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 1:4 Портленд Тимберс МЛС Реал Солт-Лейк 2:1 Портленд Тимберс МЛС Портленд Тимберс 1:3 Реал Солт-Лейк МЛС Портленд Тимберс 1:0 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 2:2 Портленд Тимберс МЛС Портленд Тимберс 2:2 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 0:1 Портленд Тимберс МЛС Реал Солт-Лейк 0:1 Портленд Тимберс МЛС Реал Солт-Лейк 2:0 Портленд Тимберс Открытый Кубок Портленд Тимберс 0:0 Реал Солт-Лейк МЛС Портленд Тимберс 0:0 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 1:3 Портленд Тимберс МЛС Реал Солт-Лейк 1:0 Портленд Тимберс МЛС Портленд Тимберс 0:1 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 4:2 Портленд Тимберс МЛС

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Орландо Сити Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Филадельфия Юнион Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
3. Нью-Йорк Сити Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3
4. Интер Майами Заявка 3 0 0 3 2 - 5 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Сиэтл Саундерс Заявка 3 1 1 1 4 - 2 4
3. Ванкувер Уайткэпс Заявка 3 1 0 2 5 - 7 3
4. Чикаго Файр Заявка 3 1 0 2 2 - 5 3

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Торонто Заявка 3 1 2 0 6 - 5 5
2. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
3. Монреаль Импакт Заявка 3 1 0 2 4 - 5 3
4. Ди Си Юнайтед Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Канзас-Сити Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
2. Миннесота Юнайтед Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
3. Реал Солт-Лейк Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
4. Колорадо Рэпидс Заявка 3 0 1 2 4 - 7 1

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Коламбус Кру Заявка 3 3 0 0 7 - 0 9
2. Цинциннати Заявка 3 2 0 1 3 - 4 6
3. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 3 1 0 2 1 - 4 3
4. Атланта Юнайтед Заявка 3 0 0 3 0 - 3 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Портленд Тимберс Заявка 3 2 1 0 6 - 4 7
2. Лос-Анджелес Заявка 3 1 2 0 11 - 7 5
3. Хьюстон Динамо Заявка 3 0 2 1 5 - 6 2
4. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 3 0 1 2 4 - 9 1
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    26'
    Г О О О О Л - Крейлах Дамир бьет в цель!
  • Желтая карточка
    16'
    Сильва Марсело получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    11'
    Г О О О О Л - Мартинес Дуглас бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Rio Tinto Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
1.05 14.00 30.00
1.15 5.50 35.00
2.44 3.65 2.82
1.09 11.44 35.09

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
10.50 1.02 9.00 1.04 3.75 1.29 2.95 1.37 2.11 1.73 1.85 1.95 1.40 2.55 1.27 3.55 1.03 10.00 1.06 7.00 1.09 8.50
14.75 1.02 13.25 1.03 4.95 1.19 3.94 1.26 2.45 1.61 1.86 1.96 1.58 2.41 1.31 3.52 1.24 4.15 1.09 7.40
4.96 1.19 2.83 1.47 2.50 1.57 2.07 1.81 1.63 2.36 1.42 2.97 1.38 3.15 1.21 4.61 1.39 3.11 1.25 4.18
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 3.5 3.5
3.55 1.27 2.37 1.59 2.15 1.65 1.20 4.20 1.25 3.75 1.02 11.00
3.32 1.33 2.43 1.56 1.61 2.31 1.23 4.20 1.16 5.20
2.93 1.43 2.32 1.65 1.78 2.11 1.89 1.99 1.56 2.52 1.24 4.30
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.30 1.30 1.97 1.78 1.47 2.75 1.29 3.40
5.05 1.17 3.64 1.28 1.99 1.82 1.49 2.62 1.31 3.45

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.13 1.66
Букмекер Да Нет
6.50 1.09
Букмекер Да Нет
2.65 1.41
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