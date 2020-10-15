Реал Солт-Лейк
2:1
Конец матча
Стадион: Рио Тинто
Портленд Тимберс
1:0
11' ГолМартинес Дуглас
16' Желтая карточкаСильва Марсело
2:0
26' ГолКрейлах Дамир
2:1
77' ГолТуилома Билл
82' Желтая карточкаЭррера Аарон
90' Желтая карточкаПортильо Джастин
51
Путна
Эндрю
22
Эррера
Аарон
14
Онуоха
Недум
16
Чанг
Майкель
10
Бэрд
Кори
13
Беслер
Ник
31
Ивачич
Альяз
25
Туилома
Билл
32
Фарфан
Марко
21
Чара
Диего
- Основной состав
-
51 Путна ЭндрюВратарь
-
22 Эррера АаронЗащитник
- Защитник
-
14 Онуоха НедумЗащитник
- Защитник
-
16 Чанг МайкельПолузащитник
-
10 Бэрд КориПолузащитник
-
13 Беслер НикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Глэд ДжастинЗащитник
-
21 Шмитт ТейтЗащитник
-
20 Холт ЭрикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Илоски МиланНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Freddy Juarez
- Основной состав
-
31 Ивачич АльязВратарь
- Защитник
- Защитник
-
25 Туилома БиллЗащитник
-
32 Фарфан МаркоЗащитник
- Полузащитник
-
21 Чара ДиегоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Дювалл КрисЗащитник
-
85 Макгро ЗакЗащитник
-
44 Лориа МарвинПолузащитник
-
23 Чара ЙиммиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Giovanni Savarese
Ход матча
11'
1:0
16'
26'
2:0
77'
2:1
82'
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Крейлах Дамир
|7
|0.44
|2.
|Мерам Джастин
|3
|0.19
|3.
|Руснак Альберт
|3 (2)
|0.19
|4.
|Бэрд Кори
|2
|0.13
|5.
|Чанг Майкель
|1
|0.06
|6.
|Руис Пабло
|1
|0.06
|7.
|Росси Джузеппе
|1
|0.06
|8.
|Глэд Джастин
|1
|0.06
|9.
|Джонсон Сэм
|1
|0.06
|10.
|Мартинес Дуглас
|1
|0.06
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Эбобисс Жереми
|7
|0.47
|2.
|Мора Фелипе
|7
|0.47
|3.
|Валери Диего
|5 (1)
|0.33
|4.
|Незгода Ярослав
|5
|0.33
|5.
|Чара Йимми
|3
|0.2
|6.
|Бланко Себастьян
|2
|0.13
|7.
|Уильямсон Эрик
|2
|0.13
|8.
|Чара Диего
|1
|0.07
|9.
|Туилома Билл
|1
|0.07
|10.
|Мабьяла Ларрис
|1
|0.07
|11.
|Касканте Хулио
|1
|0.07
|12.
|Вильяфана Хорхе
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Бекерман Кайл
|4
|1
|2.
|Эррера Аарон
|5
|0
|3.
|Руис Пабло
|4
|0
|4.
|Глэд Джастин
|4
|0
|5.
|Бэрд Кори
|4
|0
|6.
|Крейлах Дамир
|3
|0
|7.
|Тоя Донни
|3
|0
|8.
|Джонсон Сэм
|3
|0
|9.
|Мартинес Дуглас
|1
|1
|10.
|Сильва Марсело
|2
|0
|11.
|Мерам Джастин
|1
|0
|12.
|Чанг Майкель
|1
|0
|13.
|Портильо Джастин
|1
|0
|14.
|Луис Эвертон II
|1
|0
|15.
|Беслер Ник
|1
|0
|16.
|Холт Эрик
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Уильямсон Эрик
|5
|0
|2.
|Чара Диего
|4
|0
|3.
|Паредес Кристиан
|4
|0
|4.
|Жупарич Дарио
|2
|1
|5.
|Бонилья Пабло
|3
|0
|6.
|Вильяфана Хорхе
|2
|0
|7.
|Дювалл Крис
|2
|0
|8.
|Фарфан Марко
|2
|0
|9.
|Бланко Себастьян
|1
|0
|10.
|Мабьяла Ларрис
|1
|0
|11.
|Кларк Стив
|1
|0
|12.
|Самбрано Ренсо
|1
|0
|13.
|Конечни Томас
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Реал Солт-Лейк
|9.52% (2)
|14.29% (3)
|4.76% (1)
|19.05% (4)
|9.52% (2)
|42.86% (9)
|Портленд Тимберс
|17.14% (6)
|14.29% (5)
|8.57% (3)
|17.14% (6)
|17.14% (6)
|25.71% (9)
Предыдущие игры
Реал Солт-Лейк Последние 20 матчей: + = -Ванкувер Уайткэпс 2:1 Реал Солт-Лейк Сиэтл Саундерс 2:1 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 1:3 Лос-Анджелес Миннесота Юнайтед 0:0 Реал Солт-Лейк
Реал Солт-Лейк 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси Реал Солт-Лейк 1:2 Ванкувер Уайткэпс Реал Солт-Лейк 0:5 Колорадо Рэпидс Реал Солт-Лейк 3:0 Лос-Анджелес Миннесота Юнайтед 4:0 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 2:2 Сиэтл Саундерс Портленд Тимберс 4:4 Реал Солт-Лейк Колорадо Рэпидс 1:4 Реал Солт-Лейк Сан-Хосе Эрткуэйкс 5:2 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 0:2 Спортинг Канзас-Сити Реал Солт-Лейк 0:0 Миннесота Юнайтед Реал Солт-Лейк 2:0 Колорадо Рэпидс Реал Солт-Лейк 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз Орландо Сити 0:0 Реал Солт-Лейк Сиэтл Саундерс 2:0 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 2:1 Портленд Тимберс
Портленд Тимберс Последние 20 матчей: + = -Портленд Тимберс 3:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс Лос-Анджелес Гэлакси 3:6 Портленд Тимберс Ванкувер Уайткэпс 0:1 Портленд Тимберс Портленд Тимберс 1:0 Сиэтл Саундерс
Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:6 Портленд Тимберс Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Портленд Тимберс Лос-Анджелес 4:2 Портленд Тимберс Сиэтл Саундерс 1:2 Портленд Тимберс Портленд Тимберс 2:3 Лос-Анджелес Гэлакси Портленд Тимберс 4:4 Реал Солт-Лейк Портленд Тимберс 0:3 Сиэтл Саундерс Портленд Тимберс 2:1 Орландо Сити Филадельфия Юнион 1:2 Портленд Тимберс Нью-Йорк Сити 1:3 Портленд Тимберс Портленд Тимберс 1:1 Цинциннати Лос-Анджелес 2:2 Портленд Тимберс Портленд Тимберс 2:1 Хьюстон Динамо Лос-Анджелес Гэлакси 1:2 Портленд Тимберс Портленд Тимберс 1:0 Нэшвилл Портленд Тимберс 1:3 Миннесота Юнайтед
Последние игры между собой
Реал Солт-Лейк: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 8
Портленд Тимберс: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 7
Портленд Тимберс 3:0 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 1:4 Портленд Тимберс МЛС Реал Солт-Лейк 2:1 Портленд Тимберс МЛС Портленд Тимберс 1:3 Реал Солт-Лейк МЛС Портленд Тимберс 1:0 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 2:2 Портленд Тимберс МЛС Портленд Тимберс 2:2 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 0:1 Портленд Тимберс МЛС Реал Солт-Лейк 0:1 Портленд Тимберс МЛС Реал Солт-Лейк 2:0 Портленд Тимберс Открытый Кубок Портленд Тимберс 0:0 Реал Солт-Лейк МЛС Портленд Тимберс 0:0 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 1:3 Портленд Тимберс МЛС Реал Солт-Лейк 1:0 Портленд Тимберс МЛС Портленд Тимберс 0:1 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 4:2 Портленд Тимберс МЛС
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Орландо Сити
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|3.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|4.
|Интер Майами
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 5
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 2
|4
|3.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 7
|3
|4.
|Чикаго Файр
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Торонто
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|6 - 5
|5
|2.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|3.
|Монреаль Импакт
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|4.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|2.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|3.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|4.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 7
|1
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Коламбус Кру
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 0
|9
|2.
|Цинциннати
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 4
|6
|3.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 4
|3
|4.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 3
|0
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|2.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|11 - 7
|5
|3.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|5 - 6
|2
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 9
|1
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|—
|—
|10.50
|1.02
|9.00
|1.04
|3.75
|1.29
|—
|—
|2.95
|1.37
|2.11
|1.73
|1.85
|1.95
|—
|—
|1.40
|2.55
|—
|—
|1.27
|3.55
|1.03
|10.00
|1.06
|7.00
|1.09
|8.50
|14.75
|1.02
|13.25
|1.03
|4.95
|1.19
|3.94
|1.26
|—
|—
|2.45
|1.61
|—
|—
|1.86
|1.96
|—
|—
|1.58
|2.41
|—
|—
|1.31
|3.52
|1.24
|4.15
|1.09
|7.40
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|4.96
|1.19
|—
|—
|2.83
|1.47
|2.50
|1.57
|2.07
|1.81
|1.63
|2.36
|1.42
|2.97
|1.38
|3.15
|1.21
|4.61
|1.39
|3.11
|1.25
|4.18
|—
|—
|—
|—