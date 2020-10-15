Ванкувер Уайткэпс
1:0
Первый тайм: 32'
Стадион: Провиденс
Лос-Анджелес
1:0
30' ГолКавальини Лукас
30
Буш
Ивен
22
Годой
Эрик
53
Аднан
Али
19
Бикел
Жаниу
- Основной состав
-
30 Буш ИвенВратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Годой ЭрикЗащитник
-
53 Аднан АлиЗащитник
- Полузащитник
-
19 Бикел ЖаниуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
15 Роуз ЭндиЗащитник
- Полузащитник
-
27 Рапосо РайанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Marc Dos Santos
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Дуэньяс ЭрикПолузащитник
-
19 Дюк БрайсПолузащитник
-
26 Перес ЭдриенНападающий
-
28 Tony Leone
-
22 Kwadwo Opoku
-
Главный тренер: Брэдли Боб
Ход матча
30'
1:0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дахоме Кристиан
|3
|0.19
|2.
|Монтеро Фреди
|3 (2)
|0.19
|3.
|Кавальини Лукас
|3
|0.19
|4.
|Милинкович Давид
|1
|0.06
|5.
|Аднан Али
|1
|0.06
|6.
|Рейна Йорди
|1
|0.06
|7.
|Нервински Джейк
|1
|0.06
|8.
|Бейр Телониус
|1
|0.06
|9.
|Бальдисимо Майкл
|1
|0.06
|10.
|Роуз Энди
|0
|0
|11.
|Ин-Бём Хван
|0
|0
|12.
|Овусу Леонард
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Росси Диего
|11 (1)
|0.73
|2.
|Райт-Филлипс Брэдли
|8
|0.53
|3.
|Мусовски Дэниел
|4
|0.27
|4.
|Кайе Марк-Энтони
|3
|0.2
|5.
|Родригес Брайан II
|2
|0.13
|6.
|Хинелья Франсиско
|1
|0.07
|7.
|Сифуэнтес Хосе
|1
|0.07
|8.
|Якович Деян
|1
|0.07
|9.
|Эль-Мунир Мохаммед
|1
|0.07
|10.
|Блессинг Латиф
|0
|0
|11.
|Атуэста Эдуард
|0
|0
|12.
|Найяр Энди
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Кавальини Лукас
|6
|1
|2.
|Бикел Жаниу
|4
|1
|3.
|Бальдисимо Майкл
|4
|0
|4.
|Роуз Энди
|2
|1
|5.
|Монтеро Фреди
|2
|0
|6.
|Аднан Али
|2
|0
|7.
|Дахоме Кристиан
|2
|0
|8.
|Хмири Яссер
|2
|0
|9.
|Веселинович Ранко
|2
|0
|10.
|Хасал Томас
|2
|0
|11.
|Годой Эрик
|0
|1
|12.
|Тейберт Расселл
|1
|0
|13.
|Гутьеррес Кристиан
|1
|0
|14.
|Рейна Йорди
|1
|0
|15.
|Корнелиус Дерек
|1
|0
|16.
|Рапосо Райан
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Сифуэнтес Хосе
|3
|0
|2.
|Кайе Марк-Энтони
|1
|1
|3.
|Харви Джордан
|2
|0
|4.
|Блессинг Латиф
|2
|0
|5.
|Атуэста Эдуард
|2
|0
|6.
|Блэкмон Тристан
|2
|0
|7.
|Хинелья Франсиско
|2
|0
|8.
|Эль-Мунир Мохаммед
|2
|0
|9.
|Якович Деян
|1
|0
|10.
|Найяр Энди
|1
|0
|11.
|Сисниего Пабло
|1
|0
|12.
|Паласиос Диего
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ванкувер Уайткэпс
|13.33% (2)
|6.67% (1)
|13.33% (2)
|20% (3)
|26.67% (4)
|20% (3)
|Лос-Анджелес
|15.63% (5)
|12.5% (4)
|25% (8)
|12.5% (4)
|18.75% (6)
|15.63% (5)
Предыдущие игры
Ванкувер Уайткэпс Последние 20 матчей: + = -Ванкувер Уайткэпс 2:1 Реал Солт-Лейк Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:0 Ванкувер Уайткэпс Сиэтл Саундерс 3:1 Ванкувер Уайткэпс Ванкувер Уайткэпс 0:1 Портленд Тимберс
Лос-Анджелес 6:0 Ванкувер Уайткэпс Реал Солт-Лейк 1:2 Ванкувер Уайткэпс Ванкувер Уайткэпс 3:1 Монреаль Импакт Ванкувер Уайткэпс 2:4 Монреаль Импакт Ванкувер Уайткэпс 3:2 Торонто Монреаль Импакт 2:0 Ванкувер Уайткэпс Торонто 1:0 Ванкувер Уайткэпс Торонто 3:0 Ванкувер Уайткэпс Спортинг Канзас-Сити 0:0 Ванкувер Уайткэпс Чикаго Файр 0:2 Ванкувер Уайткэпс Сиэтл Саундерс 3:0 Ванкувер Уайткэпс Ванкувер Уайткэпс 3:4 Сан-Хосе Эрткуэйкс Лос-Анджелес Гэлакси 0:1 Ванкувер Уайткэпс Ванкувер Уайткэпс 1:3 Спортинг Канзас-Сити Ванкувер Уайткэпс 0:1 Реал Солт-Лейк Лос-Анджелес Гэлакси 3:4 Ванкувер Уайткэпс
Лос-Анджелес Последние 20 матчей: + = -Лос-Анджелес 3:1 Сиэтл Саундерс Реал Солт-Лейк 1:3 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 1:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс Лос-Анджелес 6:0 Ванкувер Уайткэпс
Сиэтл Саундерс 3:0 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 4:2 Портленд Тимберс Реал Солт-Лейк 3:0 Лос-Анджелес Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 5:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сиэтл Саундерс 3:1 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 0:2 Лос-Анджелес Гэлакси Орландо Сити 1:1 Лос-Анджелес Сиэтл Саундерс 1:4 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 2:2 Портленд Тимберс Лос-Анджелес 6:2 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес 3:3 Хьюстон Динамо Лос-Анджелес 3:3 Филадельфия Юнион Лос-Анджелес 1:0 Интер Майами Лос-Анджелес 3:0 Леон Леон 2:0 Лос-Анджелес
Последние игры между собой
Ванкувер Уайткэпс: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 3
Лос-Анджелес: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 1
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Орландо Сити
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|3.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|4.
|Интер Майами
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 5
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 2
|4
|3.
|Ванкувер Уайткэпс
|0:0 Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 7
|3
|4.
|Чикаго Файр
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Торонто
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|6 - 5
|5
|2.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|3.
|Монреаль Импакт
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|4.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|2.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|3.
|Реал Солт-Лейк
|2:0 Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|4.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 7
|1
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Коламбус Кру
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 0
|9
|2.
|Цинциннати
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 4
|6
|3.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 4
|3
|4.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 3
|0
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Портленд Тимберс
|0:2 Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|2.
|Лос-Анджелес
|0:0 Заявка
|3
|1
|2
|0
|11 - 7
|5
|3.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|5 - 6
|2
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 9
|1
Тотал
|Букмекер
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|6.5
|6.5
|5.00
|1.15
|5.10
|1.15
|—
|—
|2.48
|1.50
|—
|—
|2.35
|1.60
|2.00
|1.81
|1.60
|2.25
|1.73
|2.11
|1.44
|2.60
|1.25
|3.75
|1.15
|4.80
|1.08
|7.00
|1.04
|9.20
|1.02
|11.00
|6.20
|1.13
|5.20
|1.17
|—
|—
|2.83
|1.44
|—
|—
|2.29
|1.64
|—
|—
|1.82
|2.09
|—
|—
|1.46
|2.76
|1.33
|3.36
|1.16
|5.35
|1.13
|6.00
|1.05
|10.75
|—
|—
|4.17
|1.25
|—
|—
|2.46
|1.58
|2.09
|1.79
|1.86
|2.02
|1.62
|2.37
|1.50
|2.70
|1.41
|3.03
|1.63
|2.37
|1.48
|2.78
|1.33
|3.49
|—
|—
|1.13
|6.48
|—
|—
|—
|—