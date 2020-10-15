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Ванкувер Уайткэпс
2:1
Конец матча

Стадион:
Лос-Анджелес
0'
1:0
30' Гол
Кавальини Лукас
49' Желтая карточка
Сегура Эдди
2:0
59' Гол
Кавальини Лукас
2:1
83' Пенальти
Атуэста Эдуард
83' Желтая карточка
Буш Ивен
89' Желтая карточка
Бикел Жаниу
90' Желтая карточка
Дуэньяс Эрик
90'+6
30
Буш
Ивен
28
Нервински
Джейк
4
Веселинович
Ранко
22
Годой
Эрик
53
Аднан
Али
11
Дахоме
Кристиан
19
Бикел
Жаниу
17
Овусу
Леонард
31
Тейберт
Расселл
12
Монтеро
Фреди
9
Кавальини
Лукас
23
Сисниего
Пабло
13
Эль-Мунир
Мохаммед
5
Якович
Деян
4
Сегура
Эдди
2
Харви
Джордан
7
Блессинг
Латиф
20
Атуэста
Эдуард
8
Хинелья
Франсиско
21
Christian
Torres
66
Райт-Филлипс
Брэдли
16
Мусовски
Дэниел
Ванкувер Уайткэпс
4-4-2
Лос-Анджелес
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Ванкувер Уайткэпс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кавальини Лукас 5 0.31
2. Дахоме Кристиан 3 0.19
3. Монтеро Фреди 3 (2) 0.19
4. Милинкович Давид 1 0.06
5. Аднан Али 1 0.06
6. Рейна Йорди 1 0.06
7. Нервински Джейк 1 0.06
8. Бейр Телониус 1 0.06
9. Бальдисимо Майкл 1 0.06
10. Роуз Энди 0 0
11. Ин-Бём Хван 0 0
12. Овусу Леонард 0 0
Лос-Анджелес
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Росси Диего 11 (1) 0.73
2. Райт-Филлипс Брэдли 8 0.53
3. Мусовски Дэниел 4 0.27
4. Кайе Марк-Энтони 3 0.2
5. Родригес Брайан II 2 0.13
6. Хинелья Франсиско 1 0.07
7. Сифуэнтес Хосе 1 0.07
8. Атуэста Эдуард 1 (1) 0.07
9. Якович Деян 1 0.07
10. Эль-Мунир Мохаммед 1 0.07
11. Блессинг Латиф 0 0
12. Найяр Энди 0 0

Карточки

Ванкувер Уайткэпс
# Игрок      
1. Кавальини Лукас 6 1
2. Бикел Жаниу 5 1
3. Бальдисимо Майкл 4 0
4. Роуз Энди 2 1
5. Монтеро Фреди 2 0
6. Аднан Али 2 0
7. Дахоме Кристиан 2 0
8. Хмири Яссер 2 0
9. Веселинович Ранко 2 0
10. Хасал Томас 2 0
11. Годой Эрик 0 1
12. Тейберт Расселл 1 0
13. Гутьеррес Кристиан 1 0
14. Буш Ивен 1 0
15. Рейна Йорди 1 0
16. Корнелиус Дерек 1 0
17. Рапосо Райан 1 0
Лос-Анджелес
# Игрок      
1. Сифуэнтес Хосе 3 0
2. Кайе Марк-Энтони 1 1
3. Харви Джордан 2 0
4. Блессинг Латиф 2 0
5. Атуэста Эдуард 2 0
6. Блэкмон Тристан 2 0
7. Хинелья Франсиско 2 0
8. Эль-Мунир Мохаммед 2 0
9. Якович Деян 1 0
10. Найяр Энди 1 0
11. Сисниего Пабло 1 0
12. Сегура Эдди 1 0
13. Паласиос Диего 1 0
14. Дуэньяс Эрик 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ванкувер Уайткэпс 11.76% (2) 11.76% (2) 11.76% (2) 23.53% (4) 23.53% (4) 17.65% (3)
 Лос-Анджелес 15.15% (5) 12.12% (4) 24.24% (8) 12.12% (4) 18.18% (6) 18.18% (6)

Предыдущие игры

Ванкувер Уайткэпс Последние 20 матчей: + = -
Ванкувер Уайткэпс 2:1 Реал Солт-Лейк Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:0 Ванкувер Уайткэпс Сиэтл Саундерс 3:1 Ванкувер Уайткэпс Ванкувер Уайткэпс 0:1 Портленд Тимберс
Лос-Анджелес 6:0 Ванкувер Уайткэпс Реал Солт-Лейк 1:2 Ванкувер Уайткэпс Ванкувер Уайткэпс 3:1 Монреаль Импакт Ванкувер Уайткэпс 2:4 Монреаль Импакт Ванкувер Уайткэпс 3:2 Торонто Монреаль Импакт 2:0 Ванкувер Уайткэпс Торонто 1:0 Ванкувер Уайткэпс Торонто 3:0 Ванкувер Уайткэпс Спортинг Канзас-Сити 0:0 Ванкувер Уайткэпс Чикаго Файр 0:2 Ванкувер Уайткэпс Сиэтл Саундерс 3:0 Ванкувер Уайткэпс Ванкувер Уайткэпс 3:4 Сан-Хосе Эрткуэйкс Лос-Анджелес Гэлакси 0:1 Ванкувер Уайткэпс Ванкувер Уайткэпс 1:3 Спортинг Канзас-Сити Ванкувер Уайткэпс 0:1 Реал Солт-Лейк Лос-Анджелес Гэлакси 3:4 Ванкувер Уайткэпс
Лос-Анджелес Последние 20 матчей: + = -
Лос-Анджелес 3:1 Сиэтл Саундерс Реал Солт-Лейк 1:3 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 1:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс Лос-Анджелес 6:0 Ванкувер Уайткэпс
Сиэтл Саундерс 3:0 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 4:2 Портленд Тимберс Реал Солт-Лейк 3:0 Лос-Анджелес Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 5:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сиэтл Саундерс 3:1 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 0:2 Лос-Анджелес Гэлакси Орландо Сити 1:1 Лос-Анджелес Сиэтл Саундерс 1:4 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 2:2 Портленд Тимберс Лос-Анджелес 6:2 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес 3:3 Хьюстон Динамо Лос-Анджелес 3:3 Филадельфия Юнион Лос-Анджелес 1:0 Интер Майами Лос-Анджелес 3:0 Леон Леон 2:0 Лос-Анджелес

Последние игры между собой

Ванкувер Уайткэпс: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 3
Лос-Анджелес: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 1
Лос-Анджелес 6:0 Ванкувер Уайткэпс МЛС Лос-Анджелес 6:1 Ванкувер Уайткэпс МЛС Ванкувер Уайткэпс 1:0 Лос-Анджелес МЛС Лос-Анджелес 2:2 Ванкувер Уайткэпс МЛС
Ванкувер Уайткэпс 0:2 Лос-Анджелес МЛС

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Орландо Сити Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Филадельфия Юнион Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
3. Нью-Йорк Сити Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3
4. Интер Майами Заявка 3 0 0 3 2 - 5 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Сиэтл Саундерс Заявка 3 1 1 1 4 - 2 4
3. Ванкувер Уайткэпс Заявка 3 1 0 2 5 - 7 3
4. Чикаго Файр Заявка 3 1 0 2 2 - 5 3

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Торонто Заявка 3 1 2 0 6 - 5 5
2. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
3. Монреаль Импакт Заявка 3 1 0 2 4 - 5 3
4. Ди Си Юнайтед Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Канзас-Сити Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
2. Миннесота Юнайтед Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
3. Реал Солт-Лейк Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
4. Колорадо Рэпидс Заявка 3 0 1 2 4 - 7 1

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Коламбус Кру Заявка 3 3 0 0 7 - 0 9
2. Цинциннати Заявка 3 2 0 1 3 - 4 6
3. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 3 1 0 2 1 - 4 3
4. Атланта Юнайтед Заявка 3 0 0 3 0 - 3 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Портленд Тимберс Заявка 3 2 1 0 6 - 4 7
2. Лос-Анджелес Заявка 3 1 2 0 11 - 7 5
3. Хьюстон Динамо Заявка 3 0 2 1 5 - 6 2
4. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 3 0 1 2 4 - 9 1
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    30'
    Г О О О О Л - Кавальини Лукас бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Providence Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
1.09 9.00 27.00
1.90 3.00 4.00
4.70 4.40 1.66
1.72 3.47 5.82

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
5.10 1.14 5.10 1.15 2.00 1.75 2.35 1.60 2.00 1.81 1.30 3.30 1.73 2.11 1.44 2.60 1.04 9.00 1.15 4.80 1.08 7.00 1.04 9.20 1.02 11.00
6.20 1.13 5.20 1.17 2.83 1.44 2.29 1.64 1.82 2.09 1.46 2.76 1.33 3.36 1.16 5.35 1.13 6.00 1.05 10.75
3.73 1.29 3.12 1.39 2.50 1.57 1.90 1.98 2.16 1.75 1.79 2.10 1.41 3.01 1.41 3.01 1.22 4.51 1.63 2.37 1.48 2.78 1.33 3.49 1.13 6.48
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
3.30 1.30 2.85 1.39 1.50 2.48 1.31 3.30 1.12 5.55
3.95 1.25 2.83 1.43 1.76 2.06 1.32 3.38 1.21 4.40
1.67 2.29 1.40 3.07 1.14 6.12 1.44 2.88 1.78 2.13 1.55 2.57 1.32 3.58
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3
2.26 1.60 1.68 2.10 1.40 2.80
5.90 1.13 4.55 1.20 2.22 1.66 1.67 2.21 1.39 3.00 1.16 5.25

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.35 3.00
Букмекер Да Нет
3.90 1.23
Букмекер Да Нет
2.39 1.53
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