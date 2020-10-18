  1. Футбол
  2. Матчи
  3. США
Цинциннати
 
Позже

Стадион:
Ди Си Юнайтед
1
Эдвардс
Бобби
12
Абдул-Салаам
Саад
14
Хагглунд
Ник
3
Петтерссон
Том
96
Гутман
Эндрю
15
Мокоджо
Камохело
6
Медунянин
Харис
31
Alvaro
Barreal
24
Амайя
Фрэнки
36
Гайаю
Джозеф-Клод
19
Васкес
Брэндон
1
Сайц
Крис
3
Одои-Атсем
Крис
13
Брийян
Фредерик
23
Пинс
Донован
28
Мора
Хосеф
31
Грессель
Юлиан
27
Ньеман
Моузес
11
Асад
Ямиль
10
Флорес
Эдисон
50
Сорга
Эрик
20
Ривас
Хельмин
Цинциннати
4-2-3-1
Ди Си Юнайтед
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Цинциннати
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кубо Юя 2 (1) 0.13
2. Медунянин Харис 1 0.06
3. Хагглунд Ник 1 0.06
4. Васкес Брэндон 1 0.06
5. Амайя Фрэнки 1 0.06
6. Регаттен Адриен 0 0
Ди Си Юнайтед
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Камара Ола 3 (2) 0.19
2. Федерико Игуаин 2 0.13
3. Асад Ямиль 1 (1) 0.06
4. Брийян Фредерик 1 0.06
5. Грессель Юлиан 1 0.06
6. Сорга Эрик 1 0.06
7. Йоу Гриффин 1 0.06
8. Пинс Донован 1 0.06
9. Морено Хуниор 0 0
10. Бирнбом Стив 0 0
11. Фелипе 0 0

Карточки

Цинциннати
# Игрок      
1. Депланье Матье 6 0
2. Амайя Фрэнки 5 0
3. Уостон Кендаль 4 0
4. Станко Калеб 3 0
5. Медунянин Харис 2 0
6. Ван дер Верфф Майкел 2 0
7. Гайаю Джозеф-Клод 2 0
8. Эйлаш Фатей 2 0
9. Гутман Эндрю 2 0
10. Петтерссон Том 1 0
11. Кубо Юя 1 0
12. Хагглунд Ник 1 0
13. Крус Аллан 1 0
Ди Си Юнайтед
# Игрок      
1. Каноуз Расселл 4 1
2. Брийян Фредерик 3 1
3. Фелипе 4 0
4. Морено Хуниор 2 1
5. Асад Ямиль 2 0
6. Федерико Игуаин 1 0
7. Абу Мохаммед 1 0
8. Мора Хосеф 1 0
9. Флорес Эдисон 1 0
10. Грессель Юлиан 1 0
11. Бирнбом Стив 1 0
12. Сегура Улисес 1 0
13. Ньеман Моузес 1 0
14. Паредес Кевин 1 0
15. Mohamed Abu Hasheesh 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Цинциннати 0 16.67% (1) 16.67% (1) 16.67% (1) 16.67% (1) 33.33% (2)
 Ди Си Юнайтед 18.18% (2) 0 0 0 45.45% (5) 36.36% (4)

Предыдущие игры

Цинциннати Последние 20 матчей: + = -
Цинциннати 2:1 Коламбус Кру Цинциннати 0:1 Торонто Филадельфия Юнион 3:0 Цинциннати Миннесота Юнайтед 2:0 Цинциннати
Нью-Йорк Сити 4:0 Цинциннати Цинциннати 0:0 Филадельфия Юнион Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Цинциннати Нью-Йорк Сити 2:1 Цинциннати Коламбус Кру 3:0 Цинциннати Цинциннати 0:0 Чикаго Файр Цинциннати 0:0 Коламбус Кру Чикаго Файр 3:0 Цинциннати Цинциннати 0:0 Ди Си Юнайтед Портленд Тимберс 1:1 Цинциннати Цинциннати 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз Атланта Юнайтед 0:1 Цинциннати Цинциннати 0:4 Коламбус Кру Атланта Юнайтед 2:1 Цинциннати Нью-Йорк Ред Буллз 3:2 Цинциннати Ди Си Юнайтед 0:0 Цинциннати
Ди Си Юнайтед Последние 20 матчей: + = -
Ди Си Юнайтед 2:2 Филадельфия Юнион Чикаго Файр 2:1 Ди Си Юнайтед Нью-Йорк Сити 4:1 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 0:4 Атланта Юнайтед
Ди Си Юнайтед 0:2 Нью-Инглэнд Революшн Нэшвилл 1:0 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 2:2 Торонто Ди Си Юнайтед 0:2 Нью-Йорк Ред Буллз Ди Си Юнайтед 0:0 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Ди Си Юнайтед Филадельфия Юнион 4:1 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 1:2 Нью-Инглэнд Революшн Цинциннати 0:0 Ди Си Юнайтед Монреаль Импакт 1:0 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 1:1 Нью-Инглэнд Революшн Торонто 2:2 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 2:1 Интер Майами Ди Си Юнайтед 1:2 Колорадо Рэпидс Торонто 5:1 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 0:0 Цинциннати

Последние игры между собой

Цинциннати: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 1
Ди Си Юнайтед: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 0
Цинциннати 0:0 Ди Си Юнайтед МЛС Ди Си Юнайтед 0:0 Цинциннати МЛС Цинциннати 1:4 Ди Си Юнайтед МЛС

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Орландо Сити 0:0 Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Филадельфия Юнион Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
3. Нью-Йорк Сити 1:2 Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3
4. Интер Майами Заявка 3 0 0 3 2 - 5 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Сиэтл Саундерс Заявка 3 1 1 1 4 - 2 4
3. Ванкувер Уайткэпс Заявка 3 1 0 2 5 - 7 3
4. Чикаго Файр Заявка 3 1 0 2 2 - 5 3

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Торонто Заявка 3 1 2 0 6 - 5 5
2. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
3. Монреаль Импакт Заявка 3 1 0 2 4 - 5 3
4. Ди Си Юнайтед Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Канзас-Сити Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
2. Миннесота Юнайтед Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
3. Реал Солт-Лейк Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
4. Колорадо Рэпидс Заявка 3 0 1 2 4 - 7 1

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Коламбус Кру 2:1 Заявка 3 3 0 0 7 - 0 9
2. Цинциннати Заявка 3 2 0 1 3 - 4 6
3. Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 Заявка 3 1 0 2 1 - 4 3
4. Атланта Юнайтед Заявка 3 0 0 3 0 - 3 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Портленд Тимберс Заявка 3 2 1 0 6 - 4 7
2. Лос-Анджелес Заявка 3 1 2 0 11 - 7 5
3. Хьюстон Динамо Заявка 3 0 2 1 5 - 6 2
4. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 3 0 1 2 4 - 9 1
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Nippert Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Цинциннати
Ничья
Ди Си Юнайтед
2.05
3.56
3.85
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
2.00 3.45 3.80
1.92 3.40 3.75
2.01 3.45 3.78
2.05 3.56 3.85

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
8.50 1.05 6.90 1.08 3.05 1.36 2.33 1.60 1.93 1.87 1.70 2.12 1.71 2.14 1.35 3.05 1.25 3.75 1.09 6.60 1.07 7.30 1.02 13.00 1.03 10.00
9.10 1.07 7.50 1.09 3.05 1.39 2.31 1.63 1.74 2.21 1.36 3.20 1.26 3.94 1.10 7.30 1.08 8.20 1.01 16.25
3.19 1.38 2.81 1.47 2.42 1.61 2.00 1.88 1.76 2.15 1.58 2.49 1.47 2.84 1.28 3.88 1.10 7.55
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.75 1.42 1.74 2.08 1.33 3.10 1.09 6.70 1.07 7.50
2.72 1.46 1.79 2.02 1.37 3.10 1.10 6.90 1.07 8.30
2.89 1.45 2.37 1.64 1.85 2.05 1.53 2.62 1.39 3.20
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.41 1.53 1.59 2.28 1.22 4.00
3.45 1.31 2.34 1.60 1.57 2.40 1.21 4.40 1.15 5.50

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.86 1.85
Букмекер Да Нет
5.10 1.15
Букмекер Да Нет
3.60 1.27
Где смотреть матч Цинциннати - Ди Си Юнайтед онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + ФРИБЕТ 10 000 рублей

Олимп Матчи АПЛ


Рейтинг букмекеров
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
2 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
4 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
6 Бонус: 2 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
7 Бонус: 20 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
8 Бонус: 500 ₽ Отзывы  Обзор Играть
9 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
10 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы  Обзор Играть
11 Бонус: 3 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
12 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный