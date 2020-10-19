Цинциннати
1:2
Конец матча
Стадион: Nippert Stadium
Ди Си Юнайтед
27' Желтая карточкаАсад Ямиль
32' Желтая карточкаНьеман Моузес
0:1
36' ГолПинс Донован
1:1
66' ГолВаскес Брэндон
1:2
78' ГолОдои-Атсем Крис
90' Желтая карточкаОдои-Атсем Крис
14
Хагглунд
Ник
96
Гутман
Эндрю
24
Амайя
Фрэнки
23
Пинс
Донован
28
Мора
Хосеф
11
Асад
Ямиль
50
Сорга
Эрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
14 Хагглунд НикЗащитник
- Защитник
-
96 Гутман ЭндрюЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Амайя ФрэнкиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Бейли ЗикоЗащитник
-
11 Де Йонг СимПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Станко КалебПолузащитник
-
81 Дэлли РашонНападающий
-
47 Hassan Ndam
-
-
Главный тренер: Стам Яп
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Пинс ДонованЗащитник
-
28 Мора ХосефЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Асад ЯмильПолузащитник
- Полузащитник
-
50 Сорга ЭрикНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
36 Эдвардс ЭрлВратарь
-
91 Фишер ОнилЗащитник
- Защитник
-
22 Йоу ГриффинПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Ben Olsen
Ход матча
27'
32'
36'
0:1
66'
1:1
78'
1:2
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Васкес Брэндон
|2
|0.12
|2.
|Кубо Юя
|2 (1)
|0.12
|3.
|Медунянин Харис
|1
|0.06
|4.
|Хагглунд Ник
|1
|0.06
|5.
|Амайя Фрэнки
|1
|0.06
|6.
|Регаттен Адриен
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Камара Ола
|3 (2)
|0.18
|2.
|Федерико Игуаин
|2
|0.12
|3.
|Пинс Донован
|2
|0.12
|4.
|Асад Ямиль
|1 (1)
|0.06
|5.
|Брийян Фредерик
|1
|0.06
|6.
|Грессель Юлиан
|1
|0.06
|7.
|Одои-Атсем Крис
|1
|0.06
|8.
|Сорга Эрик
|1
|0.06
|9.
|Йоу Гриффин
|1
|0.06
|10.
|Морено Хуниор
|0
|0
|11.
|Бирнбом Стив
|0
|0
|12.
|Фелипе
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Депланье Матье
|6
|0
|2.
|Амайя Фрэнки
|5
|0
|3.
|Уостон Кендаль
|4
|0
|4.
|Станко Калеб
|3
|0
|5.
|Медунянин Харис
|2
|0
|6.
|Ван дер Верфф Майкел
|2
|0
|7.
|Гайаю Джозеф-Клод
|2
|0
|8.
|Эйлаш Фатей
|2
|0
|9.
|Гутман Эндрю
|2
|0
|10.
|Петтерссон Том
|1
|0
|11.
|Кубо Юя
|1
|0
|12.
|Хагглунд Ник
|1
|0
|13.
|Крус Аллан
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Каноуз Расселл
|4
|1
|2.
|Брийян Фредерик
|3
|1
|3.
|Фелипе
|4
|0
|4.
|Морено Хуниор
|2
|1
|5.
|Асад Ямиль
|3
|0
|6.
|Ньеман Моузес
|2
|0
|7.
|Федерико Игуаин
|1
|0
|8.
|Абу Мохаммед
|1
|0
|9.
|Мора Хосеф
|1
|0
|10.
|Флорес Эдисон
|1
|0
|11.
|Грессель Юлиан
|1
|0
|12.
|Бирнбом Стив
|1
|0
|13.
|Сегура Улисес
|1
|0
|14.
|Одои-Атсем Крис
|1
|0
|15.
|Паредес Кевин
|1
|0
|16.
|Mohamed Abu Hasheesh
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Цинциннати
|0
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|28.57% (2)
|28.57% (2)
|Ди Си Юнайтед
|15.38% (2)
|0
|7.69% (1)
|0
|38.46% (5)
|38.46% (5)
Предыдущие игры
Цинциннати Последние 20 матчей: + = -Цинциннати 2:1 Коламбус Кру Цинциннати 0:1 Торонто Филадельфия Юнион 3:0 Цинциннати Миннесота Юнайтед 2:0 Цинциннати
Нью-Йорк Сити 4:0 Цинциннати Цинциннати 0:0 Филадельфия Юнион Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Цинциннати Нью-Йорк Сити 2:1 Цинциннати Коламбус Кру 3:0 Цинциннати Цинциннати 0:0 Чикаго Файр Цинциннати 0:0 Коламбус Кру Чикаго Файр 3:0 Цинциннати Цинциннати 0:0 Ди Си Юнайтед Портленд Тимберс 1:1 Цинциннати Цинциннати 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз Атланта Юнайтед 0:1 Цинциннати Цинциннати 0:4 Коламбус Кру Атланта Юнайтед 2:1 Цинциннати Нью-Йорк Ред Буллз 3:2 Цинциннати Ди Си Юнайтед 0:0 Цинциннати
Ди Си Юнайтед Последние 20 матчей: + = -Ди Си Юнайтед 2:2 Филадельфия Юнион Чикаго Файр 2:1 Ди Си Юнайтед Нью-Йорк Сити 4:1 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 0:4 Атланта Юнайтед
Ди Си Юнайтед 0:2 Нью-Инглэнд Революшн Нэшвилл 1:0 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 2:2 Торонто Ди Си Юнайтед 0:2 Нью-Йорк Ред Буллз Ди Си Юнайтед 0:0 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Ди Си Юнайтед Филадельфия Юнион 4:1 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 1:2 Нью-Инглэнд Революшн Цинциннати 0:0 Ди Си Юнайтед Монреаль Импакт 1:0 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 1:1 Нью-Инглэнд Революшн Торонто 2:2 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 2:1 Интер Майами Ди Си Юнайтед 1:2 Колорадо Рэпидс Торонто 5:1 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 0:0 Цинциннати
Последние игры между собой
Цинциннати: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 1
Ди Си Юнайтед: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 0
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Орландо Сити
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|3.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|4.
|Интер Майами
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 5
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|0:0 Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|Сиэтл Саундерс
|0:0 Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 2
|4
|3.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 7
|3
|4.
|Чикаго Файр
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Торонто
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|6 - 5
|5
|2.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|3.
|Монреаль Импакт
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|4.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|2.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|3.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|4.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 7
|1
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Коламбус Кру
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 0
|9
|2.
|Цинциннати
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 4
|6
|3.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 4
|3
|4.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 3
|0
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Портленд Тимберс
|0:0 Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|2.
|Лос-Анджелес
|0:0 Заявка
|3
|1
|2
|0
|11 - 7
|5
|3.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|5 - 6
|2
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 9
|1
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6.00
|1.10
|6.90
|1.08
|—
|—
|2.45
|1.50
|—
|—
|2.33
|1.60
|1.93
|1.87
|1.28
|3.45
|1.71
|2.14
|1.35
|3.05
|1.52
|2.42
|—
|—
|1.09
|6.60
|1.01
|12.60
|1.02
|13.00
|1.03
|10.00
|9.10
|1.07
|7.50
|1.09
|—
|—
|3.05
|1.39
|—
|—
|2.31
|1.63
|—
|—
|1.74
|2.21
|—
|—
|1.36
|3.20
|1.26
|3.94
|—
|—
|1.10
|7.30
|1.08
|8.20
|1.01
|16.25
|—
|—
|5.66
|1.16
|—
|—
|2.66
|1.51
|2.32
|1.65
|1.89
|1.99
|1.44
|2.88
|1.29
|3.73
|1.22
|4.56
|1.39
|3.13
|1.47
|2.84
|1.39
|3.13
|1.21
|4.61
|—
|—
|1.10
|7.55
|—
|—
|—
|—