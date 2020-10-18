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Торонто
 
Позже

Стадион:
Атланта Юнайтед
16
Вестберг
Квентин
96
Ауро
Альваро
44
Гонсалес
Омар
26
Симан
Лоран
6
Галлахер
Тони
8
Дельгадо
Марко
21
Осорио
Джонатан
7
Пьятти
Пабло
10
Посуэло
Алехандро
31
Тсубаса
Эндо
13
Маллинс
Патрик
1
Гузан
Брэд
12
Робинсон
Майлз
6
Меса
Фернандо
4
Уолкс
Антон
21
Белло
Джордж
5
Ремеди
Эрик
20
Хайндмен
Эмерсон
22
Дамм
Хурхен
29
Адамс
Мохаммед
23
Малрейни
Джейк
26
Галлахер
Джон
Торонто
4-2-3-1
Атланта Юнайтед
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Торонто
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Акинола Айо 8 0.5
2. Посуэло Алехандро 7 (3) 0.44
3. Пьятти Пабло 3 0.19
4. Ларьи Ричи 3 0.19
5. Алтидор Жози 2 0.13
6. Делеон Ник 1 0.06
7. Осорио Джонатан 1 0.06
8. Маллинс Патрик 1 0.06
9. Дельгадо Марко 0 0
10. Галлахер Тони 0 0
Атланта Юнайтед
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Галлахер Джон 3 0.19
2. Леннон Брукс 2 0.13
3. Джан Адам 2 0.13
4. Мартинес Гонсало 2 0.13
5. Ларентович Джефф 2 (1) 0.13
6. Малрейни Джейк 1 0.06
7. Белло Джордж 1 0.06
8. Ремеди Эрик 1 0.06
9. Дамм Хурхен 0 0
10. Хайндмен Эмерсон 0 0
11. Барко Эсекьель 0 0
12. Адамс Мохаммед 0 0

Карточки

Торонто
# Игрок      
1. Пьятти Пабло 4 0
2. Посуэло Алехандро 3 0
3. Ауро Альваро 3 0
4. Симан Лоран 2 0
5. Алтидор Жози 2 0
6. Делеон Ник 2 0
7. Ларьи Ричи 2 0
8. Брэдли Майкл 1 0
9. Гонсалес Омар 1 0
10. Осорио Джонатан 1 0
11. Дельгадо Марко 1 0
12. Фрейзер Лайам 1 0
13. Акинола Айо 1 0
14. Нельсон Джейден 1 0
Атланта Юнайтед
# Игрок      
1. Эскобар Франко 6 0
2. Робинсон Майлз 5 0
3. Малрейни Джейк 3 1
4. Леннон Брукс 3 0
5. Ларентович Джефф 2 0
6. Хайндмен Эмерсон 2 0
7. Уолкс Антон 2 0
8. Адамс Мохаммед 2 0
9. Белло Джордж 2 0
10. Ремеди Эрик 2 0
11. Уильямс Джером 0 1
12. Торрес Эрик 1 0
13. Мартинес Гонсало 1 0
14. Джан Адам 1 0
15. Дамм Хурхен 1 0
16. Барко Эсекьель 1 0
17. Уайк Лоуренс 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Торонто 11.54% (3) 26.92% (7) 11.54% (3) 23.08% (6) 3.85% (1) 23.08% (6)
 Атланта Юнайтед 14.29% (2) 7.14% (1) 21.43% (3) 7.14% (1) 21.43% (3) 28.57% (4)

Предыдущие игры

Торонто Последние 20 матчей: + = -
Торонто 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз Цинциннати 0:1 Торонто Нью-Инглэнд Революшн 0:1 Торонто Торонто 2:1 Филадельфия Юнион
Торонто 3:1 Коламбус Кру Нью-Йорк Сити 0:1 Торонто Ди Си Юнайтед 2:2 Торонто Монреаль Импакт 1:2 Торонто Ванкувер Уайткэпс 3:2 Торонто Торонто 0:1 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 0:1 Торонто Торонто 1:0 Ванкувер Уайткэпс Торонто 3:0 Ванкувер Уайткэпс Торонто 1:3 Нью-Йорк Сити Торонто 0:0 Нью-Инглэнд Революшн Монреаль Импакт 3:4 Торонто Торонто 2:2 Ди Си Юнайтед Торонто 1:0 Нью-Йорк Сити Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Торонто Сиэтл Саундерс 3:1 Торонто
Атланта Юнайтед Последние 20 матчей: + = -
Интер Майами 1:1 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз Атланта Юнайтед 0:0 Орландо Сити Ди Си Юнайтед 0:4 Атланта Юнайтед
Чикаго Файр 2:0 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 1:0 Даллас Атланта Юнайтед 1:2 Интер Майами Нэшвилл 4:2 Атланта Юнайтед Интер Майами 2:1 Атланта Юнайтед Орландо Сити 1:1 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 0:0 Интер Майами Атланта Юнайтед 1:3 Орландо Сити Атланта Юнайтед 2:0 Нэшвилл Атланта Юнайтед 0:1 Коламбус Кру Атланта Юнайтед 0:1 Цинциннати Атланта Юнайтед 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз Клуб Америка 3:0 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 2:1 Цинциннати Нэшвилл 1:2 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 3:0 Мотагуа

Последние игры между собой

Торонто: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 1
Атланта Юнайтед: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 3
Атланта Юнайтед 1:2 Торонто МЛС Торонто 3:2 Атланта Юнайтед МЛС Атланта Юнайтед 2:0 Торонто МЛС Торонто 4:1 Атланта Юнайтед МЛС
Атланта Юнайтед 2:2 Торонто МЛС Атланта Юнайтед 2:2 Торонто МЛС Торонто 2:2 Атланта Юнайтед МЛС

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Орландо Сити 0:0 Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Филадельфия Юнион Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
3. Нью-Йорк Сити 1:2 Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3
4. Интер Майами Заявка 3 0 0 3 2 - 5 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Сиэтл Саундерс Заявка 3 1 1 1 4 - 2 4
3. Ванкувер Уайткэпс Заявка 3 1 0 2 5 - 7 3
4. Чикаго Файр Заявка 3 1 0 2 2 - 5 3

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Торонто Заявка 3 1 2 0 6 - 5 5
2. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
3. Монреаль Импакт Заявка 3 1 0 2 4 - 5 3
4. Ди Си Юнайтед Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Канзас-Сити Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
2. Миннесота Юнайтед Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
3. Реал Солт-Лейк Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
4. Колорадо Рэпидс Заявка 3 0 1 2 4 - 7 1

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Коламбус Кру 2:1 Заявка 3 3 0 0 7 - 0 9
2. Цинциннати Заявка 3 2 0 1 3 - 4 6
3. Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 Заявка 3 1 0 2 1 - 4 3
4. Атланта Юнайтед Заявка 3 0 0 3 0 - 3 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Портленд Тимберс Заявка 3 2 1 0 6 - 4 7
2. Лос-Анджелес Заявка 3 1 2 0 11 - 7 5
3. Хьюстон Динамо Заявка 3 0 2 1 5 - 6 2
4. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 3 0 1 2 4 - 9 1
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Rentschler Field. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Торонто
Ничья
Атланта Юнайтед
1.57
4.43
5.94
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
1.57 4.25 5.55
1.57 4.25 5.65
1.57 4.43 5.94

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
12.75 1.03 10.75 1.05 3.94 1.26 3.18 1.36 2.09 1.82 1.61 2.34 1.41 2.95 1.20 4.80 1.15 5.60 1.05 10.50
4.28 1.24 3.23 1.38 2.50 1.58 2.10 1.79 1.88 2.01 1.64 2.37 1.50 2.70 1.41 3.02 1.15 5.83
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
3.20 1.35 2.15 1.70 1.51 2.56 1.17 5.00 1.12 6.20
3.39 1.35 2.84 1.47 2.22 1.71 1.74 2.21 1.51 2.67 1.34 3.46
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.25 1.22 2.95 1.40 1.80 2.01 1.34 3.26 1.22 4.30
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