Торонто
1:0
Конец матча
Стадион: Rentschler Field
Атланта Юнайтед
43' Желтая карточкаГонсалес Омар
81' Желтая карточкаРобинсон Майлз
1:0
89' ГолПьятти Пабло
96
Ауро
Альваро
26
Симан
Лоран
31
Тсубаса
Эндо
21
Белло
Джордж
22
Дамм
Хурхен
- Основной состав
- Вратарь
-
96 Ауро АльвароЗащитник
- Защитник
-
26 Симан ЛоранЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Тсубаса ЭндоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
90 Сильва КевинВратарь
-
22 Ларьи РичиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Делеон НикПолузащитник
- Нападающий
-
97 Ralph Priso
-
Главный тренер: Вэнни Грег
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Белло ДжорджЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Дамм ХурхенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Канн АлекВратарь
-
27 Уайк ЛоуренсЗащитник
-
11 Леннон БруксЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Джан АдамНападающий
-
31 Торрес ЭрикНападающий
-
Главный тренер: Stephen Glass
Ход матча
43'
81'
89'
1:0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Акинола Айо
|8
|0.47
|2.
|Посуэло Алехандро
|7 (3)
|0.41
|3.
|Пьятти Пабло
|4
|0.24
|4.
|Ларьи Ричи
|3
|0.18
|5.
|Алтидор Жози
|2
|0.12
|6.
|Делеон Ник
|1
|0.06
|7.
|Осорио Джонатан
|1
|0.06
|8.
|Маллинс Патрик
|1
|0.06
|9.
|Дельгадо Марко
|0
|0
|10.
|Галлахер Тони
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Галлахер Джон
|3
|0.18
|2.
|Леннон Брукс
|2
|0.12
|3.
|Джан Адам
|2
|0.12
|4.
|Мартинес Гонсало
|2
|0.12
|5.
|Ларентович Джефф
|2 (1)
|0.12
|6.
|Малрейни Джейк
|1
|0.06
|7.
|Белло Джордж
|1
|0.06
|8.
|Ремеди Эрик
|1
|0.06
|9.
|Дамм Хурхен
|0
|0
|10.
|Хайндмен Эмерсон
|0
|0
|11.
|Барко Эсекьель
|0
|0
|12.
|Адамс Мохаммед
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Пьятти Пабло
|4
|0
|2.
|Посуэло Алехандро
|3
|0
|3.
|Ауро Альваро
|3
|0
|4.
|Симан Лоран
|2
|0
|5.
|Алтидор Жози
|2
|0
|6.
|Гонсалес Омар
|2
|0
|7.
|Делеон Ник
|2
|0
|8.
|Ларьи Ричи
|2
|0
|9.
|Брэдли Майкл
|1
|0
|10.
|Осорио Джонатан
|1
|0
|11.
|Дельгадо Марко
|1
|0
|12.
|Фрейзер Лайам
|1
|0
|13.
|Акинола Айо
|1
|0
|14.
|Нельсон Джейден
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Эскобар Франко
|6
|0
|2.
|Робинсон Майлз
|6
|0
|3.
|Малрейни Джейк
|3
|1
|4.
|Леннон Брукс
|3
|0
|5.
|Ларентович Джефф
|2
|0
|6.
|Хайндмен Эмерсон
|2
|0
|7.
|Уолкс Антон
|2
|0
|8.
|Адамс Мохаммед
|2
|0
|9.
|Белло Джордж
|2
|0
|10.
|Ремеди Эрик
|2
|0
|11.
|Уильямс Джером
|0
|1
|12.
|Торрес Эрик
|1
|0
|13.
|Мартинес Гонсало
|1
|0
|14.
|Джан Адам
|1
|0
|15.
|Дамм Хурхен
|1
|0
|16.
|Барко Эсекьель
|1
|0
|17.
|Уайк Лоуренс
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Торонто
|11.11% (3)
|25.93% (7)
|11.11% (3)
|22.22% (6)
|3.7% (1)
|25.93% (7)
|Атланта Юнайтед
|14.29% (2)
|7.14% (1)
|21.43% (3)
|7.14% (1)
|21.43% (3)
|28.57% (4)
Предыдущие игры
Торонто Последние 20 матчей: + = -Торонто 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз Цинциннати 0:1 Торонто Нью-Инглэнд Революшн 0:1 Торонто Торонто 2:1 Филадельфия Юнион
Торонто 3:1 Коламбус Кру Нью-Йорк Сити 0:1 Торонто Ди Си Юнайтед 2:2 Торонто Монреаль Импакт 1:2 Торонто Ванкувер Уайткэпс 3:2 Торонто Торонто 0:1 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 0:1 Торонто Торонто 1:0 Ванкувер Уайткэпс Торонто 3:0 Ванкувер Уайткэпс Торонто 1:3 Нью-Йорк Сити Торонто 0:0 Нью-Инглэнд Революшн Монреаль Импакт 3:4 Торонто Торонто 2:2 Ди Си Юнайтед Торонто 1:0 Нью-Йорк Сити Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Торонто Сиэтл Саундерс 3:1 Торонто
Атланта Юнайтед Последние 20 матчей: + = -Интер Майами 1:1 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз Атланта Юнайтед 0:0 Орландо Сити Ди Си Юнайтед 0:4 Атланта Юнайтед
Чикаго Файр 2:0 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 1:0 Даллас Атланта Юнайтед 1:2 Интер Майами Нэшвилл 4:2 Атланта Юнайтед Интер Майами 2:1 Атланта Юнайтед Орландо Сити 1:1 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 0:0 Интер Майами Атланта Юнайтед 1:3 Орландо Сити Атланта Юнайтед 2:0 Нэшвилл Атланта Юнайтед 0:1 Коламбус Кру Атланта Юнайтед 0:1 Цинциннати Атланта Юнайтед 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз Клуб Америка 3:0 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 2:1 Цинциннати Нэшвилл 1:2 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 3:0 Мотагуа
Последние игры между собой
Торонто: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 1
Атланта Юнайтед: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 3
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Орландо Сити
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|3.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|4.
|Интер Майами
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 5
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|0:0 Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|Сиэтл Саундерс
|0:0 Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 2
|4
|3.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 7
|3
|4.
|Чикаго Файр
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Торонто
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|6 - 5
|5
|2.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|3.
|Монреаль Импакт
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|4.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|2.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|3.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|4.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 7
|1
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Коламбус Кру
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 0
|9
|2.
|Цинциннати
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 4
|6
|3.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 4
|3
|4.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 3
|0
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Портленд Тимберс
|0:0 Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|2.
|Лос-Анджелес
|0:0 Заявка
|3
|1
|2
|0
|11 - 7
|5
|3.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|5 - 6
|2
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 9
|1
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|12.75
|1.03
|—
|—
|10.75
|1.05
|—
|—
|3.94
|1.26
|—
|—
|3.18
|1.36
|—
|—
|2.09
|1.82
|—
|—
|1.61
|2.34
|—
|—
|1.41
|2.95
|1.20
|4.80
|1.15
|5.60
|1.05
|10.50
|1.37
|3.20
|1.21
|4.72
|1.57
|2.49
|1.38
|3.19
|1.28
|3.88
|1.52
|2.63
|1.35
|3.35
|1.66
|2.31
|1.19
|4.90
|1.84
|2.04
|1.61
|2.41
|1.48
|2.74
|1.16
|5.52
|—
|—
|1.15
|5.83
|—
|—