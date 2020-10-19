  1. Футбол
  2. Матчи
  3. США
Торонто
1:0
Конец матча

Стадион:
Атланта Юнайтед
0'
43' Желтая карточка
Гонсалес Омар
81' Желтая карточка
Робинсон Майлз
1:0
89' Гол
Пьятти Пабло
90'+4
16
Вестберг
Квентин
96
Ауро
Альваро
44
Гонсалес
Омар
26
Симан
Лоран
6
Галлахер
Тони
8
Дельгадо
Марко
21
Осорио
Джонатан
31
Тсубаса
Эндо
10
Посуэло
Алехандро
7
Пьятти
Пабло
13
Маллинс
Патрик
1
Гузан
Брэд
4
Уолкс
Антон
6
Меса
Фернандо
12
Робинсон
Майлз
21
Белло
Джордж
29
Адамс
Мохаммед
5
Ремеди
Эрик
22
Дамм
Хурхен
20
Хайндмен
Эмерсон
23
Малрейни
Джейк
26
Галлахер
Джон
Торонто
4-2-3-1
Атланта Юнайтед
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Торонто
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Акинола Айо 8 0.47
2. Посуэло Алехандро 7 (3) 0.41
3. Пьятти Пабло 4 0.24
4. Ларьи Ричи 3 0.18
5. Алтидор Жози 2 0.12
6. Делеон Ник 1 0.06
7. Осорио Джонатан 1 0.06
8. Маллинс Патрик 1 0.06
9. Дельгадо Марко 0 0
10. Галлахер Тони 0 0
Атланта Юнайтед
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Галлахер Джон 3 0.18
2. Леннон Брукс 2 0.12
3. Джан Адам 2 0.12
4. Мартинес Гонсало 2 0.12
5. Ларентович Джефф 2 (1) 0.12
6. Малрейни Джейк 1 0.06
7. Белло Джордж 1 0.06
8. Ремеди Эрик 1 0.06
9. Дамм Хурхен 0 0
10. Хайндмен Эмерсон 0 0
11. Барко Эсекьель 0 0
12. Адамс Мохаммед 0 0

Карточки

Торонто
# Игрок      
1. Пьятти Пабло 4 0
2. Посуэло Алехандро 3 0
3. Ауро Альваро 3 0
4. Симан Лоран 2 0
5. Алтидор Жози 2 0
6. Гонсалес Омар 2 0
7. Делеон Ник 2 0
8. Ларьи Ричи 2 0
9. Брэдли Майкл 1 0
10. Осорио Джонатан 1 0
11. Дельгадо Марко 1 0
12. Фрейзер Лайам 1 0
13. Акинола Айо 1 0
14. Нельсон Джейден 1 0
Атланта Юнайтед
# Игрок      
1. Эскобар Франко 6 0
2. Робинсон Майлз 6 0
3. Малрейни Джейк 3 1
4. Леннон Брукс 3 0
5. Ларентович Джефф 2 0
6. Хайндмен Эмерсон 2 0
7. Уолкс Антон 2 0
8. Адамс Мохаммед 2 0
9. Белло Джордж 2 0
10. Ремеди Эрик 2 0
11. Уильямс Джером 0 1
12. Торрес Эрик 1 0
13. Мартинес Гонсало 1 0
14. Джан Адам 1 0
15. Дамм Хурхен 1 0
16. Барко Эсекьель 1 0
17. Уайк Лоуренс 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Торонто 11.11% (3) 25.93% (7) 11.11% (3) 22.22% (6) 3.7% (1) 25.93% (7)
 Атланта Юнайтед 14.29% (2) 7.14% (1) 21.43% (3) 7.14% (1) 21.43% (3) 28.57% (4)

Предыдущие игры

Торонто Последние 20 матчей: + = -
Торонто 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз Цинциннати 0:1 Торонто Нью-Инглэнд Революшн 0:1 Торонто Торонто 2:1 Филадельфия Юнион
Торонто 3:1 Коламбус Кру Нью-Йорк Сити 0:1 Торонто Ди Си Юнайтед 2:2 Торонто Монреаль Импакт 1:2 Торонто Ванкувер Уайткэпс 3:2 Торонто Торонто 0:1 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 0:1 Торонто Торонто 1:0 Ванкувер Уайткэпс Торонто 3:0 Ванкувер Уайткэпс Торонто 1:3 Нью-Йорк Сити Торонто 0:0 Нью-Инглэнд Революшн Монреаль Импакт 3:4 Торонто Торонто 2:2 Ди Си Юнайтед Торонто 1:0 Нью-Йорк Сити Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Торонто Сиэтл Саундерс 3:1 Торонто
Атланта Юнайтед Последние 20 матчей: + = -
Интер Майами 1:1 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз Атланта Юнайтед 0:0 Орландо Сити Ди Си Юнайтед 0:4 Атланта Юнайтед
Чикаго Файр 2:0 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 1:0 Даллас Атланта Юнайтед 1:2 Интер Майами Нэшвилл 4:2 Атланта Юнайтед Интер Майами 2:1 Атланта Юнайтед Орландо Сити 1:1 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 0:0 Интер Майами Атланта Юнайтед 1:3 Орландо Сити Атланта Юнайтед 2:0 Нэшвилл Атланта Юнайтед 0:1 Коламбус Кру Атланта Юнайтед 0:1 Цинциннати Атланта Юнайтед 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз Клуб Америка 3:0 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 2:1 Цинциннати Нэшвилл 1:2 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 3:0 Мотагуа

Последние игры между собой

Торонто: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 1
Атланта Юнайтед: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 3
Атланта Юнайтед 1:2 Торонто МЛС Торонто 3:2 Атланта Юнайтед МЛС Атланта Юнайтед 2:0 Торонто МЛС Торонто 4:1 Атланта Юнайтед МЛС
Атланта Юнайтед 2:2 Торонто МЛС Атланта Юнайтед 2:2 Торонто МЛС Торонто 2:2 Атланта Юнайтед МЛС

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Орландо Сити Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Филадельфия Юнион Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
3. Нью-Йорк Сити Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3
4. Интер Майами Заявка 3 0 0 3 2 - 5 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Сиэтл Саундерс 0:0 Заявка 3 1 1 1 4 - 2 4
3. Ванкувер Уайткэпс Заявка 3 1 0 2 5 - 7 3
4. Чикаго Файр Заявка 3 1 0 2 2 - 5 3

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Торонто Заявка 3 1 2 0 6 - 5 5
2. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
3. Монреаль Импакт Заявка 3 1 0 2 4 - 5 3
4. Ди Си Юнайтед Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Канзас-Сити Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
2. Миннесота Юнайтед Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
3. Реал Солт-Лейк Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
4. Колорадо Рэпидс Заявка 3 0 1 2 4 - 7 1

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Коламбус Кру Заявка 3 3 0 0 7 - 0 9
2. Цинциннати Заявка 3 2 0 1 3 - 4 6
3. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 3 1 0 2 1 - 4 3
4. Атланта Юнайтед Заявка 3 0 0 3 0 - 3 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Портленд Тимберс 0:0 Заявка 3 2 1 0 6 - 4 7
2. Лос-Анджелес 0:0 Заявка 3 1 2 0 11 - 7 5
3. Хьюстон Динамо Заявка 3 0 2 1 5 - 6 2
4. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 3 0 1 2 4 - 9 1
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    43'
    Гонсалес Омар получил желтую карточку от судьи
  • 21'
    Осорио Джонатан уходит с поля. Брэдли Майкл выходит вместо него
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Rentschler Field. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
3.75 1.48 8.00
1.57 4.25 5.65
5.16 1.34 9.22

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
12.75 1.03 10.75 1.05 3.94 1.26 3.18 1.36 2.09 1.82 1.61 2.34 1.41 2.95 1.20 4.80 1.15 5.60 1.05 10.50
1.37 3.20 1.21 4.72 1.57 2.49 1.38 3.19 1.28 3.88 1.52 2.63 1.35 3.35 1.66 2.31 1.19 4.90 1.84 2.04 1.61 2.41 1.48 2.74 1.16 5.52 1.15 5.83
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
3.20 1.35 2.15 1.70 1.51 2.56 1.17 5.00 1.12 6.20
1.86 2.02 1.54 2.57 1.22 4.49 1.68 2.28 1.48 2.77 1.34 3.46
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.25 1.22 2.95 1.40 1.80 2.01 1.34 3.26 1.22 4.30
Где смотреть матч Торонто 1:0 Атланта Юнайтед онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + ФРИБЕТ 10 000 рублей

Олимп Матчи АПЛ


Рейтинг букмекеров
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
2 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
4 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
6 Бонус: 2 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
7 Бонус: 20 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
8 Бонус: 500 ₽ Отзывы  Обзор Играть
9 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
10 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы  Обзор Играть
11 Бонус: 3 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
12 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный