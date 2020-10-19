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Сан-Хосе Эрткуэйкс
0:0
Первый тайм: 2'

Стадион:
Сиэтл Саундерс
0' 2'
18
Марцинковски
Джеймс
24
Лима
Ник
23
Юнгвирт
Флориан
4
Аланис
Освальдо
22
Томпсон
Томми
93
Жудсон
10
Эспиноса
Кристиан
25
Риос
Андрес
14
Юилл
Джексон
21
Фьерро
Карлос
8
Вондоловски
Крис
24
Фрай
Стефан
16
Рольдан
Александер
28
Гомес
Еймар
27
О'Нил
Шейн
5
Толо
Нуху
8
Делем
Жорди
6
Joao
Paulo
I
7
Ролдан
Кристиан
10
Лодейро
Николас
13
Моррис
Джордан
17
Брюин
Уилл
Сан-Хосе Эрткуэйкс
4-1-4-1
Сиэтл Саундерс
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Сан-Хосе Эрткуэйкс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Риос Андрес 4 (1) 0.25
2. Вондоловски Крис 4 (2) 0.25
3. Эспиноса Кристиан 2 0.13
4. Лима Ник 2 0.13
5. Казаишвили Валерий 2 0.13
6. Салинас Ши 2 0.13
7. Фьерро Карлос 1 0.06
8. Томпсон Томми 1 0.06
9. Лопес Маркос IV 1 0.06
10. Юилл Джексон 1 0.06
11. Кауэлл Кейд 1 0.06
12. Хюсен Дэнни 1 0.06
13. Аланис Освальдо 1 0.06
14. Марье Поль 1 0.06
15. Эрикссон Магнус 0 0
Сиэтл Саундерс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Руидиас Рауль 8 0.57
2. Моррис Джордан 6 0.43
3. Лодейро Николас 5 (4) 0.36
4. Леердам Келвин 3 0.21
5. Joao Paulo I 2 0.14
6. Джонс Джовин 2 0.14
7. Ролдан Кристиан 2 0.14
8. Гомес Еймар 2 0.14
9. Бвана Хендвалла 1 0.07
10. Арреага Хавьер 0 0
11. Рольдан Александер 0 0

Карточки

Сан-Хосе Эрткуэйкс
# Игрок      
1. Юнгвирт Флориан 5 0
2. Риос Андрес 3 0
3. Эспиноса Кристиан 3 0
4. Юилл Джексон 3 0
5. Фьерро Карлос 2 0
6. Лима Ник 2 0
7. Жудсон 2 0
8. Салинас Ши 1 0
9. Эрикссон Магнус 1 0
10. Хюсен Дэнни 1 0
11. Аланис Освальдо 1 0
12. Томпсон Томми 1 0
13. Марье Поль 1 0
14. Марцинковски Джеймс 1 0
15. Бисон Таннер 1 0
Сиэтл Саундерс
# Игрок      
1. Гомес Еймар 3 0
2. Joao Paulo I 3 0
3. Арреага Хавьер 3 0
4. Лодейро Николас 2 0
5. Леердам Келвин 2 0
6. О'Нил Шейн 2 0
7. Руидиас Рауль 2 0
8. Брюин Уилл 1 0
9. Ролдан Кристиан 1 0
10. Делем Жорди 1 0
11. Толо Нуху 1 0
12. Хопо Шендон 1 0
13. Рольдан Александер 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сан-Хосе Эрткуэйкс 4.17% (1) 0 16.67% (4) 20.83% (5) 12.5% (3) 45.83% (11)
 Сиэтл Саундерс 16.13% (5) 16.13% (5) 16.13% (5) 22.58% (7) 12.9% (4) 16.13% (5)

Предыдущие игры

Сан-Хосе Эрткуэйкс Последние 20 матчей: + = -
Лос-Анджелес Гэлакси 0:4 Сан-Хосе Эрткуэйкс Портленд Тимберс 3:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:0 Ванкувер Уайткэпс Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси
Лос-Анджелес 1:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс Колорадо Рэпидс 5:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:6 Портленд Тимберс Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Портленд Тимберс Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Лос-Анджелес Гэлакси Сиэтл Саундерс 7:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Колорадо Рэпидс Лос-Анджелес 5:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Лос-Анджелес Гэлакси 3:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:4 Миннесота Юнайтед Сан-Хосе Эрткуэйкс 5:2 Реал Солт-Лейк Чикаго Файр 0:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс Ванкувер Уайткэпс 3:4 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сиэтл Саундерс 0:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:5 Миннесота Юнайтед Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Торонто
Сиэтл Саундерс Последние 20 матчей: + = -
Лос-Анджелес 3:1 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 2:1 Реал Солт-Лейк Сиэтл Саундерс 3:1 Ванкувер Уайткэпс Лос-Анджелес Гэлакси 1:3 Сиэтл Саундерс
Портленд Тимберс 1:0 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 3:0 Лос-Анджелес Сиэтл Саундерс 7:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сиэтл Саундерс 1:2 Портленд Тимберс Реал Солт-Лейк 2:2 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 3:1 Лос-Анджелес Портленд Тимберс 0:3 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 1:4 Лос-Анджелес Сиэтл Саундерс 3:0 Ванкувер Уайткэпс Чикаго Файр 2:1 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 0:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сиэтл Саундерс 1:1 Коламбус Кру Сиэтл Саундерс 2:1 Чикаго Файр Сиэтл Саундерс 2:2 Олимпия Тегусигальпа Олимпия Тегусигальпа 2:2 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 3:1 Торонто

Последние игры между собой

Сан-Хосе Эрткуэйкс: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 9
Сиэтл Саундерс: победы: 9, ничьи: 6, поражения: 5
Сиэтл Саундерс 7:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Сиэтл Саундерс 0:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 Сиэтл Саундерс МЛС Сиэтл Саундерс 2:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС
Сиэтл Саундерс 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 Сиэтл Саундерс МЛС Сиэтл Саундерс 3:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Сиэтл Саундерс Открытый Кубок Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Сиэтл Саундерс МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Сиэтл Саундерс МЛС Сиэтл Саундерс 2:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Сиэтл Саундерс МЛС Сиэтл Саундерс 0:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Сиэтл Саундерс 2:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Сиэтл Саундерс 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Сиэтл Саундерс МЛС Сиэтл Саундерс 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Открытый Кубок Сиэтл Саундерс 1:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Сиэтл Саундерс МЛС Сиэтл Саундерс 4:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Орландо Сити Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Филадельфия Юнион Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
3. Нью-Йорк Сити Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3
4. Интер Майами Заявка 3 0 0 3 2 - 5 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Сиэтл Саундерс 0:0 Заявка 3 1 1 1 4 - 2 4
3. Ванкувер Уайткэпс Заявка 3 1 0 2 5 - 7 3
4. Чикаго Файр Заявка 3 1 0 2 2 - 5 3

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Торонто Заявка 3 1 2 0 6 - 5 5
2. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
3. Монреаль Импакт Заявка 3 1 0 2 4 - 5 3
4. Ди Си Юнайтед Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Канзас-Сити Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
2. Миннесота Юнайтед Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
3. Реал Солт-Лейк Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
4. Колорадо Рэпидс Заявка 3 0 1 2 4 - 7 1

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Коламбус Кру Заявка 3 3 0 0 7 - 0 9
2. Цинциннати Заявка 3 2 0 1 3 - 4 6
3. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 3 1 0 2 1 - 4 3
4. Атланта Юнайтед Заявка 3 0 0 3 0 - 3 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Портленд Тимберс 0:0 Заявка 3 2 1 0 6 - 4 7
2. Лос-Анджелес 0:0 Заявка 3 1 2 0 11 - 7 5
3. Хьюстон Динамо Заявка 3 0 2 1 5 - 6 2
4. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 3 0 1 2 4 - 9 1
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Earthquakes Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Сан-Хосе Эрткуэйкс
Ничья
Сиэтл Саундерс
3.20
3.86
2.25
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
3.20 3.80 2.10
2.95 3.75 2.25
2.99 3.86 2.17
3.09 3.85 2.25

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
11.50 1.02 5.20 1.14 4.30 1.19 2.55 1.47 2.12 1.72 1.98 1.83 1.75 1.99 1.66 2.23 1.35 3.25 1.25 3.85 1.11 5.90 1.09 6.50 1.02 11.00
16.75 1.01 15.25 1.02 5.40 1.16 4.40 1.22 2.61 1.55 2.02 1.81 1.64 2.29 1.35 3.26 1.26 3.94 1.11 6.95
5.52 1.17 2.56 1.55 2.28 1.68 1.99 1.89 1.75 2.16 1.60 2.44 1.24 4.38 1.10 7.57
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.44 1.48 1.62 2.30 1.25 3.75
3.85 1.26 2.62 1.49 1.67 2.20 1.27 3.76 1.18 4.90
3.05 1.42 2.41 1.61 1.84 2.06 1.58 2.48 1.40 3.12
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.11 1.68 1.57 2.31 1.35 3.05
5.35 1.16 3.85 1.26 2.03 1.79 1.53 2.50 1.32 3.38

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.45 2.70
Букмекер Да Нет
3.50 1.29
Букмекер Да Нет
2.48 1.50
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