Сан-Хосе Эрткуэйкс
0:0
Первый тайм: 2'
Стадион: Earthquakes Stadium
Сиэтл Саундерс
24
Лима
Ник
93
Жудсон
25
Риос
Андрес
14
Юилл
Джексон
24
Фрай
Стефан
28
Гомес
Еймар
27
О'Нил
Шейн
17
Брюин
Уилл
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Лима НикЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
93 ЖудсонПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Риос АндресПолузащитник
-
14 Юилл ДжексонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
17 Даниель ВегаВратарь
-
15 Бисон ТаннерЗащитник
-
33 Марье ПольЗащитник
-
44 Кауэлл КейдПолузащитник
-
19 Хаджи СиадПолузащитник
-
16 Скахен ДжекПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Matias Almeyda
- Основной состав
-
24 Фрай СтефанВратарь
- Защитник
-
28 Гомес ЕймарЗащитник
-
27 О'Нил ШейнЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Брюин УиллНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
29 Торрес РоманЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Хопо ШендонНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Шметцер Брайан
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Риос Андрес
|4 (1)
|0.25
|2.
|Вондоловски Крис
|4 (2)
|0.25
|3.
|Эспиноса Кристиан
|2
|0.13
|4.
|Лима Ник
|2
|0.13
|5.
|Казаишвили Валерий
|2
|0.13
|6.
|Салинас Ши
|2
|0.13
|7.
|Фьерро Карлос
|1
|0.06
|8.
|Томпсон Томми
|1
|0.06
|9.
|Лопес Маркос IV
|1
|0.06
|10.
|Юилл Джексон
|1
|0.06
|11.
|Кауэлл Кейд
|1
|0.06
|12.
|Хюсен Дэнни
|1
|0.06
|13.
|Аланис Освальдо
|1
|0.06
|14.
|Марье Поль
|1
|0.06
|15.
|Эрикссон Магнус
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Руидиас Рауль
|8
|0.57
|2.
|Моррис Джордан
|6
|0.43
|3.
|Лодейро Николас
|5 (4)
|0.36
|4.
|Леердам Келвин
|3
|0.21
|5.
|Joao Paulo I
|2
|0.14
|6.
|Джонс Джовин
|2
|0.14
|7.
|Ролдан Кристиан
|2
|0.14
|8.
|Гомес Еймар
|2
|0.14
|9.
|Бвана Хендвалла
|1
|0.07
|10.
|Арреага Хавьер
|0
|0
|11.
|Рольдан Александер
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Юнгвирт Флориан
|5
|0
|2.
|Риос Андрес
|3
|0
|3.
|Эспиноса Кристиан
|3
|0
|4.
|Юилл Джексон
|3
|0
|5.
|Фьерро Карлос
|2
|0
|6.
|Лима Ник
|2
|0
|7.
|Жудсон
|2
|0
|8.
|Салинас Ши
|1
|0
|9.
|Эрикссон Магнус
|1
|0
|10.
|Хюсен Дэнни
|1
|0
|11.
|Аланис Освальдо
|1
|0
|12.
|Томпсон Томми
|1
|0
|13.
|Марье Поль
|1
|0
|14.
|Марцинковски Джеймс
|1
|0
|15.
|Бисон Таннер
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Гомес Еймар
|3
|0
|2.
|Joao Paulo I
|3
|0
|3.
|Арреага Хавьер
|3
|0
|4.
|Лодейро Николас
|2
|0
|5.
|Леердам Келвин
|2
|0
|6.
|О'Нил Шейн
|2
|0
|7.
|Руидиас Рауль
|2
|0
|8.
|Брюин Уилл
|1
|0
|9.
|Ролдан Кристиан
|1
|0
|10.
|Делем Жорди
|1
|0
|11.
|Толо Нуху
|1
|0
|12.
|Хопо Шендон
|1
|0
|13.
|Рольдан Александер
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|4.17% (1)
|0
|16.67% (4)
|20.83% (5)
|12.5% (3)
|45.83% (11)
|Сиэтл Саундерс
|16.13% (5)
|16.13% (5)
|16.13% (5)
|22.58% (7)
|12.9% (4)
|16.13% (5)
Предыдущие игры
Сан-Хосе Эрткуэйкс Последние 20 матчей: + = -Лос-Анджелес Гэлакси 0:4 Сан-Хосе Эрткуэйкс Портленд Тимберс 3:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:0 Ванкувер Уайткэпс Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси
Лос-Анджелес 1:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс Колорадо Рэпидс 5:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:6 Портленд Тимберс Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Портленд Тимберс Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Лос-Анджелес Гэлакси Сиэтл Саундерс 7:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Колорадо Рэпидс Лос-Анджелес 5:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Лос-Анджелес Гэлакси 3:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:4 Миннесота Юнайтед Сан-Хосе Эрткуэйкс 5:2 Реал Солт-Лейк Чикаго Файр 0:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс Ванкувер Уайткэпс 3:4 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сиэтл Саундерс 0:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:5 Миннесота Юнайтед Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Торонто
Сиэтл Саундерс Последние 20 матчей: + = -Лос-Анджелес 3:1 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 2:1 Реал Солт-Лейк Сиэтл Саундерс 3:1 Ванкувер Уайткэпс Лос-Анджелес Гэлакси 1:3 Сиэтл Саундерс
Портленд Тимберс 1:0 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 3:0 Лос-Анджелес Сиэтл Саундерс 7:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сиэтл Саундерс 1:2 Портленд Тимберс Реал Солт-Лейк 2:2 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 3:1 Лос-Анджелес Портленд Тимберс 0:3 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 1:4 Лос-Анджелес Сиэтл Саундерс 3:0 Ванкувер Уайткэпс Чикаго Файр 2:1 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 0:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сиэтл Саундерс 1:1 Коламбус Кру Сиэтл Саундерс 2:1 Чикаго Файр Сиэтл Саундерс 2:2 Олимпия Тегусигальпа Олимпия Тегусигальпа 2:2 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 3:1 Торонто
Последние игры между собой
Сан-Хосе Эрткуэйкс: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 9
Сиэтл Саундерс: победы: 9, ничьи: 6, поражения: 5
Сиэтл Саундерс 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 Сиэтл Саундерс МЛС Сиэтл Саундерс 3:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Сиэтл Саундерс Открытый Кубок Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Сиэтл Саундерс МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Сиэтл Саундерс МЛС Сиэтл Саундерс 2:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Сиэтл Саундерс МЛС Сиэтл Саундерс 0:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Сиэтл Саундерс 2:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Сиэтл Саундерс 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Сиэтл Саундерс МЛС Сиэтл Саундерс 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Открытый Кубок Сиэтл Саундерс 1:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Сиэтл Саундерс МЛС Сиэтл Саундерс 4:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Орландо Сити
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|3.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|4.
|Интер Майами
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 5
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|0:0 Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|Сиэтл Саундерс
|0:0 Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 2
|4
|3.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 7
|3
|4.
|Чикаго Файр
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Торонто
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|6 - 5
|5
|2.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|3.
|Монреаль Импакт
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|4.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|2.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|3.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|4.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 7
|1
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Коламбус Кру
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 0
|9
|2.
|Цинциннати
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 4
|6
|3.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 4
|3
|4.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 3
|0
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Портленд Тимберс
|0:0 Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|2.
|Лос-Анджелес
|0:0 Заявка
|3
|1
|2
|0
|11 - 7
|5
|3.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|5 - 6
|2
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 9
|1
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|—
|—
|11.50
|1.02
|5.20
|1.14
|4.30
|1.19
|2.55
|1.47
|2.12
|1.72
|1.98
|1.83
|1.75
|1.99
|1.66
|2.23
|1.35
|3.25
|1.25
|3.85
|1.11
|5.90
|1.09
|6.50
|1.02
|11.00
|16.75
|1.01
|15.25
|1.02
|5.40
|1.16
|4.40
|1.22
|2.61
|1.55
|—
|—
|2.02
|1.81
|—
|—
|1.64
|2.29
|1.35
|3.26
|1.26
|3.94
|1.11
|6.95
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|5.52
|1.17
|—
|—
|2.56
|1.55
|2.28
|1.68
|1.99
|1.89
|1.75
|2.16
|1.60
|2.44
|—
|—
|1.24
|4.38
|—
|—
|1.10
|7.57
|—
|—