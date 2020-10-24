Атланта Юнайтед
0:0
Первый тайм: 35'
Стадион: Mercedes-Benz Stadium
Ди Си Юнайтед
30' Желтая карточкаАсад Ямиль
11
Леннон
Брукс
21
Белло
Джордж
22
Дамм
Хурхен
31
Торрес
Эрик
24
Хамид
Билл
23
Пинс
Донован
28
Мора
Хосеф
11
Асад
Ямиль
50
Сорга
Эрик
- Основной состав
- Вратарь
-
11 Леннон БруксЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Белло ДжорджЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Дамм ХурхенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Торрес ЭрикНападающий
- Запасные игроки
-
25 Канн АлекВратарь
- Защитник
-
27 Уайк ЛоуренсЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Джан АдамНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Stephen Glass
- Основной состав
-
24 Хамид БиллВратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Пинс ДонованЗащитник
-
28 Мора ХосефЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Асад ЯмильПолузащитник
- Полузащитник
-
50 Сорга ЭрикНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
91 Фишер ОнилЗащитник
-
22 Йоу ГриффинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Рейна ЙордиНападающий
-
Главный тренер: Chad Ashton
Ход матча
30'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Галлахер Джон
|3
|0.17
|2.
|Леннон Брукс
|2
|0.11
|3.
|Джан Адам
|2
|0.11
|4.
|Мартинес Гонсало
|2
|0.11
|5.
|Ларентович Джефф
|2 (1)
|0.11
|6.
|Малрейни Джейк
|1
|0.06
|7.
|Белло Джордж
|1
|0.06
|8.
|Ремеди Эрик
|1
|0.06
|9.
|Дамм Хурхен
|0
|0
|10.
|Хайндмен Эмерсон
|0
|0
|11.
|Барко Эсекьель
|0
|0
|12.
|Адамс Мохаммед
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Камара Ола
|3 (2)
|0.17
|2.
|Федерико Игуаин
|2
|0.11
|3.
|Пинс Донован
|2
|0.11
|4.
|Асад Ямиль
|1 (1)
|0.06
|5.
|Брийян Фредерик
|1
|0.06
|6.
|Грессель Юлиан
|1
|0.06
|7.
|Одои-Атсем Крис
|1
|0.06
|8.
|Сорга Эрик
|1
|0.06
|9.
|Йоу Гриффин
|1
|0.06
|10.
|Морено Хуниор
|0
|0
|11.
|Бирнбом Стив
|0
|0
|12.
|Фелипе
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Эскобар Франко
|6
|0
|2.
|Робинсон Майлз
|6
|0
|3.
|Малрейни Джейк
|3
|1
|4.
|Леннон Брукс
|3
|0
|5.
|Ларентович Джефф
|2
|0
|6.
|Хайндмен Эмерсон
|2
|0
|7.
|Уолкс Антон
|2
|0
|8.
|Адамс Мохаммед
|2
|0
|9.
|Белло Джордж
|2
|0
|10.
|Ремеди Эрик
|2
|0
|11.
|Уильямс Джером
|0
|1
|12.
|Торрес Эрик
|1
|0
|13.
|Мартинес Гонсало
|1
|0
|14.
|Джан Адам
|1
|0
|15.
|Дамм Хурхен
|1
|0
|16.
|Барко Эсекьель
|1
|0
|17.
|Уайк Лоуренс
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Каноуз Расселл
|4
|1
|2.
|Брийян Фредерик
|3
|1
|3.
|Асад Ямиль
|4
|0
|4.
|Фелипе
|4
|0
|5.
|Морено Хуниор
|2
|1
|6.
|Ньеман Моузес
|2
|0
|7.
|Федерико Игуаин
|1
|0
|8.
|Абу Мохаммед
|1
|0
|9.
|Мора Хосеф
|1
|0
|10.
|Флорес Эдисон
|1
|0
|11.
|Грессель Юлиан
|1
|0
|12.
|Бирнбом Стив
|1
|0
|13.
|Сегура Улисес
|1
|0
|14.
|Одои-Атсем Крис
|1
|0
|15.
|Паредес Кевин
|1
|0
|16.
|Mohamed Abu Hasheesh
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Атланта Юнайтед
|14.29% (2)
|7.14% (1)
|21.43% (3)
|7.14% (1)
|21.43% (3)
|28.57% (4)
|Ди Си Юнайтед
|15.38% (2)
|0
|7.69% (1)
|0
|38.46% (5)
|38.46% (5)
Предыдущие игры
Атланта Юнайтед Последние 20 матчей: + = -Торонто 1:0 Атланта Юнайтед Интер Майами 1:1 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз Атланта Юнайтед 0:0 Орландо Сити
Ди Си Юнайтед 0:4 Атланта Юнайтед Чикаго Файр 2:0 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 1:0 Даллас Атланта Юнайтед 1:2 Интер Майами Нэшвилл 4:2 Атланта Юнайтед Интер Майами 2:1 Атланта Юнайтед Орландо Сити 1:1 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 0:0 Интер Майами Атланта Юнайтед 1:3 Орландо Сити Атланта Юнайтед 2:0 Нэшвилл Атланта Юнайтед 0:1 Коламбус Кру Атланта Юнайтед 0:1 Цинциннати Атланта Юнайтед 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз Клуб Америка 3:0 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 2:1 Цинциннати Нэшвилл 1:2 Атланта Юнайтед
Ди Си Юнайтед Последние 20 матчей: + = -Цинциннати 1:2 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 2:2 Филадельфия Юнион Чикаго Файр 2:1 Ди Си Юнайтед Нью-Йорк Сити 4:1 Ди Си Юнайтед
Ди Си Юнайтед 0:4 Атланта Юнайтед Ди Си Юнайтед 0:2 Нью-Инглэнд Революшн Нэшвилл 1:0 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 2:2 Торонто Ди Си Юнайтед 0:2 Нью-Йорк Ред Буллз Ди Си Юнайтед 0:0 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Ди Си Юнайтед Филадельфия Юнион 4:1 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 1:2 Нью-Инглэнд Революшн Цинциннати 0:0 Ди Си Юнайтед Монреаль Импакт 1:0 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 1:1 Нью-Инглэнд Революшн Торонто 2:2 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 2:1 Интер Майами Ди Си Юнайтед 1:2 Колорадо Рэпидс Торонто 5:1 Ди Си Юнайтед
Последние игры между собой
Атланта Юнайтед: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 5
Ди Си Юнайтед: победы: 5, ничьи: 0, поражения: 3
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Орландо Сити
|1:0 Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|3.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|4.
|Интер Майами
|0:1 Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 5
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 2
|4
|3.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 7
|3
|4.
|Чикаго Файр
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Торонто
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|6 - 5
|5
|2.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|3.
|Монреаль Импакт
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|4.
|Ди Си Юнайтед
|0:0 Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|2.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|3.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|4.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 7
|1
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Коламбус Кру
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 0
|9
|2.
|Цинциннати
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 4
|6
|3.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 4
|3
|4.
|Атланта Юнайтед
|0:0 Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 3
|0
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|2.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|11 - 7
|5
|3.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|5 - 6
|2
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 9
|1
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6.00
|1.10
|8.30
|1.07
|—
|—
|2.42
|1.52
|—
|—
|2.65
|1.44
|2.12
|1.72
|1.45
|2.62
|1.69
|2.17
|1.49
|2.60
|1.15
|5.00
|1.13
|5.30
|1.03
|10.00
|1.01
|11.00
|1.01
|12.60
|9.40
|1.02
|8.50
|1.04
|—
|—
|3.50
|1.28
|—
|—
|2.72
|1.46
|—
|—
|1.94
|1.95
|—
|—
|1.49
|2.62
|1.33
|3.20
|1.13
|5.35
|1.09
|5.90
|1.01
|10.75
|—
|—
|6.71
|1.12
|—
|—
|3.07
|1.40
|2.39
|1.62
|2.07
|1.82
|1.73
|2.18
|1.53
|2.60
|1.41
|3.00
|1.51
|2.64
|1.53
|2.61
|1.25
|4.12
|—
|—
|1.14
|6.10
|—
|—
|—
|—