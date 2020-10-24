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Атланта Юнайтед
1:2
Конец матча

Стадион:
Ди Си Юнайтед
0'
30' Желтая карточка
Асад Ямиль
39' Желтая карточка
Барко Эсекьель
0:1
77' Гол
Каноуз Расселл
86' Желтая карточка
Морено Хуниор
1:1
89' Гол
Галлахер Джон
90' Желтая карточка
Меса Фернандо
1:2
90' Гол
Ривас Хельмин
90'+5
1
Гузан
Брэд
11
Леннон
Брукс
6
Меса
Фернандо
12
Робинсон
Майлз
21
Белло
Джордж
9
Россетто
Матеус
29
Адамс
Мохаммед
22
Дамм
Хурхен
10
Marcelino
Moreno
8
Барко
Эсекьель
31
Торрес
Эрик
24
Хамид
Билл
3
Одои-Атсем
Крис
4
Каноуз
Расселл
23
Пинс
Донован
28
Мора
Хосеф
31
Грессель
Юлиан
5
Морено
Хуниор
11
Асад
Ямиль
10
Флорес
Эдисон
50
Сорга
Эрик
9
Камара
Ола
Атланта Юнайтед
4-2-3-1
Ди Си Юнайтед
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Атланта Юнайтед
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Галлахер Джон 4 0.22
2. Леннон Брукс 2 0.11
3. Джан Адам 2 0.11
4. Мартинес Гонсало 2 0.11
5. Ларентович Джефф 2 (1) 0.11
6. Малрейни Джейк 1 0.06
7. Белло Джордж 1 0.06
8. Ремеди Эрик 1 0.06
9. Дамм Хурхен 0 0
10. Хайндмен Эмерсон 0 0
11. Барко Эсекьель 0 0
12. Адамс Мохаммед 0 0
Ди Си Юнайтед
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Камара Ола 3 (2) 0.17
2. Федерико Игуаин 2 0.11
3. Пинс Донован 2 0.11
4. Грессель Юлиан 1 0.06
5. Асад Ямиль 1 (1) 0.06
6. Ривас Хельмин 1 0.06
7. Брийян Фредерик 1 0.06
8. Каноуз Расселл 1 0.06
9. Одои-Атсем Крис 1 0.06
10. Сорга Эрик 1 0.06
11. Йоу Гриффин 1 0.06
12. Морено Хуниор 0 0
13. Бирнбом Стив 0 0
14. Паредес Кевин 0 0
15. Фелипе 0 0

Карточки

Атланта Юнайтед
# Игрок      
1. Эскобар Франко 6 0
2. Робинсон Майлз 6 0
3. Малрейни Джейк 3 1
4. Леннон Брукс 3 0
5. Ларентович Джефф 2 0
6. Хайндмен Эмерсон 2 0
7. Уолкс Антон 2 0
8. Барко Эсекьель 2 0
9. Адамс Мохаммед 2 0
10. Белло Джордж 2 0
11. Ремеди Эрик 2 0
12. Уильямс Джером 0 1
13. Торрес Эрик 1 0
14. Мартинес Гонсало 1 0
15. Меса Фернандо 1 0
16. Джан Адам 1 0
17. Дамм Хурхен 1 0
18. Уайк Лоуренс 1 0
Ди Си Юнайтед
# Игрок      
1. Каноуз Расселл 4 1
2. Брийян Фредерик 3 1
3. Морено Хуниор 3 1
4. Асад Ямиль 4 0
5. Фелипе 4 0
6. Ньеман Моузес 2 0
7. Федерико Игуаин 1 0
8. Абу Мохаммед 1 0
9. Мора Хосеф 1 0
10. Флорес Эдисон 1 0
11. Грессель Юлиан 1 0
12. Бирнбом Стив 1 0
13. Сегура Улисес 1 0
14. Одои-Атсем Крис 1 0
15. Паредес Кевин 1 0
16. Mohamed Abu Hasheesh 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Атланта Юнайтед 13.33% (2) 6.67% (1) 20% (3) 6.67% (1) 20% (3) 33.33% (5)
 Ди Си Юнайтед 13.33% (2) 0 6.67% (1) 0 33.33% (5) 46.67% (7)

Предыдущие игры

Атланта Юнайтед Последние 20 матчей: + = -
Торонто 1:0 Атланта Юнайтед Интер Майами 1:1 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз Атланта Юнайтед 0:0 Орландо Сити
Ди Си Юнайтед 0:4 Атланта Юнайтед Чикаго Файр 2:0 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 1:0 Даллас Атланта Юнайтед 1:2 Интер Майами Нэшвилл 4:2 Атланта Юнайтед Интер Майами 2:1 Атланта Юнайтед Орландо Сити 1:1 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 0:0 Интер Майами Атланта Юнайтед 1:3 Орландо Сити Атланта Юнайтед 2:0 Нэшвилл Атланта Юнайтед 0:1 Коламбус Кру Атланта Юнайтед 0:1 Цинциннати Атланта Юнайтед 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз Клуб Америка 3:0 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 2:1 Цинциннати Нэшвилл 1:2 Атланта Юнайтед
Ди Си Юнайтед Последние 20 матчей: + = -
Цинциннати 1:2 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 2:2 Филадельфия Юнион Чикаго Файр 2:1 Ди Си Юнайтед Нью-Йорк Сити 4:1 Ди Си Юнайтед
Ди Си Юнайтед 0:4 Атланта Юнайтед Ди Си Юнайтед 0:2 Нью-Инглэнд Революшн Нэшвилл 1:0 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 2:2 Торонто Ди Си Юнайтед 0:2 Нью-Йорк Ред Буллз Ди Си Юнайтед 0:0 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Ди Си Юнайтед Филадельфия Юнион 4:1 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 1:2 Нью-Инглэнд Революшн Цинциннати 0:0 Ди Си Юнайтед Монреаль Импакт 1:0 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 1:1 Нью-Инглэнд Революшн Торонто 2:2 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 2:1 Интер Майами Ди Си Юнайтед 1:2 Колорадо Рэпидс Торонто 5:1 Ди Си Юнайтед

Последние игры между собой

Атланта Юнайтед: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 5
Ди Си Юнайтед: победы: 5, ничьи: 0, поражения: 3
Ди Си Юнайтед 0:4 Атланта Юнайтед МЛС Атланта Юнайтед 2:0 Ди Си Юнайтед МЛС Ди Си Юнайтед 2:0 Атланта Юнайтед МЛС Ди Си Юнайтед 3:1 Атланта Юнайтед МЛС
Атланта Юнайтед 3:1 Ди Си Юнайтед МЛС Ди Си Юнайтед 1:0 Атланта Юнайтед МЛС Ди Си Юнайтед 2:1 Атланта Юнайтед МЛС Атланта Юнайтед 1:3 Ди Си Юнайтед МЛС

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Орландо Сити Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Филадельфия Юнион Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
3. Нью-Йорк Сити Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3
4. Интер Майами Заявка 3 0 0 3 2 - 5 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Сиэтл Саундерс Заявка 3 1 1 1 4 - 2 4
3. Ванкувер Уайткэпс Заявка 3 1 0 2 5 - 7 3
4. Чикаго Файр Заявка 3 1 0 2 2 - 5 3

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Торонто Заявка 3 1 2 0 6 - 5 5
2. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
3. Монреаль Импакт Заявка 3 1 0 2 4 - 5 3
4. Ди Си Юнайтед Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Канзас-Сити Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
2. Миннесота Юнайтед Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
3. Реал Солт-Лейк Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
4. Колорадо Рэпидс Заявка 3 0 1 2 4 - 7 1

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Коламбус Кру Заявка 3 3 0 0 7 - 0 9
2. Цинциннати Заявка 3 2 0 1 3 - 4 6
3. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 3 1 0 2 1 - 4 3
4. Атланта Юнайтед Заявка 3 0 0 3 0 - 3 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Портленд Тимберс Заявка 3 2 1 0 6 - 4 7
2. Лос-Анджелес Заявка 3 1 2 0 11 - 7 5
3. Хьюстон Динамо Заявка 3 0 2 1 5 - 6 2
4. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 3 0 1 2 4 - 9 1
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    39'
    Барко Эсекьель получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    30'
    Асад Ямиль получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Mercedes-Benz Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
2.30 2.55 4.50
2.90 1.75 6.20
1.80 3.75 4.40
3.50 1.68 6.27

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
1.95 1.80 8.30 1.07 1.17 4.70 2.65 1.44 2.12 1.72 1.02 11.00 1.69 2.17 1.49 2.60 1.02 11.00 1.13 5.30 1.03 10.00 1.01 11.00 1.01 12.60
9.40 1.02 8.50 1.04 3.50 1.28 2.72 1.46 1.94 1.95 1.49 2.62 1.33 3.20 1.13 5.35 1.09 5.90 1.01 10.75
1.86 2.02 1.54 2.58 1.22 4.49 1.66 2.31 1.12 6.65 1.56 2.51 1.32 3.49 1.53 2.60 1.10 7.65 1.51 2.64 1.53 2.61 1.25 4.12 1.14 6.10
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.72 2.05 1.93 1.87 1.09 6.50 1.12 5.60 1.05 8.50
3.00 1.39 1.98 1.83 1.44 2.79 1.14 5.75 1.10 7.10
1.54 2.56 1.32 3.55 1.50 2.69 1.33 3.45 1.45 2.91
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.70 1.44 1.68 2.10 1.28 3.45
3.95 1.25 2.68 1.47 1.69 2.17 1.28 3.68 1.19 4.75

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
7.50 1.07
Букмекер Да Нет
5.40 1.13
Букмекер Да Нет
3.50 1.28
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