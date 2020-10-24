Атланта Юнайтед
1:2
Конец матча
Стадион: Mercedes-Benz Stadium
Ди Си Юнайтед
30' Желтая карточкаАсад Ямиль
39' Желтая карточкаБарко Эсекьель
0:1
77' ГолКаноуз Расселл
86' Желтая карточкаМорено Хуниор
1:1
89' ГолГаллахер Джон
90' Желтая карточкаМеса Фернандо
1:2
90' ГолРивас Хельмин
11
Леннон
Брукс
21
Белло
Джордж
22
Дамм
Хурхен
31
Торрес
Эрик
24
Хамид
Билл
23
Пинс
Донован
28
Мора
Хосеф
11
Асад
Ямиль
50
Сорга
Эрик
- Основной состав
- Вратарь
-
11 Леннон БруксЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Белло ДжорджЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Дамм ХурхенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Торрес ЭрикНападающий
- Запасные игроки
-
25 Канн АлекВратарь
- Защитник
-
27 Уайк ЛоуренсЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Джан АдамНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Stephen Glass
- Основной состав
-
24 Хамид БиллВратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Пинс ДонованЗащитник
-
28 Мора ХосефЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Асад ЯмильПолузащитник
- Полузащитник
-
50 Сорга ЭрикНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
91 Фишер ОнилЗащитник
-
22 Йоу ГриффинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Рейна ЙордиНападающий
-
Главный тренер: Chad Ashton
Ход матча
30'
39'
75'
77'
0:1
86'
89'
1:1
90'
90'
1:2
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Галлахер Джон
|4
|0.22
|2.
|Леннон Брукс
|2
|0.11
|3.
|Джан Адам
|2
|0.11
|4.
|Мартинес Гонсало
|2
|0.11
|5.
|Ларентович Джефф
|2 (1)
|0.11
|6.
|Малрейни Джейк
|1
|0.06
|7.
|Белло Джордж
|1
|0.06
|8.
|Ремеди Эрик
|1
|0.06
|9.
|Дамм Хурхен
|0
|0
|10.
|Хайндмен Эмерсон
|0
|0
|11.
|Барко Эсекьель
|0
|0
|12.
|Адамс Мохаммед
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Камара Ола
|3 (2)
|0.17
|2.
|Федерико Игуаин
|2
|0.11
|3.
|Пинс Донован
|2
|0.11
|4.
|Грессель Юлиан
|1
|0.06
|5.
|Асад Ямиль
|1 (1)
|0.06
|6.
|Ривас Хельмин
|1
|0.06
|7.
|Брийян Фредерик
|1
|0.06
|8.
|Каноуз Расселл
|1
|0.06
|9.
|Одои-Атсем Крис
|1
|0.06
|10.
|Сорга Эрик
|1
|0.06
|11.
|Йоу Гриффин
|1
|0.06
|12.
|Морено Хуниор
|0
|0
|13.
|Бирнбом Стив
|0
|0
|14.
|Паредес Кевин
|0
|0
|15.
|Фелипе
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Эскобар Франко
|6
|0
|2.
|Робинсон Майлз
|6
|0
|3.
|Малрейни Джейк
|3
|1
|4.
|Леннон Брукс
|3
|0
|5.
|Ларентович Джефф
|2
|0
|6.
|Хайндмен Эмерсон
|2
|0
|7.
|Уолкс Антон
|2
|0
|8.
|Барко Эсекьель
|2
|0
|9.
|Адамс Мохаммед
|2
|0
|10.
|Белло Джордж
|2
|0
|11.
|Ремеди Эрик
|2
|0
|12.
|Уильямс Джером
|0
|1
|13.
|Торрес Эрик
|1
|0
|14.
|Мартинес Гонсало
|1
|0
|15.
|Меса Фернандо
|1
|0
|16.
|Джан Адам
|1
|0
|17.
|Дамм Хурхен
|1
|0
|18.
|Уайк Лоуренс
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Каноуз Расселл
|4
|1
|2.
|Брийян Фредерик
|3
|1
|3.
|Морено Хуниор
|3
|1
|4.
|Асад Ямиль
|4
|0
|5.
|Фелипе
|4
|0
|6.
|Ньеман Моузес
|2
|0
|7.
|Федерико Игуаин
|1
|0
|8.
|Абу Мохаммед
|1
|0
|9.
|Мора Хосеф
|1
|0
|10.
|Флорес Эдисон
|1
|0
|11.
|Грессель Юлиан
|1
|0
|12.
|Бирнбом Стив
|1
|0
|13.
|Сегура Улисес
|1
|0
|14.
|Одои-Атсем Крис
|1
|0
|15.
|Паредес Кевин
|1
|0
|16.
|Mohamed Abu Hasheesh
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Атланта Юнайтед
|13.33% (2)
|6.67% (1)
|20% (3)
|6.67% (1)
|20% (3)
|33.33% (5)
|Ди Си Юнайтед
|13.33% (2)
|0
|6.67% (1)
|0
|33.33% (5)
|46.67% (7)
Предыдущие игры
Атланта Юнайтед Последние 20 матчей: + = -Торонто 1:0 Атланта Юнайтед Интер Майами 1:1 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз Атланта Юнайтед 0:0 Орландо Сити
Ди Си Юнайтед 0:4 Атланта Юнайтед Чикаго Файр 2:0 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 1:0 Даллас Атланта Юнайтед 1:2 Интер Майами Нэшвилл 4:2 Атланта Юнайтед Интер Майами 2:1 Атланта Юнайтед Орландо Сити 1:1 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 0:0 Интер Майами Атланта Юнайтед 1:3 Орландо Сити Атланта Юнайтед 2:0 Нэшвилл Атланта Юнайтед 0:1 Коламбус Кру Атланта Юнайтед 0:1 Цинциннати Атланта Юнайтед 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз Клуб Америка 3:0 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 2:1 Цинциннати Нэшвилл 1:2 Атланта Юнайтед
Ди Си Юнайтед Последние 20 матчей: + = -Цинциннати 1:2 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 2:2 Филадельфия Юнион Чикаго Файр 2:1 Ди Си Юнайтед Нью-Йорк Сити 4:1 Ди Си Юнайтед
Ди Си Юнайтед 0:4 Атланта Юнайтед Ди Си Юнайтед 0:2 Нью-Инглэнд Революшн Нэшвилл 1:0 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 2:2 Торонто Ди Си Юнайтед 0:2 Нью-Йорк Ред Буллз Ди Си Юнайтед 0:0 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Ди Си Юнайтед Филадельфия Юнион 4:1 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 1:2 Нью-Инглэнд Революшн Цинциннати 0:0 Ди Си Юнайтед Монреаль Импакт 1:0 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 1:1 Нью-Инглэнд Революшн Торонто 2:2 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 2:1 Интер Майами Ди Си Юнайтед 1:2 Колорадо Рэпидс Торонто 5:1 Ди Си Юнайтед
Последние игры между собой
Атланта Юнайтед: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 5
Ди Си Юнайтед: победы: 5, ничьи: 0, поражения: 3
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Орландо Сити
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|3.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|4.
|Интер Майами
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 5
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 2
|4
|3.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 7
|3
|4.
|Чикаго Файр
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Торонто
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|6 - 5
|5
|2.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|3.
|Монреаль Импакт
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|4.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|2.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|3.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|4.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 7
|1
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Коламбус Кру
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 0
|9
|2.
|Цинциннати
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 4
|6
|3.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 4
|3
|4.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 3
|0
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|2.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|11 - 7
|5
|3.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|5 - 6
|2
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 9
|1
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|1.95
|1.80
|—
|—
|8.30
|1.07
|—
|—
|1.17
|4.70
|—
|—
|2.65
|1.44
|2.12
|1.72
|1.02
|11.00
|1.69
|2.17
|1.49
|2.60
|1.02
|11.00
|1.13
|5.30
|1.03
|10.00
|1.01
|11.00
|1.01
|12.60
|9.40
|1.02
|—
|—
|8.50
|1.04
|—
|—
|3.50
|1.28
|—
|—
|2.72
|1.46
|—
|—
|1.94
|1.95
|—
|—
|1.49
|2.62
|1.33
|3.20
|1.13
|5.35
|1.09
|5.90
|1.01
|10.75
|—
|—
|1.86
|2.02
|1.54
|2.58
|1.22
|4.49
|1.66
|2.31
|1.12
|6.65
|1.56
|2.51
|1.32
|3.49
|1.53
|2.60
|1.10
|7.65
|1.51
|2.64
|1.53
|2.61
|1.25
|4.12
|—
|—
|1.14
|6.10
|—
|—
|—
|—