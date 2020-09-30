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Зенит Иркутск
 
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Нижний Новгород

Бомбардиры внутри турнира

Зенит Иркутск
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Яковлев Иван 1 0.33
2. Марков Владимир 1 0.33
Нижний Новгород
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Попов Артём 1 1

Карточки

Зенит Иркутск
# Игрок      
1. Пономаренко Сергей 0 1
2. Селеменев Иван 0 1
Нижний Новгород
# Игрок      

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Зенит Иркутск 66.67% (4) 16.67% (1) 0 0 16.67% (1) 0
 Нижний Новгород 100% (1) 0 0 0 0 0

Предыдущие игры

Зенит Иркутск Последние 20 матчей: + = -
Зенит Иркутск 1:0 Динамо-2 Москва Зенит Иркутск 0:1 Ленинградец Зенит Иркутск 0:1 Химки Луки-Энергия 2:0 Зенит Иркутск
Смоленск 1:2 Зенит Иркутск Зенит Иркутск 1:1 Новосибирск Зенит Иркутск 1:1 Знамя Труда Зенит Иркутск 4:0 Коломна Чита 0:1 Зенит Иркутск Олимп-Долгопрудный 1:0 Зенит Иркутск ФК Тверь 1:1 Зенит Иркутск СКА-Хабаровск 2:2 Зенит Иркутск Черноморец Нв 2:1 Зенит Иркутск Зенит Иркутск 1:1 Акрон Зенит Иркутск 2:0 Новосибирск Зенит Иркутск 1:0 Сахалин Сахалин 2:0 Зенит Иркутск Новосибирск 2:0 Зенит Иркутск Зенит Иркутск 1:3 Иртыш Омск Зенит Иркутск 0:1 Динамо Барнаул
Нижний Новгород Последние 20 матчей: + = -
Нижний Новгород 3:0 Акрон Торпедо Москва 0:2 Нижний Новгород Нижний Новгород 3:0 Шинник Факел 0:1 Нижний Новгород
Нижний Новгород 1:0 Волгарь Крылья Советов 3:0 Нижний Новгород Нижний Новгород 2:1 Текстильщик Томь 0:1 Нижний Новгород Нижний Новгород 1:1 Алания Нижний Новгород 0:1 Нефтехимик Динамо Брянск 1:0 Нижний Новгород Нижний Новгород 2:0 Иртыш Омск Нижний Новгород 1:0 Томь Нижний Новгород 0:0 Муром СКА-Хабаровск 2:0 Нижний Новгород Нижний Новгород 0:0 Балтика Факел 0:2 Нижний Новгород Нижний Новгород 1:2 Чайка Торпедо Москва 0:2 Нижний Новгород Нижний Новгород 2:2 Спартак-2
  • До матча
  • Приветствую всех посетителей портала LiveResult.Ru! Вашему вниманию представляется прямая текстовая трансляция матча группового этапа Кубка России, в котором украинское иркутский "Зенит" сыграет дома с "Нижним Новгородом".
    Трансляцию для Вас проведёт Крипак Михаил. Добро пожаловать!
Прогнозы 140
Зенит Иркутск 7.1% (10)
X 8.6% (12)
Нижний Новгород 84.3% (118)
Все прогнозы
2.75 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Зенит Иркутск
Ничья
Нижний Новгород
5.30
4.02
1.67
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
5.00 3.80 1.67
5.10 3.75 1.67
5.25 3.58 1.62
5.30 4.02 1.58

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
8.50 1.05 6.60 1.09 2.90 1.38 2.20 1.63 1.85 1.89 1.65 2.15 1.32 3.20 1.23 3.95 1.08 7.00 1.06 7.70 1.01 14.00
6.60 1.08 2.85 1.38 2.17 1.63 1.67 2.21 1.31 3.20 1.22 3.88 1.07 7.20
3.26 1.30 2.58 1.47 1.84 1.94 1.45 2.64 1.30 3.26
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2
1.69 2.10 1.32 3.20 1.08 7.00
2.58 1.44 1.70 2.03 1.32 3.10
2.77 1.41 1.88 1.90 1.40 2.81
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2
2.31 1.57 1.55 2.35 1.20 4.20
3.26 1.29 2.19 1.60 1.51 2.39 1.22 3.80

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.11 1.68
1.97 1.76
Букмекер Да Нет
5.60 1.12
Букмекер Да Нет
4.00 1.22
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Прогнозы на матч Зенит Иркутск - Нижний Новгород

Исход игры
Зенит Иркутск
7% (10)
Ничья
9.2% (13)
Нижний Новгород
83.8% (119)
Тотал 2.5
Больше
33.33% (47)
Меньше
66.67% (94)
Обе команды забьют
Да
38.3% (54)
Нет
61.7% (87)
Популярный счёт
0:1 Нижний Новгород
33.8% (48)
1:2 Нижний Новгород
23.9% (34)
0:2 Нижний Новгород
20.4% (29)
1:1 Ничья
5.6% (8)
1:3 Нижний Новгород
4.9% (7)
1:0 Зенит Иркутск
3.5% (5)
2:1 Зенит Иркутск
2.8% (4)
0:0 Ничья
2.1% (3)
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