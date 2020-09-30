Зенит Иркутск
Позже
Нижний Новгород
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Яковлев Иван
|1
|0.33
|2.
|Марков Владимир
|1
|0.33
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Попов Артём
|1
|1
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Пономаренко Сергей
|0
|1
|2.
|Селеменев Иван
|0
|1
|#
|Игрок
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Зенит Иркутск
|66.67% (4)
|16.67% (1)
|0
|0
|16.67% (1)
|0
|Нижний Новгород
|100% (1)
|0
|0
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Зенит Иркутск Последние 20 матчей: + = -Зенит Иркутск 1:0 Динамо-2 Москва Зенит Иркутск 0:1 Ленинградец Зенит Иркутск 0:1 Химки Луки-Энергия 2:0 Зенит Иркутск
Смоленск 1:2 Зенит Иркутск Зенит Иркутск 1:1 Новосибирск Зенит Иркутск 1:1 Знамя Труда Зенит Иркутск 4:0 Коломна Чита 0:1 Зенит Иркутск Олимп-Долгопрудный 1:0 Зенит Иркутск ФК Тверь 1:1 Зенит Иркутск СКА-Хабаровск 2:2 Зенит Иркутск Черноморец Нв 2:1 Зенит Иркутск Зенит Иркутск 1:1 Акрон Зенит Иркутск 2:0 Новосибирск Зенит Иркутск 1:0 Сахалин Сахалин 2:0 Зенит Иркутск Новосибирск 2:0 Зенит Иркутск Зенит Иркутск 1:3 Иртыш Омск Зенит Иркутск 0:1 Динамо Барнаул
Нижний Новгород Последние 20 матчей: + = -Нижний Новгород 3:0 Акрон Торпедо Москва 0:2 Нижний Новгород Нижний Новгород 3:0 Шинник Факел 0:1 Нижний Новгород
Нижний Новгород 1:0 Волгарь Крылья Советов 3:0 Нижний Новгород Нижний Новгород 2:1 Текстильщик Томь 0:1 Нижний Новгород Нижний Новгород 1:1 Алания Нижний Новгород 0:1 Нефтехимик Динамо Брянск 1:0 Нижний Новгород Нижний Новгород 2:0 Иртыш Омск Нижний Новгород 1:0 Томь Нижний Новгород 0:0 Муром СКА-Хабаровск 2:0 Нижний Новгород Нижний Новгород 0:0 Балтика Факел 0:2 Нижний Новгород Нижний Новгород 1:2 Чайка Торпедо Москва 0:2 Нижний Новгород Нижний Новгород 2:2 Спартак-2
Группа 5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Химки
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|Нижний Новгород
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Зенит Иркутск
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|8.50
|1.05
|6.60
|1.09
|2.90
|1.38
|2.20
|1.63
|1.85
|1.89
|1.65
|2.15
|1.32
|3.20
|1.23
|3.95
|1.08
|7.00
|1.06
|7.70
|1.01
|14.00
|—
|—
|6.60
|1.08
|2.85
|1.38
|2.17
|1.63
|—
|—
|1.67
|2.21
|1.31
|3.20
|1.22
|3.88
|1.07
|7.20
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|3.26
|1.30
|2.58
|1.47
|—
|—
|1.84
|1.94
|1.45
|2.64
|1.30
|3.26
|—
|—
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Зенит Иркутск - Нижний Новгород
Исход игры
Зенит Иркутск
7% (10)
Ничья
9.2% (13)
Нижний Новгород
83.8% (119)
Тотал 2.5
Больше
33.33% (47)
Меньше
66.67% (94)
Обе команды забьют
Да
38.3% (54)
Нет
61.7% (87)
Популярный счёт
0:1 Нижний Новгород
33.8% (48)
1:2 Нижний Новгород
23.9% (34)
0:2 Нижний Новгород
20.4% (29)
1:1 Ничья
5.6% (8)
1:3 Нижний Новгород
4.9% (7)
1:0 Зенит Иркутск
3.5% (5)
2:1 Зенит Иркутск
2.8% (4)
0:0 Ничья
2.1% (3)
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