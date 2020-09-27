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Зенит Иркутск
 
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Нижний Новгород

Бомбардиры внутри турнира

Зенит Иркутск
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Яковлев Иван 1 0.33
2. Марков Владимир 1 0.33
Нижний Новгород
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Попов Артём 1 1

Карточки

Зенит Иркутск
# Игрок      
1. Пономаренко Сергей 0 1
2. Селеменев Иван 0 1
Нижний Новгород
# Игрок      

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Зенит Иркутск 66.67% (4) 16.67% (1) 0 0 16.67% (1) 0
 Нижний Новгород 100% (1) 0 0 0 0 0

Предыдущие игры

Зенит Иркутск Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Зенит Иркутск 1:0 Динамо-2 Москва Зенит Иркутск 0:1 Ленинградец Зенит Иркутск 0:1 Химки Луки-Энергия 2:0 Зенит Иркутск
Смоленск 1:2 Зенит Иркутск Зенит Иркутск 1:1 Новосибирск Зенит Иркутск 1:1 Знамя Труда Зенит Иркутск 4:0 Коломна Чита 0:1 Зенит Иркутск Олимп-Долгопрудный 1:0 Зенит Иркутск ФК Тверь 1:1 Зенит Иркутск СКА-Хабаровск 2:2 Зенит Иркутск Черноморец Нв 2:1 Зенит Иркутск Зенит Иркутск 1:1 Акрон Зенит Иркутск 2:0 Новосибирск Зенит Иркутск 1:0 Сахалин Сахалин 2:0 Зенит Иркутск Новосибирск 2:0 Зенит Иркутск Зенит Иркутск 1:3 Иртыш Омск Зенит Иркутск 0:1 Динамо Барнаул
Нижний Новгород Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Нижний Новгород 3:0 Акрон Торпедо Москва 0:2 Нижний Новгород Нижний Новгород 3:0 Шинник Факел 0:1 Нижний Новгород
Нижний Новгород 1:0 Волгарь Крылья Советов 3:0 Нижний Новгород Нижний Новгород 2:1 Текстильщик Томь 0:1 Нижний Новгород Нижний Новгород 1:1 Алания Нижний Новгород 0:1 Нефтехимик Динамо Брянск 1:0 Нижний Новгород Нижний Новгород 2:0 Иртыш Омск Нижний Новгород 1:0 Томь Нижний Новгород 0:0 Муром СКА-Хабаровск 2:0 Нижний Новгород Нижний Новгород 0:0 Балтика Факел 0:2 Нижний Новгород Нижний Новгород 1:2 Чайка Торпедо Москва 0:2 Нижний Новгород Нижний Новгород 2:2 Спартак-2
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Зенит Иркутск - Нижний Новгород от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 30 сентября 2020, осталось 2 дня 11 часов 38 минут.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 45
    Зенит Иркутск 15.6% (7)
    X 6.7% (3)
    Нижний Новгород 77.8% (35)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Зенит Иркутск
    Ничья
    Нижний Новгород
    4.70
    3.75
    1.74
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    4.70 3.75 1.71
    4.60 3.65 1.74
    4.55 3.64 1.69

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
    10.00 1.03 7.90 1.06 3.30 1.30 2.55 1.48 2.06 1.71 1.81 1.94 1.44 2.70 1.30 3.35 1.12 5.60 1.10 6.40 1.02 11.50
    8.10 1.05 3.26 1.30 2.53 1.47 1.84 1.96 1.43 2.66 1.29 3.32 1.11 5.65
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2
    1.85 1.89 1.39 2.85 1.11 5.90
    2.84 1.37 1.87 1.83 1.39 2.76
    Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
    2.60 1.47 1.65 2.15 1.25 3.60
    2.49 1.47 1.62 2.16 1.24 3.64

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.88 1.86
    Букмекер Да Нет
    4.90 1.16
    Букмекер Да Нет
    3.50 1.27
    Где смотреть матч Зенит Иркутск - Нижний Новгород онлайн

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    Прогнозы на матч Зенит Иркутск - Нижний Новгород

    Исход игры
    Зенит Иркутск
    15.6% (7)
    Ничья
    6.7% (3)
    Нижний Новгород
    77.8% (35)
    Тотал 2.5
    Больше
    29.55% (13)
    Меньше
    70.45% (31)
    Обе команды забьют
    Да
    34.09% (15)
    Нет
    65.91% (29)
    Популярный счёт
    0:1 Нижний Новгород
    31.1% (14)
    1:2 Нижний Новгород
    24.4% (11)
    0:2 Нижний Новгород
    22.2% (10)
    1:0 Зенит Иркутск
    8.9% (4)
    1:1 Ничья
    4.4% (2)
    2:1 Зенит Иркутск
    4.4% (2)
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