Зенит Иркутск
Позже
Нижний Новгород
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Яковлев Иван
|1
|0.33
|2.
|Марков Владимир
|1
|0.33
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Попов Артём
|1
|1
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Пономаренко Сергей
|0
|1
|2.
|Селеменев Иван
|0
|1
|#
|Игрок
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Зенит Иркутск
|66.67% (4)
|16.67% (1)
|0
|0
|16.67% (1)
|0
|Нижний Новгород
|100% (1)
|0
|0
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Зенит Иркутск Последние 20 матчей: +7 =4 -9Зенит Иркутск 1:0 Динамо-2 Москва Зенит Иркутск 0:1 Ленинградец Зенит Иркутск 0:1 Химки Луки-Энергия 2:0 Зенит Иркутск
Смоленск 1:2 Зенит Иркутск Зенит Иркутск 1:1 Новосибирск Зенит Иркутск 1:1 Знамя Труда Зенит Иркутск 4:0 Коломна Чита 0:1 Зенит Иркутск Олимп-Долгопрудный 1:0 Зенит Иркутск ФК Тверь 1:1 Зенит Иркутск СКА-Хабаровск 2:2 Зенит Иркутск Черноморец Нв 2:1 Зенит Иркутск Зенит Иркутск 1:1 Акрон Зенит Иркутск 2:0 Новосибирск Зенит Иркутск 1:0 Сахалин Сахалин 2:0 Зенит Иркутск Новосибирск 2:0 Зенит Иркутск Зенит Иркутск 1:3 Иртыш Омск Зенит Иркутск 0:1 Динамо Барнаул
Нижний Новгород Последние 20 матчей: +11 =4 -5Нижний Новгород 3:0 Акрон Торпедо Москва 0:2 Нижний Новгород Нижний Новгород 3:0 Шинник Факел 0:1 Нижний Новгород
Нижний Новгород 1:0 Волгарь Крылья Советов 3:0 Нижний Новгород Нижний Новгород 2:1 Текстильщик Томь 0:1 Нижний Новгород Нижний Новгород 1:1 Алания Нижний Новгород 0:1 Нефтехимик Динамо Брянск 1:0 Нижний Новгород Нижний Новгород 2:0 Иртыш Омск Нижний Новгород 1:0 Томь Нижний Новгород 0:0 Муром СКА-Хабаровск 2:0 Нижний Новгород Нижний Новгород 0:0 Балтика Факел 0:2 Нижний Новгород Нижний Новгород 1:2 Чайка Торпедо Москва 0:2 Нижний Новгород Нижний Новгород 2:2 Спартак-2
Группа 5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Химки
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|Нижний Новгород
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Зенит Иркутск
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
Тотал
Прогнозы на матч Зенит Иркутск - Нижний Новгород
Исход игры
Зенит Иркутск
15.6% (7)
Ничья
6.7% (3)
Нижний Новгород
77.8% (35)
Тотал 2.5
Больше
29.55% (13)
Меньше
70.45% (31)
Обе команды забьют
Да
34.09% (15)
Нет
65.91% (29)
Популярный счёт
0:1 Нижний Новгород
31.1% (14)
1:2 Нижний Новгород
24.4% (11)
0:2 Нижний Новгород
22.2% (10)
1:0 Зенит Иркутск
8.9% (4)
1:1 Ничья
4.4% (2)
2:1 Зенит Иркутск
4.4% (2)
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