Родина Москва
Позже
Енисей
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мальцев Михаил
|2
|0.5
|2.
|Дубников Кирилл
|1
|0.25
|3.
|_Abdusalamov M.
|1
|0.25
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дворников Фёдор
|1
|1
|2.
|Лескано Хуан
|1
|1
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ерёменко Никита
|0
|1
|2.
|Юдинцев Георгий
|1
|0
|#
|Игрок
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Родина Москва
|0
|0
|0
|0
|62.5% (5)
|37.5% (3)
|Енисей
|0
|0
|0
|0
|100% (1)
|0
Предыдущие игры
Родина Москва Последние 20 матчей: +10 =5 -5Муром 1:1 Родина Москва Локомотив-Казанка 1:1 Родина Москва Родина Москва 1:5 Спартак Москва Родина Москва 1:1 Знамя Труда
Родина Москва 4:1 Коломна Коломна 2:3 Родина Москва Родина Москва 3:2 Звезда Санкт-Петербург Зенит-2 1:2 Родина Москва Торпедо Владимир 0:2 Родина Москва Родина Москва 4:3 Динамо-2 Москва Ленинградец 5:2 Родина Москва Родина Москва 3:2 Строгино Родина Москва 1:1 Волга Тверь Чертаново 5:2 Родина Москва Балтика 1:2 Родина Москва Иртыш Омск 1:1 Родина Москва Велес Москва 3:1 Родина Москва Локомотив-Казанка 1:2 Родина Москва Родина Москва 3:2 Томь Ротор 6:0 Родина Москва
Енисей Последние 20 матчей: +9 =3 -8Енисей 0:1 Краснодар-2 Факел 1:0 Енисей Волгарь 1:1 Енисей Енисей 3:1 Крылья Советов
Енисей 2:1 Волгарь Текстильщик 2:2 Енисей Енисей 3:2 Алания Нефтехимик 2:0 Енисей Енисей 1:0 Динамо Брянск Иртыш Омск 1:2 Енисей Енисей 2:3 Кубань-Холдинг Краснодар-2 1:2 Енисей СКА-Хабаровск 0:1 Енисей Енисей 1:0 Спартак-2 Енисей 1:3 Шинник Енисей 0:1 Крылья Советов Енисей 0:0 Факел Ротор 1:2 Енисей КАМАЗ 2:2 Енисей Енисей 0:4 Россия (до 20 лет)
Группа 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спартак Москва
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|5 - 1
|3
|2.
|Енисей
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Родина Москва
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 5
|0
Прогнозы на матч Родина Москва - Енисей
Исход игры
Родина Москва
15.6% (7)
Ничья
17.8% (8)
Енисей
66.7% (30)
Тотал 2.5
Больше
45.45% (20)
Меньше
54.55% (24)
Обе команды забьют
Да
61.36% (27)
Нет
38.64% (17)
Популярный счёт
1:2 Енисей
35.6% (16)
1:1 Ничья
15.6% (7)
0:1 Енисей
15.6% (7)
0:2 Енисей
15.6% (7)
2:1 Родина Москва
8.9% (4)
1:0 Родина Москва
4.4% (2)
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