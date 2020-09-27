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Родина Москва
 
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Енисей

Бомбардиры внутри турнира

Родина Москва
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мальцев Михаил 2 0.5
2. Дубников Кирилл 1 0.25
3. _Abdusalamov M. 1 0.25
Енисей
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дворников Фёдор 1 1
2. Лескано Хуан 1 1

Карточки

Родина Москва
# Игрок      
1. Ерёменко Никита 0 1
2. Юдинцев Георгий 1 0
Енисей
# Игрок      

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Родина Москва 0 0 0 0 62.5% (5) 37.5% (3)
 Енисей 0 0 0 0 100% (1) 0

Предыдущие игры

Родина Москва Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Муром 1:1 Родина Москва Локомотив-Казанка 1:1 Родина Москва Родина Москва 1:5 Спартак Москва Родина Москва 1:1 Знамя Труда
Родина Москва 4:1 Коломна Коломна 2:3 Родина Москва Родина Москва 3:2 Звезда Санкт-Петербург Зенит-2 1:2 Родина Москва Торпедо Владимир 0:2 Родина Москва Родина Москва 4:3 Динамо-2 Москва Ленинградец 5:2 Родина Москва Родина Москва 3:2 Строгино Родина Москва 1:1 Волга Тверь Чертаново 5:2 Родина Москва Балтика 1:2 Родина Москва Иртыш Омск 1:1 Родина Москва Велес Москва 3:1 Родина Москва Локомотив-Казанка 1:2 Родина Москва Родина Москва 3:2 Томь Ротор 6:0 Родина Москва
Енисей Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Енисей 0:1 Краснодар-2 Факел 1:0 Енисей Волгарь 1:1 Енисей Енисей 3:1 Крылья Советов
Енисей 2:1 Волгарь Текстильщик 2:2 Енисей Енисей 3:2 Алания Нефтехимик 2:0 Енисей Енисей 1:0 Динамо Брянск Иртыш Омск 1:2 Енисей Енисей 2:3 Кубань-Холдинг Краснодар-2 1:2 Енисей СКА-Хабаровск 0:1 Енисей Енисей 1:0 Спартак-2 Енисей 1:3 Шинник Енисей 0:1 Крылья Советов Енисей 0:0 Факел Ротор 1:2 Енисей КАМАЗ 2:2 Енисей Енисей 0:4 Россия (до 20 лет)
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Родина Москва - Енисей от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 30 сентября 2020, осталось 2 дня 11 часов 38 минут.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 45
    Родина Москва 15.6% (7)
    X 17.8% (8)
    Енисей 66.7% (30)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Родина Москва
    Ничья
    Енисей
    3.00
    3.54
    2.25
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    3.00 3.52 2.25
    2.92 3.54 2.16

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4
    10.75 1.02 4.15 1.20 3.26 1.30 2.15 1.70 1.67 2.11 1.43 2.66 1.21 4.05
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5
    3.20 1.30 2.17 1.61 1.51 2.39
    Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
    3.04 1.33 1.80 1.90 1.36 2.89
    Где смотреть матч Родина Москва - Енисей онлайн

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    Прогнозы на матч Родина Москва - Енисей

    Исход игры
    Родина Москва
    15.6% (7)
    Ничья
    17.8% (8)
    Енисей
    66.7% (30)
    Тотал 2.5
    Больше
    45.45% (20)
    Меньше
    54.55% (24)
    Обе команды забьют
    Да
    61.36% (27)
    Нет
    38.64% (17)
    Популярный счёт
    1:2 Енисей
    35.6% (16)
    1:1 Ничья
    15.6% (7)
    0:1 Енисей
    15.6% (7)
    0:2 Енисей
    15.6% (7)
    2:1 Родина Москва
    8.9% (4)
    1:0 Родина Москва
    4.4% (2)
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