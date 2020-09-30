Машук-КМВ
0:0
Первый тайм
Динамо Брянск
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
27 Лебедев ЮрийЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
80 Цакоев ЗаурПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Пазин АндрейПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
33 Першин ЮрийНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Горбачёв Александр
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кабулов Георгий
|1
|0.25
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Пикатов Дмитрий
|1
|0.5
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Машук-КМВ
|0
|0
|75% (3)
|0
|25% (1)
|0
|Динамо Брянск
|0
|0
|0
|0
|0
|100% (1)
Предыдущие игры
Машук-КМВ Последние 20 матчей: + = -Машук-КМВ 3:1 СКА-Ростов Дружба 1:1 Машук-КМВ Машук-КМВ 1:2 Тамбов Машук-КМВ 1:1 Форте
Машук-КМВ 2:1 Легион-Динамо ФК Туапсе 1:2 Машук-КМВ Машук-КМВ 3:1 Интер Черкесск Интер Черкесск 2:3 Машук-КМВ ПФК Кубань 4:1 Машук-КМВ Машук-КМВ 4:1 Махачкала Ротор 2:0 Машук-КМВ Легион-Динамо 3:0 Машук-КМВ Машук-КМВ 1:1 СКА-Ростов Биолог-Новокубанск 2:1 Машук-КМВ Машук-КМВ 3:0 ПФК Кубань Спартак Владикавказ 2:2 Машук-КМВ Машук-КМВ 0:0 Интер Черкесск Динамо Ставрополь 0:0 Машук-КМВ Машук-КМВ 1:0 Махачкала Машук-КМВ 4:0 Анжи
Динамо Брянск Последние 20 матчей: + = -Динамо Брянск 0:1 Волгарь Крылья Советов 7:0 Динамо Брянск Динамо Брянск 1:0 Текстильщик Алания 3:0 Динамо Брянск
Динамо Брянск 0:3 Нефтехимик Динамо Брянск 1:0 Иртыш Омск Нефтехимик 0:1 Динамо Брянск Томь 0:2 Динамо Брянск Чертаново 0:1 Динамо Брянск Динамо Брянск 1:0 Нижний Новгород Енисей 1:0 Динамо Брянск Динамо Брянск 0:1 Оренбург Торпедо Москва 1:1 Динамо Брянск Балтика 0:0 Динамо Брянск Динамо Брянск 1:1 Химик Новомосковск Строгино 0:2 Динамо Брянск Динамо Брянск 2:0 Квант Ротор-2 0:3 Динамо Брянск Динамо Брянск 2:1 Зоркий Арарат Москва 2:3 Динамо Брянск
Последние игры между собой
Машук-КМВ: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Динамо Брянск: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|9.60
|1.04
|7.40
|1.07
|3.15
|1.33
|2.41
|1.53
|1.98
|1.77
|1.75
|2.01
|1.77
|1.98
|1.39
|2.85
|1.27
|3.55
|1.10
|6.10
|1.08
|6.80
|1.01
|12.50
|1.03
|10.50
|—
|—
|7.80
|1.04
|3.26
|1.29
|2.52
|1.46
|—
|—
|1.85
|1.95
|—
|—
|1.43
|2.62
|1.28
|3.26
|1.10
|5.50
|—
|—
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Машук-КМВ 0:0 Динамо Брянск
Исход игры
Машук-КМВ
24.1% (35)
Ничья
14.5% (21)
Динамо Брянск
61.4% (89)
Тотал 2.5
Больше
39.58% (57)
Меньше
60.42% (87)
Обе команды забьют
Да
52.78% (76)
Нет
47.22% (68)
Популярный счёт
1:2 Динамо Брянск
28.3% (41)
0:1 Динамо Брянск
23.4% (34)
1:1 Ничья
13.8% (20)
1:0 Машук-КМВ
13.8% (20)
2:1 Машук-КМВ
8.3% (12)
0:2 Динамо Брянск
6.2% (9)
2:0 Машук-КМВ
2.1% (3)
1:3 Динамо Брянск
2.1% (3)
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