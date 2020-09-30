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Машук-КМВ
0:0
Первый тайм
Динамо Брянск
Машук-КМВ
Динамо Брянск

Бомбардиры внутри турнира

Машук-КМВ
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кабулов Георгий 1 0.25
Динамо Брянск
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Пикатов Дмитрий 1 0.5

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Машук-КМВ 0 0 75% (3) 0 25% (1) 0
 Динамо Брянск 0 0 0 0 0 100% (1)

Предыдущие игры

Машук-КМВ Последние 20 матчей: + = -
Машук-КМВ 3:1 СКА-Ростов Дружба 1:1 Машук-КМВ Машук-КМВ 1:2 Тамбов Машук-КМВ 1:1 Форте
Машук-КМВ 2:1 Легион-Динамо ФК Туапсе 1:2 Машук-КМВ Машук-КМВ 3:1 Интер Черкесск Интер Черкесск 2:3 Машук-КМВ ПФК Кубань 4:1 Машук-КМВ Машук-КМВ 4:1 Махачкала Ротор 2:0 Машук-КМВ Легион-Динамо 3:0 Машук-КМВ Машук-КМВ 1:1 СКА-Ростов Биолог-Новокубанск 2:1 Машук-КМВ Машук-КМВ 3:0 ПФК Кубань Спартак Владикавказ 2:2 Машук-КМВ Машук-КМВ 0:0 Интер Черкесск Динамо Ставрополь 0:0 Машук-КМВ Машук-КМВ 1:0 Махачкала Машук-КМВ 4:0 Анжи
Динамо Брянск Последние 20 матчей: + = -
Динамо Брянск 0:1 Волгарь Крылья Советов 7:0 Динамо Брянск Динамо Брянск 1:0 Текстильщик Алания 3:0 Динамо Брянск
Динамо Брянск 0:3 Нефтехимик Динамо Брянск 1:0 Иртыш Омск Нефтехимик 0:1 Динамо Брянск Томь 0:2 Динамо Брянск Чертаново 0:1 Динамо Брянск Динамо Брянск 1:0 Нижний Новгород Енисей 1:0 Динамо Брянск Динамо Брянск 0:1 Оренбург Торпедо Москва 1:1 Динамо Брянск Балтика 0:0 Динамо Брянск Динамо Брянск 1:1 Химик Новомосковск Строгино 0:2 Динамо Брянск Динамо Брянск 2:0 Квант Ротор-2 0:3 Динамо Брянск Динамо Брянск 2:1 Зоркий Арарат Москва 2:3 Динамо Брянск

Последние игры между собой

Машук-КМВ: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Динамо Брянск: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Динамо Брянск 0:1 Машук-КМВ ФНЛ - Первый дивизион Машук-КМВ 3:1 Динамо Брянск ФНЛ - Первый дивизион
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Первый тайм окончен! Счёт 0:0 пока что в Пятигорске.
  • 45'
    Крючков пробивал на исполнение, но не сумел перебросить высоко выпрыгнувшую "стенку".
  • Фол, нарушение
    45'
    Штрафной удар заработали гости метрах в 24-х от ворот соперника, чуть левее центральной оси. Идеальная точка для прямого удара для правши.
  • Опасный момент
    44'
    ОПАСНО! В контратаку убежал Агуреев, который под углом вышел на ворота соперника, убрал мяч от бросившегося навстречу Калюжного, но пробить по пустым воротам не успел, так как подоспели защитники "Машука".
  • 43'
    Стоит отметить, что фаны брянчан также приехали на этот матч, но им приходится поддерживать своих любимцев за пределами стадиона.
  • 42'
    Активизировались под конец тайма немногочисленные болельщики на трибунах. Застучали барабаны, и слышится скандирование: "Машук, Машук!"
  • Угловой
    41'
    Мараев заработал для "Динамо" ещё один угловой на правом фланге. Но после подачи Пазина снова зафиксирован фол в атаке со стороны брянчан.
  • 40'
    Першин по центру протащил мяч, после чего пробивал метров с 25-ти, но получилось на пару метров правее цели.
  • Угловой
    39'
    Угловой на правом фланге заработали динамовцы. Следовала подача в гущу футболистов, где кто-то из гостей нарушил правила, что зафиксировал главный арбитр.
  • 38'
    На правом фланге комбинировали мяч брянчане, после чего последовала слишком сильная подача в центр от Мараева.
  • Опасный момент
    37'
    Подача в штрафную площадку последовала у пятигорчан, соперники отбились, после чего с подбора мощно стрелял Ламбарский - Вамбольт лишь со второй попытки сумел укротить сильно летевший мяч.
  • Фол, нарушение
    36'
    Камболов с правого фланга сместился в центр и заработал штрафной удар для своей команды. Бить с этой точки будет сложно, так как до ворот более 30-ти метров.
  • 35'
    Цакоев попытался разогнать контратаку хозяев левым флангом, но не удалось ему пройти защитника, который выбил мяч за боковую линию поля.
  • 34'
    В контратаке "Машука" следовал заброс вперёд на Ламбарского, но Игоря к мячу не пустили два защитника.
  • 33'
    Левым флангом атаковали брянчане, откуда следовала подача в центр, но слишком сильной она получилось - мяч ушёл в аут на противоположном фланге.
  • Угловой
    32'
    Парад угловых продолжается в нашем матче. Пазин с правого фланга выполнял подачу в центр, и головой попытался пробить Пикатов, но получилось у него очень неточно.
  • Опасный момент
    31'
    Снова накоротке разыграли мяч хозяева, и от угла штрафной площади мощно по воротам пробил Ламбарский - Вамбольт отбил мяч перед собой, но первым на отскоке оказались защитники "Динамо".
  • Угловой
    30'
    Пятигорчане в контратаке заработали угловой на левом фланге, после розыгрыша которого следовала диагональная подача на дальнюю штангу, но там Вамбольту удалось отбить мяч на ещё один угловой.
  • 29'
    Теперь Пикатов уже от правого угла штрафной площади пробивал с левой ноги из-под защитника, но получилось несильно и неточно.
  • Угловой
    28'
    Угловые же пока не получаются опасными у брянчан - всё пространство у своих ворот контролируют пятигорчане.
  • Опасный момент
    27'
    С левого фланга Пикатов сместился с мячом в центр и плотно пробивал по воротам - Калюжный сумел перевести мяч только на угловой.
  • 26'
    Немного неудобно в первом тайме атаковать брянчанам, которым приходится играть против солнечных лучей, слепящих глаза.
  • 25'
    С левого фланга последовала подача у гостей на дальний угол вратарской площади, но там к мячу не успел Мараев.
  • Угловой
    24'
    Ещё один угловой с правого фланга выполнили брянчане, но и в этот раз никому пробить по воротам Калюжного не удалось.
  • 23'
    Пазин подавал в центр штрафной площади, откуда Чиркин пытался пробить головой, но не позволили этого сделать защитники "Машука".
  • Угловой
    22'
    Наконец, длинный пас последовал на правый край штрафной площади хозяев, который помог "Динамо" заработать угловой.
  • Фол, нарушение
    21'
    Левым флангом удалось провести атаку хозяевам, но подача в штрафную площадку получилась слишком высокой. На противоположном фланге Родин нарушил правила в борьбе за мяч.
  • 20'
    В такой вязкой игре игрокам стоило бы подключать длинные пасы для поиска свободного пространства, но они продолжают пытаться комбинировать мяч накоротке.
  • Фол, нарушение
    19'
    Цакоев в центре поля умело поставил корпус в борьбе с двумя соперниками, заработав на себе штрафной удар.
  • 18'
    Пока тренеры достаточно спокойно наблюдают за вялой игрой от кромки поля, не пытаясь как-то подзадорить своих подопечных.
  • Фол, нарушение
    17'
    Агуреев попытался продемонстрировать дриблинг после отбора мяча, но не вышло, после чего форвард "Динамо" нарушил правила.
  • 16'
    Снова принялись просто катать мяч на своей половине поля футболисты "Машука". Брянчане без особого энтузиазма идут в прессинг.
  • 15'
    Динамовцы пытаются играть быстро, но пятигорчане всячески сбивают темп, давая понять, что они не намерены играть в открытый футбол.
  • Желтая карточка
    13'
    После ответного отбора мяча гости ринулись в быструю контратаку, которую ценой жёлтой карточки сорвал Алборов.
  • 12'
    Перехватили мяч хозяева поля, принявшись катать его поперёк поля на своей половине.
  • 11'
    Брянчане упорно стараются продолжать атаковать правым флангом, хотя пятигорчане уже приспособились к этому, блокируя все попытки прострелов и подач в штрафную площадку.
  • Опасный момент
    9'
    Мараев с дальней дистанции пробивал по воротам хозяев, но Калюжный без особых проблем забрал мяч в падении.
  • Офсайд
    8'
    Контратаку попытались организовать пятигорчане, но Цакоев на левом фланге забрался в офсайд.
  • Опасный момент
    7'
    Снова правым флангом атаковали гости, и на этот раз после подачи в центр головой пробивал Першин, но чётко сыграл вратарь, намертво забрав мяч.
  • Офсайд
    6'
    Первый офсайд в матче зафиксирован у Агуреева на левом краю штрафной площади.
  • 5'
    Брянчане атаковали правым флангом, откуда следовала прострельная передача вдоль ворот, но защитники пятигорчан отбились.
  • 4'
    Обе команды не стремятся шокировать друг друга мощным началом, спокойно присматриваясь друг к другу.
  • 3'
    Тем не менее, несмотря на сухую и солнечную погоду, поле на стадионе "Машука" не в идеальном состоянии, но по крайней мере можно более-менее нормально пасоваться низом.
  • 2'
    Хорошая погода в Пятигорске, не сравнить с той, которая была в Иркутске на матче "Зенита" с "Нижним Новгородом".
  • 1'
    Матч начался!
  • До матча
  • Приветствую всех посетителей портала LiveResult.Ru! Вашему вниманию представляется прямая текстовая трансляция матча группового этапа Кубка России, в котором пятигорский "Машук-КМВ" сыграет дома с брянским "Динамо".
    Трансляцию для Вас проведёт Крипак Михаил. Добро пожаловать!
Прогнозы 145
Машук-КМВ 24.1% (35)
X 14.5% (21)
Динамо Брянск 61.4% (89)
Все прогнозы
2.8 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Машук-КМВ
Ничья
Динамо Брянск
5.60
4.25
1.78
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
5.60 4.25 1.53
4.40 3.60 1.78
4.85 3.98 1.70

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
9.60 1.04 7.40 1.07 3.15 1.33 2.41 1.53 1.98 1.77 1.75 2.01 1.77 1.98 1.39 2.85 1.27 3.55 1.10 6.10 1.08 6.80 1.01 12.50 1.03 10.50
7.80 1.04 3.26 1.29 2.52 1.46 1.85 1.95 1.43 2.62 1.28 3.26 1.10 5.50
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2
1.78 1.97 1.36 3.00 1.10 6.30
2.84 1.37 1.87 1.83 1.39 2.76
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
2.50 1.49 1.62 2.21 1.25 3.80
2.52 1.46 1.62 2.16 1.24 3.64

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.92 1.82
Букмекер Да Нет
5.00 1.15
Букмекер Да Нет
3.60 1.27
Где смотреть матч Машук-КМВ 0:0 Динамо Брянск онлайн

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Прогнозы на матч Машук-КМВ 0:0 Динамо Брянск

Исход игры
Машук-КМВ
24.1% (35)
Ничья
14.5% (21)
Динамо Брянск
61.4% (89)
Тотал 2.5
Больше
39.58% (57)
Меньше
60.42% (87)
Обе команды забьют
Да
52.78% (76)
Нет
47.22% (68)
Популярный счёт
1:2 Динамо Брянск
28.3% (41)
0:1 Динамо Брянск
23.4% (34)
1:1 Ничья
13.8% (20)
1:0 Машук-КМВ
13.8% (20)
2:1 Машук-КМВ
8.3% (12)
0:2 Динамо Брянск
6.2% (9)
2:0 Машук-КМВ
2.1% (3)
1:3 Динамо Брянск
2.1% (3)
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