Стоит отметить, что фаны брянчан также приехали на этот матч, но им приходится поддерживать своих любимцев за пределами стадиона.

ОПАСНО! В контратаку убежал Агуреев, который под углом вышел на ворота соперника, убрал мяч от бросившегося навстречу Калюжного, но пробить по пустым воротам не успел, так как подоспели защитники "Машука".

Штрафной удар заработали гости метрах в 24-х от ворот соперника, чуть левее центральной оси. Идеальная точка для прямого удара для правши.

Крючков пробивал на исполнение, но не сумел перебросить высоко выпрыгнувшую "стенку".

Первый тайм окончен! Счёт 0:0 пока что в Пятигорске.

42' Активизировались под конец тайма немногочисленные болельщики на трибунах. Застучали барабаны, и слышится скандирование: "Машук, Машук!"

41' Мараев заработал для "Динамо" ещё один угловой на правом фланге. Но после подачи Пазина снова зафиксирован фол в атаке со стороны брянчан.

40' Першин по центру протащил мяч, после чего пробивал метров с 25-ти, но получилось на пару метров правее цели.

39' Угловой на правом фланге заработали динамовцы. Следовала подача в гущу футболистов, где кто-то из гостей нарушил правила, что зафиксировал главный арбитр.

38' На правом фланге комбинировали мяч брянчане, после чего последовала слишком сильная подача в центр от Мараева.

37' Подача в штрафную площадку последовала у пятигорчан, соперники отбились, после чего с подбора мощно стрелял Ламбарский - Вамбольт лишь со второй попытки сумел укротить сильно летевший мяч.

36' Камболов с правого фланга сместился в центр и заработал штрафной удар для своей команды. Бить с этой точки будет сложно, так как до ворот более 30-ти метров.

35' Цакоев попытался разогнать контратаку хозяев левым флангом, но не удалось ему пройти защитника, который выбил мяч за боковую линию поля.

34' В контратаке "Машука" следовал заброс вперёд на Ламбарского, но Игоря к мячу не пустили два защитника.

33' Левым флангом атаковали брянчане, откуда следовала подача в центр, но слишком сильной она получилось - мяч ушёл в аут на противоположном фланге.

32' Парад угловых продолжается в нашем матче. Пазин с правого фланга выполнял подачу в центр, и головой попытался пробить Пикатов, но получилось у него очень неточно.

31' Снова накоротке разыграли мяч хозяева, и от угла штрафной площади мощно по воротам пробил Ламбарский - Вамбольт отбил мяч перед собой, но первым на отскоке оказались защитники "Динамо".

30' Пятигорчане в контратаке заработали угловой на левом фланге, после розыгрыша которого следовала диагональная подача на дальнюю штангу, но там Вамбольту удалось отбить мяч на ещё один угловой.

29' Теперь Пикатов уже от правого угла штрафной площади пробивал с левой ноги из-под защитника, но получилось несильно и неточно.

28' Угловые же пока не получаются опасными у брянчан - всё пространство у своих ворот контролируют пятигорчане.

27' С левого фланга Пикатов сместился с мячом в центр и плотно пробивал по воротам - Калюжный сумел перевести мяч только на угловой.

26' Немного неудобно в первом тайме атаковать брянчанам, которым приходится играть против солнечных лучей, слепящих глаза.

25' С левого фланга последовала подача у гостей на дальний угол вратарской площади, но там к мячу не успел Мараев.

24' Ещё один угловой с правого фланга выполнили брянчане, но и в этот раз никому пробить по воротам Калюжного не удалось.

23' Пазин подавал в центр штрафной площади, откуда Чиркин пытался пробить головой, но не позволили этого сделать защитники "Машука".

22' Наконец, длинный пас последовал на правый край штрафной площади хозяев, который помог "Динамо" заработать угловой.

21' Левым флангом удалось провести атаку хозяевам, но подача в штрафную площадку получилась слишком высокой. На противоположном фланге Родин нарушил правила в борьбе за мяч.

20' В такой вязкой игре игрокам стоило бы подключать длинные пасы для поиска свободного пространства, но они продолжают пытаться комбинировать мяч накоротке.

19' Цакоев в центре поля умело поставил корпус в борьбе с двумя соперниками, заработав на себе штрафной удар.

18' Пока тренеры достаточно спокойно наблюдают за вялой игрой от кромки поля, не пытаясь как-то подзадорить своих подопечных.

17' Агуреев попытался продемонстрировать дриблинг после отбора мяча, но не вышло, после чего форвард "Динамо" нарушил правила.

16' Снова принялись просто катать мяч на своей половине поля футболисты "Машука". Брянчане без особого энтузиазма идут в прессинг.

15' Динамовцы пытаются играть быстро, но пятигорчане всячески сбивают темп, давая понять, что они не намерены играть в открытый футбол.

13' После ответного отбора мяча гости ринулись в быструю контратаку, которую ценой жёлтой карточки сорвал Алборов.

12' Перехватили мяч хозяева поля, принявшись катать его поперёк поля на своей половине.

11' Брянчане упорно стараются продолжать атаковать правым флангом, хотя пятигорчане уже приспособились к этому, блокируя все попытки прострелов и подач в штрафную площадку.

9' Мараев с дальней дистанции пробивал по воротам хозяев, но Калюжный без особых проблем забрал мяч в падении.

8' Контратаку попытались организовать пятигорчане, но Цакоев на левом фланге забрался в офсайд.

7' Снова правым флангом атаковали гости, и на этот раз после подачи в центр головой пробивал Першин, но чётко сыграл вратарь, намертво забрав мяч.

6' Первый офсайд в матче зафиксирован у Агуреева на левом краю штрафной площади.

5' Брянчане атаковали правым флангом, откуда следовала прострельная передача вдоль ворот, но защитники пятигорчан отбились.

4' Обе команды не стремятся шокировать друг друга мощным началом, спокойно присматриваясь друг к другу.

3' Тем не менее, несмотря на сухую и солнечную погоду, поле на стадионе "Машука" не в идеальном состоянии, но по крайней мере можно более-менее нормально пасоваться низом.

2' Хорошая погода в Пятигорске, не сравнить с той, которая была в Иркутске на матче "Зенита" с "Нижним Новгородом".