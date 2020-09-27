Машук-КМВ
Позже
Динамо Брянск
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кабулов Георгий
|1
|0.33
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Пикатов Дмитрий
|1
|1
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Машук-КМВ
|0
|0
|75% (3)
|0
|25% (1)
|0
|Динамо Брянск
|0
|0
|0
|0
|0
|100% (1)
Предыдущие игры
Машук-КМВ Последние 20 матчей: +9 =6 -5Машук-КМВ 3:1 СКА-Ростов Дружба 1:1 Машук-КМВ Машук-КМВ 1:2 Тамбов Машук-КМВ 1:1 Форте
Машук-КМВ 2:1 Легион-Динамо ФК Туапсе 1:2 Машук-КМВ Машук-КМВ 3:1 Интер Черкесск Интер Черкесск 2:3 Машук-КМВ ПФК Кубань 4:1 Машук-КМВ Машук-КМВ 4:1 Махачкала Ротор 2:0 Машук-КМВ Легион-Динамо 3:0 Машук-КМВ Машук-КМВ 1:1 СКА-Ростов Биолог-Новокубанск 2:1 Машук-КМВ Машук-КМВ 3:0 ПФК Кубань Спартак Владикавказ 2:2 Машук-КМВ Машук-КМВ 0:0 Интер Черкесск Динамо Ставрополь 0:0 Машук-КМВ Машук-КМВ 1:0 Махачкала Машук-КМВ 4:0 Анжи
Динамо Брянск Последние 20 матчей: +11 =3 -6Динамо Брянск 0:1 Волгарь Крылья Советов 7:0 Динамо Брянск Динамо Брянск 1:0 Текстильщик Алания 3:0 Динамо Брянск
Динамо Брянск 0:3 Нефтехимик Динамо Брянск 1:0 Иртыш Омск Нефтехимик 0:1 Динамо Брянск Томь 0:2 Динамо Брянск Чертаново 0:1 Динамо Брянск Динамо Брянск 1:0 Нижний Новгород Енисей 1:0 Динамо Брянск Динамо Брянск 0:1 Оренбург Торпедо Москва 1:1 Динамо Брянск Балтика 0:0 Динамо Брянск Динамо Брянск 1:1 Химик Новомосковск Строгино 0:2 Динамо Брянск Динамо Брянск 2:0 Квант Ротор-2 0:3 Динамо Брянск Динамо Брянск 2:1 Зоркий Арарат Москва 2:3 Динамо Брянск
Последние игры между собой
Машук-КМВ: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Динамо Брянск: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Тотал
Прогнозы на матч Машук-КМВ - Динамо Брянск
Исход игры
Машук-КМВ
30.2% (13)
Ничья
18.6% (8)
Динамо Брянск
51.2% (22)
Тотал 2.5
Больше
42.86% (18)
Меньше
57.14% (24)
Обе команды забьют
Да
61.9% (26)
Нет
38.1% (16)
Популярный счёт
1:2 Динамо Брянск
25.6% (11)
0:1 Динамо Брянск
18.6% (8)
1:1 Ничья
18.6% (8)
2:1 Машук-КМВ
16.3% (7)
1:0 Машук-КМВ
11.6% (5)
0:2 Динамо Брянск
4.7% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!