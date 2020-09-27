  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Россия
Машук-КМВ
 
Позже
Динамо Брянск

Бомбардиры внутри турнира

Машук-КМВ
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кабулов Георгий 1 0.33
Динамо Брянск
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Пикатов Дмитрий 1 1

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Машук-КМВ 0 0 75% (3) 0 25% (1) 0
 Динамо Брянск 0 0 0 0 0 100% (1)

Предыдущие игры

Машук-КМВ Последние 20 матчей: +9 =6 -5
Машук-КМВ 3:1 СКА-Ростов Дружба 1:1 Машук-КМВ Машук-КМВ 1:2 Тамбов Машук-КМВ 1:1 Форте
Машук-КМВ 2:1 Легион-Динамо ФК Туапсе 1:2 Машук-КМВ Машук-КМВ 3:1 Интер Черкесск Интер Черкесск 2:3 Машук-КМВ ПФК Кубань 4:1 Машук-КМВ Машук-КМВ 4:1 Махачкала Ротор 2:0 Машук-КМВ Легион-Динамо 3:0 Машук-КМВ Машук-КМВ 1:1 СКА-Ростов Биолог-Новокубанск 2:1 Машук-КМВ Машук-КМВ 3:0 ПФК Кубань Спартак Владикавказ 2:2 Машук-КМВ Машук-КМВ 0:0 Интер Черкесск Динамо Ставрополь 0:0 Машук-КМВ Машук-КМВ 1:0 Махачкала Машук-КМВ 4:0 Анжи
Динамо Брянск Последние 20 матчей: +11 =3 -6
Динамо Брянск 0:1 Волгарь Крылья Советов 7:0 Динамо Брянск Динамо Брянск 1:0 Текстильщик Алания 3:0 Динамо Брянск
Динамо Брянск 0:3 Нефтехимик Динамо Брянск 1:0 Иртыш Омск Нефтехимик 0:1 Динамо Брянск Томь 0:2 Динамо Брянск Чертаново 0:1 Динамо Брянск Динамо Брянск 1:0 Нижний Новгород Енисей 1:0 Динамо Брянск Динамо Брянск 0:1 Оренбург Торпедо Москва 1:1 Динамо Брянск Балтика 0:0 Динамо Брянск Динамо Брянск 1:1 Химик Новомосковск Строгино 0:2 Динамо Брянск Динамо Брянск 2:0 Квант Ротор-2 0:3 Динамо Брянск Динамо Брянск 2:1 Зоркий Арарат Москва 2:3 Динамо Брянск

Последние игры между собой

Машук-КМВ: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Динамо Брянск: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Динамо Брянск 0:1 Машук-КМВ ФНЛ - Первый дивизион Машук-КМВ 3:1 Динамо Брянск ФНЛ - Первый дивизион
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Машук-КМВ - Динамо Брянск от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 30 сентября 2020, осталось 2 дня 14 часов 38 минут.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 43
    Машук-КМВ 30.2% (13)
    X 18.6% (8)
    Динамо Брянск 51.2% (22)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Машук-КМВ
    Ничья
    Динамо Брянск
    2.82
    3.35
    2.45
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    2.82 3.35 2.45
    2.80 3.25 2.44
    2.74 3.34 2.36

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
    11.50 1.02 8.60 1.05 3.55 1.27 2.75 1.41 1.90 1.84 1.70 2.08 1.50 2.48 1.33 3.10 1.15 5.10 1.12 5.80 1.03 10.50
    8.50 1.04 3.40 1.28 2.66 1.43 1.89 1.91 1.47 2.53 1.31 3.20 1.12 5.35
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2
    1.93 1.82 1.42 2.75 1.13 5.50
    2.89 1.36 1.92 1.79 1.41 2.69
    Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
    2.80 1.41 1.72 2.05 1.30 3.30
    2.58 1.44 1.65 2.11 1.26 3.48

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.67 2.12
    Букмекер Да Нет
    4.30 1.19
    Букмекер Да Нет
    3.10 1.33
    Где смотреть матч Машук-КМВ - Динамо Брянск онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Олимп Матчи АПЛ

    Фонбет (список матчей)

    Париматч

    БетСити + ФРИБЕТ 10 000 рублей


    Прогнозы на матч Машук-КМВ - Динамо Брянск

    Исход игры
    Машук-КМВ
    30.2% (13)
    Ничья
    18.6% (8)
    Динамо Брянск
    51.2% (22)
    Тотал 2.5
    Больше
    42.86% (18)
    Меньше
    57.14% (24)
    Обе команды забьют
    Да
    61.9% (26)
    Нет
    38.1% (16)
    Популярный счёт
    1:2 Динамо Брянск
    25.6% (11)
    0:1 Динамо Брянск
    18.6% (8)
    1:1 Ничья
    18.6% (8)
    2:1 Машук-КМВ
    16.3% (7)
    1:0 Машук-КМВ
    11.6% (5)
    0:2 Динамо Брянск
    4.7% (2)
    Конкурс прогнозов

    Ваш прогноз

    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Рейтинг букмекеров
    1 Бонус: 15 000 ₽ Обзор Играть
    2 Бонус: 5 000 ₽ Обзор Играть
    3 Бонус: 5 000 ₽ Обзор Играть
    4 Бонус: 10 000 ₽ Обзор Играть
    5 Бонус: 15 000 ₽ Обзор Играть
    6 Бонус: 2 000 ₽ Обзор Играть
    7 Бонус: 2 000 ₽ Обзор Играть
    8 Бонус: 20 000 ₽ Обзор Играть
    9 Бонус: 500 ₽ Обзор Играть
    10 Бонус: 1 000 ₽ Обзор Играть
    11 Бонус: 19 500 ₽ Обзор Играть
    12 Бонус: 3 000 ₽ Обзор Играть
    Полный рейтинг букмекеров
    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный