Волга Ульяновск
0:3
Первый тайм
Велес Москва
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
55 Устинов ИванЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
96 Карпук ИльяНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
80 Климов ИгорьЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
90 Алиев СаидНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
77 Котов ПавелЗащитник
- Полузащитник
-
88 Майга МамадуПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Стукалов Алексей
Ход матча
2'
0:1
19'
0:2
22'
39'
0:3
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Карпухин Виктор
|1
|0.25
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Алиев Саид
|2
|1
|2.
|Стефанович Илья
|2
|1
|3.
|Галоян Артур
|1
|0.5
|4.
|Родионов Кирилл II
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Клопков Денис
|1
|0
|#
|Игрок
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Волга Ульяновск
|100% (5)
|0
|0
|0
|0
|0
|Велес Москва
|0
|0
|50% (2)
|0
|25% (1)
|25% (1)
Предыдущие игры
Волга Ульяновск Последние 20 матчей: + = -Оренбург-2 1:2 Волга Ульяновск Волга Ульяновск 2:0 Носта Волга Ульяновск 0:3 Урал Лада Димитровград 0:0 Волга Ульяновск
Лада-Тольятти 0:3 Волга Ульяновск Волга Ульяновск 2:0 КАМАЗ Волга Ульяновск 1:0 Крылья-Советов-2 Волна Ковернино 0:0 Волга Ульяновск Челябинск 0:1 Волга Ульяновск Волга Ульяновск 2:0 Урал-2 Акрон 1:0 Волга Ульяновск Волга Ульяновск 0:1 Челябинск Волга Ульяновск 0:2 Зенит-Ижевск Волга Ульяновск 2:2 Носта Волга Ульяновск 0:1 КАМАЗ Тюмень 0:1 Волга Ульяновск Волга Ульяновск 4:3 Уфа-2 Звезда Пермь 2:1 Волга Ульяновск Волга Ульяновск 0:1 Лада Димитровград Урал-2 3:0 Волга Ульяновск
Велес Москва Последние 20 матчей: + = -Чайка 0:2 Велес Москва Велес Москва 1:0 СКА-Хабаровск Спартак-2 2:1 Велес Москва Балтика 1:2 Велес Москва
Велес Москва 2:2 Краснодар-2 Акрон 0:1 Велес Москва Велес Москва 0:5 Торпедо Москва Велес Москва 4:1 Балтика Шинник 1:2 Велес Москва Велес Москва 1:1 Факел Волгарь 1:2 Велес Москва Велес Москва 3:1 Крылья Советов Текстильщик 0:0 Велес Москва Велес Москва 2:1 Чертаново Велес Москва 3:1 Родина Москва Велес Москва 1:0 Зенит-2 Звезда Санкт-Петербург 0:3 Велес Москва Велес Москва 6:0 Псков-747 Велес Москва 3:1 Олимп-Долгопрудный Муром 1:2 Велес Москва
Группа 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Велес Москва
|3:0 Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|Урал
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|3.
|Волга Ульяновск
|0:3 Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 6
|0
Тотал
Прогнозы на матч Волга Ульяновск 0:3 Велес Москва
Исход игры
Волга Ульяновск
13% (19)
Ничья
15.1% (22)
Велес Москва
71.9% (105)
Тотал 2.5
Больше
45.52% (66)
Меньше
54.48% (79)
Обе команды забьют
Да
56.55% (82)
Нет
43.45% (63)
Популярный счёт
1:2 Велес Москва
34.2% (50)
0:1 Велес Москва
21.2% (31)
1:1 Ничья
12.3% (18)
0:2 Велес Москва
12.3% (18)
1:0 Волга Ульяновск
7.5% (11)
2:1 Волга Ульяновск
4.1% (6)
1:3 Велес Москва
3.4% (5)
2:2 Ничья
2.1% (3)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!