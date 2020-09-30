Махмутов от углового флага навесил к ближней штанге, откуда гости мяч вынесли.

Цыганцов справа с острого угла в касание пробил выше ворот.

42' Стефанович справа сместился в центр, но перед штрафной площадью Максименков выбил мяч у нападающего "Велеса".

41' Прострел Ващенко слева в штрафную площадь соперники заблокировали.

39' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

0:3!!!

СТЕФАНОВИЧ!!! Макаров справа навесил на дальнюю штангу, где Стефанович в прыжке головой отправил мяч в ворота.

38' Карпук на левом фланге атаки ударил сзади по ногам Родионова.

37' Алиев справа ворвался в штрафную площадь, но Устинов в подкате смог выбить мяч у Саида.

36' Родионов со штрафного пробил немного правее ворот.

35' Замена в составе "Велеса": вместо Сейт-Даута Гаракоева на поле вышел Богдан Коваленко.

34' Максименков перед штрафной площадью толкнул сзади в спину Алиева. Двадцать шесть метров до ворот.

33' Махмутов исполнил и вторую подачу от углового флага. Подача на ближнюю штангу опасной не вышла.

32' Махмутов от углового флага навесил на дальнюю штангу, где Устинов поборолся вверху с соперниками, но до мяча не добрался.

31' Гаракоеву требуется помощь медиков.

30' Сорокин слева прострелил к воротам. Овчинников прыгает в ноги Карпуку и руками забирает мяч.

28' Удар Родионова с двадцати одного метра пришёлся в Устинова.

27' Полякову попал мяч в руку на чужой половине поля.

25' Рахманов лежит на газоне у чужой штрафной площади. Нужная помощь медиков Дмитрию.

24' "Волга" старается закрепиться на чужой половине поля. Хозяева много атакуют, но к воротам соперников подобраться не могут.

23' Рахманов справа со штрафного не смог перебить первого защитника "Велеса" у штрафной площади.

22' Макаров на фланге ударил по ногам Дмитрия Рахманова и получил жёлтую карточку.

21' Родионов на чужой половине поля поймал на бедро Цыганцова.

19' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

0:2!!!

АЛИЕВ!!! Алиев у штрафной площади накрутил защитника "Волги" и с девятнадцати метров точно пробил в правый верхний угол.

18' Макаров в центре поля толкнул в спину Дмитрия Рахманова..

16' После навеса Родионова справа Гаракоев с лёта с двенадцати метров в падении пробил правее ворот.

15' Алиев лежит в чужой штрафной площади. Медики на поле, а в матче пауза.

14' Дмитрий Рахманов перед штрафной площадью обыгрался с Карпуком и с двадцати двух метров пробил в правый угол. Овчинников сместился к штанге и мяч поймал.

12' После навеса Цыганцова справа Сорокин головой пробил рядом с правой штангой.

10' Стефанович слева забежал в офсайд.

8' Хозяева смогли перехватить инициативу. "Волга" перевела игру на чужую половину поля.

7' Сорокин со штрафного пробил в правую штангу.

6' Вакулич сбил Карпука перед штрафной площадью. Девятнадцать метров до ворот.

4' "Велес" активно начал встречу, забил гол и продолжает активно действовать на чужой половине поля.

2' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

0:1!!!

АЛИЕВ!!! Родионов исполнил подачу от углового флага. Удар Гараковева Каличава парировал, а с добиванием Алиева ничего поделать не смог.

2' "Волга" играет в голубых футболках и тёмно-синих трусах, "Велес" - в бордовой форме.