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Волга Ульяновск
0:3
Первый тайм
Велес Москва
Волга Ульяновск
Велес Москва

Ход матча

2'
0:1
Алиев Саид
19'
0:2
Алиев Саид
22'
 
39'
0:3

Бомбардиры внутри турнира

Волга Ульяновск
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Карпухин Виктор 1 0.25
Велес Москва
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Алиев Саид 2 1
2. Стефанович Илья 2 1
3. Галоян Артур 1 0.5
4. Родионов Кирилл II 0 0

Карточки

Волга Ульяновск
# Игрок      
1. Клопков Денис 1 0
Велес Москва
# Игрок      

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Волга Ульяновск 100% (5) 0 0 0 0 0
 Велес Москва 0 0 50% (2) 0 25% (1) 25% (1)

Предыдущие игры

Волга Ульяновск Последние 20 матчей: + = -
Оренбург-2 1:2 Волга Ульяновск Волга Ульяновск 2:0 Носта Волга Ульяновск 0:3 Урал Лада Димитровград 0:0 Волга Ульяновск
Лада-Тольятти 0:3 Волга Ульяновск Волга Ульяновск 2:0 КАМАЗ Волга Ульяновск 1:0 Крылья-Советов-2 Волна Ковернино 0:0 Волга Ульяновск Челябинск 0:1 Волга Ульяновск Волга Ульяновск 2:0 Урал-2 Акрон 1:0 Волга Ульяновск Волга Ульяновск 0:1 Челябинск Волга Ульяновск 0:2 Зенит-Ижевск Волга Ульяновск 2:2 Носта Волга Ульяновск 0:1 КАМАЗ Тюмень 0:1 Волга Ульяновск Волга Ульяновск 4:3 Уфа-2 Звезда Пермь 2:1 Волга Ульяновск Волга Ульяновск 0:1 Лада Димитровград Урал-2 3:0 Волга Ульяновск
Велес Москва Последние 20 матчей: + = -
Чайка 0:2 Велес Москва Велес Москва 1:0 СКА-Хабаровск Спартак-2 2:1 Велес Москва Балтика 1:2 Велес Москва
Велес Москва 2:2 Краснодар-2 Акрон 0:1 Велес Москва Велес Москва 0:5 Торпедо Москва Велес Москва 4:1 Балтика Шинник 1:2 Велес Москва Велес Москва 1:1 Факел Волгарь 1:2 Велес Москва Велес Москва 3:1 Крылья Советов Текстильщик 0:0 Велес Москва Велес Москва 2:1 Чертаново Велес Москва 3:1 Родина Москва Велес Москва 1:0 Зенит-2 Звезда Санкт-Петербург 0:3 Велес Москва Велес Москва 6:0 Псков-747 Велес Москва 3:1 Олимп-Долгопрудный Муром 1:2 Велес Москва
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Перерыв! "Волга" (Ульяновск) - "Велес" (Москва) - 0:3.
  • 45'
    Цыганцов справа с острого угла в касание пробил выше ворот.
  • Дополнительное время
    45'
    1 минуту добавил Колтунов в первом тайме.
  • 45'
    "Волга" контролирует мяч в центре поля.
  • Угловой
    44'
    Махмутов от углового флага навесил к ближней штанге, откуда гости мяч вынесли.
  • 42'
    Стефанович справа сместился в центр, но перед штрафной площадью Максименков выбил мяч у нападающего "Велеса".
  • 41'
    Прострел Ващенко слева в штрафную площадь соперники заблокировали.
  • Описание гола
    39'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    0:3!!!
    СТЕФАНОВИЧ!!! Макаров справа навесил на дальнюю штангу, где Стефанович в прыжке головой отправил мяч в ворота.
  • Фол, нарушение
    38'
    Карпук на левом фланге атаки ударил сзади по ногам Родионова.
  • 37'
    Алиев справа ворвался в штрафную площадь, но Устинов в подкате смог выбить мяч у Саида.
  • Опасный момент
    36'
    Родионов со штрафного пробил немного правее ворот.
  • Замена
    35'
    Замена в составе "Велеса": вместо Сейт-Даута Гаракоева на поле вышел Богдан Коваленко.
  • Фол, нарушение
    34'
    Максименков перед штрафной площадью толкнул сзади в спину Алиева. Двадцать шесть метров до ворот.
  • Угловой
    33'
    Махмутов исполнил и вторую подачу от углового флага. Подача на ближнюю штангу опасной не вышла.
  • Угловой
    32'
    Махмутов от углового флага навесил на дальнюю штангу, где Устинов поборолся вверху с соперниками, но до мяча не добрался.
  • Травма, повреждение
    31'
    Гаракоеву требуется помощь медиков.
  • 30'
    Сорокин слева прострелил к воротам. Овчинников прыгает в ноги Карпуку и руками забирает мяч.
  • 28'
    Удар Родионова с двадцати одного метра пришёлся в Устинова.
  • Фол, нарушение
    27'
    Полякову попал мяч в руку на чужой половине поля.
  • Травма, повреждение
    25'
    Рахманов лежит на газоне у чужой штрафной площади. Нужная помощь медиков Дмитрию.
  • 24'
    "Волга" старается закрепиться на чужой половине поля. Хозяева много атакуют, но к воротам соперников подобраться не могут.
  • 23'
    Рахманов справа со штрафного не смог перебить первого защитника "Велеса" у штрафной площади.
  • Желтая карточка
    22'
    Макаров на фланге ударил по ногам Дмитрия Рахманова и получил жёлтую карточку.
  • Фол, нарушение
    21'
    Родионов на чужой половине поля поймал на бедро Цыганцова.
  • 2 гола - дубль!
    19'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    0:2!!!
    АЛИЕВ!!! Алиев у штрафной площади накрутил защитника "Волги" и с девятнадцати метров точно пробил в правый верхний угол.
  • Фол, нарушение
    18'
    Макаров в центре поля толкнул в спину Дмитрия Рахманова..
  • 16'
    После навеса Родионова справа Гаракоев с лёта с двенадцати метров в падении пробил правее ворот.
  • Травма, повреждение
    15'
    Алиев лежит в чужой штрафной площади. Медики на поле, а в матче пауза.
  • 14'
    Дмитрий Рахманов перед штрафной площадью обыгрался с Карпуком и с двадцати двух метров пробил в правый угол. Овчинников сместился к штанге и мяч поймал.
  • Опасный момент
    12'
    После навеса Цыганцова справа Сорокин головой пробил рядом с правой штангой.
  • Офсайд
    10'
    Стефанович слева забежал в офсайд.
  • 8'
    Хозяева смогли перехватить инициативу. "Волга" перевела игру на чужую половину поля.
  • Штанга
    7'
    Сорокин со штрафного пробил в правую штангу.
  • Фол, нарушение
    6'
    Вакулич сбил Карпука перед штрафной площадью. Девятнадцать метров до ворот.
  • 4'
    "Велес" активно начал встречу, забил гол и продолжает активно действовать на чужой половине поля.
  • Описание гола
    2'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    0:1!!!
    АЛИЕВ!!! Родионов исполнил подачу от углового флага. Удар Гараковева Каличава парировал, а с добиванием Алиева ничего поделать не смог.
  • 2'
    "Волга" играет в голубых футболках и тёмно-синих трусах, "Велес" - в бордовой форме.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовал матч на "Труде"!
  • До матча
  • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Приглашаем Вас на прямую текстовую трансляцию матча второго тура группы 1 элитного группового раунда кубка России, в котором сыграют ульяновская «Волга» и московский «Велес». Игру будет комментировать Вячеслав Черненков.
Прогнозы 146
Волга Ульяновск 13% (19)
X 15.1% (22)
Велес Москва 71.9% (105)
Все прогнозы
2.28 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Волга Ульяновск
Ничья
Велес Москва
3.72
3.55
1.97
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
17.00 10.00 1.09
3.72 3.30 1.90
3.56 3.55 1.97

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4
7.70 1.06 3.14 1.32 2.42 1.51 1.78 2.04 1.39 2.81 1.27 3.48 1.10 6.05
3.01 1.35 2.36 1.56 1.74 2.06 1.38 2.89 1.26 3.51 1.15 4.51
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5
2.76 1.39 1.83 1.87 1.37 2.84
2.64 1.45 1.78 2.01 1.36 2.97
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
2.41 1.50 1.59 2.21 1.22 3.82

Обе забьют

Основное время
Букмекер Да Нет
1.89 1.83
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Прогнозы на матч Волга Ульяновск 0:3 Велес Москва

Исход игры
Волга Ульяновск
13% (19)
Ничья
15.1% (22)
Велес Москва
71.9% (105)
Тотал 2.5
Больше
45.52% (66)
Меньше
54.48% (79)
Обе команды забьют
Да
56.55% (82)
Нет
43.45% (63)
Популярный счёт
1:2 Велес Москва
34.2% (50)
0:1 Велес Москва
21.2% (31)
1:1 Ничья
12.3% (18)
0:2 Велес Москва
12.3% (18)
1:0 Волга Ульяновск
7.5% (11)
2:1 Волга Ульяновск
4.1% (6)
1:3 Велес Москва
3.4% (5)
2:2 Ничья
2.1% (3)
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